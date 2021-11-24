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У МЗС РФ заявили, що США своїми маневрами у Чорному морі провокують Росію на "маленькую войнушку"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У МЗС РФ заявили, що США своїми маневрами у Чорному морі провокують Росію на "маленькую войнушку"

"Маневри та залякування" з боку США в Чорному морі мають на меті розділити Росію та Європу "маленькой войнушкой", результати якої Вашингтон не хвилюють.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив у середу в ефірі телеканалу "Росія-24" керівник делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов.

"Мені здається, головна мета США та київського режиму, який зараз не знає, що вже робити, - це хоч якось відволікти увагу від проблем усередині України. А для американців - це розділити Європу та Росію через "маленькую войнушку". Їх не хвилює, які будуть результати. Для цього всі ці маневри та залякування", - сказав він.

Дипломат також заявив, що Москва "не піддається на такі провокації, а керівництво країни та міністерство оборони про все знають, контролюють ситуацію".

"Ми можемо спокійно вести переговори, переконувати, допоки не настане певний момент, коли вони (країни Заходу. - Ред.) втратить розум і голову. Ми робимо все, щоб такого (моменту. - Ред.) не настало", - резюмував Гаврилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії НАТО в Чорному морі та Балтії - оборонні, вони не загрожують Росії, – Столтенберг

Нагадаємо, українські Військово-морські сили провели тренування з військовими кораблями США, Республіки Туреччина та Румунії. За даними українських військових, серед інших був задіяний флагман 6-го флоту США корабель управління Mount Whitney. Також було залучено авіацію американських ВМС - патрульний літак P-8 Poseidon та вертоліт. У тренуванні взяли участь 7 кораблів, два з яких від українських ВМС - патрульний катер "Слов'янськ" та середній десантний корабель "Юрій Олефіренко".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна, США, Туреччина та Румунія тренувалися проводити спільні операції в Чорному морі, - ВМС. ФОТОрепортаж

Президент Росії Володимир Путін вважає "серйозним викликом" вчення США їхніх союзників щодо НАТО в акваторії Чорного моря. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що навчання НАТО в Чорному морі обумовлено "прагненням США та їхніх союзників нарощувати політику стримування Росії". У Міноборони Росії назвали "провокацією" присутність американських кораблів у Чорному морі.

