"Парламент не має брати на себе політичну відповідальність за нелегальний ринок тютюну, - Гетманцев"

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев визнає проблему різкого зростання тіньового ринку тютюнових виробів, але вважає, що парламент не має нести політичну відповідальність за неї, оскільки це завдання правоохоронних органів.

Про це пише видання "РБК-Україна" з посиланням на його заяву під час сьогоднішньої пресконференції в "Укрінформі", повідомляють Українські новини.

"Є дослідження, які співпадають і з нашими оцінками, що нелегальний ринок сигарет є безпрецедентно великим. З усього ринку підакцизних товарів, у нас, на жаль, найгірша ситуація саме на ринку тютюнових виробів. Але це не питання оподаткування, це питання недостатньої роботи правоохоронних органів. Ми не будемо миритися і брати на себе політичну відповідальність за нелегальний ринок тютюну", - заявив Данило Гетманцев.

Водночас Гетманцев визнав певний зв’язок між підвищенням акцизів у попередні роки і різким зростанням тіньового ринку.

"Безперечно, ми можемо говорити, що є певний взаємозв’язок між зростанням акцизів і нелегального ринку тютюну. Але він полягає у співвідношенні ризиків і вигоди для нелегального виробника. Якщо не порушувати кримінальні справи проти таких виробників, то вигоди від нелегального виробництва тютюнових виробів переважають ризики. В будь-якому разі, на наступний рік питання подальшого перегляду і підвищення акцизів не розглядається. Наступного року ми маємо зосередитися на боротьбі з нелегальним ринком тютюну", - заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев

За даними Kantar, рівень нелегального ринку сигарет за останній рік зріс втричі, сягнувши рекордних 18,1%. Своєю чергою Федерація роботодавців повідомляє, що вперше в Україні з’явилися контрабандні стіки для електронного нагрівання - їхня частка вже оцінюється на рівні 2-3% всього ринку і продовжує зростати.

За підрахунками Kantar, збитки держави через таку велику частку контрабанди і контрафакту на ринку тютюнових виробів складають 14,4 млрд грн. Для порівняння, це перевищує річний міський бюджет м. Дніпра (14,3 млрд грн у 2021 р.).

Тенденцію перетворення України на країну споживання дешевих нелегальних сигарет фіксують і інші експерти.

"Державний бюджет України може отримати значні втрати надходжень акцизного податку від тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН). У жовтні 2021 року обсяги придбання акцизних марок для ТВЕН були в 4,4 рази менші ніж обсяги придбання марок у вересні. Така тенденція свідчить про припинення зростання легального ринку ТВЕН і зростання обсягів нелегальної торгівлі. За експертними оцінками, частка нелегального ринку ТВЕН у жовтні 2021 року становила близько 2% і має тенденцію до подальшого зростання за рахунок контрабандного і контрафактного товару", - повідомляє Федерація роботодавців України.

У Федерації цю загрозливу тенденцію однозначно пов’язують із різким підвищенням акцизів на ТВЕНи - відразу в 4,2 рази - з початку 2021 р.

Різке зростання нелегального ринку визнають і в Київській школі економіки. Так, за даними, оприлюдненими на прес-конференції дослідником КШЕ Павлом Яворським, станом на травень 2021 р., частка тіньового ринку сигарет становила 11,5%, частка тіньового ринку ТВЕНів - 3,1%.

Експерт КШЕ зазначив, що за перші 9 місяців 2021 р. обсяг доходів від акцизу на сигарети, вироблені в Україні, знизився на 1,4 млрд грн. (або на 3,8%).

Раніше видання повідомляло, що в понеділок, 8 листопада, чотири міжнародні виробники тютюнової продукції, об’єднані асоціацією "Укртютюн", заявили про безпрецедентне зростання нелегального ринку тютюнових виробів, продовження тренду скорочення обсягів легальної тютюнової продукції та руйнівний вплив надмірного акцизного оподаткування на тютюновий ринок.