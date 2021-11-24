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Італія (461) сертифікат (202) локдаун (290)

Уряд Італії хоче запровадити "локдаун для нещеплених" і скоротити термін дії COVID-сертифіката до 9 місяців

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Уряд Італії хоче запровадити "локдаун для нещеплених" і скоротити термін дії COVID-сертифіката до 9 місяців

В уряді Італії підготували нову постанову щодо карантинних обмежень. За інформацією італійських ЗМІ, документ передбачає у тому числі скорочення терміну дії COVID-сертифіката про щеплення з 12 місців до 9.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Corriere della Sera.

Постанова передбачає, що допуск до низки закладів залишать можливим тільки для людей, які щеплені від коронавірусу або недавно перехворіли. Сертифікат, що посвідчує вакцинацію або перенесену хворобу. Таким чином сподіваються уникнути загального закриття багатьох закладів, як під час попередніх хвиль епідемії.

Заклади, на які очікувано пошириться нове обмеження - ресторани, бари, кінотеатри, театри, спортзали, гірськолижні курорти, розважальні заклади.

Передбачається, що цей "локдаун для нещеплених" почне діяти або з 29 листопада, або з 6 грудня.

Також поки не домовились, чи такі правила наберуть чинності одразу на всій території країни, чи спершу почнуть з регіонів, де показники заражень перетнули певний поріг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 1,5 тис. італійських лікарів відсторонили від роботи через небажання вакцинуватися, - Шустер

Обговорюється також запровадження обов’язкової вакцинації для поліції та вчителів.

У постанові також очікувано з’явиться пункт про скорочення терміну визнання ковід-сертифікату про щеплення - з 12 місяців до 9 місяців. Це може створити проблеми для українців, які їздять до Італії у справах або сподівались на туристичну мандрівку - оскільки в Україні вакцинацію підсилюючою дозою ще не починали, а в багатьох людей, вакцинованих на початку кампанії, термін дії сертифіката спливе за кілька місяців.

