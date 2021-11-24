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Термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів буде скорочено зі 120 до 30 днів, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Термін дії

Кабінет міністрів України скорочує термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів до 30 днів.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Буде скорочено термін дії "жовтих" сертифікатів, який підтверджував проведення як мінімум одного щеплення. Він буде становити 30 днів, раніше він становив 120 днів", - заявив Ляшко.

Читайте також: Особи, які вакциновані двома різними вакцинами, можуть отримати COVID-сертифікат, - Ляшко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Поздно - чип тебе уже вживили через колбасу.
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24.11.2021 13:50
+14
Ану все бигом за второй дозой! Ты смотри на них - раз укололись и ездят в троллейбусе!
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24.11.2021 13:51
+14
А вакцинований переносник вірусу - все ок ))
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24.11.2021 14:18
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От сволоти!
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24.11.2021 13:47 Відповісти
Надо менять эту курву Шмыгаля,полный фашизм творится прямо на наших глазах.Вели аусвайс,ограничивают права не имея законных оснований,и тут же самое главное что вакцинация не препятствует заражению и вакцинированные тоже спокойно разносят вирус!Получается что шваль Шмыгаль посягает на мое личное тело ты можешь себе это представить.А я ещё и переболел и зачем мне колоть сомнительную хрень,в Германии и Израиле тоже болеют и умирают!Короче как в 1933 году забирают еду,забрать работу = отобрать еду.Мировые фарм барыги впаривают всему миру гавно,и садят "на иглу" !.
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24.11.2021 21:28 Відповісти
Да ещё какие!!!
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24.11.2021 21:45 Відповісти
Поздно - чип тебе уже вживили через колбасу.
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24.11.2021 13:50 Відповісти
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24.11.2021 14:03 Відповісти
Ну так не колись. Вакцинация сугубо личное дело. А вот стать переносчиком вируса это уже умышленное покушение на жизнь и здоровье окружающих. Сиди у себя дома безвылазно и делов-то.
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24.11.2021 14:09 Відповісти
А вакцинований переносник вірусу - все ок ))
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24.11.2021 14:18 Відповісти
И тебе категорически запрещено вакцинироваться. Естественный отбор, батенька, дебилы умирают первыми.
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24.11.2021 14:24 Відповісти
Ну и ты пока живой, запомни, "пока". У меня сослуживец был из Донецка, толковый хлопец, старший инженер авиабригады по авиационному оборудованию. Так вот даунецкая упертость фонтаном била постоянно.
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24.11.2021 14:51 Відповісти
Да все мы смертные. Только я, в отличии от тебя, не занимаюсь пропагандой самоубийства. Не хочешь вакцинироваться - умри гордо и и под любимую музыку дома и не тащи за собой ни в чем не повинных людей.
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24.11.2021 15:38 Відповісти
Я не займаюсь антивакцинаторською пропагандою, але коли пишуть, говорять, чи роблять брєд, не можна мовчати.

Прививкою людина захищає себе. Хто привитий молодці.

І не треба тут розводити байки, що вакциновані не переносять, що вакцинуючись захищаєш інших.
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24.11.2021 15:45 Відповісти
Опять бред. Вакцинированный человек не является генератором вируса. Что, так трудно это понять? Заболевший гриппом является разносчиком гриппа. С этим согласен?
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24.11.2021 15:49 Відповісти
Я не мав на увазі, що вакцина інфікує людину. А що вакцинована людина може заразитись і бути переносником. Симптомним, безсимптомним, точно так як і не вакциновані і ті хто вже хворіли раніше.

МОЗ лише гарантує непотрапляння в лікарню при хворобі
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24.11.2021 15:57 Відповісти
Вы вообще нормальный? Не вакцинируйте своих детей и внуков от столбняка, краснухи, БЦЖ, и прочих болячек потому что они станут переносчиками этих болезней.
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24.11.2021 16:11 Відповісти
Якщо ви не розумієте українські літери, я не буду вам відповідати.

1) При вакцині люди не інфікуються

2) Вакциновані також хворіють. Не від вакцини. Інфікуються звичайним шляхом, як і всі.