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Топ коментарі
+30
обоссаная шлюбка пугает флот USA войнушкой? Видимо, хорошую бояру завезли
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24.11.2021 12:43
+24
Прекратить финансировать покупкой газа нефти у Х#йла и оно окочурится очень быстро...
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24.11.2021 12:43
+19
Це все лайно розраховано на споживання лапатними лайножерами, котрі це все жеруть та просять ще...
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24.11.2021 12:45
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То будет не маленькая войнушка ,а большая война с милионами трупов
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24.11.2021 12:42 Відповісти
Бздиш коли сереш?
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24.11.2021 13:11 Відповісти
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і найбільше постраждає у війні Кремля зі Штатами саме Україна.
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24.11.2021 13:26 Відповісти
Украина уже постраждала, теперь очередь ***** страдать, вот он и ноет как вы.
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24.11.2021 13:49 Відповісти
повірте, найгірше ще може бути попереду.
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24.11.2021 13:51 Відповісти
В смысле? Война переместится на территорию параши?
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24.11.2021 13:59 Відповісти
коментар відмічено як спам
Воювати будуть на українській території. Руками українців.
Жоден військовий НАТО не покладе свою голову за Україну.
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24.11.2021 14:08 Відповісти
Воевать будут, но не НАТО. Так, а тогда как они бут воевать? Как сейчас?
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24.11.2021 14:09 Відповісти
Конечно, для ********** ещё все впереди. А для нас что ***** нападет? Проснетесь это уже давно случилось.
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24.11.2021 14:54 Відповісти
це сталось поки що лише на Донбасі. А якщо пуйло вдарить зі сторони Придністров'я, Білорусі, Криму, Чорного моря водночас? Як думаєте, відчуємо різницю порівняно з тим, що є зараз?
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24.11.2021 15:10 Відповісти
Таки они сразу почувствуют разницу по сравнению что есть сейчас. А мы какую разницу почувствуем? То что ***** будет убивать и так в любом случае? Или Аметов, Рыбак, Поправка и другие закатованные *****вцами почувствуют разницу? Вы как не вылизывайте ботинки оккупанта, а убить вас или разрешить продолжать вылизывать это только в его власти с таким вашим отношением к тому что уже случилось и случится в будущем.
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24.11.2021 15:56 Відповісти
а якщо контрудар по москве ?
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25.11.2021 09:16 Відповісти
Андрію, кого хєра ти тут робиш? Касаба видно за км-ри. У нас, в Україні, на відміну від косорилії, воюють не за припіздєнта , прем'єра чи панотця, а за БАтьківщину. Так було в 14-му, так буде й зараз. Тільки тоді ми були майже без зброї, зраджені і ненавчені, а тепер....якщо зайдете матимите нагоду оцінити рівень нашого вишколу на власній шкурі. Так що не буди лихо, поки воно тихе. А Бутус каже правду, нажаль. Це *********...е зеленятко береги, геть чисто поплутало і з вагнерівцями, і з Оманом(власне з чого фсьо й розпочалося), і з ярмаком своїм притрушеним. Буде за цього огризка триматись відійдуть у вирій обидва разом.
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24.11.2021 17:15 Відповісти
Вже можеш починати, мокшанине, але, краще, самовбийся об стіну. Раз і назавжди і ти довго не мучаєшся і нам приємно.
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24.11.2021 17:26 Відповісти
Уже бежать?
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24.11.2021 17:28 Відповісти
А для чого? Здохнути можеш і сидячи.
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24.11.2021 17:31 Відповісти
Ок!!! буду пробовать!!!
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24.11.2021 17:42 Відповісти
Прекратить финансировать покупкой газа нефти у Х#йла и оно окочурится очень быстро...
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24.11.2021 12:43 Відповісти
обоссаная шлюбка пугает флот USA войнушкой? Видимо, хорошую бояру завезли
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24.11.2021 12:43 Відповісти
Они просто обосновывают своё будущее вторжение в Украину , у кацапов все это подаётся как подталкивание Америкой Украины к " провокациям" в ордло . Сурков написал - если мы перестанем расширяться то рээфия просто погибнет в ближайшее время , таки им просто жизненно необходимо развязать " небольшую войнушку" в течении до 9 месяцев
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24.11.2021 13:19 Відповісти
Они не флот США пугают ,а Украину.
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24.11.2021 14:18 Відповісти
Против флота США пукин чмо, ну и ***** соответственно
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24.11.2021 15:35 Відповісти
Це все лайно розраховано на споживання лапатними лайножерами, котрі це все жеруть та просять ще...
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24.11.2021 12:45 Відповісти
Якщо їх США провокують, то хай зі США і повоюють "маленьку війну" сцикуни
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24.11.2021 12:45 Відповісти
"Вагнерівці" вже попробували при спробі захопити нафтовий завод в Іраку, і кишок не змогли зібрати.
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24.11.2021 12:58 Відповісти
А В ПЕНДЕЛЬ...НЕ...Параша не хочет...почему????????????
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24.11.2021 13:02 Відповісти
