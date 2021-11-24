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98% ураження легень: В Івано-Франківську медики борються за життя 17-річної дівчини, яка 20 днів під'єднана до ШВЛ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

98% ураження легень: В Івано-Франківську медики борються за життя 17-річної дівчини, яка 20 днів під'єднана до ШВЛ

В Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні медики продовжують рятувати життя 17-річної дівчини з ураженими на 98% легенями. Пацієнтка 20 днів під'єднана до апарату ШВЛ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

Генеральний директор медичного закладу Тарас Мельник розповів, що стан дівчини вкрай важкий.

"Вона забезпечена всіма необхідними медикаментами. За життя цієї дитини бореться весь персонал нашої лікарні - хірурги, лор, спеціалісти, пульмонологи, реаніматологи, середній медичний персонал. Вся увага до цієї дитини", - повідомив він.

За його словами, наразі в лікарні перебувають 12 дітей з COVID-19, з них двоє - до місяця, четверо - до 4 років, інші - старші.

"Крім того, ми пролікували трійню, яка народилася з малою вагою. ПЛР підтвердив у них COVID-19. Дітей вже виписали додому ще до того, як ми отримали пакет послуг з лікування пацієнтів з COVID-19", - додав гендиректор лікарні.

"Щодо кисню, його нам привозять щодня, розхід дуже великий. Зараз у маленькій реанімації є дитина, щоб її врятувати, треба 30 літрів кисню на одну хвилину", - розповів Мельник.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Ага, побільше трешу. Чому так пізно? Може ще в утробі матері?
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24.11.2021 14:48
+5
По 70 тисяч ?
Ну ви загнули...
Але смертність то втричі менша ніж у нас. Так що діє вакцинація, щоб ви язиками не мололи.
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24.11.2021 15:11
+4
в мне интересно (есть специалисты, которые могут пояснить?) - чем на 98% пораженные легкие физически могут потребить такое количество кислорода?...
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24.11.2021 15:18
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Ага-ага. Конечно "не принято".

Вон по недавним вспышкам вакциноассоциированного полиомиелита - была куча статей. И под каждой акцент делался - мол смотрите, заболели невакцинированные дети.

Еще смешнее выглядит Ваша отсылка к врачебной тайне... в свете того, что мой статус вакцинации тоже является этой самой медицинской тайной и требовать от меня её разглашения в любом виде - незаконно. Но... вы ж в курсе, да?

Вы правы. Вероятность мала. Но она есть. Так написали бы об этом прямо! Как они всегда делают, когда речь заходит о больных невакцинированных. По каждому случаю кричат в стиле "Вот смотрите, укололась бы - не заболела бы"... Так шо... таки вопрос, ага.
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24.11.2021 17:13 Відповісти
До чого тут дитячий полемеліт ?!

Я щось писав про батьків дітей ?

А батьків таких дітей не "звинувачувати" було требо а судити й відбирати право на батьківство .
А можливо йще стерелізувати , що нових дітей не піддавали смертельній небеспеці .

Й крім всього , Ви що згаланом не розумієте різницю між загальним обговоренням проблеми в цілому й розголошенням й обговоренням однієї конкретної долі й людини ?!
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24.11.2021 17:25 Відповісти
Я привел только один из примеров маркетинговой кампании по продвижению вакцинации. В котором в каждом из приводимых случаев - упоминался статус вакцинации. Мол невакцинированная фу-фу-фу, опасно.
А таких масса, и ковид - в их числе.

Вы внимательно прочитали то, что я написал? Тогда Вы без труда возьмете свои слова назад. Ибо знаете что такое вакциноассоциированный полиомиелит и как (от кого) происходит заражение - и кто там реально виноват. Вы ведь знаете, да? Ну там второй штамм... заражение от привитого ОПВ...
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24.11.2021 17:40 Відповісти
Слышал я кстати призывы о стерилизации... странно что потомок их жертв призывает к этому...

Хотя я знаю также, откуда растут корни нацизма, а потому даже не удивляюсь.
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24.11.2021 17:41 Відповісти
Гвалтівників стерілізують вже зараз в багатьох демократичних країнах .

А нацисти стали визнанними військовими злочинцями не через стеріалізацію психично хворих , а через вбивство мілійонів в концтаборах й через "расові закони" ...

Що до моєї родини , то там верогідність бути жетрвою Сраліна була більшої . ні від Гітлера . Хоча обидва діда й батько - ветерани 2 світової .

Я ж мав на увазі злочинців , яки роблять каліками властних дітей .

Й на відміну від Вас я читаю в основному технічну й наукову літературу , а не чутки трієщенского ринку й на паркані .
Хоча й будь який навіть люмпен-пролетарій десь у Франції чи в Канаді знає , що полемілітом хворіють лише в тих країнах , де не роблять щеплення від нього . А де роблять його не було вже років 50 !
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24.11.2021 18:02 Відповісти
То есть, ты приравнял тех, чья дочь виновна лишь в том, что ей не повезло встретиться с активным проваксером - являвшимся переносчиком вируса полиомиелита, который он ввел себе ОСОЗНАННО, приняв ОПВ - к преступникам? К насильникам?
Боги... какое невежество...

Нацисты стали преступниками по одной простой причине - они проиграли войну. Это раз. И их никогда бы не судили бы за это, если бы армия, верховным главкомом которой был Сталин - не победила их. Это два. Проиграй твои оба деда войну - и твои шансы погибнуть от Гитлера стали бы абсолютными (учитывая национальность... так ведь?)
Справочно: а у меня наоборот. Просто потому что никто из моих родителей не привлекался и жил всегда на своей земле, а не за тридевять от родины. А вот бабушке просто повезло... ей (тогда считай ребенку) всего-то оцарапало ногу осколком немецкой бомбы. Её подруге повезло меньше.

Ну так почитайте про вакциноассоциированный полиомиелит. Не надо мне верить. Надо почитать научные источники. Они - не тайна о семи печатях. Там и про механизм заражения и про источник... все написано.
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24.11.2021 18:12 Відповісти
От чому, як совкодрочер малолітній, то ще і майже завжди антиваксер? Інформація для роздумів. Якби ти, опудало городнє пожило при совку довше п'яти років, то розуміло б те, що в есесері ніхто би тебе не запитував, хочеш ти вакцинуватися, чи ні. Побіг би разом з усіма, і ще дякував би "партии родной за доброту и ласку". А на демонстрації " проти", це навіть в твою дурну довбню не забрело б. Навіть у сні. Що, на сайт. уа тісно стало? Гидиш де можеш? За гроші, чи просто довбодятел? Питання риторичні звісно.
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09.02.2022 14:57 Відповісти
Как обычно, когда кто-то не знает матчасти, начинает оскорблять собеседника. Интересно, это как-то связано с вакцинацией? Все чаще думаю, что - да.
Уважаемый, Вам вот правда не хватает ни знаний, ни воображения. Вы неоригинальны.
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09.02.2022 17:58 Відповісти
2 місяці тому - під кожним з обидвох заголовків.
Роблю висновок, що два місяці - то 30+31 день. Я навіть "минулого тижня" до того плюсувати не буду, бо 20 всеж-таки менше ніж 61 приблизно в півтора рази.
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24.11.2021 17:07 Відповісти
30 літрів кисню на одну хвилину , це щось не реальне 😠
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24.11.2021 17:20 Відповісти
Как вы думаете, последователи всемирного заговора по вводу 999G вам в мозг, её родители согласны были бы на вакцину (любую), чтобы всего это кошмара с их ребенком не было? Думаю, да! Митингуйте дальше, дебилы, бл...
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24.11.2021 18:08 Відповісти
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