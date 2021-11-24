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Новини Економіка
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заборгованість (92) ДТЕК (547) Гарантований покупець (45)

"На самому-самому верху": "Гарантований покупець" повідомив у суді, хто вирішив блокувати виплати по "зеленому" кредиту ЄС

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Офіційний представник ДП "Гарантований покупець" заявив у Господарському суді Києва, що рішення про блокування платежів компанії "ДТЕК ВДЕ" прийнято "на самому-самому верху".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це йдеться в постанові суду від 22 листопада.

"Судом було поставлено представнику ДП "Гарантований покупець" питання щодо проміжку часу, необхідного для формування ним платіжного доручення на переказ коштів ТОВ "ДТЕК Приморська ВЕС", на що представник спочатку відповів, що це відомо "нагорі". А на уточнювальне запитання суду, що мається на увазі під поняттям "нагорі", представник боржника повідомив: "на самому-самому верху", - вказано в рішенні суду.

Представник Гарпоку офіційно підтвердив зобов’язання держкомпанії щодо сплати боргів "ДТЕК", а зрив виплат пояснив "великою кількістю платежів", які начебто "потребують значного періоду часу".

Саме на запитання, скільки потрібно часу, адвокат держпідприємства вказав суду, що це відомо лише на "самому верху".

На самому-самому верху: Гарантований покупець повідомив у суді, хто вирішив блокувати виплати по зеленому кредиту ЄС 01

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – "ДТЕК ВДЕ".

"ДТЕК" повідомив західним кредиторам про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальний борг держави перед "ДТЕК" перевищує 15 млрд грн, - представник компанії Шевельов

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+8
И это адвокат (!) официально заявляет в суде. Капец...
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24.11.2021 15:52
+6
неужто сам?
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24.11.2021 15:50
+6
дело не в рыжем а в инвест климате в украине. вот какой дурак после этого вложит деньги в украину?)))
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24.11.2021 16:57
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неужто сам?
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24.11.2021 15:50 Відповісти
Вже цілих 8 днів Рижий сущєствує без непомірною працею заробленого бабла. А_Яй_яй. Жаль Рижого.
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24.11.2021 16:24 Відповісти
дело не в рыжем а в инвест климате в украине. вот какой дурак после этого вложит деньги в украину?)))
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24.11.2021 16:57 Відповісти
"На самому-самому верху". Тобто Єрмаком?
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24.11.2021 15:50 Відповісти
Самий-самий верх - це Беня)
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24.11.2021 20:09 Відповісти
війна з Ахметкою для його супротивників закінчується теплим териконом
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24.11.2021 15:52 Відповісти
И это адвокат (!) официально заявляет в суде. Капец...
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24.11.2021 15:52 Відповісти
Имхо, гораздо страшнее, что суд удовлетворяется таким заявлением.
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24.11.2021 17:42 Відповісти
Стенограма суду:
....
Адвокат: - На самому-самому верху (моргаючи два з половиною рази правим оком)....
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24.11.2021 15:58 Відповісти
І відчуваючи різке потяжчення памперсу.
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24.11.2021 16:03 Відповісти
Никак Господь Бог принимает решение??? То есть представитель ДП "Гарантований покупець" подтвердил, что Бог есть!
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24.11.2021 16:04 Відповісти
Стенограма суду:

....

Адвокат: - На самому-самому верху (моргаючи два з половиною рази правим оком)
....
Суд: -Чому не виплатили?
Самий-самий верх: - Патамушта! (тицьнув дулі з факами)....
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24.11.2021 16:06 Відповісти
Так хто конкретно?
Єр, чи Зе?
Якщо "на самому-самому" верху - то це вже не Шмигаль.
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24.11.2021 16:09 Відповісти
То мабуть хтось на Говерлі. Якийсь турист.
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24.11.2021 16:22 Відповісти
Опять Ярмак с президентом!!!! Ну прям вражины какие то!!!!!
Срочно зовем Лысую " Силу и Честь" вот они то знают как рулить!!!!
Клоуны с...ка!!!
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24.11.2021 16:24 Відповісти
а как красиво чесали про няни. так же красиво чешут про рост поступлений, а платить нечем. даже соляру для армии купить не за что
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24.11.2021 16:25 Відповісти
У вас Президент молодец, а наш все по заводам да колхозам
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24.11.2021 16:26 Відповісти
забирайте его к себе, даже с доплатой)))))
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24.11.2021 16:58 Відповісти
Колхозы еще не разогнали? Так в рабстве и батрачат крипаки?
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24.11.2021 17:00 Відповісти
Кредит получили, погасят, не даром они на самом-самом верху.
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24.11.2021 16:26 Відповісти
С позиции цивилизованного бизнеса это Беспредел. Это грубейшее нарушение законов. Де факто неоспоримое свидетельство авторитаризма. Другого варианта просто нет.
Есть подвиды авторитаризма как передел собственности, как борьба с инакомыслением и... самодурство.
В цивилизованом государстве правят законы, а не " мессии".
Остановка вручную законов и их неисполнение - это коррупция в чистом виде.
Репутация страны понизилась существенно.
Правда, следует помнить, что дураку невозможно доказать, что он дурак.
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24.11.2021 16:31 Відповісти
Косоворотка накерує, що на штрафи інвесторам грошей не вистачить у бюджеті. А тут вже задокументована судом злочинна діяльність посадовогої особи, яка не мала цього робити? То ДБР вже порушили справу?
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24.11.2021 16:32 Відповісти
вместо инвест няни - инвест сосна
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24.11.2021 16:50 Відповісти
Я живу на 12 поверсі. А це ще вище?
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24.11.2021 16:57 Відповісти
Неужто сам Господь? Шо за бред! Это ответ юриста в суде? На верху? На чердаке? На крыше?
Да он за такой ответ уволен должен быть прямо в зале суда и за неуважение к суду получить...
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24.11.2021 16:59 Відповісти
Все кредиты, которые навязывают государству Украина напрвлены направлены инвесторами с одной-единственной целью - инвестор хочет получить от государству оплату тела кредита и процентов по нему. И ничего более.
На лохов расчитано не было.
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24.11.2021 17:31 Відповісти
что опять зеленский? не може быть... он же такой честный парень как говорит гоНдон
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24.11.2021 20:36 Відповісти
На самом верху Коломойский. "Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций . 16.07.20 ". Когда "зеленые" электростанции уже построены, их эксплуатация чрезвычайно доходное дело. В себестоимости электроэнергии 50-70 % стоимость топлива. А на "зеленых" электростанциях топлива нет.
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24.11.2021 20:36 Відповісти
 
 