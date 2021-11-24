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"Провадження закрити та відправити нахер": Суддя Печерського райсуду Білоцерківець виніс дивну постанову за порушення карантину

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Суддя Печерського районного суду Києва Олег Білоцерківець закрив карантинну справу проти адміністратора столичного закладу та "відправив нахер" останнього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, 3 лютого о 00 год. 40 хв. у Києві на вулиці Паркова Дорога, 2 адміністратор порушив вимоги карантинної постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 9 грудня 2020, не вживши заходів щодо своєчасного закриття закладу. 

Порушник до суду не з'явився.

"Аналізуючи докази по справі з точки зору їх допустимості, об`єктивності та достатності, за відсутності будь - яких істотних суперечностей вважаю вину ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.44-3 КУпАП, доведеною повністю", - йдеться в матеріалі.

Покарати порушника карантину не вдалося, оскільки сплив тримісячний термін з дня фіксації адмінправопорушення.

Тому провадження довелося закрити.

"Провадження по справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП закрити за закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності і відправити нахер", - зазначив суддя.

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Провадження закрити та відправити нахер: Суддя Печерського райсуду Білоцерківець виніс дивну постанову за порушення карантину 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Поскольку до єтого места диплом никто читать не будет предлагаю изготовить сердечник трансформатора из дерева (с)
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24.11.2021 13:31
+17
Смотря в каком контексте..
Направление движения - слитно.
А указание на конкретный орган - раздельно.
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24.11.2021 13:52
+12
Який сором! Безграмотні працівники суду. Хіба "нахер" пишеться в одне слово? А якщо мали на увазі Іспанський муніципалітет, то загубили наприкінці літеру "а". Ганьба!
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24.11.2021 13:45
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Поскольку до єтого места диплом никто читать не будет предлагаю изготовить сердечник трансформатора из дерева (с)
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24.11.2021 13:31 Відповісти
жарт жартом, а у мене так в дипломній роботі було )) величезна радіосхема без (взагалі без) живлення. З поясненням на 100500й сторінці, що живлення цьому пристрою не потрібне, оскільки це дипломна робота, яка після захисту відправиться на "кози" молодшим студентам ))) прокатило, 5 балів.
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24.11.2021 14:13 Відповісти
Детекторный приёмник?
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24.11.2021 14:18 Відповісти
вот потому эталоном телека в совке был чб телек до середины 80-х, в то время как в норм странах цвет появился еще в конце 70-х..
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24.11.2021 14:23 Відповісти
УРА ТАКОМУ СУДЬЕ НАКОНЕЦ ТО ПОСЛАЛ НАХЕР (цитата из текста Решения именем Украины!!!)***** КМУ С ЛЧШКОМ И ЭТОЙ ШОБЛОЙ ВОТ тут новость ковидные сертификаты сокращаются в годности.... скоро будут-- годны 3 часа... готовьтесь придурки если вы эту шоблу не повесите на фонарнызх столбах... это не медищина и даже не шарлатанство.... это новая ВЕРА РЕЛИГИЯ ОТ ЕВРЕЙСКИХ НЕГОДЯЕЕВ...
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24.11.2021 14:35 Відповісти
І так во всьому в нашій країні
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24.11.2021 13:32 Відповісти
Яка влада, такі і суди.
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24.11.2021 13:34 Відповісти
дефицит судей - отсюда долго решения не рассматриваются в судах.. что он еще мог сделать в этой ситуации? а ничего.
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24.11.2021 14:05 Відповісти
"З язика зняв!!!"
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24.11.2021 14:30 Відповісти
Пф, писати рішення є пом і скрт. Тим більше рішенн/ухвала суду 1 інст. усім пох.
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24.11.2021 13:36 Відповісти
Тільки є одна проблема - перед відправкою рішення в Єдиний державний реєстр судових рішень (загальнодоступний в Інтернеті, скріншот наведено в новині), суддя накладає на текст свій електронний цифровий підпис. Передавати його третім особам суворо заборонено. Так що або передав (дисциплінарка для судді + можливий кримінал для того, хто вносив), або наклав ЕЦП не читаючи (теж дисциплінарка для судді).
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24.11.2021 14:02 Відповісти
Кому що він передав ? Рішення в ЄДР
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24.11.2021 14:46 Відповісти
Я маю на увазі, що якщо суддя скаже "це не я", то виходить, що флешку з електронним цифровим підписом він передав секретарю або помічнику, аби ті виконали технічну роботу і замість нього внесли рішення в ЄДРСР. А передавати носій з електронним підписом судді іншій особі - це для судді дисциплінарка (а для іншої особи - незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних систем, кримінал може бути).
А якщо суддя флешку не передавав і сам цей бред підписав, то може сказати, що "помічник виготовив електронний примірник рішення, а я не перевірив і відправив у реєстр". Тоді судді теж дисциплінарка. А помічника / секретаря звільнять з роботи.

