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пандемія (103) США (14495) учені (171) онкологія (129)

Одним зі страшних наслідків пандемії COVID-19 стане значне збільшення кількості людей із задавненою онкологією, - вчені США

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Одним зі страшних наслідків пандемії COVID-19 стане значне збільшення кількості людей із задавненою онкологією, - вчені США

Згідно дослідження американських вчених, одним зі страшних наслідків пандемії коронавірусу, стане величезна кількість несвоєчасно виявлених онкологічних захворювань, які перейшли в пізню стадію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV".

Дослідники з Массачусетської лікарні загального профілю та Гарвардської медичної школи в Бостоні порівняли КТ-обстеження, пов’язані з раком, протягом трьох періодів 2020 року: фазі наростання COVID-19, піку захворюваності та спаді. Вони дивилися на обсяг комп’ютерної томографії та типи лікування, що надається після візуалізації.

Як і очікувалося, КТ для скринінгу раку впала на колосальні 82%. Обсяги скринінгу на рак і первинних обстежень не відновилися навіть в період після піку COVID-19, залишаючись нижче на 11,7% і 20% відповідно.

"Вимога залишатися вдома під час піку COVID-19 і закриті відділення комп’ютерних досліджень призвели до того, навіть після відновлення нормальної роботи, люди не пішли до фахівців, як це очікувалося", – зазначив старший автор дослідження Марк Суччі.

На його думку, стійке зниження кількості КТ для скринінгу раку і початкового обстеження, означає збільшення числа пацієнтів із задевненими формами раку в майбутньому.

"Ми очікуємо зростання захворюваності та смертності через те, що ці пацієнти не змогли отримати звичайну візуалізацію", – сказав учений.

За словами дослідників, ймовірність зараження COVID-19 змусила багатьох хворих на рак неохоче звертатися до великих лікарень і центрів первинної медико-санітарної допомоги. В результаті вони відкладали візит до тих пір, поки симптоми не стали занадто значними, щоб їх можна було ігнорувати.

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Результати дослідження підкреслюють вразливе становище онкологічних хворих в умовах пандемії.

Суспільство потребує більшої обізнаності та більшого охоплення онкологічних пацієнтів. Наприклад, якщо людині необхідно щорічно проходити скринінг на рак легень за допомогою комп’ютерної томографії, ми повинні переконатися, що він знає, що він може і повинен пройти цей скринінг незалежно від COVID-19.

Затримки в скринінгу неминуче призведуть до пізньої діагностики та підвищеної захворюваності.

Навіть невеликі центри повинні подумати про те, щоб забезпечити цілодобову візуалізацію без вихідних, щоб задовольнити потреби онкологічних пацієнтів, увагу від яких відволікає коронавірус, впевнені вчені.
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Топ коментарі
+3
Игорь не тупи. КТ при короне делают только на лёгких. А рак он знаешь ли бывает много где.
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24.11.2021 14:43
+2
маячня - все (чи майже все) що пише москалюк рєзвий
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24.11.2021 15:37
+2
Потужна аналітика. Щось по суті зперечити є, чи як завжди - наклав купку і все?
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24.11.2021 15:41
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Похрену на рак. Ковид свирепствует!
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24.11.2021 13:49 Відповісти
Такої кількості КТ досліджень не було ніколи, навпаки рак буде виявлено скорше бо ці хворі ніколи б не пішли на КТ, якби не коронавірус.
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24.11.2021 14:25 Відповісти
Игорь не тупи. КТ при короне делают только на лёгких. А рак он знаешь ли бывает много где.
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24.11.2021 14:43 Відповісти
Ковид генерирует огромный поток больных (>10% от заболевших требуют госпитализации), который парализует медсистему и, вполне ожидаемо, приводит за запоздалым обследованиям не-ковидных болячек. Именно этот простой факт никак не возьмут в толк антиваксеры.
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24.11.2021 14:48 Відповісти
Надо было меньше "оптимизировать" мед систему, чтоб её не парализовало.
Время прошло уже почти два года.
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24.11.2021 14:52 Відповісти
Её парализовало везде, не только в Украине. Потому что ковид сгенерировал такой поток, что число требуемых коек только под ковид в несколько раз превышает число коек в наличии вообще. Строить под это отдельные госпитали не имеет смысла, да и не всегда это возможно. Поэтому выход нашли в развёртывании мобильных госпиталей, вакцинации и поиске работающих препаратов (вроде уже на подходе).
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24.11.2021 14:56 Відповісти
Да да, дадада, дададада, дада

А Ляшко грит, что коек хватает. И я ему в этот раз верю
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24.11.2021 15:03 Відповісти
Ляшко может говорить что угодно. Как в том анекдоте, заканчивающимся "и вы говорите!".

Во всех странах мира госпитали и медсистема были положены на лопатки числом ковидных больных. Эдакий DDoS получился. Единственный выход это уменьшить число больных, а не заниматься строительством N госпиталей только под эту сферу. Число больных можно уменьшить вакцинацией, но оказалось не всё так просто, нарид требует зрелищ и адреналина...
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24.11.2021 15:10 Відповісти
Чойта опыт Германии на прямо сейчас говорит нам о том, что на число больных вакцинация както и не влияет особо.
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24.11.2021 15:19 Відповісти
68% - увы. Народ требует зрелищ, как я и сказал выше. И не только в Украине.
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24.11.2021 15:22 Відповісти
Але саме цікаве те, що КТ в світі не роблять після підтвердженого диагнозу ковід, лише коли очухався та якщо хвороба була важкою. Не зовсім зрозуміло, навіщо в Україні роблять КТ з самого початку та навіщо ця спеціальна олімпіада з процентами ураження легень.
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24.11.2021 14:46 Відповісти
вскрие як маркер - та моменто море ....- яким системам потрібні хворі та довгожителі ...
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24.11.2021 13:53 Відповісти
Оправдание чудодейственности шырева
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24.11.2021 13:56 Відповісти
Одним из основных последствий ковида станут нервные расстройства. Уже сейчас врачи фиксируют повышенные обращения с нервными и психологическими расстройствами людей переболевших ковидом.
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24.11.2021 15:02 Відповісти
американські лікарі кажуть правду. але не всю: причиною збільшення кількості ракових захворювань називають зниження кількості обстежень. Тоді як істинною причиною буде велика кількість вакцинованих новими (раніше не застосовувались) вакцинами. Тобто піпл готовлять зарані. Аби винуватців не можна було запідозрити - хворий сам не хотів обстежуватись.
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24.11.2021 15:21 Відповісти
Це повна маячня. Збільшення кількости онкохворих (точніше невчасно діагностованих) почалось до масового застосування вакцин через величезну кількість ковідних хворих.
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24.11.2021 15:30 Відповісти
маячня - все (чи майже все) що пише москалюк рєзвий
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24.11.2021 15:37 Відповісти
Потужна аналітика. Щось по суті зперечити є, чи як завжди - наклав купку і все?
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24.11.2021 15:41 Відповісти
Хуже того. Еще нет никаких данных, не повлиял ли (или не повлияет ли в будущем) ковид и на статистику онко.
Сильные вирусы являются одними из триггеров возникновения заболевания, а ковид уж точно слабым вирусом не назвать.
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23.12.2021 15:59 Відповісти
 
 