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Топ коментарі
+23
Более эффективно выдавать сертификат на 1 день.
С утреца ширнулся и целй день вольная птица!
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24.11.2021 11:24
+18
Убогі, це не міфічні чіпи і розсіювання з літаків, це знищення вашого імунітету і підсажування на щорічну - щоквартальну і т.д. вакцинацію (кожен вибере, що йому подобається). Ви без цього жити не зможете. А на припинення "пандемії" це не вплине - вакциновані теж поширюють інфекцію, і на них вона теж діє, а от імунна система... Читайте нормальні роботи по проблемам вакцинації та вірусології, а також поцікавтеся що таке перехресний імунітет і як його знищити. Фінансуйте і далі фармкомпанії і сідайте до них на голку... Не вийшло з свинним, пташиним, то зашугали короною, яка і так вже десятки років ходить між людей...
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24.11.2021 12:03
+14
привитые делают вид что переживают за смертность непривитых, а на самом деле непривитый который не болеет взрывает им мозг, и они желают видеть его неприменно в гробу
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24.11.2021 11:52
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Вона й так тут діє 9 місяців (після 2 ї дози)
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24.11.2021 11:18 Відповісти
Мда, рашка отдыхает
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24.11.2021 11:19 Відповісти
В морге.
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24.11.2021 11:33 Відповісти
Фашисты (это кстати Родина фашизма Италия как раз) и национал- социалисты Рейх Германия времен Гитлера были куда прямолинейны и даже толлерантней..теперь "ковидный рейх" стал всемирного масштаба и концлагер-- спасем вас -чтобы вы нас-- не доставали-перешел все рамки приличия даже для фашистов и нацистов....здравомыслие уступило место дикости тупости такое впечатление-- что мир постепеннно с вакцинированием теряет остатки человечности и способности думатьпревращая все в ЗОМБИ... СТРАХ ГОНИТ ВСЕХ К ОБРЫВУ В ПРОПАСТЬ БЕЗДНУ и нет бежим и еще ускоряемся к своему концу.... тупицы во власти считают- что прививка решает вопросы???? как раз наоборот -чем больше будет привитых тем больше шансов заболеть потому что привитые болеют и более заразны но симптомов практически нет или они замаскирвоаны под насморк просто грипозность и так далее.... только уже есть Дельта + скоро будет Дельта ++ или какие там штаммы еще придумали в лабораториях...
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24.11.2021 11:50 Відповісти
Ого, скільки хфашиздів лайкнуло.
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24.11.2021 12:33 Відповісти
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Так, комент VOLVO XC 70 - зразковий гівнезбірник.
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24.11.2021 12:41 Відповісти
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Так, по лайкам цьому лайномету можна усіх ботів кацапячих вирахувати.
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24.11.2021 13:03 Відповісти
Ну так в открытую сказали или уколитесь или будете мертвы , а уже каким способом это сделать тут фантазии и возможности неограниченны
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24.11.2021 13:24 Відповісти
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антиваксеры Доколє ! единым фронтом
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24.11.2021 11:22 Відповісти
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Не карантин - а сегрегацію населення за медичними ознаками
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24.11.2021 11:22 Відповісти
В Україні під Одесою є діючий лепрозорій. Можете там пікет організувати за відміну сегрегації за медичними ознаками. З братаннями, обіймами та поцілунками з пацієнтами. Їм важлива Ваша принципова позиція.
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24.11.2021 11:38 Відповісти
Убогі, це не міфічні чіпи і розсіювання з літаків, це знищення вашого імунітету і підсажування на щорічну - щоквартальну і т.д. вакцинацію (кожен вибере, що йому подобається). Ви без цього жити не зможете. А на припинення "пандемії" це не вплине - вакциновані теж поширюють інфекцію, і на них вона теж діє, а от імунна система... Читайте нормальні роботи по проблемам вакцинації та вірусології, а також поцікавтеся що таке перехресний імунітет і як його знищити. Фінансуйте і далі фармкомпанії і сідайте до них на голку... Не вийшло з свинним, пташиним, то зашугали короною, яка і так вже десятки років ходить між людей...
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24.11.2021 12:03 Відповісти
Бесполезно , ещё древние греки первыми определили процентов 80 населения как послушное чужой воле стадо
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24.11.2021 13:30 Відповісти
От гарно, що Ви теж цікавитеся вірусологією! От я вважаю, що мутаціїу віруснійї РНК за межами ділянок, що кодують CDR ділянки спайк-протеїну SARS-CoV-2 нге вплине на їх імуногенну активність та не зменшить ефективність ******** м-РНК вакцин. Якщо, звісно, вони не призведуть до утворення стоп-кодону або до зсуву рамки зчитування.
А що Ви думаєте з цього приводу?
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24.11.2021 14:12 Відповісти
Более эффективно выдавать сертификат на 1 день.
С утреца ширнулся и целй день вольная птица!
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24.11.2021 11:24 Відповісти
Для Вас так и сделаем.
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24.11.2021 11:40 Відповісти
чого ти постійно гавкаеш як собака до всіх?
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24.11.2021 11:48 Відповісти
робота в них така
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24.11.2021 12:06 Відповісти
Четко по методичке
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24.11.2021 12:07 Відповісти
Что, брехать тебе мешаю? Это хорошо.
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24.11.2021 12:32 Відповісти
это у него побочка вакцинации
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24.11.2021 16:03 Відповісти