Рішення з реєстру вже зняли, до речі. Типу суд відкликав як таке "що не відповідає паперовому оригіналу".
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24.11.2021 20:53 Відповісти
всіх зебілів тре відправити нахер!
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24.11.2021 13:39 Відповісти
Який сором! Безграмотні працівники суду. Хіба "нахер" пишеться в одне слово? А якщо мали на увазі Іспанський муніципалітет, то загубили наприкінці літеру "а". Ганьба!
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24.11.2021 13:45 Відповісти
Смотря в каком контексте..
Направление движения - слитно.
А указание на конкретный орган - раздельно.
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24.11.2021 13:52 Відповісти
согласен, в данном случае написание слитно абсолютно верно.
Ибо направление выбрано правильно.
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24.11.2021 14:06 Відповісти
Цензор, а Вашей редакции не пора ещё вводить предмодерацию комментариев ?
По-моему пора. Здесь процентов 60 - не дискуссия, а разжигание междоусобиц. И Ваш форум даёт для этого площадку . . .

Цензор должен практиковать цензуру !!!
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24.11.2021 20:56 Відповісти
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24.11.2021 13:52 Відповісти
Видел чудеса техники, но такого...)
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24.11.2021 13:52 Відповісти
Читав колись постанову по "адмінці" - чоловік самогоноварінням і торгівлею самогоном займався Пункт рішення : "Позбавить права займаться даним промислом строком на три роки"
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24.11.2021 14:35 Відповісти
уровень - Бог
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24.11.2021 13:58 Відповісти
Нічого дивного, все із репертуара одного коміка - захер, похер, нахер.
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24.11.2021 13:58 Відповісти
Чотко і понятно.
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24.11.2021 14:06 Відповісти
А так проще понимает базар и терки прастый нарид.А фуле?
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24.11.2021 14:07 Відповісти
еще надо добавить, я вам ничего не должен
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24.11.2021 15:42 Відповісти
Все по закону и пошли на большой хер.
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24.11.2021 14:15 Відповісти
чекаю коли в ухвалі суду наприклад по справі шахрайства судді будуть відправляти потерпілих сосати буй.
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24.11.2021 14:16 Відповісти
Видать производство против владельца "Велюра"...
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24.11.2021 14:26 Відповісти
І суддю слідом бажано відправити.
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24.11.2021 14:41 Відповісти
еще лучше судьи понимают вкус кулака. Помимо денег. По другому никак.
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24.11.2021 15:24 Відповісти
Печерский суд - уже диагноз, но в данном случае -БРАВО!
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24.11.2021 15:31 Відповісти
это же пещерный суд, им все мона
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24.11.2021 15:43 Відповісти
Но по сути все правильно. При нарушении сроков туда дела и уходят...
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24.11.2021 20:34 Відповісти
Вариантов ответа несколько...
Судья не захотел пачкаться...
Судья получил часть несосоявшегося штрафа...
А вообще если раньше судьи брали за то чтобы смягчить решение, то сейчас они берут за то чтобы принять решение...а лазеек, чтобы решение не принять уйма
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24.11.2021 20:46 Відповісти
Рехворма
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24.11.2021 22:10 Відповісти
 
 