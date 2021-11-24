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Новини Політика України
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Бойко (360) Зеленський (17467) Порошенко (13234) рейтинг (696) Центр Разумкова (175) Разумков Дмитро (1449)

За Зеленського готові проголосувати 25,2% українців, за Порошенка - 17,5%, за Бойка - 10,9%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За Зеленського готові проголосувати 25,2% українців, за Порошенка - 17,5%, за Бойка - 10,9%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то у другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (25,2% тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за кого голосувати) та п'ятий Президент України Петро Порошенко (17,5%).

Про це свідчить опитування, проведене Центром Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (17% усіх опитаних або 25% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за П. Порошенка відповідно 11% і 17,5% опитаних, за Ю. Бойка — відповідно 8% і 11%, за Ю. Тимошенко — відповідно 7% і 9%, за Д. Разумкова — відповідно 5.5% і 7,5%, за І. Смешка — відповідно 4% і 5%, за Є Мураєва — відповідно 4% і 5%, за В. Гройсмана — відповідно 3.5% і 5%, за О. Ляшка — відповідно 2,5% і 3%, за А. Гриценка — відповідно 2% і 3%, за С. Притулу — відповідно 2% і 2%, за Р.Кошулинського — відповідно 1% і 2%, за В. Кличка — відповідно 1% і 1%", - йдеться в досліджені.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "СН" - 22,7%, "ЄС" - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, "Батьківщина" - 8,8%, партія Разумкова - 7%, "Сила і Честь" - 5,7%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

"Порівняно з жовтнем 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка П. Порошенка (з 9% до 11% серед усіх опитаних) та В. Гройсмана (з 2% до 3,5%), рівень електоральної підтримки інших кандидатів у першому турі на статистично значущому рівні не змінився", - додали автори дослідження.

"В. Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з П. Порошенком отримав би 26% голосів усіх опитаних або 54% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, П. Порошенко — відповідно 22% і 46%. Порівняно з результатами аналогічного опитування, що проводилося у наприкінці липня-на початку серпня цього року, частка голосів, які респонденти готові віддати за В. Зеленського, не змінилася на статистично значущому рівні (у липні-серпні серед усіх опитаних готові були голосувати за нього 28% серед усіх опитаних), але частка тих, хто готовий голосувати за П Порошенка, зросла статистично значуще (з 17% до 22%)", - розповіли дослідники

"У випадку виходу до другого туру В. Зеленського і Ю. Бойка за В. Зеленського проголосували би 29% усіх опитаних або 66% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Ю. Бойка — відповідно 17% і 34%. Порівняно з результатами опитування, що проводилося у липні-серпня цього року, частка голосів, які респонденти готові віддати за В. Зеленського, не змінилася на статистично значущому рівні (у липні-серпні серед усіх опитаних готові були голосувати за нього 31% серед усіх опитаних), але частка тих, хто готовий голосувати за Ю. Бойка, зросла статистично значуще (з 15% до 17%)", - йдеться у дослідженні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленського впав до 21,8%, 65% українців не задоволені його діяльністю, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

"У випадку виходу до другого туру В. Зеленського і Д. Разумкова за В. Зеленського проголосували би 23% усіх опитаних або 50% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Д. Разумкова — відповідно 25% і 50%. Порівняно з результатами опитування, що проводилося у березні 2021 р., частка голосів, які респонденти готові віддати за В. Зеленського, зменшилася з 27% до 23% серед усіх опитаних, а частка тих, хто готовий голосувати за Д. Разумкова, зросла з 17% до 25%", - зазначили дослідники.

