"На самому-самому верху": "Гарантований покупець" повідомив у суді, хто вирішив блокувати виплати по "зеленому" кредиту ЄС

Офіційний представник ДП "Гарантований покупець" заявив у Господарському суді Києва, що рішення про блокування платежів компанії "ДТЕК ВДЕ" прийнято "на самому-самому верху".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це йдеться в постанові суду від 22 листопада.

"Судом було поставлено представнику ДП "Гарантований покупець" питання щодо проміжку часу, необхідного для формування ним платіжного доручення на переказ коштів ТОВ "ДТЕК Приморська ВЕС", на що представник спочатку відповів, що це відомо "нагорі". А на уточнювальне запитання суду, що мається на увазі під поняттям "нагорі", представник боржника повідомив: "на самому-самому верху", - вказано в рішенні суду.

Представник Гарпоку офіційно підтвердив зобов’язання держкомпанії щодо сплати боргів "ДТЕК", а зрив виплат пояснив "великою кількістю платежів", які начебто "потребують значного періоду часу".

Саме на запитання, скільки потрібно часу, адвокат держпідприємства вказав суду, що це відомо лише на "самому верху".

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – "ДТЕК ВДЕ".

"ДТЕК" повідомив західним кредиторам про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

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