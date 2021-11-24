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Новини Політика України
5 228 98
рейтинг (696) Центр Разумкова (175)

Рейтинг партій: "СН" - 22,7%, "ЄС" - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, "Батьківщина" - 8,8%, партія Разумкова - 7%, "Сила і Честь" - 5,7%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рейтинг партій:

Шість політичних партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом.

Про це свідчить опитування, проведене Центром Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б Політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 15% усіх опитаних або 23% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 12% і 19% опитаних, за партію "Опозиційна платформа — За життя" — відповідно 9% і 13%, ВО "Батьківщина" — відповідно 7% і 9%, за "Партію Дмитра Разумкова" — відповідно 5% і 7%, партію "Сила і честь" — відповідно 4% і 6%, партію "Українська стратегія Гройсмана" — відповідно 3% і 4%, партію "Наші" — відповідно 3% і 4%, ВО "Свобода" — відповідно 2% і 3,5%, Радикальну партію Олега Ляшка — відповідно 2,5% і 3%, "Партію Сергія Притули" — відповідно 2% і 2%, партію "Громадянська позиція" — відповідно 1% і 1,5%, партію "УДАР Віталія Кличка" — відповідно 1% і 1%, "Партію Шарія" — відповідно 1% і 1%, за кожну з інших політичних сил — менше 1% виборців", - йдеться в дослідженні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рейтинг "Слуги народу" з вересня впав із 19,2% до 16,6%, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

"Порівняно з жовтнем 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка партії "Європейська солідарність" (з 10% до 12% серед усіх опитаних) та ВО "Свобода" (з 1% до 2%). Рівень електоральної підтримки інших політичних партій не змінився на статистично значущому рівні", - додали дослідники.

Рейтинг партій: СН - 22,7%, ЄС - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, Батьківщина - 8,8%, партія Разумкова - 7%, Сила і Честь - 5,7%, - опитування Центру Разумкова 01
Рейтинг партій: СН - 22,7%, ЄС - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, Батьківщина - 8,8%, партія Разумкова - 7%, Сила і Честь - 5,7%, - опитування Центру Разумкова 02
Рейтинг партій: СН - 22,7%, ЄС - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, Батьківщина - 8,8%, партія Разумкова - 7%, Сила і Честь - 5,7%, - опитування Центру Разумкова 03
Рейтинг партій: СН - 22,7%, ЄС - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, Батьківщина - 8,8%, партія Разумкова - 7%, Сила і Честь - 5,7%, - опитування Центру Разумкова 04
Рейтинг партій: СН - 22,7%, ЄС - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, Батьківщина - 8,8%, партія Разумкова - 7%, Сила і Честь - 5,7%, - опитування Центру Разумкова 05
Рейтинг партій: СН - 22,7%, ЄС - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, Батьківщина - 8,8%, партія Разумкова - 7%, Сила і Честь - 5,7%, - опитування Центру Разумкова 06

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 17 листопада 2021 рокуметодом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
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Топ коментарі
+33
то що, слуги ще недосрали українцям в труси?
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24.11.2021 13:19
+20
И вот какой дегенерат после всего сейчас может поддерживать СН...

Все-таки наличие 60% наседения аграриев и совков (читай кугутов), получающих инфу только из телека, будет балластом еще очень долго.
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24.11.2021 13:21
+17
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24.11.2021 13:24
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то що, слуги ще недосрали українцям в труси?
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24.11.2021 13:19 Відповісти
До рейтингу слюгь потрібно додати голоси Разумкова, а до рейтингу ЄС додати Єврейську стратегію Гройсмана. То все тактичні непорозуміння.
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24.11.2021 13:28 Відповісти
Ну от до Гройсмана ставлюся, нібито нормально. Але, коли він бовкаєцця, як лайно в ополонці, між 25тьма процентних адекватних українців та дімой-пірамідкой, до мене приходить когнітивний діссонанс...
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24.11.2021 13:56 Відповісти
краще мати справу з віруючим євреєм, ніж з євреєм-атеїстом Вовочкою з змішаної родини, яка не дотримується вчення Тори.