За Зеленського готові проголосувати 25,2% українців, за Порошенка - 17,5%, за Бойка - 10,9%, - опитування Центру Разумкова 01
За Зеленського готові проголосувати 25,2% українців, за Порошенка - 17,5%, за Бойка - 10,9%, - опитування Центру Разумкова 02
За Зеленського готові проголосувати 25,2% українців, за Порошенка - 17,5%, за Бойка - 10,9%, - опитування Центру Разумкова 03
За Зеленського готові проголосувати 25,2% українців, за Порошенка - 17,5%, за Бойка - 10,9%, - опитування Центру Разумкова 04
За Зеленського готові проголосувати 25,2% українців, за Порошенка - 17,5%, за Бойка - 10,9%, - опитування Центру Разумкова 05
За Зеленського готові проголосувати 25,2% українців, за Порошенка - 17,5%, за Бойка - 10,9%, - опитування Центру Разумкова 06
За Зеленського готові проголосувати 25,2% українців, за Порошенка - 17,5%, за Бойка - 10,9%, - опитування Центру Разумкова 07
За Зеленського готові проголосувати 25,2% українців, за Порошенка - 17,5%, за Бойка - 10,9%, - опитування Центру Разумкова 08
За Зеленського готові проголосувати 25,2% українців, за Порошенка - 17,5%, за Бойка - 10,9%, - опитування Центру Разумкова 09
За Зеленського готові проголосувати 25,2% українців, за Порошенка - 17,5%, за Бойка - 10,9%, - опитування Центру Разумкова 10

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 17 листопада 2021 рокуметодом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
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Топ коментарі
+69
Навіть і не знаю що ще повинен зробити Зеленський, щоб нарід прозрів? Може вилізти на стіл і оголити дупу. Але це тільки підвищить рейтинг кловуна... Я в шоці з вас, українці.
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24.11.2021 13:42
+33
Феерично!четверть Украины радуется тому что комуналка неподъемная в Украине ,запраты и пенсии нищенские,война по прежнему убивает украинцев, газ по космическим цена ,угля нет, энергетика в катострофической ситуации, коррупция и кумовство процветают,вор Коломойский получил все доступные привилегии,по прежнему Украина берет в долг,на межурнародной арене полное фиаско,у власти наркоманы ,россиийские шпионы и сепаратисты .Так вот чего ждал народ от президента! Розумков видать опрос в россиии проводил,причем не просто в россии,а в кремле.
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24.11.2021 13:53
+30
Что за бред? Было 19, стало 25. Вагнергейт так поднял рейтинг?
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24.11.2021 13:43
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короче, дебилов не стало меньше, просто отпали нестабильные попутчики-фантазёры..
ядро же усобоупоротых, в отаре баранов, косяке рыб, чувствуют себя крупной силой, находясь в обманчивой безопасности, являясь легкодоступной кормовой базой для чабанов-рыбаков...
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24.11.2021 15:14 Відповісти
упоротих багато, саме вони привели нас туди, де ми зараз є... і не дай Боже вони заведуть нас знову до ще більшого краху... українці просто не виживуть(
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26.11.2021 20:35 Відповісти
У нас все стабильно)) Зеленский энд Порошенко
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24.11.2021 15:19 Відповісти
то може в наших силах розірвати це коло? В нас є шанс обрати адекватного президента. Тимошенко наприклад. І тоді є шанс жити щасливо.
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26.11.2021 20:36 Відповісти
Эти дэятели которые сварганили эти рэйтэнги , по-моему не закусывают!!!!
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24.11.2021 15:20 Відповісти
вони тільки *********. Мені шкода, що так, але у ВР більшість накромани та алкаші. Там з адекватних лише Тимошенко. Нам потрібно їй допомогти.
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26.11.2021 20:37 Відповісти
вы все врете, за пороха - 25, зе - 17,5
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24.11.2021 15:24 Відповісти
а ви я бачу прверженець цукеркового короля?)))) Він же виконав всі свої обіцянки, можна йому довіряти, ви так вважаєте?)))) Мені шкода вас насправді.
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26.11.2021 20:39 Відповісти
Чувак, достаточно привести аргументы и все будет понятно. Топи за зе дальше, я голосовал за зе, но теперь за такого президента просто стыдно.
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27.11.2021 00:34 Відповісти
Порошенко поддерживали 25%. Зеленского поддерживают 25%. Наверное 25% это как раз те кто на должностях административных во всех областях, городах и селах, на госслужбе, при полном гособеспечении так сказать. Они довольны жизнью.
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24.11.2021 15:25 Відповісти
Порошенко, начиная с 2016г. поддерживали ±15%. Примерно столько же поддерживают его и сейчас. Зеленского в 19-ом поддерживали 30%. Сейчас 25%. Можно сказать, что катастрофического обвала тоже не просматривается.
Вывод: у каждого выкристаллизовался так называемый- ядерный электорат. Только и всего.
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24.11.2021 15:37 Відповісти
Еще годик и ядерный лохторат Вазелина будет с гулькин хер.
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24.11.2021 17:58 Відповісти
Возможно, но совсем не факт. Примерно в сентябре 2020г. резкое падение остановилось. И уже больше года его рейтинг более менее стабилизировался в районе 25%. Не критичные колебания то вниз, то вверх в диапазоне ±5%.
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24.11.2021 18:33 Відповісти
А по факту більшість почала підтримувати Батьківщину. Воно й не дивно. За останні роки пророблена реальна обота для покращення рівня життя пересічних українців.
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24.11.2021 17:04 Відповісти
бо Батьківщина дійсно робить кроки для покращення життя. А от інші тільки популізмом займаються - це факт. І вже тошно від цих пустоголових.
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26.11.2021 20:48 Відповісти
Признаки кокаиновой зависимости Зеленского - подробный анализ нарколога

