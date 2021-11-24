Глава МЗС Естонії Лійметс про загрозу масштабного вторгнення РФ в Україну: "Побоювання посилюються"
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Потрібно підтримувати територіальну цілісність України, підкреслила естонська чиновниця.
Побоювання щодо того, що президент Російської Федерації Володимир Путін, можливо, планує здійснити вторгнення в Україну, посилюються. Необхідно підтримувати незалежність і територіальну цілісність української держави, сказала глава Міністерства закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За її словами, для естонської сторони важливо, щоб конфлікт в Україні не загострився.
"Для нас важливо, щоб не було додаткової ескалації військового конфлікту, який ми спостерігаємо в Україні вже вісім років", – сказала чиновниця.
Топ коментарі
+13 Valery Valery 43f2bcb9
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Смысл ловить шпионов - если все так как говорит Бутусов???? Бред полный!!!!
P.s. больше не произносите вслух слово "импичмент". Это слово используют только дебилы и карманная оппозиция. Ведь если дело до импичмента дойдёт, то это будет затягивание время, чтобы сбить "накал страстей". А эту процедуру можно легко тянуть года три.
Как и Пол Пота, и главу Сев Кореи, и Генерального Секретаря СыСыСыР