Ви ж тут за вакцинацію агресивно агітували, а запропонований підхід Вас мав надихнути на досягнення нових вершин.
Доречі, Ви так розраховували ймовірності, що в мене виникла пропозиція: чи не могли б Ви розрахувати кількість щеплень для однієї особи при якій вірогідність настання негативних наслідків від щеплення перевищить вірогідність настання негативних наслідків від хвороби. При цьому прошу врахувати в розрахунках настання негативних наслідків від хвороби, ймовірність захворіти на ковід.
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24.11.2021 11:57 Відповісти
Ты что.у них мозг не переварит даже твой текст😂
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24.11.2021 12:43 Відповісти
Пропоную запровадити карантин для тупих, з IQ нижче 120. Бо від тупих і на дорогах аварії і пити вони не вміють. І вся кримінальна хроніка на них грунтується. І нинішня влада вдома залишиться, менше шкоди від них буде
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24.11.2021 11:25 Відповісти
И правильно.
Пусть только привитые работают!
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24.11.2021 11:51 Відповісти
Я так понимаю они хотят подсадить людей ширятся два раза в год на постоянной основе. Что то тут не чисто. У людей столько побочки от вакцины, они начнут умирать теперь уже от вакцин.
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24.11.2021 11:51 Відповісти
4 раза)
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24.11.2021 11:56 Відповісти
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я колюсь сам от обычного гриппа каждый год, в сентябре.
Не вижу проблемы.
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24.11.2021 12:01 Відповісти
співчуваю
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24.11.2021 12:08 Відповісти
в жизни этим г* не кололся
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24.11.2021 16:04 Відповісти
Ти дійсно не бачиш проблем...? Співчуваю.
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24.11.2021 12:20 Відповісти
От гриппа нет такой побочки, я её не колю, но уколол 3 года назад Превинар 13, но вакцина от ковида оченб уже быстро сделана и у меня есть ряд знакомых которые имели проблемы от вакцины, как лёгкие так и жесткие операции на сосудах.
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24.11.2021 12:32 Відповісти
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top Якщо зможете дочитати, зрозумієте, що не помилялися...
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24.11.2021 12:07 Відповісти
шальные плановые заработки фармкомпаний - лишь побочный бабль-гум-эффект более широкого процесса... таким образом населению "прививают" новый порядок социального обустройства... менее свободный, более зависимый от желаний руководящих элит... останется только генерировать подходящие новые страшилки, а под них - аусвайсы, без которых не только за порог не выйдешь при надобности, а и дома не будешь себя чувствовать как-то защищенным...
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24.11.2021 12:28 Відповісти
привитые делают вид что переживают за смертность непривитых, а на самом деле непривитый который не болеет взрывает им мозг, и они желают видеть его неприменно в гробу
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24.11.2021 11:52 Відповісти
Нужно будет предоставить сертификат, удостоверяющий вакцинацию или перенесенную болезнь.
А если не болел не прививался.Шо им робить?
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24.11.2021 12:11 Відповісти
І тут постанова. Прям як у театрі.
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24.11.2021 12:16 Відповісти
Ха! Ха! Ха!
В Европе уже пипл подводят к тому шо без третьей дозы сертификат до жопы!
Маразм крепчает!
Ссуки! Практически из обычного сезонного гриппа сделали всемирный апокалипсис.
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24.11.2021 12:19 Відповісти
Да пусть убьют свою экономику полностью; кто ж им лекарь ?
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24.11.2021 12:25 Відповісти
Щоб вбити італійську економіку, треба дуже постаратися.
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24.11.2021 12:32 Відповісти
Если запереть часть населения по домам и не давать им заработать на жизнь, от экономики осколки останутся. У нас в Австралии всё точно так же пробовали сделать. Результат: 20000 медсестёр и медбратьев единомоментно уволились - они не желают колоться пфизеровской дрянью.
Сегодня прошёлся по нашему району: предрождественский период, а магазины все пустые стоят: нет покупателей. Телевизор захлёбывается слезами и соплями радости: "ах, локдаун закончился, добро пожаловать" ( но только проколотым; непроколотым вход запрещён); только вот репортажей из магазинов нет вообще, потому как что показывать ? Пустые залы где десять продавцов с кассирами, и один покупатель ?
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24.11.2021 12:48 Відповісти
А в Італії все працює, крамниці повні покупців. Вже готові до Різдва. Щепленим немає ніяких обмежень.
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24.11.2021 13:01 Відповісти
Tы, очевидно, никогда не имела настоящей работы, поскольку не имеешь профессии.
В серьёзной организации всегда есть один или несколько ключевых работников, без которых всё встанет. Если один из них внезапно увольняется, это может привести к параличу всей организации, закрытию нескольких проектов или вообще к банкротству. Нет, это не менеджеры. Речь о технических специалистах, ответственных за определённые участки работы. Когда правительство сходит с ума и приказывает "всех колоть" - в противном случае человека увольняют - ни один работодатель не будет доволен, а скорее всего будет очень зол на всех этих паразитов: министров, чиновников и прочую погань. Потому что им зарплата капает независимо ни от чего, а он при потере нескольких ключевых работников - потеряет всё, возможно результаты работы многих лет.
Тебе не понять о чём я говорю; но профессиональные люди, которые это читают, всё понимают. И точно такие же эмоции испытывают к "слугам народа".
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24.11.2021 13:14 Відповісти
Аквариус! Не вумнічай!

