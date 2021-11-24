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санкції (2505) Євросоюз (2550) Клименко (115) Йозвяк (68)

ЄС схвалив зняття санкцій з ексміністра часів Януковича Клименка, - журналіст Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС схвалив зняття санкцій з ексміністра часів Януковича Клименка, - журналіст Йозвяк

Євросоюз схвалив виключення ексміністра доходів та зборів України Олександра Клименка зі свого санкційного списку.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС ухвалили рішення виключити колишнього міністра доходів та зборів України Олександра Клименка із санкційного списку за розкрадання державних коштів України. У списку залишилося всього 7 осіб", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз планує виключити із санкційного списку колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Також читайте: Вісім осіб потрапили до санкційного списку ЄС за роботу в "судах" окупованого Криму, - журналіст Йозвяк

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Топ коментарі
+10
А чего послам ЕС сопротивляться, если ГПУ имени Венедиктовой им бумаги на продление санкций не дала?

ПОРТНОВ работает не покладая рук . Не бесплатно . Может и Венедиктовой трохи отстегнул 😀😀
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24.11.2021 12:07
+9
Санкции снимаются не просто так а из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия. Нет доказательств, на основании чего вводить или продлевать санкции? Так что ослы тут далеко не они....
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24.11.2021 12:05
+4
Нє,це велике доріжництво...
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24.11.2021 12:01
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Тоді це осли ЄС...
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24.11.2021 11:58 Відповісти
Санкции снимаются не просто так а из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия. Нет доказательств, на основании чего вводить или продлевать санкции? Так что ослы тут далеко не они....
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24.11.2021 12:05 Відповісти
Угу, грузовики налички НАРОДНЫХ ДЕНЕГ ушли в сторону раши , а Клименко ещё в аэропорту немного пострелял
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24.11.2021 12:08 Відповісти
Это вообще к чему?????
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24.11.2021 12:12 Відповісти
сым з половиною рокыв з часу прийняття санкцый пролетыли як мить. Часу не було розслідувати.
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24.11.2021 12:12 Відповісти
А Вам не приходила в голову мысль что это неплохой бизнес - озвучить таким как Клименко сумму которой необходимо поделиться в случае если с него снимут санкции и приложить все усилия что бы это произошло. Вернее в этой ситуации нужно просто ничего не делать. А речь идет о суммах даже не с шестью нолями....
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24.11.2021 12:15 Відповісти
Вы полностью правы , учитывая, что Портнов устроил себе жизнь в Вене - деньги там нужны. Купить гражданство к примеру
Вот он и зарабатывает как может через свою ПРОТЕЖЕ ВЕНИДИКТОВУ .

все рыги в Вене осели , там и договариваются о действиях
1,5 часа лететь
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24.11.2021 12:25 Відповісти
И шо? Может в Украине обычай такой.

У ЗЕ в ОПе официально работают рыги.

Какие могут быть санкции ЕС против рыгов, когда они сейчас фактически снова у власти?
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24.11.2021 12:49 Відповісти
Если проанализировать назначения , то Мертветчук СВОИХ ПТЕНЦОВ везде расставил .
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24.11.2021 12:52 Відповісти
Чудово, можна санкції накласти безпідставно, а за декілька років зняти через відсутність доказів.
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24.11.2021 12:36 Відповісти
Возможно это Вас убедит: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/03/5/7120557/
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24.11.2021 12:46 Відповісти
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24.11.2021 12:00 Відповісти
Нє,це велике доріжництво...
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24.11.2021 12:01 Відповісти
пора вже в Україну - "крепкие ворюги ..., ой , тьфу ...хозяйственники" ...-
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24.11.2021 12:02 Відповісти
Наконец-то!Дождалісь!
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24.11.2021 12:06 Відповісти
А чего послам ЕС сопротивляться, если ГПУ имени Венедиктовой им бумаги на продление санкций не дала?

ПОРТНОВ работает не покладая рук . Не бесплатно . Может и Венедиктовой трохи отстегнул 😀😀
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24.11.2021 12:07 Відповісти
А Вы думаете они дела на тормоза спускают за "спасибо" от таких как Клименко???? То что это очень прибыльно и из простого безработного можно стать миллионером показал еще кортавый. Вон с женой продолжают в Лондоне бухать и ничего не делать...
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24.11.2021 12:11 Відповісти
𝓓𝓲𝓭 𝓜𝓲𝓽𝔂𝓪 @Did_Mitya

5 ч



Зеле призначили заступника його директора ермака.
Тепер ним керуватиме мертвечук, проти якого він бореться.
Іронія долі...
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24.11.2021 12:07 Відповісти
Якщо у України нема претензій до цього злодія, то що ви хочете від ЄС. Те ж саме і з Коломойським - в США відкрито проти нього купу справ, а в Україні він недоторканий.
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24.11.2021 12:08 Відповісти
В Украине правят олигархи - их суды, их СМИ, их антимонопольный комитет , их кабмин , их РАДА.

мафия покруче , чем у наркобаронов в Латинской Америке . Наркобароны нелегально зарабатывают , а 5-6 олигархов в Украине - легально на щее украинцев сидят и все терпят
Ли Куан Ю давно бы их расстрелял 😀😀
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24.11.2021 12:29 Відповісти
эта мордатая падла,расставил везде смотрящих...задавили мздой предпринимателей...а теперь он белый и пушистый.
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24.11.2021 12:36 Відповісти
дякувати владі приниженя!
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24.11.2021 12:41 Відповісти
А **** ЕС поддерживать санкции против окружения Ялынковича, когда ЗЕзидент сам трудоустраивает прямо в ОП людей из окружения Ялынковича?
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24.11.2021 12:46 Відповісти
Европейцам нужны "инвестиции". Они закрывают глаза на открытое отмывание денег, чего уж там про политиков говорить.
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24.11.2021 12:56 Відповісти
Теперь он белый и пушистый.
А компенсацию за неудобство будет платить Украина?
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24.11.2021 13:32 Відповісти
а хоч приблизно, скажіть, скільки коштують докази його невинуватості? в баксах, або євро, будьте добрі...
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24.11.2021 14:16 Відповісти
Кристально чистый человек!
Хведорович брал надёжных людей
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24.11.2021 14:16 Відповісти
 
 