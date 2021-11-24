Термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів буде скорочено зі 120 до 30 днів, - Ляшко

Кабінет міністрів України скорочує термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів до 30 днів.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Буде скорочено термін дії "жовтих" сертифікатів, який підтверджував проведення як мінімум одного щеплення. Він буде становити 30 днів, раніше він становив 120 днів", - заявив Ляшко.

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