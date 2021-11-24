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ЄС закликає Росію скасувати указ Путіна щодо товарів з ОРДЛО: "Суперечить цілям мінських угод"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС закликає Росію скасувати указ Путіна щодо товарів з ОРДЛО: "Суперечить цілям мінських угод"

Європейський Союз закликає Росію скасувати указ, яким товари з окупованих територій Донбасу прирівнюються до російських.

Про це заявив прессекретар зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петера Стано, інформує Цензор.НЕТ.

"Указ спрямований на подальше відокремлення від України тимчасово непідконтрольних уряду районів Донецька та Луганська, що суперечить цілям Мінських домовленостей. Такі односторонні заходи порушують суверенітет і територіальну цілісність України, в тому числі щодо митного контролю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вони мають потенціал для посилення напруженості та продовження статус-кво, перешкоджаючи майбутньому процесу реінтеграції.

"Ми закликаємо Росію скасувати це рішення та припинити односторонні заходи, які лише провокують подальше загострення конфлікту на сході України. Європейський Союз продовжить дотримуватись своєї політики невизнання в цьому відношенні", - додав Стано.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким прирівняв товари з ОРДЛО до російських. Документ також містить доручення російському уряду спростити їх допуск на ринок Росії і до держзакупівель.

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Я призываю волков не задирать овец (что, начитались евангельской литературы?)!
Жизнь не сказка, чтоб были последствия нужны реальные ДЕЙСТВИЯ и УСИЛИЯ (а не призывы)!
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24.11.2021 13:24 Відповісти
Га? Шо? Україна порушує мінські домовленості?
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24.11.2021 13:25 Відповісти
Путин новый Фюрер!!!! Извращенец!!!!
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24.11.2021 13:26 Відповісти
скоріше путєн відмінить указ росії
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24.11.2021 13:35 Відповісти
Не вижу в заявлении Стано выражения "глубокой обеспокоенности". Только призыв. Так что нещитово.
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24.11.2021 14:34 Відповісти
У всіх свої "цілі" в Мінських домовленностях
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24.11.2021 15:27 Відповісти
Товари з московії возять в діру. Бо там вже давно нічого не можуть робите варте уваги,все обладнання попиляли на метал і вивезли на болота. В дірі міняють наклейки і везуть в московію. Хай возять!
Бо те що й роблять в дірі в сараях, навіть московити, невибагливі до якості лайна, не будуть споживати і використовувати.
Свого часу крисчани жалілись, що московитські продукти, які почали завозити в кримську колонію з московії, лайном тхнуть і смак такий же.
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24.11.2021 16:30 Відповісти
Сделайте проще,примите указ,где все российские товары буду рассматриваться в Европе как сделанные в ордло, и сразу все станет на места,и ненадо никаких озабоченностей.
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24.11.2021 16:45 Відповісти
Не припоминаю озабоченностей, когда )(уйло начинал паспорта с курицей выдавать , когда голосовать даунбосякам разрешил - у Европы ,схоже, лимит даже обеспокоенностей.Таким отношением и получили неогитлергу плешивого...
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24.11.2021 19:52 Відповісти
 
 