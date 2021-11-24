Рейтинг партій: "СН" - 22,7%, "ЄС" - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, "Батьківщина" - 8,8%, партія Разумкова - 7%, "Сила і Честь" - 5,7%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА
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Шість політичних партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом.
Про це свідчить опитування, проведене Центром Разумкова, передає Цензор.НЕТ.
"Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б Політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 15% усіх опитаних або 23% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 12% і 19% опитаних, за партію "Опозиційна платформа — За життя" — відповідно 9% і 13%, ВО "Батьківщина" — відповідно 7% і 9%, за "Партію Дмитра Разумкова" — відповідно 5% і 7%, партію "Сила і честь" — відповідно 4% і 6%, партію "Українська стратегія Гройсмана" — відповідно 3% і 4%, партію "Наші" — відповідно 3% і 4%, ВО "Свобода" — відповідно 2% і 3,5%, Радикальну партію Олега Ляшка — відповідно 2,5% і 3%, "Партію Сергія Притули" — відповідно 2% і 2%, партію "Громадянська позиція" — відповідно 1% і 1,5%, партію "УДАР Віталія Кличка" — відповідно 1% і 1%, "Партію Шарія" — відповідно 1% і 1%, за кожну з інших політичних сил — менше 1% виборців", - йдеться в дослідженні.
"Порівняно з жовтнем 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка партії "Європейська солідарність" (з 10% до 12% серед усіх опитаних) та ВО "Свобода" (з 1% до 2%). Рівень електоральної підтримки інших політичних партій не змінився на статистично значущому рівні", - додали дослідники.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 17 листопада 2021 рокуметодом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
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Змішані шлюби - коли євреї одружуються з не-євреями - часом називають загрозою для виживання єврейської нації. То що ж сталося, коли журналісти повідомили, що син ізраїльського прем'єр-міністра зустрічається з норвежкою без єврейського коріння?
Минулого тижня норвезька щоденна газета Dagen повідомила, що норвежка Сандра Лейкангер і син прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу Яір - пара. На це, згідно з повідомленнями в ізраїльській пресі, негайно відреагував представник служби пана Нетаньягу, який заявив, що вони просто одногрупники. Але шкода вже була заподіяна.
Лейкангер - не єврейка, і саме це викликало обурення в Ізраїлі, єврейській країні, яка з часів заснування бореться за те, щоб увесь світ визнавав її єврейський характер. Хоча в цілому юдаїзм - не прозелітська релігія, а тому панна Лейкангер, як і будь-хто з не-євреїв, має можливість навернутися до юдаїзму за власним бажанням.
Змішані шлюби й асиміляція - невід'ємні страхи євреїв, які вбачають у цих явищах загрозу для виживання невеликої єврейської нації. Згідно з законами юдаїзму, релігія передається по лінії матері, отже, якщо чоловік-єврей одружиться з жінкою іншого віросповідання, їхні діти не вважатимуться євреями.
Ймовірність того, що діти змішаної пари збережуть єврейські традиції і передадуть їх наступним поколінням, значно зменшується. Сьогодні, коли понад 50 відсотків євреїв з діаспори вступають у змішані шлюби, багато хто занепокоєний, що нація, яка пережила переслідування, погроми й голокост, врешті-решт помре через власну недбалість.
Ця тривога висловлена у відкритому листі до Яіра Нетаньягу від ізраїльської організації Lehava, опублікованому на її сторінці у Facebook; юнака застерігають, що його діди "перевертаються у могилі... Їм і не снилося, що їхні нащадки вже не будуть євреями".
Проблема змішаних шлюбів актуальна переважно для євреїв з діаспори - тобто тих, хто живе за межами Ізраїлю. В межах цієї країни євреї (75% населення) та араби (21%) рідко коли одружуються одне з одним; проте з напливом іноземних працівників та глобалізацією, останніми роками міжнародні шлюби є й тут.
"Борони Боже, якщо це правда, то горе мені! - лементує Аріех Дері, лідер ультраортодоксальної партії ШАС з приводу новини про подругу прем'єрського сина. - Я не люблю обговорювати приватні питання, але якщо це правда, борони Боже, то це вже не приватне питання - це честь єврейського народу".
Це трохи застаре.
А чего не 70%?
Все-таки наличие 60% наседения аграриев и совков (читай кугутов), получающих инфу только из телека, будет балластом еще очень долго.
ЗЕ и СН уже такого науевертили, что даже самые наивные должны были бы прозреть.
Всё самое интересное будет во втором туре.
Стоїть п"яний чоловік посеред вулиці і горлає:
- Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!
Його питають:
- А Ви за кого голосували?
- За Зеленського...
- Так чого ж він "піда..с"?
- Бо мене обманув... Наобіцяв "молочні ріки, кисельні береги...", а ні хрена не виконав!...
- Ну, а Порошенко чого "піда..с"?
- Бо погано мені пояснював, що Зеленський - "піда..с"!!!...
Вони геть нічого не хочуть чути , ні про вагнерівців , ні про татарова , ні про офшори Зе . Вони будуть дерти руку за за Вову ( з їх слів ) - просто патамушо он маладой , а єщо красівий ,, а всьо астальноє їм пох .
Чим кумоньок вважати трудитися,
Чи не краще ль на себе, кума, обернутися?