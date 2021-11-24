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Новини Економіка
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тютюн (206) Гетманцев (431)

Парламент не має брати на себе політичну відповідальність за нелегальний ринок тютюну, – Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Парламент не має брати на себе політичну відповідальність за нелегальний ринок тютюну, – Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев визнає проблему різкого зростання тіньового ринку тютюнових виробів, але вважає, що парламент не має нести політичну відповідальність за неї, оскільки це завдання правоохоронних органів.

Про це пише видання "РБК-Україна" з посиланням на його заяву під час сьогоднішньої пресконференції в "Укрінформі", повідомляють Українські новини.

"Є дослідження, які співпадають і з нашими оцінками, що нелегальний ринок сигарет є безпрецедентно великим. З усього ринку підакцизних товарів, у нас, на жаль, найгірша ситуація саме на ринку тютюнових виробів. Але це не питання оподаткування, це питання недостатньої роботи правоохоронних органів. Ми не будемо миритися і брати на себе політичну відповідальність за нелегальний ринок тютюну", - заявив Данило Гетманцев.

Водночас Гетманцев визнав певний зв’язок між підвищенням акцизів у попередні роки і різким зростанням тіньового ринку.

"Безперечно, ми можемо говорити, що є певний взаємозв’язок між зростанням акцизів і нелегального ринку тютюну. Але він полягає у співвідношенні ризиків і вигоди для нелегального виробника. Якщо не порушувати кримінальні справи проти таких виробників, то вигоди від нелегального виробництва тютюнових виробів переважають ризики. В будь-якому разі, на наступний рік питання подальшого перегляду і підвищення акцизів не розглядається. Наступного року ми маємо зосередитися на боротьбі з нелегальним ринком тютюну", - заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев

За даними Kantar, рівень нелегального ринку сигарет за останній рік зріс втричі, сягнувши рекордних 18,1%. Своєю чергою Федерація роботодавців повідомляє, що вперше в Україні з’явилися контрабандні стіки для електронного нагрівання - їхня частка вже оцінюється на рівні 2-3% всього ринку і продовжує зростати.

За підрахунками Kantar, збитки держави через таку велику частку контрабанди і контрафакту на ринку тютюнових виробів складають 14,4 млрд грн. Для порівняння, це перевищує річний міський бюджет м. Дніпра (14,3 млрд грн у 2021 р.).

Тенденцію перетворення України на країну споживання дешевих нелегальних сигарет фіксують і інші експерти.

"Державний бюджет України може отримати значні втрати надходжень акцизного податку від тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН). У жовтні 2021 року обсяги придбання акцизних марок для ТВЕН були в 4,4 рази менші ніж обсяги придбання марок у вересні. Така тенденція свідчить про припинення зростання легального ринку ТВЕН і зростання обсягів нелегальної торгівлі. За експертними оцінками, частка нелегального ринку ТВЕН у жовтні 2021 року становила близько 2% і має тенденцію до подальшого зростання за рахунок контрабандного і контрафактного товару", - повідомляє Федерація роботодавців України.

У Федерації цю загрозливу тенденцію однозначно пов’язують із різким підвищенням акцизів на ТВЕНи - відразу в 4,2 рази - з початку 2021 р.

Різке зростання нелегального ринку визнають і в Київській школі економіки. Так, за даними, оприлюдненими на прес-конференції дослідником КШЕ Павлом Яворським, станом на травень 2021 р., частка тіньового ринку сигарет становила 11,5%, частка тіньового ринку ТВЕНів - 3,1%.

Експерт КШЕ зазначив, що за перші 9 місяців 2021 р. обсяг доходів від акцизу на сигарети, вироблені в Україні, знизився на 1,4 млрд грн. (або на 3,8%).

Раніше видання повідомляло, що в понеділок, 8 листопада, чотири міжнародні виробники тютюнової продукції, об’єднані асоціацією "Укртютюн", заявили про безпрецедентне зростання нелегального ринку тютюнових виробів, продовження тренду скорочення обсягів легальної тютюнової продукції та руйнівний вплив надмірного акцизного оподаткування на тютюновий ринок.
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Топ коментарі
+11
Все, (т.е. очень много и без исключения) эксперты предупреждали (от слова "орали") к чему приведет повышения акциза на табак. Это при том, что у нас и так табак, мягко говоря, не дешевый, что только способствует нелегальному рынку табака.
Но Зе-владе хронически не хватает денег на все хотелки Зеленского. Поэтому они проигнорировали все предупреждения экспертов.
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24.11.2021 17:32
+9
При дебілі й команда дебільна, яскравий приклад зеГетманцев, тупе но з амбіціями.
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24.11.2021 17:44
+8
Тобто прийняття законыв по пыдвищенню акцизыв немаэ ныякого стосунку до зростання тыньового ринку тютюну?
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24.11.2021 18:49
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24.11.2021 17:17 Відповісти
Да а. 90% українців, незважаючи на партійні уподобання, засунули б це чмо у парашу, скотомогильник , уранову шахту.
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24.11.2021 17:21 Відповісти
І навіть ті ідіоти, які його привели до влади? А їх тоді куди, також в скотомогильник?
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24.11.2021 17:26 Відповісти
"Парламент не має брати на себе політичну відповідальність за нелегальний ринок тютюну, - Гетманцев"

