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ЄС схвалив зняття санкцій з ексміністра часів Януковича Клименка, - журналіст Йозвяк
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Євросоюз схвалив виключення ексміністра доходів та зборів України Олександра Клименка зі свого санкційного списку.
Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Посли ЄС ухвалили рішення виключити колишнього міністра доходів та зборів України Олександра Клименка із санкційного списку за розкрадання державних коштів України. У списку залишилося всього 7 осіб", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що Євросоюз планує виключити із санкційного списку колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.
Топ коментарі
+10 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар24.11.2021 12:07
+9 Орест Орест
показати весь коментар24.11.2021 12:05
+4 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар24.11.2021 12:01
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Будь ласка, зачекайте...
Вот он и зарабатывает как может через свою ПРОТЕЖЕ ВЕНИДИКТОВУ .
все рыги в Вене осели , там и договариваются о действиях
1,5 часа лететь
У ЗЕ в ОПе официально работают рыги.
Какие могут быть санкции ЕС против рыгов, когда они сейчас фактически снова у власти?
ворюги..., ой , тьфу ...хозяйственники" ...-
ПОРТНОВ работает не покладая рук . Не бесплатно . Может и Венедиктовой трохи отстегнул 😀😀
5 ч
Зеле призначили заступника його директора ермака.
Тепер ним керуватиме мертвечук, проти якого він бореться.
Іронія долі...
мафия покруче , чем у наркобаронов в Латинской Америке . Наркобароны нелегально зарабатывают , а 5-6 олигархов в Украине - легально на щее украинцев сидят и все терпят
Ли Куан Ю давно бы их расстрелял 😀😀
А компенсацию за неудобство будет платить Украина?
Хведорович брал надёжных людей