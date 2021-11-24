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МОЗ пропонує зміни щодо правил роботи бізнесу та відвідування громадських закладів в "жовтій" зоні, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

МОЗ пропонує зміни щодо правил роботи бізнесу та відвідування громадських закладів в

МОЗ пропонує змінити правила адаптивного карантину в Україні. В разі їх затвердження в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест, чи сертифікат про одужання від COVID-19.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні готуватися до можливого повторного збільшення кількості хворих на коронавірус ,тому МОЗ пропонує сьогодні внести зміни до постанови про карантин. Зміни стосуються правил в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки. Якщо раніше бізнес міг обирати моделі роботи в цій зоні, не перевіряти документи про вакцинацію, але працювати відповідно до певних обмежень по площі, або перевіряти документи та працювати без обмежень такого рівня, то нові правила не передбачають такої опціональності. Тепер у жовтій зоні бізнеси та громадські заклади зможуть працювати лише за умови вакцинації однією дозою всього персоналу (або за наявності сертифікату чи сертифікату одужання). Теж саме стосується і прийому відвідувачів. Останні мають бути вакциновані принаймні однією дозою", - зазначив він.

За словами Ляшка, штраф за неналежну перевірку відповідних документів для власників бізнесу становитиме від 34 до 170 тисяч грн.

Читайте також: Термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів буде скорочено зі 120 до 30 днів, - Ляшко

Автор: Ірина Дашківська
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Тоді нехай Ляшко пояснить - у чому буде взагалі відмінність між жовтою і червоною зонами?
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24.11.2021 13:58 Відповісти
Ты что, дальтоник, Скрипач? Красный цвет от оранжевого отличить не можешь? (с)
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24.11.2021 14:01 Відповісти
пропоную МОЗ не займатися маячнею
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24.11.2021 14:06 Відповісти
Так а другим не умеют.
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24.11.2021 15:57 Відповісти
Нет, так всех не ушмурдячишь. Пора торговать индульгенциями и выдавать лицензии.
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24.11.2021 14:06 Відповісти
Колись ловили тих, хто колеться, тепер ловлять тих, хто ще не вколовся (Анекдотична проза життя)
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24.11.2021 14:14 Відповісти
"Один из самых печальных уроков истории заключается в следующем: Если нас обманывали достаточно долго, мы склонны отвергать любые доказательства того, что нас обманывали. Мы больше не заинтересованы в том, чтобы узнать правду. Обольщение захватило нас. Нам просто слишком больно признать, даже самим себе, что нас обманули. Однажды отдав шарлатану власть над собой, вы почти никогда не получите ее обратно".
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24.11.2021 14:14 Відповісти
Пан Ляшко може пояснити, як відмовник від Рнокпп згенерує сертифікат в Дія? Таким громадянам України (40.000)сертифікат з Дії недоступний, хоча більшість вакциновані. Це дискримінація. Ляшка геть!!!
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24.11.2021 16:42 Відповісти
 
 