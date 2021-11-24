Міжнародні партнери не довіряють українській владі через "путінських кротів" в секторі розвідки, - Гриценко

Інформація про можливу повномасштабну агресію Росії проти України - це потужна геополітична гра м'язами і нервами.

Про це у Facebook повідомив ексміністр оборони Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи буде взимку широкомасштабна війна? Чи піде Путін у наступ на Україну, з нанесенням авіаційних і ракетних ударів, з потужними проривами з Криму, Білорусі, ОРДЛО, силами в 100 батальйонних тактичних груп чисельністю в 100 тисяч військових, як нам пророкують свої й чужі чиновники-розвідники?

Мій висновок з оцінки ситуації такий - широкомасштабної війни не буде, ні взимку, ні влітку. Можете спати спокійно. А от чиновникам у владі, принаймні тим, хто ще спроможний думати, аналізувати і адекватно діяти - спати не раджу", - йдеться в повідомленні.

За словам Гриценка, іде потужна геополітична гра м'язами і нервами.

"За світові ресурси і за вплив і контроль у світі. В цій грі задіяні всі потужні світові гравці - і наші партнери, і наші недруги й вороги. В цій грі Україна не є гравцем, інші грають за нас і не дуже діляться з нами своїми замислами й планами. Чому? Тому що не довіряють українській владі, безтолково-галасливій і недоговороспроможній, де до того ж на ключових позиціях в секторі безпеки/розвідки й системі прийняття рішень сидять ФСБшні й ГРУшні пропутінські "кроти"", - повідомив ексміністр оборони.

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