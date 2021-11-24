YouTube-канал Цензор.НЕТ за рік виріс на 312%, показуючи найкращу ефективність серед українських медіа, - дослідження

YouTube-канал видання Цензор.НЕТ з минулого листопада збільшив аудиторію у 4 рази, а середні перегляди відео виросли з 8 000 до 44 000.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані дослідження "Ренесанс українського YouTube. Як закінчується ера проросійських каналів в Україні".

Зазначається, що результати 2021 року фіксують переломний момент - український YouTube почав впевнено та методично витісняти проросійську мережу каналів, яка сформувалася після початку російсько-української війни.

"За останні три місяці перегляди досліджуваної групи топових українських YouTube-каналів на 30% більші ніж групи проросійських каналів. Хоча ще рік тому останні були в лідерах", - йдеться в повідомленні.

"Серед українських медіа найкращу ефективність показує канал "Цензор.НЕТ", який з минулого листопада збільшив аудиторію у 4 рази, а середні перегляди відео виросли з 8 000 до 44 000", - повідомляється в дослідженні.

Ведучий YouTube-каналу Цензор.НЕТ, Богдан Буткевич повідомив, що проект за рік виріс на 312%. На канал підписано вже більше 176 тисяч користувачів.

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