3) Вакциновані(коли інфікуються ЗВИЧАЙНИМ шляхом, не від прививки) переносять і передають вірус

3) Прививки від вищевказаних вами хвороб мають високу ефективність. Зробивши їх, люди не інфікуються(виключення у вигляді мізерного проценту)
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24.11.2021 16:18 Відповісти
Я не мав на увазі, що вакцина інфікує людину. А що вакцинована людина може заразитись і бути переносником. Симптомним, безсимптомним, точно так як і не вакциновані і ті хто вже хворіли раніше.
Из пустого в порожнее.
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24.11.2021 16:27 Відповісти
Да ради бога. Апостолу Петру привет передавай.
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24.11.2021 17:39 Відповісти
Да нах ты мне нужен. Я тебе не папа с мамой чтобы объяснять что руки после улицы надо с мылом мыть. Сдыхай себе на здоровье, других не заражай.
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24.11.2021 14:35 Відповісти
насыпай, мальчик в маминой кофте.
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24.11.2021 14:41 Відповісти
А що невакцинованим перехворівшим?? ********* чи нанесення тілесних ушкоджень інкримінувати?)
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24.11.2021 16:20 Відповісти
Сергей Гусаченко 4a900e56 Так вакцинированные тоже переносят вирус. Или ты не в курсе?
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24.11.2021 14:36 Відповісти
Даже воздух переносит вирус. Но ты не станешь генератором вируса. Я же не говорю что маски и иантисептики применять не надо. Вакцинирован двумя дозами Пфайзера, есть сертификат, но одеваю маску в общественных местах потому что в наше время это прежде всего знак твоего уважения к окружающим.
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24.11.2021 14:40 Відповісти
мамина кофта это мое определение тебе. Где вас таких тупых в умные набирают?
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24.11.2021 14:47 Відповісти
Палишся, троль
Мене ніхто ні звідки не набирав, пишу виключно свої думки і абсолютно безкоштовно
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24.11.2021 14:50 Відповісти
а я про троллей ничего и не писал Сам же и спалился.
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24.11.2021 14:53 Відповісти
А скажи мені, не_троль, чому в твоєму ніку після імені і прізвища є якісь сторонні символи (літери та цифри), а в моєму їх нема ?
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24.11.2021 15:11 Відповісти
Потому что такие как ты из ботофермы постоянно в спам отправляют. Как предложила система так и зарегился. Главное что фамилия и имя настоящие.
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24.11.2021 15:16 Відповісти
Сказал дрыщ по собственным никнеймом 911
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24.11.2021 20:02 Відповісти
Якщо слухати головного інфекціоніста країни то якраз уколоті і розносять ковід https://www.youtube.com/watch?v=XEor7TsO4eg
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24.11.2021 17:40 Відповісти
Просмотри внимательней видео. Вопрос идет о вакцинации переболевших. Вирус переносит все, воздух, животные, бытовые предметы, деньги в конце концов. Ковид две недели не имеет симптомов и потому антиваксеры его спокойно распространяют не догадываясь об этом. Вакцинация не про перенос заразы, вакцинация чтобы не болеть дыша различными источниками распространения ковида. Ферштейн? Ю андестенд?
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24.11.2021 17:54 Відповісти
Дививсь уважно з 2 хвилини дослівно "Вакцинированые представляют большую опасность"
Ферштейн? Ю андестенд?
https://www.youtube.com/watch?v=XEor7TsO4eg
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24.11.2021 18:07 Відповісти
Вакцинация не про перенос заразы, вакцинация чтобы не болеть дыша различными источниками распространения ковида. Ферштейн? Ю андестенд?
Еще раз для непонятливых.
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24.11.2021 18:34 Відповісти
Ще раз будь ласка для "непонятливых" що ви мали на увазі " Сергей Гусаченко 4a900e56