Італійці майже всі вакциновані, ніхто навіть не збирається втрачати роботу та руйнувати свою кар'єру. В Італії без грінпасу зараз лише рускагаварящіє заробітчани та безробітні ледарі.

Адекватні італійці, які зробили вакцину ведуть своє звичайне життя, та майже не хворіють. А спалах захворювання останнім часом до Італії завезли зі Словенії, та інших країн, де начебто роблять тест за гроші, а видають через п'ятнадцять хвилин всім туристам - «здоров» можеш їхати далі. Так робили влітку у Греції. Саме через Грецію можна було прорватись до Італії невакцинованим расєянам, що вони успішно і робили.

Тобі не зрозуміти, що я кажу, тому що сидиш на расєї та носа не висовуєш, боїшся рептилоідів та вакцинованих массонів.
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24.11.2021 13:32 Відповісти
Если все вакцинированы, зачем такой террористический режим устанавливать ? Сказочница.
Мне глубоко фиолетово кто там из РФ куда прорывается; не моё дело.
Займись делом каким-нибудь, вместо того чтобы здесь чепуху по форуму разносить.
Борща свари, что ли.
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24.11.2021 13:36 Відповісти
Іди валєжнік збирай, зима близько.

Замість того, щоб лякати українців своїми шизофренічними фантазіями на Цензорі та принижувати нас як націю, йди краще зроби якусь чоловічу працю: залатай дірки у даху, бо дощ піде, а ти з відрами знову будеш бігати. Чи колишні кагебісти не звикли руки напружувати!
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24.11.2021 13:44 Відповісти
Иди уже своей дорогой, болтунья пустая. Надоела хуже редьки.
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24.11.2021 13:48 Відповісти
Акваріус! Ти нік змінив, а стайл тролінгу - ніт ! Чому?

Сам йди з мого українського сайту! Я у себе вдома, на улюбленому порталі читаю та коментую новини, а ти працюєш проти моєї країни, твої пости - це кремлівська пропаганда, яка руйнує усе живе навколо себе. Кагебешна гнида під австралійським прапорцем нам тут погоду робити не буде. Це я тобі обіцяю.
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24.11.2021 13:54 Відповісти
Девушка, меня очень легко найти по гуглу: кто я и чем занимаюсь.
Включая мои научные публикации.
Если тебе в каждом комментаторе будет кагебе мерещиться, тебе нужно срочно к психиатру обратиться. Галоперидол тебе в помощь.
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24.11.2021 13:57 Відповісти
Aкваріус, я знаю, що у сусідній з тобою палаті лежить Наполеон, а лікують тебе галоперідолом. Ти все це вже розповідав, коли був акваріусом.
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24.11.2021 14:02 Відповісти
Чувак, эта ваксерша нарывается специально, как чей то щенок на поводке на всех тявкает)
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24.11.2021 14:18 Відповісти
Дебіл! Не гавкай! Без тебе тут ведеться цікава бесіда науковця-шизіка з Австралії
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24.11.2021 14:21 Відповісти
Да понятно. Служба у неё такая.
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24.11.2021 14:24 Відповісти
Шо дівчатка! Будете обговорювати мене за спиною, наче пєдікі?
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24.11.2021 14:30 Відповісти
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Антивакси! Вам Цензор кинув кістку! Фас!
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24.11.2021 12:30 Відповісти
ко ко ко) кудах куд кудах) Кому, шо, а курам просо)
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24.11.2021 14:17 Відповісти
Півень! Це все, що ти хотів кукарікнути?

Боооже, яке кончене.
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24.11.2021 14:19 Відповісти
Я только написал, а главк курица гляди как растопырилась) Не бойся болезная, солдат ребенка не обидит Вы, ЗЕленые сами себя обидели, вам ущербным помогать надо, терапию когнетивную нужно бы)
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24.11.2021 14:28 Відповісти
О! Ти ж новоспечений порохобот! Так, зебіл? Швидко ти перевзувся, антиваксєр-ДовбоЗЕб.
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24.11.2021 14:32 Відповісти
Дать бы тебе по зубам, за то что оскорбляешь людей, рагулиха!
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24.11.2021 15:13 Відповісти
Деактувувати б тебе ще раз, кацап смердючий.
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24.11.2021 15:45 Відповісти
Рагулиха.
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24.11.2021 16:02 Відповісти
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24.11.2021 16:20 Відповісти
Павєл Прєбраженскій!

Пам'ятаєш, як коли ти був ще Макс Королтко, то Welt Schmerz завжди у відповідь на твої образи викладав тобі гіфку півня, без хвоста і ти одразу припиняв кукурікати. Це реально спрацьовувало. Бачу, що ти сумуєш за тими часами.
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24.11.2021 14:28 Відповісти
Ты больна, лечись. Мерещатся всякие мертвые души.
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24.11.2021 15:14 Відповісти
Ти ж саме для цього прийшов, щоб мене принизити. Робиш це регулярно, мабуть задоволення від цього отримуєш.
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24.11.2021 15:46 Відповісти
интересно, как скоро дойдет до ежемесячной вакцинации? года за 3? или быстрее?
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24.11.2021 13:10 Відповісти
а до ежедневной??
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24.11.2021 16:08 Відповісти
Дєвачкі Жені! Ви до цього не доживете!
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24.11.2021 16:24 Відповісти
 
 