МОЗ пропонує зміни щодо правил роботи бізнесу та відвідування громадських закладів в "жовтій" зоні, - Ляшко

МОЗ пропонує змінити правила адаптивного карантину в Україні. В разі їх затвердження в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест, чи сертифікат про одужання від COVID-19.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні готуватися до можливого повторного збільшення кількості хворих на коронавірус ,тому МОЗ пропонує сьогодні внести зміни до постанови про карантин. Зміни стосуються правил в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки. Якщо раніше бізнес міг обирати моделі роботи в цій зоні, не перевіряти документи про вакцинацію, але працювати відповідно до певних обмежень по площі, або перевіряти документи та працювати без обмежень такого рівня, то нові правила не передбачають такої опціональності. Тепер у жовтій зоні бізнеси та громадські заклади зможуть працювати лише за умови вакцинації однією дозою всього персоналу (або за наявності сертифікату чи сертифікату одужання). Теж саме стосується і прийому відвідувачів. Останні мають бути вакциновані принаймні однією дозою", - зазначив він.

За словами Ляшка, штраф за неналежну перевірку відповідних документів для власників бізнесу становитиме від 34 до 170 тисяч грн.

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