Змішані шлюби - коли євреї одружуються з не-євреями - часом називають загрозою для виживання єврейської нації. То що ж сталося, коли журналісти повідомили, що син ізраїльського прем'єр-міністра зустрічається з норвежкою без єврейського коріння?

Минулого тижня норвезька щоденна газета Dagen повідомила, що норвежка Сандра Лейкангер і син прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу Яір - пара. На це, згідно з повідомленнями в ізраїльській пресі, негайно відреагував представник служби пана Нетаньягу, який заявив, що вони просто одногрупники. Але шкода вже була заподіяна.

Лейкангер - не єврейка, і саме це викликало обурення в Ізраїлі, єврейській країні, яка з часів заснування бореться за те, щоб увесь світ визнавав її єврейський характер. Хоча в цілому юдаїзм - не прозелітська релігія, а тому панна Лейкангер, як і будь-хто з не-євреїв, має можливість навернутися до юдаїзму за власним бажанням.

Змішані шлюби й асиміляція - невід'ємні страхи євреїв, які вбачають у цих явищах загрозу для виживання невеликої єврейської нації. Згідно з законами юдаїзму, релігія передається по лінії матері, отже, якщо чоловік-єврей одружиться з жінкою іншого віросповідання, їхні діти не вважатимуться євреями.

Ймовірність того, що діти змішаної пари збережуть єврейські традиції і передадуть їх наступним поколінням, значно зменшується. Сьогодні, коли понад 50 відсотків євреїв з діаспори вступають у змішані шлюби, багато хто занепокоєний, що нація, яка пережила переслідування, погроми й голокост, врешті-решт помре через власну недбалість.

Ця тривога висловлена у відкритому листі до Яіра Нетаньягу від ізраїльської організації Lehava, опублікованому на її сторінці у Facebook; юнака застерігають, що його діди "перевертаються у могилі... Їм і не снилося, що їхні нащадки вже не будуть євреями".

Проблема змішаних шлюбів актуальна переважно для євреїв з діаспори - тобто тих, хто живе за межами Ізраїлю. В межах цієї країни євреї (75% населення) та араби (21%) рідко коли одружуються одне з одним; проте з напливом іноземних працівників та глобалізацією, останніми роками міжнародні шлюби є й тут.

