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контрабанда (931) Придністров'я (124) СБУ (4936)

СБУ перекрила канал контрабанди товарів із Придністров'я. Вартість однієї партії сягала 10 млн грн. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України перекрила на Одещині канал контрабанди товарів широкого вжитку з Придністровського регіону Молдови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

В обхід митних пунктів пропуску місцевий безробітний переправляв товари через державний кордон у власному автомобілі. Вартість однієї такої партії сягала 10 млн грн.

Оперативники спецслужби встановили, що організував контрабанду імпортної продукції безробітний мешканець міста Подільськ. Зловмисник займався таким "бізнесом" щонайменше півроку.

Правоохоронці затримали автомобіль "комерсанта" поблизу селища Новокрасне, неподалік від державного кордону України. У вантажному відділенні транспортного засобу виявлено майже 10 кубічних метрів товарів народного вжитку імпортного виробництва (брендовий жіночий одяг, окуляри, кросівки тощо).

СБУ перекрила канал контрабанди товарів із Придністровя. Вартість однієї партії сягала 10 млн грн 01

Наразі автомобіль з вантажем передано представникам Одеської митниці. Зловмисника ознайомлено зі складеним за даним фактом протоколом про адміністративне правопорушення.

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Триває слідство для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та кола осіб, причетних до функціонування протиправного механізму.

Заходи із блокування контрабандного каналу проводили співробітники Управління СБУ в Одеській області спільно з Держприкордонслужбою та Одеською митницею Держмитслужби.

СБУ перекрила канал контрабанди товарів із Придністровя. Вартість однієї партії сягала 10 млн грн 02
СБУ перекрила канал контрабанди товарів із Придністровя. Вартість однієї партії сягала 10 млн грн 03
СБУ перекрила канал контрабанди товарів із Придністровя. Вартість однієї партії сягала 10 млн грн 04
Фото: сайт СБУ

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Топ коментарі
+4
30 лет идёт контрабанда через Приднестровье . Все завязаны - порты, границы, пограничники , мафия, ШЕРИФ и т д - и СБУ НАВЕРНО ТОЖЕ 😀
Вот одного из фигурантов ( человека мертветчука ) в ГПУ замом недавно взяли
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24.11.2021 12:20
+2
Рубати треба голови, а це лише шоу схоже на квартал,яке розраховане на мудрий нарід...
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24.11.2021 12:12
+2
Імітація боротьби з контрабандою. Зробіть нормальні інженерні споруди на кордоні, а не те убожество, що є зараз. Не можуть бути пункти пропуску на кордоні з державою, якої не існує (Придністров'ям). Блокувати їх з боку України наглухо. І нехай влада Кишинева з придністровцями розбирається. Тим більше, що влада Молдови українську владу просить про це.
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24.11.2021 12:56
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Рубати треба голови, а це лише шоу схоже на квартал,яке розраховане на мудрий нарід...
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24.11.2021 12:12 Відповісти
голови треба рубати за кордон ,що побудований за гроші платників!ви погляньте на той убогий заборчикяк в старої бабці патички тирчать--а ДЕ кордон на ЗАМКУ?
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24.11.2021 12:57 Відповісти
Радів би. Якби одночасно не росли вартість акцизних і конрабандних сигарет.
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24.11.2021 12:14 Відповісти
А ві следили за руками? Депутаты толи прошлого. толи позапрощлого созыва приняли закон о росте акцизов, но не в их каденцию, а с отсрочкой вступления в силу на несколько лет. Второй трюк по обману электората, первый - аж 5 лет каденции.
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24.11.2021 13:44 Відповісти
30 лет идёт контрабанда через Приднестровье . Все завязаны - порты, границы, пограничники , мафия, ШЕРИФ и т д - и СБУ НАВЕРНО ТОЖЕ 😀
Вот одного из фигурантов ( человека мертветчука ) в ГПУ замом недавно взяли
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24.11.2021 12:20 Відповісти
Якубовского
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24.11.2021 12:20 Відповісти
А де ж Сенькіна стіна, на яку він витратив кошти державного бюджету.
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24.11.2021 12:27 Відповісти
А пів року не бачили - мабуть головного рішалу викрили
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24.11.2021 12:50 Відповісти
Я правильно понял - местный безработный сам, можно сказать, нагнул всю пограничную систему Украины???? Или все таки СБУ вышли на тех кто его крышевал, с ними щедро поделились и было решено слить этого безработного???
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24.11.2021 12:56 Відповісти
Імітація боротьби з контрабандою. Зробіть нормальні інженерні споруди на кордоні, а не те убожество, що є зараз. Не можуть бути пункти пропуску на кордоні з державою, якої не існує (Придністров'ям). Блокувати їх з боку України наглухо. І нехай влада Кишинева з придністровцями розбирається. Тим більше, що влада Молдови українську владу просить про це.
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24.11.2021 12:56 Відповісти
Зеленяку на гілляку за такий кордон
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24.11.2021 13:01 Відповісти
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24.11.2021 13:03 Відповісти
Придністрянщина - то споконвічна наша українська земля споконвіків заселена українцями. То наша проблема і наша відповідальність. Придністрянщину потрібно не блокувати, а інтегрувати і готувати до повернення до складу України.
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24.11.2021 13:19 Відповісти
"Крышу" тоже арестовали?
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24.11.2021 13:33 Відповісти
Вчора на перехресті автомобіль БМВ-750, яким керував безробітний громадянин Н., зіткнувся з Мерседесом G-500 громадянина О., також безробітного.
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24.11.2021 14:39 Відповісти
мабуть знов просувають свого агента в прикордон службі. Згадайте про 2 смерті серед прикордонників раніше - схоже розчищали шлях для когось якого скоро підвищуватимуть там у званні та на вищу посаду
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24.11.2021 15:07 Відповісти
самый простой способ борьбы с контрабандой это выровнять цены - пока с нас дерут три шкуры контрабанда будет к нам рекой текти
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24.11.2021 15:31 Відповісти
 
 