https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
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24.11.2021 15:27 Відповісти
це відео порвало. Було б добре, якби люди розуміли, що більшість людей у ВР всі кокаїнові наркомани.
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26.11.2021 20:42 Відповісти
Брехня. Лепят из Клоуна святошу.

Из всех моих знакомых только один дебил поддерживает Клоуна. Ну ни как не будет 25%.

Беги, Клоун, беги, пока не поздно!!!!!
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24.11.2021 15:29 Відповісти
всі знають що він не святоша. Але поганці усі навкруги, окрім Зеленського((( мені шкода, що люди так нічого і не зрозуміли. Сподіваюсь, що колись до більшості дійде, що спасіння є лише в Тимошенко. тільки вона може закінчити цю бездіяльність і почати рятувати країну від колапсу.
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26.11.2021 20:46 Відповісти
Кто? Бабуля? Эта воровка никогда не придет к власти - брехуха, как и ЗЕ.
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27.11.2021 08:46 Відповісти
Це щось гірше за COVID. Не лікується і вакцини нема.
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24.11.2021 15:31 Відповісти
упоротість не лікується, ви абсолютно праві. Але нам потрібно всіма силами довести людям що в ниї є вибір, можна вибрати адекватного президента і почати нормальне життя.
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26.11.2021 20:47 Відповісти
Знов гра в "ретингі". На кого це розраховано? Невже не зрозуміло, що це один з методів контролю підсвідомості?
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24.11.2021 15:42 Відповісти
"За Зеленського готові проголосувати..." и далее указывается процент людей с психическими расстройствами в Украине. "Каждый третий украинец страдает от нервных расстройств, а Украина заняла первое место в Европе по количеству психических расстройств, говорится в отчете Министерства социальной политики Украины..."
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24.11.2021 15:48 Відповісти
Зеленский - наш Президент!!!
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24.11.2021 15:49 Відповісти
Ги-ги!
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24.11.2021 16:00 Відповісти
Не здоровий глузд.
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24.11.2021 15:52 Відповісти
Тю...там ещё есть как разумков уже у зекрысы второй тур сейчас выигрывает -теперь и у этих полный звиздешь,а не даже подобие опроса
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24.11.2021 15:59 Відповісти
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24.11.2021 16:03 Відповісти
Пукіна нам точно не треба
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24.11.2021 16:48 Відповісти
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24.11.2021 16:05 Відповісти
Центр Разумкова.Другий тур Разумков виграє у Зелі ахха.
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24.11.2021 16:23 Відповісти
сумніваюсь, що разумков взагалі кудись прийде. Хто він і які в нього заслуги?? Нуль, ніяких. Зелені його поперли. Наше спасіння лише в одній людині і це Тимошенко.
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25.11.2021 19:33 Відповісти
Зелені амеби невиправні, немає чим думати. Але це новий вид амеб, він з'явився тільки в Україні, і в них виросли три дупи і ні одної голови. Але дупи реагують на телеканал " 1+1" і всі російські.
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24.11.2021 16:37 Відповісти
а нічого, що таких амеб більше ніж пів країни... і що з ними робити???(( сумно, що ми живемо в суспільстві, яке не вміє думати власною головою.
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25.11.2021 19:36 Відповісти
За Зеленського готові проголосувати 25,2%
українців, за Бойка - 10,9% Джерело: https://censor.net/ua/n3301319

