98% ураження легень: В Івано-Франківську медики борються за життя 17-річної дівчини, яка 20 днів під'єднана до ШВЛ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні медики продовжують рятувати життя 17-річної дівчини з ураженими на 98% легенями. Пацієнтка 20 днів під'єднана до апарату ШВЛ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
Генеральний директор медичного закладу Тарас Мельник розповів, що стан дівчини вкрай важкий.
"Вона забезпечена всіма необхідними медикаментами. За життя цієї дитини бореться весь персонал нашої лікарні - хірурги, лор, спеціалісти, пульмонологи, реаніматологи, середній медичний персонал. Вся увага до цієї дитини", - повідомив він.
За його словами, наразі в лікарні перебувають 12 дітей з COVID-19, з них двоє - до місяця, четверо - до 4 років, інші - старші.
"Крім того, ми пролікували трійню, яка народилася з малою вагою. ПЛР підтвердив у них COVID-19. Дітей вже виписали додому ще до того, як ми отримали пакет послуг з лікування пацієнтів з COVID-19", - додав гендиректор лікарні.
"Щодо кисню, його нам привозять щодня, розхід дуже великий. Зараз у маленькій реанімації є дитина, щоб її врятувати, треба 30 літрів кисню на одну хвилину", - розповів Мельник.
Будь ласка, зачекайте...
Вон по недавним вспышкам вакциноассоциированного полиомиелита - была куча статей. И под каждой акцент делался - мол смотрите, заболели невакцинированные дети.
Еще смешнее выглядит Ваша отсылка к врачебной тайне... в свете того, что мой статус вакцинации тоже является этой самой медицинской тайной и требовать от меня её разглашения в любом виде - незаконно. Но... вы ж в курсе, да?
Вы правы. Вероятность мала. Но она есть. Так написали бы об этом прямо! Как они всегда делают, когда речь заходит о больных невакцинированных. По каждому случаю кричат в стиле "Вот смотрите, укололась бы - не заболела бы"... Так шо... таки вопрос, ага.
Я щось писав про батьків дітей ?
А батьків таких дітей не "звинувачувати" було требо а судити й відбирати право на батьківство .
А можливо йще стерелізувати , що нових дітей не піддавали смертельній небеспеці .
Й крім всього , Ви що згаланом не розумієте різницю між загальним обговоренням проблеми в цілому й розголошенням й обговоренням однієї конкретної долі й людини ?!
А таких масса, и ковид - в их числе.
Вы внимательно прочитали то, что я написал? Тогда Вы без труда возьмете свои слова назад. Ибо знаете что такое вакциноассоциированный полиомиелит и как (от кого) происходит заражение - и кто там реально виноват. Вы ведь знаете, да? Ну там второй штамм... заражение от привитого ОПВ...
Хотя я знаю также, откуда растут корни нацизма, а потому даже не удивляюсь.
А нацисти стали визнанними військовими злочинцями не через стеріалізацію психично хворих , а через вбивство мілійонів в концтаборах й через "расові закони" ...
Що до моєї родини , то там верогідність бути жетрвою Сраліна була більшої . ні від Гітлера . Хоча обидва діда й батько - ветерани 2 світової .
Я ж мав на увазі злочинців , яки роблять каліками властних дітей .
Й на відміну від Вас я читаю в основному технічну й наукову літературу , а не чутки трієщенского ринку й на паркані .
Хоча й будь який навіть люмпен-пролетарій десь у Франції чи в Канаді знає , що полемілітом хворіють лише в тих країнах , де не роблять щеплення від нього . А де роблять його не було вже років 50 !
Боги... какое невежество...
Нацисты стали преступниками по одной простой причине - они проиграли войну. Это раз. И их никогда бы не судили бы за это, если бы армия, верховным главкомом которой был Сталин - не победила их. Это два. Проиграй твои оба деда войну - и твои шансы погибнуть от Гитлера стали бы абсолютными (учитывая национальность... так ведь?)
Справочно: а у меня наоборот. Просто потому что никто из моих родителей не привлекался и жил всегда на своей земле, а не за тридевять от родины. А вот бабушке просто повезло... ей (тогда считай ребенку) всего-то оцарапало ногу осколком немецкой бомбы. Её подруге повезло меньше.
Ну так почитайте про вакциноассоциированный полиомиелит. Не надо мне верить. Надо почитать научные источники. Они - не тайна о семи печатях. Там и про механизм заражения и про источник... все написано.
Уважаемый, Вам вот правда не хватает ни знаний, ни воображения. Вы неоригинальны.
Роблю висновок, що два місяці - то 30+31 день. Я навіть "минулого тижня" до того плюсувати не буду, бо 20 всеж-таки менше ніж 61 приблизно в півтора рази.