"Борони Боже, якщо це правда, то горе мені! - лементує Аріех Дері, лідер ультраортодоксальної партії ШАС з приводу новини про подругу прем'єрського сина. - Я не люблю обговорювати приватні питання, але якщо це правда, борони Боже, то це вже не приватне питання - це честь єврейського народу".
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24.11.2021 14:26 Відповісти
"Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 17 листопада 2021"
Це трохи застаре.
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24.11.2021 13:34 Відповісти
Всё уже украдено до нас!
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24.11.2021 13:42 Відповісти
як бачите - не досрали. А може і досрали, але ж критичне мислення українців на нулі - то вони не мають ані сил, ані пориву до критичного мислення(
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25.11.2021 11:17 Відповісти
частина має
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25.11.2021 12:49 Відповісти
любий рейтiнг за вашi грошi...центр ...да любий
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24.11.2021 13:21 Відповісти
Центр разумкова нарисовал партии разумкова 7%.
А чего не 70%?
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24.11.2021 13:29 Відповісти
Это как поставить себе лайк.
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24.11.2021 13:41 Відповісти
це палєво вже
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24.11.2021 14:10 Відповісти
бо це тільки початок))) Скоро буде всі 100%, а інші підуть в тінь) Бо Разумков так баче)))
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25.11.2021 11:17 Відповісти
Щось бабця Юля низько впала. Мовчить про заборону продажі землі, не критикує Рижого. Що там з партійними фінансами?
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24.11.2021 13:30 Відповісти
Олигархи платят исправно за правильные голосования. На луи-виттона хватает престарелой лапшичнице.
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24.11.2021 16:43 Відповісти
Вам аби ображати, ніякої поваги ні до жінки, ні до віку. Про ейджизм не чули?
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24.11.2021 19:48 Відповісти
Ой припиніть! І критикує постійно і відкрито виступає проти продажу землі. Тож не фантазуйте.
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24.11.2021 19:47 Відповісти
Тимошенко зараз працює на збереження енергетики України, щоб ми з вами взимку буржуйки не діставали.. .а вам все смішно(((
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25.11.2021 11:18 Відповісти
Згідно останніх опитувань рейтинг підіймається тільки у Батьківщини. Люди ж не сліпі і бачать хто працює на благо українців, а хто на зелені офшори.
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24.11.2021 16:50 Відповісти
Самому не смешно, от того, что ты написал???? жулька тимошенница и честь с порядочностью- это полные антонимы. Нихрена эта воровата косатая не делала для страны без задней мысли, и не будет делать, если ей не будет бабла и власти от этого отламываться. жульку- в утиль!
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24.11.2021 17:25 Відповісти
Знову пусті звинувачення. Гарно Вам агітаційна програма мізки промила. Краще дивіться на її справи та робіть висновки самостійно.
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24.11.2021 19:50 Відповісти
Это ты со своей косатой чумой под ее пропагандой, иди на фиг, люби свою вону сам, а людям эту бабломойскую холеру не навязывай.
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24.11.2021 20:03 Відповісти
а те як вам гарно навязали Зелю? А як зараз навязують Разумкова - подобається???))) От ви смішні... ніхто не навязує. Практикуйте мислення, кажуть допомогає.
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25.11.2021 11:21 Відповісти
в своєму оці не видно нічого, тільки в чужому. А що ви зробили для України? Віддали голос за Зе в 19 році? Дякуємо... просимо на вибори не ходити більше.
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25.11.2021 11:20 Відповісти
Слышишь, деятель, любитель воной- я за зелю никогда не то что не голосовал, я не переношу эту тупую продажную наркоманскую рожу с 2010 года, когда моя сестра столкнулась с ним на Лиге смеха, поэтому, не приписывай мне того, чего никогда не было и тем более чего ты сам про меня не знаешь!
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25.11.2021 14:14 Відповісти
И вот какой дегенерат после всего сейчас может поддерживать СН...