Як що це правда, то виходить що в Україні 35 % дебілів
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24.11.2021 16:47 Відповісти
Это опрос был до вагнергейта.сейчас пусть проведут еще
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24.11.2021 16:47 Відповісти
Не кто поверит в порохопутинские фейки.
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24.11.2021 17:25 Відповісти
а хто взагалі може повірити пороху? Такі ж самі свині, як і він.
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25.11.2021 19:36 Відповісти
Диву даюсь чому так. Де реальний рейтинг Батьківщини? Після відстоювання субсидій та законопроекту щоло зменшення ціни на газ для населення, їх рейтинг значно зріс.
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24.11.2021 16:53 Відповісти
Давайте обьективно. Больше всего людей достали плохие дороги. И дороги делаются, как никогда до этого. На этом всё.
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24.11.2021 17:17 Відповісти
Давай объективно )по этому же опросу у твоей зекрысы,с его дорогами ,66,4% антирейтинга -с чем нас и поздравляю
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24.11.2021 17:46 Відповісти
Тільки - про дороги не треба .. По перше ,всі знають за рахунок чого їх будують , а -по друге, масово розпочали їх будувати ще за минулої влади . Нинішні лише продовжують розпочате попередниками ..
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24.11.2021 18:21 Відповісти
думаєте зараз люди думають про дороги??? Зараз люди на грані виживання. Люди до лікарні прорватись не можуть, помирають всюди. А через дороги завжди відмивали гроші. Тому і роблять зараз усиленно, по старій схемі.
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25.11.2021 19:41 Відповісти
Эти 25% процентов Зеленского могут рухнуть в один момент. На данный момент косяков немерянно, изменений к лучшему нет. Но! Ещё осталась надежда, которая умирает последней.
Вот на этом этапе сегодня и находится рейтинг Зеленского. Шансов для его подъёма ноль. Если только не геройский поступок. Вроде как с шашкой на коне. Но и то.... Если народ увидит фальш, то это закопает рейтинг в минус.
Зеленая команда доказала за 2,5 года свою абсолютрую профнепригодность.
Всех кто ее мог вытянуть - зеленые в единодушном порыве в борьбе с инакомаслением успешно уволили. И... получили умных врагов.
Полёт в пропасть продолжится без вариантов. Люди не меняются и дураку невозможно доказать, что он дурак.
Товарисч Коломойский поможет похоронить рейтинг Зеленского. Алчность одного и инфантильность второго - гремучая смесь
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24.11.2021 17:39 Відповісти
Зебіли невиправні як ватани тітушки януковоща під час майдану.
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24.11.2021 17:46 Відповісти
За зеленского готовы проголосовать, только лишь конченные идиоты. Нормальные люди, не станут этого делать.
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24.11.2021 17:53 Відповісти
а як жити з тим, що за нього голосували 73% людей??? ((( як тепер спілкуватись з ними? Ходити до ресторану з ними?)))) це стає неможливіщим кожного дня
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25.11.2021 19:46 Відповісти
терпец до Слуг Народа i Зеленского особисто вже увiрвався !

