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YouTube-канал Цензор.НЕТ за рік виріс на 312%, показуючи найкращу ефективність серед українських медіа, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Технології

YouTube-канал Цензор.НЕТ за рік виріс на 312%, показуючи найкращу ефективність серед українських медіа, - дослідження

YouTube-канал видання Цензор.НЕТ з минулого листопада збільшив аудиторію у 4 рази, а середні перегляди відео виросли з 8 000 до 44 000.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані дослідження "Ренесанс українського YouTube. Як закінчується ера проросійських каналів в Україні".

Зазначається, що результати 2021 року фіксують переломний момент - український YouTube почав впевнено та методично витісняти проросійську мережу каналів, яка сформувалася після початку російсько-української війни.

"За останні три місяці перегляди досліджуваної групи топових українських YouTube-каналів на 30% більші ніж групи проросійських каналів. Хоча ще рік тому останні були в лідерах", - йдеться в повідомленні.

"Серед українських медіа найкращу ефективність показує канал "Цензор.НЕТ", який з минулого листопада збільшив аудиторію у 4 рази, а середні перегляди відео виросли з 8 000 до 44 000", - повідомляється в дослідженні.

Ведучий YouTube-каналу Цензор.НЕТ, Богдан Буткевич повідомив, що проект за рік виріс на 312%. На канал підписано вже більше 176 тисяч користувачів.

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Топ коментарі
+5
"Понад 26,5 млн. унікальних переглядів. Тобто, більша половина населення України дивилася наші випуски" - якийсь дивний висновок, за таким же успіхом я міг би сказати, що Шарія з 4 млрд переглядів дивиться більша частина світу.
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24.11.2021 11:35
+3
Цензору-респект,та подальшого розвитку...
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24.11.2021 11:35
+2
все логічно:
де дурновізор/бидлоящик дохне - там ютуб УА підростає
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24.11.2021 11:31
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все логічно:
де дурновізор/бидлоящик дохне - там ютуб УА підростає
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24.11.2021 11:31 Відповісти
а го..дон показал минус 300% тк. дима - го..дон и флюгер по жизни
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24.11.2021 11:34 Відповісти
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"Понад 26,5 млн. унікальних переглядів. Тобто, більша половина населення України дивилася наші випуски" - якийсь дивний висновок, за таким же успіхом я міг би сказати, що Шарія з 4 млрд переглядів дивиться більша частина світу.
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24.11.2021 11:35 Відповісти
да они на выборы не ходят, но их "голосами" /путем вброса и другими схемами/ прикрываются УЗУРПАТОРЫ!
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24.11.2021 12:24 Відповісти
Вбросы --- это уже криминал, немного другая тема....

Кстати, на последних президентских и парламентских --- много было судебных исков к Пороху и его команде за вбросы и т.п.?? Прошу не путать с Россией и Беларусью ---- там такие иски к власти, в принципе невозможны....
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24.11.2021 12:42 Відповісти
Цензору-респект,та подальшого розвитку...
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24.11.2021 11:35 Відповісти
Поздравляю!
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24.11.2021 11:52 Відповісти
Цензор, дави их всех!!
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24.11.2021 11:52 Відповісти
Так тримати
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24.11.2021 12:00 Відповісти
Этот рост, если он есть, -это скорее про подплинтусный уровень украинских медиа и крайне низкие запросы потребителей контента.
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24.11.2021 12:04 Відповісти
Чому мене блокує адміністратор коли я хочу взнати що це за канал такий, схожий на Цензор.нет Але назва в нього ЦензорУ.нет. Гугл показує.
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24.11.2021 12:06 Відповісти
Без ссилки на сайт пропустив.Але Гугл переводить на сайт.Може хто пояснить що це за ...ня?
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24.11.2021 12:08 Відповісти
На українському ринку мас медія має бути присутній якісний національний продукт, носій національних, патріотичних, демократичних, державницький цінностей. Цензор нет стоїть саме на таких позиціях. Тож процвітання і успіху на всіх платформах.
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24.11.2021 12:09 Відповісти
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24.11.2021 12:10 Відповісти
Хм.Дякую за відкриття.На більшості присутній Но бачу є і такі про які вперше взнав.
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24.11.2021 12:16 Відповісти
Придумай щось інше,а то так,просто пердь в калюжу.
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24.11.2021 12:38 Відповісти
Петиция: Український сегмент YouTube, Facebook, Google має модеруватися не з Росії, а з України!
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24.11.2021 12:18 Відповісти
.Ну ти і порівняв , політичний ютуб-канал Цензора , з каналами Маші і Даші ,, чи кого там ще . . Різна ж аудиторія , ну невже це не зрозуміло . ?
То канали дитячі , а як відомо - дітвора в ютубі сидить цілодобово , і клацає на все підряд - яскраве , що їй трапляється на очі. А це ( Цензор ) -суто специфічний канал , із специфічними темами ..
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24.11.2021 13:06 Відповісти
С 8 тысяч до 44 тысяч?Печально, мягко говоря.
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24.11.2021 12:53 Відповісти
Для украиноязычного канала неплохо.
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24.11.2021 13:10 Відповісти
Где-то сейчас мудро и иронично улыбнулось Телебачення Торонто...
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24.11.2021 13:14 Відповісти
Гарний порохоботсько-кремлівський канал.
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24.11.2021 14:21 Відповісти
Назвав два протилежних значення
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24.11.2021 15:31 Відповісти
Число крестиков на месте удалённых комментов весьма красноречиво.
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24.11.2021 15:49 Відповісти
За даними «Детектора медіа», 74% людей беруть новини саме з телебачення, і хоч ця цифра з року в рік меншає, не варто її недооцінювати.
73% виборців, які голосували за Зеленського, - це наслідок роботи телебачення, серіалу «Слуга народу».
Тобто якщо серіал змусив народ проголосувати на телевізійного персонажа Голобородька, уявіть собі, як можна було б у позитивний спосіб міняти свідомість людей - десовітизувати, робити освітні, культурні проєкти - якби власники мали інший горизонт мислення. https://theukrainians.org/myroslava-barchuk/
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24.11.2021 18:50 Відповісти
это потому чо 73%ные начинают прозревать и приходят на правильные ресурсы
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24.11.2021 20:28 Відповісти
Лол, вони просто не враховували канали, які їм не подобались.
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26.11.2021 09:21 Відповісти
 
 