ЄС закликає Росію скасувати указ Путіна щодо товарів з ОРДЛО: "Суперечить цілям мінських угод"

Європейський Союз закликає Росію скасувати указ, яким товари з окупованих територій Донбасу прирівнюються до російських.

Про це заявив прессекретар зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петера Стано, інформує Цензор.НЕТ.

"Указ спрямований на подальше відокремлення від України тимчасово непідконтрольних уряду районів Донецька та Луганська, що суперечить цілям Мінських домовленостей. Такі односторонні заходи порушують суверенітет і територіальну цілісність України, в тому числі щодо митного контролю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вони мають потенціал для посилення напруженості та продовження статус-кво, перешкоджаючи майбутньому процесу реінтеграції.

"Ми закликаємо Росію скасувати це рішення та припинити односторонні заходи, які лише провокують подальше загострення конфлікту на сході України. Європейський Союз продовжить дотримуватись своєї політики невизнання в цьому відношенні", - додав Стано.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким прирівняв товари з ОРДЛО до російських. Документ також містить доручення російському уряду спростити їх допуск на ринок Росії і до держзакупівель.

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