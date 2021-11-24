Бюро економічної безпеки укомплектувало штат на 30% та очікує ухвалення Кабміном постанови про запуск

Директор Бюро економічної безпеки України Вадим Мельник направив на погодження до Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України та Міністерства цифрової трансформації проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про початок діяльності Бюро економічної безпеки".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби БЕБ, інформує Цензор.НЕТ.

"Після погодження зазначеними міністерствами та надання висновку Міністерством юстиції України, постанову підписує Кабінет Міністрів України", - зазначають в БЕБ.

У проєкті постанови зазначено, що БЕБ у встановлений законом строк, до 25 листопада 2021 року, встиг укомплектуватися на 30% від загальної штатної чисельності центрального апарату Бюро, що дозволяє органу розпочати роботу.

Станом на 22 листопада у БЕБ працевлаштовано 214 працівників. Серед них - державні службовці, гласні штатні працівники, які мають спеціальні звання, а також особи, працевлаштовані за трудовими договорами.

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"На початковому етапі роботи БЕБ дана кількість працівників може забезпечити належне виконання функцій та завдань щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави", - зазначено у проєкті постанови.

Також нагадується, що після запуску відомства розслідування економічних правопорушень стане виключним повноваження Бюро. Зокрема, це:

розслідування фінансових та податкових правопорушень (зокрема, "скрутки" НДС);

махінації зі сплатою податків, фальсифікація податкової звітності тощо;

виготовлення та розповсюдження нелегальних підакцизних товарів (алкоголь, тютюнові вироби, паливо);

підробка грошей та фінансових документів;

перешкоджання законній господарській діяльності тощо.

"У проєкті постанови також зазначено, що одразу як БЕБ запрацює, буде забезпечено своєчасне передання до БЕБ від правоохоронних органів матеріалів кримінальних проваджень у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. Однак, нагадаємо, що попри готовність БЕБ працювати, за органом досі не закріплена власна обладнана будівля. Затягування процесу виділення приміщення для БЕБ з боку Кабінету Міністрів України може унеможливити процес передачі кримінальних проваджень та роботу органу в цілому", - резюмували в пресслужбі новоствореного органу.