Термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів буде скорочено зі 120 до 30 днів, - Ляшко
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Кабінет міністрів України скорочує термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів до 30 днів.
Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Буде скорочено термін дії "жовтих" сертифікатів, який підтверджував проведення як мінімум одного щеплення. Він буде становити 30 днів, раніше він становив 120 днів", - заявив Ляшко.
Топ коментарі
+14 сергей твердохлеб
показати весь коментар24.11.2021 13:50
+14 Eugen Mk
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+14 Антон Ищенко
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Будь ласка, зачекайте...
Прививкою людина захищає себе. Хто привитий молодці.
І не треба тут розводити байки, що вакциновані не переносять, що вакцинуючись захищаєш інших.
МОЗ лише гарантує непотрапляння в лікарню при хворобі
1) При вакцині люди не інфікуються
2) Вакциновані також хворіють. Не від вакцини. Інфікуються звичайним шляхом, як і всі.
3) Вакциновані(коли інфікуються ЗВИЧАЙНИМ шляхом, не від прививки) переносять і передають вірус
3) Прививки від вищевказаних вами хвороб мають високу ефективність. Зробивши їх, люди не інфікуються(виключення у вигляді мізерного проценту)
Из пустого в порожнее.
Мене ніхто ні звідки не набирав, пишу виключно свої думки і абсолютно безкоштовно
Ферштейн? Ю андестенд?
https://www.youtube.com/watch?v=XEor7TsO4eg
Еще раз для непонятливых.
Да все мы смертные. Только я, в отличии от тебя, не занимаюсь пропагандой самоубийства. Не хочешь вакцинироваться - умри гордо и и под любимую музыку дома и не тащи за собой ни в чем не повинных людей.
Чому він судячи з ваших слів має померти та яким чином тягне за собою "не повинных людей"?
"Не хочешь вакцинироваться - умри гордо и и под любимую музыку дома и не тащи за собой ни в чем не повинных людей."
Что тут непонятного? Зачем тупишь?
Я вас питаю не про невакцинованих а про перехворівших невакцинованих.
Выдержка есть, респект.
Сумасшедшие есть с двух сторон - и ваксеры и антиваксеры,
если у вторых 5G и микрочипы - то у первых "сразу бессмертие и 100% защиты".
Но и те и другие - сумасшедшие, без большой разницы. Будьте осторожнее впредь.
Дебилизм или не компитентность здесь на лицо.
А может принудительно впаривать эти прививки в жопу законодателям?И посмотреть на ихний эфект.
ИЛИ НЕТ?ИЛИ ЭТО ТАЙНА которую принудительно принуждают народ показывать всякому встречному перестречному?
Гений наверное, непонятый гений.
Пенсию пересмотреть не хотят?! Или получать минималку не раз в 30 дней, а каждые 10 дней.
И ещё одну цюцюрку.
Короче ковидобесы на вакцинацию бегооом (руки сгибаются в локтях) марш!!!
Каждые 30 дней чтоб прививка+сертификат на кинотеатр, худоба в стойло👍