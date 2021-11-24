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Глава МЗС Естонії Лійметс про загрозу масштабного вторгнення РФ в Україну: "Побоювання посилюються"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Глава МЗС Естонії Лійметс про загрозу масштабного вторгнення РФ в Україну:

Потрібно підтримувати територіальну цілісність України, підкреслила естонська чиновниця.

Побоювання щодо того, що президент Російської Федерації Володимир Путін, можливо, планує здійснити вторгнення в Україну, посилюються. Необхідно підтримувати незалежність і територіальну цілісність української держави, сказала глава Міністерства закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, для естонської сторони важливо, щоб конфлікт в Україні не загострився.

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"Для нас важливо, щоб не було додаткової ескалації військового конфлікту, який ми спостерігаємо в Україні вже вісім років", – сказала чиновниця.
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Топ коментарі
+13
Реальная проблема состоит в том,что в это тяжелое время,когда мы опасаемся нападения России, Украиной руководит предатель-Ермак.
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24.11.2021 15:27
+11
А в цей час в США відбулася історична для України подія. Вперше соцдослідження показало , що більшість американцівв 50% проти 48% погоджуються на участь армії США в захисті України від Пуйла. В 2014 році таких було лише 30%.
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24.11.2021 15:32
+10
Ермак, Татаров, Демченко и все остальное ОП - нарика Зелю в расчет можно даже не брать - это кукла без воли и полная комплексов и страхов
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24.11.2021 15:30
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Реальная проблема состоит в том,что в это тяжелое время,когда мы опасаемся нападения России, Украиной руководит предатель-Ермак.
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24.11.2021 15:27 Відповісти
Ермак, Татаров, Демченко и все остальное ОП - нарика Зелю в расчет можно даже не брать - это кукла без воли и полная комплексов и страхов
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24.11.2021 15:30 Відповісти
А в цей час в США відбулася історична для України подія. Вперше соцдослідження показало , що більшість американцівв 50% проти 48% погоджуються на участь армії США в захисті України від Пуйла. В 2014 році таких було лише 30%.
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24.11.2021 15:32 Відповісти
а можна посилання на новину?
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25.11.2021 12:44 Відповісти
Это тебе сказал не предатель Савик с Гордоном и Бутусовым?
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24.11.2021 16:05 Відповісти
И еще помимо их многие другие. А тебе о том,что Ермак "патриот" Украины сказали такие "уважаемые люди" как Путин и Медведчук ?
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24.11.2021 16:12 Відповісти
А тебе о том что он предатель сказала лысая бошка Гордона или савик хитропопый напел? Или здесь начитался??? Кто тебя убедил?
Смысл ловить шпионов - если все так как говорит Бутусов???? Бред полный!!!!
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24.11.2021 16:19 Відповісти
Для меня Бутусов такой же авторитет как и ты.
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24.11.2021 16:24 Відповісти
А для меня ты!!!! Ну так в чем дело?
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24.11.2021 16:25 Відповісти
А я что,тебя в чем то переубедить пытаюсь? Мне абсолютно пох твое душевное состояние .
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24.11.2021 16:29 Відповісти
Да я знаю!!!
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24.11.2021 16:49 Відповісти
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24.11.2021 16:19 Відповісти
Скоро ще й воєнний стан введуть, щоб люди не виходили на протести і не вимагали імпічменту.
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24.11.2021 15:34 Відповісти
Распишите, пожалуйста, процедуру импичмента
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24.11.2021 15:46 Відповісти
Відкрийте, будь ласка, закон, який приняли слуги, ну там, правда, він написаний через одне місце і по ньому неможливо це здійснити. А я писала просто про так звану процедуру, а не про той закон, який унеможливлює цю процедуру.
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24.11.2021 15:54 Відповісти
ну тогда зачем мне эта процедура, которая невозможна? Есть совершенно другая процедура, называется "отставка".

P.s. больше не произносите вслух слово "импичмент". Это слово используют только дебилы и карманная оппозиция. Ведь если дело до импичмента дойдёт, то это будет затягивание время, чтобы сбить "накал страстей". А эту процедуру можно легко тянуть года три.
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24.11.2021 16:03 Відповісти
...не зважаючи навіть на те, що партизанів, на щастя, не зможе втримати ніхто й ніколи
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24.11.2021 16:03 Відповісти
Оля а может борщ вари?
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24.11.2021 16:07 Відповісти
выражай озабоченность
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24.11.2021 15:43 Відповісти
Это они так очередные 100 км колючей проволоки просят
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24.11.2021 16:00 Відповісти
Может 100 метров
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24.11.2021 16:09 Відповісти
Вы и так за оградой, как обезьяны с говном
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24.11.2021 16:52 Відповісти
И мы там за оградой с гавном весьма рады за вас свободных. Впрочем решения ваше правительство без консультаций с "ПАРТНЕРАМИ" не принимает
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24.11.2021 16:56 Відповісти
В этом и разница, у нас партнёры, у вас *****.
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24.11.2021 17:05 Відповісти
Ну оскорблять человека признак слабости. И ваши партнеры работают чисто за деньги
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24.11.2021 17:08 Відповісти
Аааа, а вы сосёте у ***** по призванию? И да, хутин не человек, он *****
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24.11.2021 17:36 Відповісти
Ну у вас же президенты Люди Вор Барыга Клоун то ли дело
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24.11.2021 18:02 Відповісти
Заметь - президенты. Куда нам до сцарей мокшанского разлива
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24.11.2021 18:06 Відповісти
Их тоже избирали как бы
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24.11.2021 18:09 Відповісти
Как-бы
Как и Пол Пота, и главу Сев Кореи, и Генерального Секретаря СыСыСыР
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24.11.2021 18:14 Відповісти
Извините сухпай бесплатно дали
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24.11.2021 17:10 Відповісти
Хрумкай.
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24.11.2021 17:37 Відповісти
Net oni sami ejio proizvodit i drugim ecio darit
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24.11.2021 16:28 Відповісти
Говноботы, на швабру
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24.11.2021 16:30 Відповісти
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24.11.2021 16:06 Відповісти
Если честно не очень понимаю, как можно сфотографировать постоянную военную часть (которая на самом деле далековато от украинской границы) и разогнать такую волну. Сила убеждения СМИ просто грандиозна.
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24.11.2021 16:20 Відповісти
Че, ***** уже паникует?)
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24.11.2021 16:31 Відповісти
Это человеческая природа. Если по телевизору начнут говорить что земля плоская, через пару дней люди начнут сомневаться, через неделю будут думать - вполне может быть, через полгода людей считающих что земля круглая будут считать идиотами.
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24.11.2021 16:40 Відповісти
А им все равно
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24.11.2021 18:08 Відповісти
Удивительно, даже Эстония и та понимает. Молодцы, уже подают эшалоны добровольцам, а мы все не верим.
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24.11.2021 16:33 Відповісти
В смысле - даже?
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24.11.2021 17:38 Відповісти
Эсонцы в СС больше по мирняку работали
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24.11.2021 18:11 Відповісти
И в ожидании вторжения, мы требуем новый газовый контракт
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24.11.2021 16:34 Відповісти
Вы? Лично? Больной штоле?
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24.11.2021 16:53 Відповісти
и на 15 лет желательно с агрессором
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24.11.2021 18:12 Відповісти
 
 