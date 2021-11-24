УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6095 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 246 8
Кабмін (6265) Крим (12757) санкції (6858) РНБО (1721)

Кабмін погодив скасування санкцій РНБО проти двох колишніх кримських депутатів Вергеля і Зайця

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін погодив скасування санкцій РНБО проти двох колишніх кримських депутатів Вергеля і Зайця

Кабінет Міністрів України погодив скасування санкцій проти двох колишніх депутатів Верховної Ради Криму VI скликання Сергія Вергеля та Сергія Зайця. Протягом місяця дане рішення винесуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з документами, з санкційного списку будуть виключені Сергій Вергель і Сергій Заяць, які були депутатами Верховної Ради Автономної республіки Крим шостого скликання. Санкції передбачали безстрокове блокування активів та інші обмеження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС схвалив зняття санкцій з ексміністра часів Януковича Клименка, - журналіст Йозвяк

У пояснювальній записці зазначено, що санкції знімаються у зв'язку з рішеннями Шостого адміністративного апеляційного суду.

За даними ЗМІ, обидва колишні депутати на сьогодні проживають на підконтрольній Україні території.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А потом и янека оправдают
показати весь коментар
24.11.2021 14:04 Відповісти
Ви знаєте- цілком вірогідно. З цією ЗЕшоблою,тільки така погань і співпрацює.
показати весь коментар
24.11.2021 14:06 Відповісти
"Порішали")))) ЗЕрехформи ,як то кажуть-на марші)))
показати весь коментар
24.11.2021 14:04 Відповісти
З тими санкціями РНБО як в ослика ІА з хвостом - "входіт і виходіт". Вже і кури перестали з них сміятися.
показати весь коментар
24.11.2021 14:08 Відповісти
Ничего удивительно,для этого и впихнули кацапы в Украину Голобородько.
показати весь коментар
24.11.2021 14:09 Відповісти
Да не смешите вы народ с своими даниловскими санкциями.
показати весь коментар
24.11.2021 14:11 Відповісти
та вони і не смішать - вони зЄлень "косять"....
показати весь коментар
24.11.2021 14:13 Відповісти
занесли - порішали ....
показати весь коментар
24.11.2021 14:12 Відповісти
 
 