Все-таки наличие 60% наседения аграриев и совков (читай кугутов), получающих инфу только из телека, будет балластом еще очень долго.
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24.11.2021 13:21 Відповісти
согласно закону Парето их 80%
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24.11.2021 13:24 Відповісти
За 10 місяців рейтинг Єс виріс на 0, 6%, а у проклятих Слюг лише на 0,5 %
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24.11.2021 13:34 Відповісти
А какой дегенерат мог проголосовать за торчка-клоуна?
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24.11.2021 13:27 Відповісти
Ну уже ж 2,5 года прошло.
ЗЕ и СН уже такого науевертили, что даже самые наивные должны были бы прозреть.
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24.11.2021 13:29 Відповісти
Наивные да, но голосовали дегенераты....
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24.11.2021 13:30 Відповісти
в Украине все возможною И 73% голосов за мерзость. и 7% за партию (Разумкова), которой еще нет
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24.11.2021 14:59 Відповісти
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24.11.2021 13:24 Відповісти
Винюховач бл..👺
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24.11.2021 14:21 Відповісти
"Один из самых печальных уроков истории заключается в следующем: Если нас обманывали достаточно долго, мы склонны отвергать любые доказательства того, что нас обманывали. Мы больше не заинтересованы в том, чтобы узнать правду. Обольщение захватило нас. Нам просто слишком больно признать, даже самим себе, что нас обманули. Однажды отдав шарлатану власть над собой, вы почти никогда не получите ее обратно".
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24.11.2021 13:24 Відповісти
кто?
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24.11.2021 13:25 Відповісти
Карл Саган.
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24.11.2021 13:41 Відповісти
Удивительно! Космология и это. Талантливый человек талантлив во всем!
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24.11.2021 14:00 Відповісти
Із п'ятірки провідних соц.контор "Рейтинг" і "Разумков" по об'єктивності займають останні місця. Так що до цих рейтингів від них слід ставитися з найбільшою пересторогою. В кращому випадку показують тенденції змін рейтингів, і те - навіть в тенденціях брешуть. Як хто їм заплатить...
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24.11.2021 13:26 Відповісти
ЗЕбілізм, це назавжди.
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24.11.2021 13:27 Відповісти
котел для прокаженных и убогих....
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24.11.2021 13:58 Відповісти
За партию ФСБ-ГРУ параши имени Дерьмака-Демченко 22%? В Украине столько предателей?
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24.11.2021 13:28 Відповісти
Все хотят быть гетманами, никто не хочет просто саблей махать
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24.11.2021 13:29 Відповісти
А що це у Шаріка всього 1 відсоток? То раніше людей лякали що оце одоробло небрите набирає майже 5 відсотків і вже чуть до Ради не проходить ))
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24.11.2021 13:29 Відповісти
Это всё ерунда.
Всё самое интересное будет во втором туре.
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24.11.2021 13:29 Відповісти
В стране дефицит на здравый смысл .! Легче рассказать глухому, и показать слепому, чем стараться, что то объяснить идиотам. Может дойдет, когда количество зрелищ перекроет количество хлеба, или его отсутствие.
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24.11.2021 13:36 Відповісти
Не давайте советов тому, кто идёт своим путём - если он прав, то вы окажетесь дураком, а если ошибся - будет виноват кто-угодно, кроме него самого... ( здається Ціцерон)