извращеннеая филосифия ублюдков кацапстана мы будем делать все что хотим.... а вы типа не обращайте внимание на сей факт...и вас типа не касаемо..такое было до 2014 года когда такое вот молчание НАТО Евросоюза США на полный беспредел Россия в Крыму рост войск игнорирование военными запрета шастать по крыму никтонведь не вспоминает что переодически военные России так заблукались в просторах Крыма что их гнали аж из под Очакова и к Николаеву на 40 км приближались..... а потом ой миль парлдонес шото сусанин не туда завел...не понмиает русска свинота украиского языка.... и чем обренулось..а ничем так мелочевкой-- захватом Крыма до этого была Грузия-Абхазия.... а еще до этого Молдова МПР и внутри страны 2 Чеченские компании... и был поз-орный саммит в Бухаресте 2008 гоад когда Путя сморозил что Украина это вообще то ошибка как страна потом замял тупо и с юмором типа то шютка и никтоне скзаал ВЫова а Россия нам также кажестя шютка...как страна... даже по вашей Конституции...а нет промолчали вот и прилетел бумеранг....
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24.11.2021 13:08 Відповісти
И самое смешное что как бы там лаптеногие не врубали бы заднюю, типа нас там нет, и все в таком духе, есть такой товарищь в нете как "Rud&Co" и у него есть видосик про то как было все на самом деле. Даже если поделить все на два, ЧВК там отгребли по полной!!!!
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24.11.2021 13:31 Відповісти
Маленькой - не выйдет.
"Любить" паРашу будут глыбоко, и без ваЗЕлину.
Наблюдателем от дебильных слуг назначат "Анал Табу".
Хоть там пригодится...
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24.11.2021 12:46 Відповісти
Будуть бамбіть Вароніж!
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24.11.2021 12:47 Відповісти
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24.11.2021 12:49 Відповісти
Рыпит патертае мардовскае ашко.
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24.11.2021 12:51 Відповісти
Та ні, такої вашої "малої войнушки" за трофейні гальюни з наших безбройних катерів в 2018 році вже не буде.
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24.11.2021 12:53 Відповісти
госдеп напугал мордовскую матросню до того, что она уже собиралась самозатапливаться.
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24.11.2021 13:02 Відповісти
реакція рашапоїдного лайна настільки дибільна наскільки й прогнозована тут усе без змін, будь-які маневри військових у орків то навчання для всіх інших то загроза смердючому рузькому міру. на то вони й козломорді.
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24.11.2021 13:03 Відповісти
А Гаврила не стучал туфлей по трибуне, значит это пустой треп.
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24.11.2021 13:05 Відповісти
не маленькую, а короткую войнушку. Минут на 15-20.
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24.11.2021 13:06 Відповісти
от не хотіли нападати, а тепер прийдеться!
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24.11.2021 13:06 Відповісти
Истерикой кремляди удовлетворен, хотя кремлядь и не представляет в полном объеме последствий малой войнушки в районе Севастополя.
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24.11.2021 13:07 Відповісти
В Украине нет никаких проблем, от которых надо специально отвлекать.
Есть псевдо-президент, но мы над этим работаем.
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24.11.2021 13:07 Відповісти
В Кремле оценили ситуацию на Донбассе. Говорят, что "очень и очень тревожная для Мариуполя". Как украинская власть на это реагирует, мой знакомый говорит что мариупольцев не мобилизуют в отряды самообороны, бомбоубежища в плачевном состоянии и даже их не хватает, может местная власть как то по другому встретит оккупационные войска с Московии ? И почему там не назначен Военный комендант с Киева?
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24.11.2021 13:11 Відповісти
Борис Немцов сказал четко и ясно-" Он е....тый тов Путин" А Джохар Дудаев - сказал - Украина еще будет воевать с Россией!!!!
Путин и его банда - чувствуя свою безнаказанность готовы идти по улицам Днепра , врываться в дома , вытаскивать за волосы наших мам, дочерей , а те кто недоволен растреливать на месте!!! Это нацисты!!!! И Это надо понимать!!!!
По одиночке солдаты РФ может и люди - но под командованием обезумевших палачей - превращаються в нелюдей!!!!!
И тут поможет только меткий выстрел - разговоры не спасут!!! Я так думаю!!!
И я в этом уверен!!!!!
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24.11.2021 13:12 Відповісти
термінологія рівня рашьітудєй.
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24.11.2021 13:12 Відповісти
Маленькая войнушка с парашей из Москвы будет выглядеть так:
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24.11.2021 13:37 Відповісти
Що. росія-московія знову буде топити в бухті міста-сцикуна севастополя свій флот?
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24.11.2021 13:45 Відповісти
Про какую "войнушку" вы там, в мокшандии, чешете?
Одного полного залпа американского кораблика типа Тикондерога хватит, чтобы потопить ВСЕ ваши ржавые корыта в акватории Черного и Азовского морей.
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24.11.2021 14:22 Відповісти
Звичайно "маленька войнушка"! Один залп есмінця США - і чорноморський флот кацапстана відправиться на концерт кобзона. На цьому "войнушка" скінчиться.
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24.11.2021 14:28 Відповісти
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24.11.2021 14:54 Відповісти
Пояснення російських офіційних персон дуже схожі на міркування паціентів дурдома...
Паціенти закладу, спілкуючись між собою, теж вважають шо вони здорові, а врачі - навпаки, дуже хворі.
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24.11.2021 14:58 Відповісти
у коцопылых руки чешутся. пока им не дадут по рогам не успокоятся
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24.11.2021 15:24 Відповісти
Маленькая войнушка была в 1854-6 годах когда российский флот был настолько беспомощен что его просто затопили в бухте Севастополя. А российские гладкостволки не доставали до окопов англо-французов которые били нарезными.
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24.11.2021 16:29 Відповісти
это те инвестиции, которые Зеленский от Патрушева в Омане обещал ?
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25.11.2021 09:22 Відповісти
 
 