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Міжнародні партнери не довіряють українській владі через "путінських кротів" в секторі розвідки, - Гриценко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Міжнародні партнери не довіряють українській владі через

Інформація про можливу повномасштабну агресію Росії проти України - це потужна геополітична гра м'язами і нервами.

Про це у Facebook повідомив ексміністр оборони Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи буде взимку широкомасштабна війна? Чи піде Путін у наступ на Україну, з нанесенням авіаційних і ракетних ударів, з потужними проривами з Криму, Білорусі, ОРДЛО, силами в 100 батальйонних тактичних груп чисельністю в 100 тисяч військових, як нам пророкують свої й чужі чиновники-розвідники?

Мій висновок з оцінки ситуації такий - широкомасштабної війни не буде, ні взимку, ні влітку. Можете спати спокійно. А от чиновникам у владі, принаймні тим, хто ще спроможний думати, аналізувати і адекватно діяти - спати не раджу", - йдеться в повідомленні.

За словам Гриценка, іде потужна геополітична гра м'язами і нервами.

"За світові ресурси і за вплив і контроль у світі. В цій грі задіяні всі потужні світові гравці - і наші партнери, і наші недруги й вороги. В цій грі Україна не є гравцем, інші грають за нас і не дуже діляться з нами своїми замислами й планами. Чому? Тому що не довіряють українській владі, безтолково-галасливій і недоговороспроможній, де до того ж на ключових позиціях в секторі безпеки/розвідки й системі прийняття рішень сидять ФСБшні й ГРУшні пропутінські "кроти"", - повідомив ексміністр оборони.

Читайте: Нові обличчя обернулися офшорним мурлом, приховують податки, щоб не платити в бюджет, - Гриценко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
Пане полковнику,хоч ви і мій земляк,але ідіть під три чорти разом зі своїм висновком) Бо ви вже про ЗЕшмарклю висловлювалися. Так,що в дупу,в дупу - до яременка)))
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24.11.2021 14:59
+23
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24.11.2021 14:57
+22
Тебе, стратех, в 2019 році попереджали про реванш ригів.
Але ти знімав відосики про тренування недосвідченого Зєлі і голосував за нього та його маладую_каманду.

Гриценко вчить Зеленського грати у шахи
https://www.youtube.com/watch?v=dv1WkxsqD94
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24.11.2021 14:57
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Якийсь абсурд, всі знають, хто вороги у владі, і ніхто нічого не робить.
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24.11.2021 14:56 Відповісти
А що поробиш? Демсили розьєднані. Навіть тут потенційних союзників обзивають : шволотою. *********,ваністами т. д. А з 13% прихильників, які не виходять на масові акції, революції не зробиш.
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24.11.2021 15:40 Відповісти
А куда пропали нацжоны?
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24.11.2021 16:29 Відповісти
Рюкзаков еще не заплатил, потому что сам не решил какой сосать, шоколадный или обрезанные.
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24.11.2021 17:10 Відповісти
Тебе, стратех, в 2019 році попереджали про реванш ригів.
Але ти знімав відосики про тренування недосвідченого Зєлі і голосував за нього та його маладую_каманду.

