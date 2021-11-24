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Білорусь (5972) кордон (3116) Кабмін (6265) мігранти (674) Денис Шмигаль (2710)

Шмигаль про ситуацію з мігрантами: Дестабілізаційний проєкт може поширитись на кордон України. Готуємось до будь-яких сценаріїв та виділяємо 175 млн грн на посилені заходи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль про ситуацію з мігрантами: Дестабілізаційний проєкт може поширитись на кордон України. Готуємось до будь-яких сценаріїв та виділяємо 175 млн грн на посилені заходи

Через ситуацію з мігрантами на білоруському кордоні Кабмін виділить 175 млн грн для посилення охоронних заходів на рубежах України.

Про це сьогодні під час засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Розуміючи надскладну ситуацію на польсько-білоруському кордоні, ми продовжуємо посилювати наші межі. Не можна виключати, що міграційний дестабілізаційний проєкт може бути поширений на українсько-білоруський кордон. Маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, тому виділяємо 175 млн грн для посилення охоронних заходів на українському кордоні. На наше переконання, використання мігрантів як механізму гібридної агресії - верх зухвальства та антигуманності. Подібній практиці не повинно бути місця в сучасному світі", - заявив прем'єр.

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Автор: Ірина Дашківська
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