Да все мы смертные. Только я, в отличии от тебя, не занимаюсь пропагандой самоубийства. Не хочешь вакцинироваться - умри гордо и и под любимую музыку дома и не тащи за собой ни в чем не повинных людей.
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24.11.2021 19:26 Відповісти
Просмотри внимательней видео. Вопрос идет о вакцинации переболевших. Вирус переносит все, воздух, животные, бытовые предметы, деньги в конце концов. Ковид две недели не имеет симптомов и потому антиваксеры его спокойно распространяют не догадываясь об этом. Вакцинация не про перенос заразы, вакцинация чтобы не болеть дыша различными источниками распространения ковида. Ферштейн? Ю андестенд?
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24.11.2021 19:31 Відповісти
Для дуже розумних моє питання. В чому ви звинуватили опонента? "Только я, в отличии от тебя, не занимаюсь пропагандой самоубийства.
Чому він судячи з ваших слів має померти та яким чином тягне за собою "не повинных людей"?
"Не хочешь вакцинироваться - умри гордо и и под любимую музыку дома и не тащи за собой ни в чем не повинных людей."
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24.11.2021 19:43 Відповісти
То есть сознательно не вакцинировавшись и гуляя в общественных местах антиваксер никого не подвергает угрозе заражения?
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24.11.2021 19:49 Відповісти
Просмотри внимательней видео. Вопрос идет о вакцинации переболевших. Вирус переносит все, воздух, животные, бытовые предметы, деньги в конце концов. Ковид две недели не имеет симптомов и потому антиваксеры его спокойно распространяют не догадываясь об этом. Вакцинация не про перенос заразы, вакцинация чтобы не болеть дыша различными источниками распространения ковида. Ферштейн? Ю андестенд?
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24.11.2021 19:55 Відповісти
Саме так. Більше того на відео заслужений лікарь України доктор медичних наук зав кафедри інфекціних хвороб говорить що загроза по зараженню від вкцинованих більше ніж від не вакцинованих послухайте з другої хвилини https://www.youtube.com/watch?v=XEor7TsO4eg
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24.11.2021 19:56 Відповісти
Да когда до тебя дойдет что она говорит о том, что вакцинированные пренебрегают мерами безопасности и поэтому становятся переносчиками вируса, не болея при этом.
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24.11.2021 20:00 Відповісти
Тобто ви з нею згодні що "что вакцинированные пренебрегают мерами безопасности и поэтому становятся переносчиками вируса, не болея при этом."
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24.11.2021 20:08 Відповісти
Да. Я про это и говорил.
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24.11.2021 20:12 Відповісти
Чому ви тоді звинувачуєте лише невакцинованих у розповсюдженні ковід? "Не хочешь вакцинироваться - умри гордо и и под любимую музыку дома и не тащи за собой ни в чем не повинных людей."
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24.11.2021 20:15 Відповісти
Потому что не вакцинированные становятся не переносчиками, а генераторами ковида при гарантированном заболевании.
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24.11.2021 20:17 Відповісти
Тобто люди які вже перехворіли (багато безсимптомно) і не вакцинувались (ну не було тоді вакцини) на вашу думку генератори ковіду і гарантовано захворіють?
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24.11.2021 20:24 Відповісти
Потому что не вакцинированные становятся не переносчиками, а генераторами ковида при гарантированном заболевании.
Что тут непонятного? Зачем тупишь?
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24.11.2021 20:27 Відповісти
Ну ви вже вибачте я від вас так і не почув відповідь про вже перехворівших невакцинованих.
Я вас питаю не про невакцинованих а про перехворівших невакцинованих.
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24.11.2021 20:33 Відповісти
І ще наразі якщо можна питання що в вашому розумінні генератори ковіду? Якщо можна докладніше?
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24.11.2021 20:35 Відповісти
Вы не умеете читать ответы. Что Вам еще объяснять?
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24.11.2021 20:36 Відповісти
Зазвичай коли нема аргументів так і відповідають. Бажаю вам здоров'я та вашій родині, на все добре.
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24.11.2021 20:41 Відповісти
Да и Вам того же. Не пишите больше хрень всякую.
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24.11.2021 20:54 Відповісти
Неплохо Вы поговорили с сумасшедшим.
Выдержка есть, респект.

Сумасшедшие есть с двух сторон - и ваксеры и антиваксеры,
если у вторых 5G и микрочипы - то у первых "сразу бессмертие и 100% защиты".