Гриценко вчить Зеленського грати у шахи
https://www.youtube.com/watch?v=dv1WkxsqD94
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24.11.2021 14:57 Відповісти
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24.11.2021 14:57 Відповісти
Пане полковнику,хоч ви і мій земляк,але ідіть під три чорти разом зі своїм висновком) Бо ви вже про ЗЕшмарклю висловлювалися. Так,що в дупу,в дупу - до яременка)))
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24.11.2021 14:59 Відповісти
коли вын з бубочкой зустрычався то потым сказав що той не готовий до президенства
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24.11.2021 16:06 Відповісти
Навпаки він казав: лох розуміе відповідальність... "Супер " да клован досі не віддуплився
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24.11.2021 16:17 Відповісти
Усцатая бабушка Гриценко пытается сохранить лояльность к ЗЕ и СН.
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24.11.2021 15:02 Відповісти
Перший непрохідний. Проходь повз.
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24.11.2021 15:02 Відповісти
"Куди кінь з копитом туди і рак з клешнею!"
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24.11.2021 15:07 Відповісти
Зате 25 % олбожобів зелічке вірять... біля 20 % різним оппам.
Ну що з такими безмізкими робити ?
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24.11.2021 15:08 Відповісти
"А тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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24.11.2021 15:12 Відповісти
О, вусата баба прокинулася.
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24.11.2021 15:15 Відповісти
Лише в розвідці?
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24.11.2021 15:16 Відповісти
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24.11.2021 15:18 Відповісти
Еще бы у Шуфрича спросили!!!!
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24.11.2021 15:21 Відповісти
Нє, давай в арестовича, або мирослава олешка ще можна спитати.
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24.11.2021 15:31 Відповісти
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24.11.2021 15:21 Відповісти
Шо грыцак - кто угодно только не порох?
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24.11.2021 15:22 Відповісти
Навіть, якщо це гра, то вона вигідна Україні чи ні ? США і НАТО поставляють нашій армії додаткове озброєння , техніку, надсилають інструкторів, штаби НАТО розробляють сценарії можливих дій і вивчають рівень допомоги Україні. Що ж давайте грати.
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24.11.2021 15:25 Відповісти
Ця гра вже довела до нападу росії на Україну, коли спецслужби США переконали дурнуватого путіна що Майдан профінансований США. путін, переконаний що він в Україні може нашкодити інтересам США, напав і потрапив під санкції і вимушений тримати на окупованих територіях та навколо України величезний військовий контингент. Для США ця гра успішна і вигідна і головне що ніяких реальних інтересів США в Україні не мають і тому їм вигідно щоб путін окупував якнайбільше території України, а краще всю цілком і вони не будуть реально допомагати, як вони не допомагали з 2014 року!
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24.11.2021 15:29 Відповісти
Ой дурааак
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24.11.2021 16:32 Відповісти
Я бачу що елементарні речі стають неприйнятними для багатьох в кого закриті очі шорами та ідіотськими ідеями. США могли зупинити путіна в 2014 і в 2015 і в 2016 але не зробили нічого крім вмовлянь України - не стріляти і здатись малою кров'ю, поки США в Європі підготуються до відбиття агресії путіна. Тобто Україну тихенько приносили в жертву путіну заради накачування м'язів НАТО в Європі та на Близькому Сході. НАТО та США потрібен був час щоб впорядкувати свою оборону і Україну тупо кидали під російські танки навіть без Джавелінів.
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24.11.2021 16:58 Відповісти
Угу. Вам никто, ничего не должен. Хотели 73% не стрелять? А штаты должны вписаться? Кстати Молдова, грузия - тоже штаты воевали с парашей?
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24.11.2021 17:04 Відповісти
73% якраз хотіли припинити корупцію в вищих ешелонах влади і корупція припинена, вже ніхто не скуповує голоси депутатів, і не виносить мішки з доларами з Адміністрації Президента.
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24.11.2021 17:15 Відповісти
Спаасибо, поржал Вы внештатный сценарист квартала?
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24.11.2021 17:30 Відповісти
Рівень ТОП корупції в Україні з уходом порошенко різко впав, Зеленський не влаштовує масове скуповування депутатів за гроші путіна, щоб пропихнути путінські зміни до Конституції України, щоб дати право терористам ОРДЛО панувати за гоші національного бюджету України поперед всіх інших регіонів України!
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24.11.2021 17:40 Відповісти
Ну да, конверты в сортире, брательник дЕрьмака с должностями, братва Каломойши в центрэнерго, ковидный фонд в асфальт, госрезерв мышам, маски Китаю.....
Уймись, дурак
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24.11.2021 17:57 Відповісти