чекаем на 3й Майдан !
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24.11.2021 18:01 Відповісти
так Зе його вже і готує... чули ? не хочу нікого напугати, але таке цілком можливо, особливо коли Зе захочуть звергнути такі як Разумков.
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25.11.2021 19:47 Відповісти
Бойко 11% , от вам й кількість зрадників та кацап'я в країні, й це як мінімум 11%.
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24.11.2021 18:03 Відповісти
"У випадку виходу до другого туру В. Зеленського і Д. Разумкова за В. Зеленського проголосували би 23% усіх опитаних або 50% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Д. Разумкова - відповідно 25% і 50%. Джерело: https://censor.net/ua/n3301319


Не дивно під кого ці замовні опитування.....
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24.11.2021 18:35 Відповісти
Это бред сивой кобылы, а не рейтинг. Либо люди поголовно тронулись умом. Не может у ЗЕ! быть такого рейтинга. Не после "вагнеровцев"
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24.11.2021 18:37 Відповісти
Уже давно не верю в подобные рейтинги. Неведомо кто и у кого спрашивал. Я лично за Тимошенко, впишите в рейтинг мой ответ!
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24.11.2021 19:35 Відповісти
Тимошенко дійсно має шанс на зміну курсу... від поганого життя до щасливого. І я щиро сподіваюсь, що люди їй повірять.
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26.11.2021 20:50 Відповісти
Таке, не заслуговує на увагу. Зараз я піду питати всіх довкола і кожен скаже, що Зе - це шкура, що вже всіх дістала
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24.11.2021 19:38 Відповісти
Зе потрібна заміна. І ця заміна повина бути якісною. Тільки професіонал, тільки адекватний політик. Тільки Тимошенко.
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26.11.2021 20:52 Відповісти
рейтинг куплен 100%, у зеленского меньше 5%
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24.11.2021 20:30 Відповісти
За него все, кому пофик на Украину, а таких немало, к сожалению.
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25.11.2021 14:35 Відповісти
тобто вважаєте, що 73% людей пофіг на Україну? То це взагалі повна безсвідомість( мені шкода, що я живу на одній землі з такими людьми... але всеодно маю надію на нормальне життя.
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25.11.2021 19:21 Відповісти
я думаю в нього вже мінус 100. Можливо за нього і будуть голосувати 18 річні підлітки, які взагалі нічого не розуміють. Але вони зазвичай на вибори йдуть по-приколу. Тому наступні вибори Зеленського не повинно бути у списках. І змінити цю систему можуть тільки люди самі.
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26.11.2021 20:53 Відповісти
разумков понял, что он гавнитофон сродни зезезе и выдал рейтинг ?
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25.11.2021 09:03 Відповісти
цей гавнітофон малює такі рейтинги в надії, що наступним президентом буде він. Ну а на досвіді перемоги Зеленського ми бачимо, як легко провести людей.
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25.11.2021 19:25 Відповісти
Почему в рейтинге нет Ахметова?)) А нет, есть, на 3-й, 5-й, 6-й и 8-й позициях)) Боремся с олигархами)) Зато реально независимый человек на 4-м - это прям победа манипулиции. Браво, Дмитрий!
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25.11.2021 14:34 Відповісти
тому що Ахметов - це сірий кардинал, йому не цікаве суспільне життя))) Його цікавить продвинути свого кандидата, як і Коломойському... от і все.
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25.11.2021 19:23 Відповісти
Внимание нужно зациклить на команде Батькивщины, вот кто по истине думает о стране и его народе !
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25.11.2021 21:55 Відповісти
ахаха остались разве еще те кто думает что зе власть справилась со своими задачами?)) смешно
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25.11.2021 21:53 Відповісти
Где их выполненные обещания? да их ток больше по итогу стало, не верю во всё это
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25.11.2021 21:54 Відповісти
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