Но и те и другие - сумасшедшие, без большой разницы. Будьте осторожнее впредь.
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25.11.2021 19:12 Відповісти
В житті намагаюся не ображатись щоб мені хто не говорив і друге ще важливіше не ображати інших. Визнаю що наразі не завжди це мені вдається але я бачу прогрес.
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25.11.2021 21:45 Відповісти
Ану все бигом за второй дозой! Ты смотри на них - раз укололись и ездят в троллейбусе!
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24.11.2021 13:51 Відповісти
И за второй,и за третьей,и за пятой,и за десятой побегут)
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25.11.2021 17:33 Відповісти
Дуже легко проглядається подальший сценарій: скоротять дію і "зелених" сертифікатів до умовних 5 місяців - і всі будуть бігти за "бустерами".
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24.11.2021 13:54 Відповісти
а там уже і пігулочки будуть видавати ..... - магазин .... аптека ....тралейбас .... і т .д ....
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24.11.2021 13:57 Відповісти
Все більше і більше затягують зашморг навколо шиї людей. Цікаво, до якого часу пружина буде зжиматися.
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24.11.2021 14:09 Відповісти
термін придатності закінчується а набрали під кредити та і безкоштовно що передавали термін теж закінчувався -хай собі навколює пів літра
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24.11.2021 14:18 Відповісти
Иными словами никакая вакцина в Украине не гарантирует вообще ничего.Так нахер вообще вакцинироваться?Если даже сам ЛЯШКО у вакцинацию не верит?
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24.11.2021 14:31 Відповісти
P.S.Мимальный срок между вакцинациями составляет от 21-го по 49-тый день а сертификат действителен оказывается только 30-ть дней.
Дебилизм или не компитентность здесь на лицо.
А может принудительно впаривать эти прививки в жопу законодателям?И посмотреть на ихний эфект.
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24.11.2021 14:35 Відповісти
Этот же падло, пол года назад, размазывая сопли, рассказывал по ТВ от том, что вторую прививку нужно ставить через 6 месяцев.
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24.11.2021 14:37 Відповісти
Интересно было бы посмотреть на сертификаты вакцинаций у наших руководителей.Если чем вакцинировались они секрет то сертификат вакцинации обязан быть доступен для всех.
ИЛИ НЕТ?ИЛИ ЭТО ТАЙНА которую принудительно принуждают народ показывать всякому встречному перестречному?
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24.11.2021 14:39 Відповісти
Видали постанову і перевіряють сертифікати у пересічених українців, хто завгодно. А от керівники, що так воліють за боротьбу з ковідом і загальну вакцінацію повинні публічно продемонструвати свої сертифікати. Без цього мало довіри іх заявам.
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24.11.2021 15:23 Відповісти
Министр здравоохранения утверждает, что срок действия вакцины зависит от цвет выданной бумажки??
Гений наверное, непонятый гений.
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24.11.2021 14:55 Відповісти
"Нет, генацвале! Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели..."
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24.11.2021 15:42 Відповісти
Если не ошибаюсь, для какой-то из вакцин (Астра-Зенека?) интервал между прививками рекомендуют значительно больше 30 дней(60?). Если так, шуты совсем без ума.
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24.11.2021 15:13 Відповісти
На сайті МОЗ написано, що інтервал між введеннями вакцини AstraZeneca 4-12 тижнів. Тобто міністр не в курсі.
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24.11.2021 15:26 Відповісти
Боже, Храни Украину от дебилов!!!
Пенсию пересмотреть не хотят?! Или получать минималку не раз в 30 дней, а каждые 10 дней.
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24.11.2021 15:34 Відповісти
"Если у меня одна вакцина есть, я имею право носить жёлтые штаны, и передо мной пацак должен не один, а два раза приседать. Если у меня две вакцины есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать, и эцилопп меня не имеет права бить по ночам… Никогда!.."
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24.11.2021 15:40 Відповісти
Ляшку бы тоже не мешало укоротить язык в 4 раза.
И ещё одну цюцюрку.
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24.11.2021 15:56 Відповісти
Все идет по сценарию Израиля, те кто получил 2 дозы (чтоб потом получить 3ю) приравняются в правах с теми, кто вообще не кололся.
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24.11.2021 16:04 Відповісти
а какое отношение к медицинским показателям имеет административное постановление...???
Короче ковидобесы на вакцинацию бегооом (руки сгибаются в локтях) марш!!!
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24.11.2021 18:52 Відповісти
А ничего, что Астразенека срок между прививками от 4-х до 12 недель?
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24.11.2021 20:01 Відповісти
Ляшко -убийца украинцев!
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24.11.2021 20:01 Відповісти
Молодец Ляшко!Дави их,лядь🤣
Каждые 30 дней чтоб прививка+сертификат на кинотеатр, худоба в стойло👍
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25.11.2021 17:36 Відповісти
 
 