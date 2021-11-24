YouTube-канал Цензор.НЕТ за рік виріс на 312%, показуючи найкращу ефективність серед українських медіа, - дослідження
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YouTube-канал видання Цензор.НЕТ з минулого листопада збільшив аудиторію у 4 рази, а середні перегляди відео виросли з 8 000 до 44 000.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані дослідження "Ренесанс українського YouTube. Як закінчується ера проросійських каналів в Україні".
Зазначається, що результати 2021 року фіксують переломний момент - український YouTube почав впевнено та методично витісняти проросійську мережу каналів, яка сформувалася після початку російсько-української війни.
"За останні три місяці перегляди досліджуваної групи топових українських YouTube-каналів на 30% більші ніж групи проросійських каналів. Хоча ще рік тому останні були в лідерах", - йдеться в повідомленні.
"Серед українських медіа найкращу ефективність показує канал "Цензор.НЕТ", який з минулого листопада збільшив аудиторію у 4 рази, а середні перегляди відео виросли з 8 000 до 44 000", - повідомляється в дослідженні.
Ведучий YouTube-каналу Цензор.НЕТ, Богдан Буткевич повідомив, що проект за рік виріс на 312%. На канал підписано вже більше 176 тисяч користувачів.
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де дурновізор/бидлоящик дохне - там ютуб УА підростає
Кстати, на последних президентских и парламентских --- много было судебных исков к Пороху и его команде за вбросы и т.п.?? Прошу не путать с Россией и Беларусью ---- там такие иски к власти, в принципе невозможны....
То канали дитячі , а як відомо - дітвора в ютубі сидить цілодобово , і клацає на все підряд - яскраве , що їй трапляється на очі. А це ( Цензор ) -суто специфічний канал , із специфічними темами ..
73% виборців, які голосували за Зеленського, - це наслідок роботи телебачення, серіалу «Слуга народу».
Тобто якщо серіал змусив народ проголосувати на телевізійного персонажа Голобородька, уявіть собі, як можна було б у позитивний спосіб міняти свідомість людей - десовітизувати, робити освітні, культурні проєкти - якби власники мали інший горизонт мислення. https://theukrainians.org/myroslava-barchuk/