Стоїть п"яний чоловік посеред вулиці і горлає:
- Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!
Його питають:
- А Ви за кого голосували?
- За Зеленського...
- Так чого ж він "піда..с"?
- Бо мене обманув... Наобіцяв "молочні ріки, кисельні береги...", а ні хрена не виконав!...
- Ну, а Порошенко чого "піда..с"?
- Бо погано мені пояснював, що Зеленський - "піда..с"!!!...
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24.11.2021 14:05 Відповісти
Що ще має зробити Зелена шелупонь з її лідером-наркоманом,щоб їх рейтинг впав до -100?Що в нас за народ?
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24.11.2021 13:36 Відповісти
Потрібно вимкнути кнопку на Г+Г
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24.11.2021 13:38 Відповісти
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24.11.2021 15:19 Відповісти
Скоро Разумков і слуги поміняються місцями.
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24.11.2021 13:37 Відповісти
Уся надія наразі на Батьківщину зараз тільки ця партія має реальний план для виходу країни з кризи.
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24.11.2021 16:47 Відповісти
Якщо вірити цим даним і вони матимуть таку тенденцію на наступних виборів в Раду, то в майбутньому можемо мати "коаліціаду" і хтозна що депутати "намудрять". Знову прийдеться "тягнути бегемота з болота" замість змін на краще.
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24.11.2021 13:40 Відповісти
Грядущая коалициада просто неизбежна. Монобольшинство после выборов это из ряда вон выходящий прецидент в украинской истории, который вряд ли когда либо повторится в ближайшие десятилетия.
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24.11.2021 13:46 Відповісти
У Верховній Раді є достойні партія яка боряться і проти зеленого болота і намагається врятувати державу від енергетичної кризи. Юля точно не дасть зелені спуску
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24.11.2021 16:46 Відповісти
Якщо вірити цій соціології то нічого доброго не буде. Володя Гундос і його молода неофшорна і "патріотична" команда так зашкварилась, що хуже і бути не може, а в них такі високі відсотки. З ними поруч "нова партія Разумкова", а фактично партія першого номера Зеленського і "сила і честь" такого ж "патріота", за якого агітує гордон, як і за "зелених" колись. Виходить що амеб більше в країні чим людей?
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24.11.2021 13:44 Відповісти
Вагнергейт пожалуй ещё до конца своё не отработал и стоит подождать декабрьские опросы. Но много он у Зе-власти всё равно не отберёт. Большинство считает, что президент, как высшее руководящее лицо силовых ведомств, имеет все полномочия для того, что бы, как санкционировать спецоперации, так и по своему решению их отменять.
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24.11.2021 13:51 Відповісти
22% за слуг , то геть упороті . . Я з такими стикався неодноразово . То хворі , розумово обмежені , люди , яких не цікавить нічого ,ні політика , ні економіка , ні культура , історія і т.д . Які вірять лише телеящику . От скажуть там , що небо зелене , а Земля квадратна , значить вони в це повірять , і переконати їх в іншому - марна справа ..
Вони геть нічого не хочуть чути , ні про вагнерівців , ні про татарова , ні про офшори Зе . Вони будуть дерти руку за за Вову ( з їх слів ) - просто патамушо он маладой , а єщо красівий ,, а всьо астальноє їм пох .
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24.11.2021 14:07 Відповісти
Что-то у ЕС большой рейтинг ((
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24.11.2021 13:48 Відповісти
ЭТО ОТКРЫТАЯ БРЕХНЯ !
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24.11.2021 13:49 Відповісти
У Юлі рейтинг останнім часом значно зріс. Це ні для кого не секрет. Можливо, саме її партія і буде в лідерах на наступних виборах.
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24.11.2021 16:36 Відповісти
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24.11.2021 16:45 Відповісти
Ваня,это ты?! Мы соскучились...
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24.11.2021 20:34 Відповісти
Заздрю країнам з двопартійною системою, у нас це лайно ніколи не закінчиться поки люди будуть голосувати за партії одноденки.
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24.11.2021 13:51 Відповісти
Наявність партій одноденок в країні , це ознака низького рівня політичної свідомості суспільства . І високого рівня безвідповідальності . На жаль . .
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24.11.2021 14:16 Відповісти
Все перечисленные партии партиями не являются - это бизнес-кланы, которые прекрасно ладят между собой (когда гои не видят).
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24.11.2021 13:57 Відповісти
Вава здохло, хвіст обліз! Хто заговорить, той з'їсть!
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24.11.2021 14:11 Відповісти
Надеюсь ЗЕфилитики после смерти будут гореть в аду
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24.11.2021 14:20 Відповісти
партия разумкова. партия притулы. ппц
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24.11.2021 14:22 Відповісти
Сынку своему не забыл нарисовать проходной процент.
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24.11.2021 14:59 Відповісти