Ривень коррупции впав???? Ты в своем уме???Сявкошвили при Порохе волал, что размеры коррупции в Украине ок. 5 млрд, а при зебиле 39 млрд в год!!!!!!
Это называется упал уровень коррупции?? Он вырос в 6-7 раз!!!!
Что ты несешь, ботяра?
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25.11.2021 00:51 Відповісти
Ще один "геополітик"... Увесь світовий політикум(включно з американцями) добре розуміє : якщо ***** зжерло б Україну - це б йому відкрило шлях спочатку до країн східної Європи і країн балканського регіону, а потім і до країн центральної та західної Європи. Американці добре розуміють: якщо не зупинити ***** в Україні - вони остаточно втратять свій вплив спочатку у Європі, а потім і в інших частинах світу (поспішний вивід військ з афгану їм вже тепер"відригається") . Тому для них захист України - це насамперед захист їх ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИХ інтересів!! P.S. Останнім часом я став помічати як купа ольгінських випердків почала активно пропихувати в український інфопростір ********** тези типу : " нє надєйтєсь хахли - нікто вам нє паможєт, усє вас бросят, і ваши піндоси тоже -патаму здавайтєсь вялікай підараїссі, мишебратья бла- бла -бла!" Тому не читайте їх зомбо -"брєдні"! Все в нас буде Україна!
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24.11.2021 16:43 Відповісти
Ви помиляєтесь, на Україну всім пох. і тому її кидають в жертву путіну, розуміючи що путін не зможе перетравити Україну. Поки Україна сама себе захищає, союзники вирішують свої питання і так буде й далі.
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24.11.2021 16:59 Відповісти
На Украину всем пох, тут Вы правы. Для США Украина лишь способ давления на Россию в геополитических играх. Отсюда и поддержка Украины, весьма сдержанная, кстати.
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24.11.2021 18:06 Відповісти
Не фанат цього чувака, але він тут сказав на всі 100%. Якщо самі торгуємо, та тусуємось з медвечуками, ківами, трухановими, ермаками, вовками, та іншою мразотою вже 8 рік війни - ніхто й пальцем не пошевелить тоді воювати за нас.
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24.11.2021 15:27 Відповісти
Хоть гриценко засранец, но тут он прав на все 1000%!!!!!!!!
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24.11.2021 15:30 Відповісти
Думав, шо зеля посаду якусь надасть. А в нього ще своїх квартально-криворогульних ще пристраювать та пристраювать...
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24.11.2021 15:31 Відповісти
Гриценко хорош юлить. Какой сектор, какая разведка? Крот сидит в офисе президента. И ни кто из тамошних обитателей этого даже не отрицает
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24.11.2021 15:33 Відповісти
Зеля поставил контролировать все разведорганы Украины Руслана Демченко - давнего агента ФСБ, автора Харьковских угод, всю жизнь работавшего во благо России, выпускника Академии КГБ СССР (как и его женушка).
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24.11.2021 17:02 Відповісти
Странно это слышать только сейчас. А раньше чего молчал ? ))
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24.11.2021 15:34 Відповісти
Це сцикливе чмо завжди не вгадувало й обсиралось зі своїми прогнозами. Пам'ятаю як в 14-у воно надувало щоки та по студіях бігало, розказуючи, як героїчно наші стоять в Криму та ніяке ***** не пролізе.
Але я була б рада, якби тут він вгадав.
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24.11.2021 15:43 Відповісти
Врахували.. 7 озброєних спеца на усіляких непорозумінгя
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24.11.2021 16:22 Відповісти
Учитывались. Там не зебилы планировали.
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24.11.2021 16:34 Відповісти
выборами запахло, что ли? Грицацуев вылез из под юбки и комменты раздает...(никому не нужные)
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24.11.2021 15:53 Відповісти
Музейний експонат ожив та "віщує"
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24.11.2021 16:16 Відповісти
Спасибо Кэп. Мы это знаем не первый год и не второй
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24.11.2021 16:32 Відповісти
Опа-ча! Всплыл Титаник---на айсберг посмотреть. И по новой---уходим под воду, в нейтральной воде!
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24.11.2021 16:53 Відповісти
ЩО це за влада яка навіть закрила Академію для розвідників в Україні.За це треба їх гнати в шию. Зате на університет Зе просить 7 млрд. Що за свинство? А вчора взяв сина регіонала Шурму в ОП це взагалі ляпас патріотичним силам.Ганьба на ганьбі і ганьбою поганяє,заправляється зрадою та некомпетентністю.Він же ,начебто, вітчим Разумкова, то старається....А дружина Мостова гарно веде Дзеркало тижня...
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24.11.2021 17:47 Відповісти
Пан Атаман Грициян Таврический нарисовался со своими пророчествами....
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24.11.2021 18:05 Відповісти
татишо!
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24.11.2021 19:03 Відповісти
оце так новина!
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24.11.2021 19:07 Відповісти
Так ты ж Грыць труселя последние снял, шоб их к власти привести!
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24.11.2021 21:07 Відповісти
 
 