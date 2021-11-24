УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53955 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2108 17
війна (6922) Пєсков (770) Росія (26587) Донбас (12898) Javelin (90)

В РФ не мають інформації щодо застосування систем Javelin на Донбасі, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В РФ не мають інформації щодо застосування систем Javelin на Донбасі, - Пєсков

Москва не має інформації про бойове застосування Києвом американських протитанкових систем Javelin, хоча такі комплекси в Україні є.

Про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не маємо інформації про те, де і як вони були використані. Але те, що вони там є, це очевидний факт", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи відомо в Москві про застосування комплексів Javelin Збройними силами України.

На запитання, чи буде розцінено Москвою застосування таких комплексів Києвом як перетин "червоної лінії", Пєсков сказав: "Але ж Javelin проти чогось використовується".

"Ситуація (на Донбасі. - Ред.) продовжує залишатися дуже і дуже тривожною", - підсумував прессекретар президента РФ.

Читайте також: Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше видання MilitaryTimes повідомило, що взяло інтерв’ю в очільника ГУР Кирила Буданова. Воно повідомляє, що Буданов сказав, ніби системи Javenlin використовувалися проти російських військ на Донбасі.

Також про це повідомляв "слуга народу" Копитін. В штабі ООС заперечили використання "Джавелінів" в зоні проведення операції.

Однак цю інформацію спростував і Генштаб, і речник штабу ООС Мельничук.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+3
А вы должны иметь, вы должны чувствовать, как в одном месте что то инородное.
показати весь коментар
24.11.2021 12:33
+3
Вы же "не сторона конфликта" с какого боку вас должно интересовать применение ВСУ комплексов Javelin?? ВАС ЖЕ ТАМ ЛАПТЕНОГИХ НЕТ??? Или вы как и все москали - своего говна не видно, пойду к соседу за забор позаглядываю, а шо там у хохлов!!!??
показати весь коментар
24.11.2021 12:45
+3
конечно у РФ нет такой информации Зачем деморализовать русских танкистов?
показати весь коментар
24.11.2021 13:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А вы должны иметь, вы должны чувствовать, как в одном месте что то инородное.
показати весь коментар
24.11.2021 12:33 Відповісти
Вы же "не сторона конфликта" с какого боку вас должно интересовать применение ВСУ комплексов Javelin?? ВАС ЖЕ ТАМ ЛАПТЕНОГИХ НЕТ??? Или вы как и все москали - своего говна не видно, пойду к соседу за забор позаглядываю, а шо там у хохлов!!!??
показати весь коментар
24.11.2021 12:45 Відповісти
коментар відмічено як спам
Не нужно топить за москалей ! Применение комплексов Javelin приведёт к появлению подобного оружия в ОРДЛО , вот почему и следят за действиями ВСУ.
показати весь коментар
24.11.2021 13:00 Відповісти
Ты нормальный??? В каком месте я топлю за москалей??? Вы *** все с ног на голову перевернете!!! Т.е. танки и "бетеры" лаптеногим можно подгонять на Донбас, а нашим пацанам с ними надо палками воевать?? Ты ничего не путаешь??
показати весь коментар
24.11.2021 13:03 Відповісти
коментар відмічено як спам
....ВАС ЖЕ ТАМ ЛАПТЕНОГИХ НЕТ, не я это сказал , а вы , я же говорю - ОНИ ТАМ ЕСТЬ ! Воевать для любой страны крайне вредно и разрушительно , нужно давить и решать конфликт совместно со странами ЕС и В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ с НАТО .
показати весь коментар
24.11.2021 13:26 Відповісти
А я о чем??? Об одном и том же говорим тока нихера друг друга не слышим!!! Как все у нас. Война это страшно плохо, и ужасно.. Но не мы к москалям пришли а они к нам!! Решать конфликт с такими гоблинами можно только силой, оно других слов скорее всего не понимают, и пока вся взятая Европа и НАТО это не сильно колышит, все свои проблемы это чисто наши проблемы, а они (европа и иже с ними) выразят "глубокую озабоченность" и на этом все.
показати весь коментар
24.11.2021 13:37 Відповісти
Буданов ніколи не бреше, він дезінформує.
показати весь коментар
24.11.2021 12:33 Відповісти
Важливо аби застосовували,а інформація-то таке...
показати весь коментар
24.11.2021 12:33 Відповісти
ну да корешки от Джавелинов Эрмаку просто не отдали вот он сказал им что по нулям
показати весь коментар
24.11.2021 12:35 Відповісти
А треба щоб була така інформація і не по слухам
показати весь коментар
24.11.2021 12:49 Відповісти
конечно у РФ нет такой информации Зачем деморализовать русских танкистов?
показати весь коментар
24.11.2021 13:04 Відповісти
Буданов лоханувся
показати весь коментар
24.11.2021 13:12 Відповісти
Нехай росіяни залишаються в цій помилці.
показати весь коментар
24.11.2021 13:13 Відповісти
-Ти бачиш Джавелін?
-Ні.
-А він там є.
показати весь коментар
24.11.2021 13:17 Відповісти
А про смажених бурятів є ?
показати весь коментар
24.11.2021 13:37 Відповісти
Бурят смажений по рецепту Яроша))
показати весь коментар
24.11.2021 16:02 Відповісти
было бы не плохо разработать Javelin который преследует цель ...говорящую на срусскам йазыке ))))
показати весь коментар
24.11.2021 14:22 Відповісти
 
 