Меня удивляет Сила и честь. Неужели кто то верит этому службисту времен Кучмы?
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24.11.2021 15:02 Відповісти
Що ще повинен зробити ЗЕ, щоб люди зрозуміли, хто він? Сумно - стадо
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24.11.2021 15:10 Відповісти
А что, есть такая партия разумкова ????! Лохотрон продолжается, через месячишко разумков будет уже в лидерах !!!!!
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24.11.2021 15:18 Відповісти
ДА...! У меня Нет слов для возмущения!! Какие эти хохлы дебилы!! Их эти офшорные жиды-ворюги гнобят, унижают , сажают , не выплачивают зарплаты и компенсации, обворовывают на продаже земли, продуктов, газа,а они всё бьют поклоны этому офшорному ворюге зеленскому и его банде из слуг народа!! Вот уж воистину очень сильна сила пропоганды и вранья по ТВ!
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24.11.2021 15:22 Відповісти
щось разумков мало собі дав=7% щось нюхнув мало
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24.11.2021 15:28 Відповісти
Згідно з дослідженнями Центру Разумкова перемагає з великим відривом неіснуюча партія Разумкова.
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24.11.2021 15:45 Відповісти
цікаво хто в партії разумкова , крім разумкова...
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24.11.2021 15:59 Відповісти
4 єврея і одін амян (фінанси татаріна)
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24.11.2021 16:01 Відповісти
Якась дивна ситуація, ще нещодавно проводили опитування і рейтинг Батьківщини був значно вищим, навіть чимало статей було написано з цього приводу. Говорилось, що їх рейтинг зрівнявся з рейтингом провладної партії.
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24.11.2021 16:31 Відповісти
нічого дивного. Все залежить від кола опитуваних. Це опитування проводили,мабуть, у дружини Зеленського його рідних, близьких. Мене ніхто не питав, я б відповіла, що тільки за Тимошенко
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24.11.2021 19:32 Відповісти
До уровня Игоря Смешко наш народ еще не дорос,подавай ему балаболов и комиков.
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24.11.2021 16:33 Відповісти
Смєшко як і Тимошенко дуже розумні для того, щоб народ міг розуміти їх політику та погляди. Там де грають ху*** на фортепіано і смішнол і тупо - як любе більшість.
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25.11.2021 11:13 Відповісти
а кто поверит, что после жесткого принуждения к вакцинации народ будет голосовать за слуг? Все уже разглядели их сущность и не отдадут голос за Зеленых паразитов
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24.11.2021 19:27 Відповісти
як бачите - знаходяться ще люди, у яких на голові каструля((( і що з ними робити - не відомо. А от довести більшість до виживання - це вони легко можуть.
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25.11.2021 11:12 Відповісти
Согласно исследованиям Центра Разумкова, Партия Разумкова набрала б 7%, а это на секундочку на 2% больше чем на прошлой неделе
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24.11.2021 22:09 Відповісти
якщо ти сам малюєш рейтинг, то можеш хо щодня собі домальовувати по 2-3 відсотки... так скоро і до 100% дійде, а люди побачать, повірять в цю маніпулояцію і підуть віддавати свій голос
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25.11.2021 11:08 Відповісти
Та могли бы своим и больше нарисовать. Видимо, фото с мечами прямо зашло)) Команда ух: продажный журналист Ахметова, коррумпированный мент, кукла Порошенко, теледоктор и Шустер)))
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25.11.2021 14:31 Відповісти
А на ситуацію з хворими коронвірусом в киеве, львові, .... українським ЗМІ наплювати.
Чим кумоньок вважати трудитися,
Чи не краще ль на себе, кума, обернутися?
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25.11.2021 21:50 Відповісти
разумков брехливый гавнитофон зеленского
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25.11.2021 09:08 Відповісти
і як вже люди почали за нього голоси віддавати? ЦЕ мабуть по-приколу, як і в його хазяїна.
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25.11.2021 11:05 Відповісти
Як можна ставити партію Батькіщина і партію Разумкова майже разом? Партія Разумкова щойно створена і ще нічогісенько не зробила, а Батьківщина наразі займається вирішенням електричного колапсу... то вони на одній межі?
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25.11.2021 11:05 Відповісти
Почему в рейтинге участвует несуществующая партия? Ах да, чтобы скрыть реальный рост рейтинга "Батькивщины", от которой уходят бывшие сторонники обделавшихся "слуг народа".
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25.11.2021 14:29 Відповісти
Что делать если я не хочу переходить на годовой тариф ,а хочу остаться на месячном ?зе власть совсем не думает о жилание своего народа , так не кто платить совсем не будет,еще и по таким тарифам.Какая власть такие и рейтинги.воот
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25.11.2021 21:49 Відповісти
Короче если так и пойдёт с зе властью, то весело, весело встретим новый год!
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25.11.2021 21:50 Відповісти
 
 