пошли отмазки "монобильшости" от своих действий "в турборежиме", когда они принимая законы - даже не читали их текст, в лучшем случаи - название.
Полиция борется с ПОСЛЕДСТВИЯМИ этого турборежима, а причина - именно законы, принятые в 2019..2021 годах зебильным монобольшинством, как и "голо Сователями" - приведшими этих "трускавецких дУпататов" к власти
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24.11.2021 17:45 Відповісти
Все, (т.е. очень много и без исключения) эксперты предупреждали (от слова "орали") к чему приведет повышения акциза на табак. Это при том, что у нас и так табак, мягко говоря, не дешевый, что только способствует нелегальному рынку табака.
Но Зе-владе хронически не хватает денег на все хотелки Зеленского. Поэтому они проигнорировали все предупреждения экспертов.
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24.11.2021 17:32 Відповісти
При дебілі й команда дебільна, яскравий приклад зеГетманцев, тупе но з амбіціями.
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24.11.2021 17:44 Відповісти
Повністю перейшов на виготовлення власних цигарок. Ну давить жаба! Купував цигарки і було таке відчуття що грабую власну сімю і збагачую покидьків. Тепер жодної копійки в бюджет жадібним дегенератам ЗЕ на "велике крадійництво"! Купую тютюн і гільзи. І замість 4000 витрачаю 500 гривень. Навіть уявити собі не міг що буду виготовляти власні цигарки тому що дебіли проголосували за дебілів.
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24.11.2021 18:06 Відповісти
а я ніколи не палив , може тому не голосую за дебілів
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24.11.2021 21:59 Відповісти
Никто не совершенен.
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24.11.2021 22:05 Відповісти
Коли я був малий та дурний чоловік який не курить взагалі чоловіком не вважався. Реклама цигарок була всюди. Всі кіногерої та позитивні персонажі обовязково "красіво" курили, а в совєцькій армії закурили всі бо "курящим перекур, а остальним продолжать виполнять заданіє". Я ж не стверджую що паління корисне! Можливо якби я не палив 50 років то мій IQ був би значно вищим і здоровя міцнішим. Але навіть убогих 122 дозволило отримати три вищі гуманітарні освіти в різних країнах, захистити докторську і "не голосувати за дебілів". І я таки знаю людей які ніколи не палили, але голосують за дебілів аж бігом. Звідси, здоровий спосіб життя не є ознакою розуму...
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24.11.2021 22:14 Відповісти
а ось я з дитинства не робив того що робила більшість ! паління не про здоров'я , а про характер , маєш то можеш кинути ні пали далі ...
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24.11.2021 22:33 Відповісти
Якщо ви не палите і це єдине Ваше "досягнення" то можливо ... саме час почати палити.
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24.11.2021 22:43 Відповісти
мої досягнення і моїх колег ти кожен день бачиш на своєму столі . навіть табак це продукт праці моїх колег тож паліть на здоров'я !
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24.11.2021 22:51 Відповісти
До 1991 року і тютюновій промисловості України було зайнято 1,5 млн. чоловік і працювало 4 спеціалізованих науково-дослідних інститути. Знищили все на догоду іноземним компаніям. Тютюн купую тільки іноземний (турецький) бо від "самосаду" і "самопалу" люто кашляю. До речі, тютюн приносить в шість разів більше зиску ніж нафта...
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24.11.2021 23:23 Відповісти
набагато рентабільнійше займаться іншими культурами он хоч в талібів запитай . а вирощений на своєму городі табак пахне набагато краще від смердючих цигарок . просто треба підібрати сорт табаку , зараз їх велике розмаїття , технологія вирощування не складна з переробкою сировини важче .
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24.11.2021 23:39 Відповісти
Навіть пробувати не буду! Виростити тютюн не проблема, але ферментацію листя без ********* обладнання яке підтримує температуру рівно 55 градусів протягом трьох тижнів здійснити дуже накладно. Мені на рік потрібно 12 кг. тютюну і купувати таке промислове обладнання не має ніякого сенсу. Я замовляв тютюн в українських виробників. Лажа...
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24.11.2021 23:49 Відповісти
А я с ладошки научился набивать, как наркоманы. Машинка сломалась. Видел чертёж можно с помощью шуруповёрта.
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24.11.2021 22:09 Відповісти
Можна, але жаринка буде випадати. Потрібно щось поршневого типу або скручувати вручну. Сама дешева пластмасова ручна машинка коштує 45 гривень а нормальна електрична "powermatic II" 2500.
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24.11.2021 22:27 Відповісти
Мы по старинке, как деды наркоманы учили. Кста, на кг табака при засыпке идёт не 2 а 3 коробки трубочек Или отвешивать 1 грамм на весах, у меня то много - то мало.
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24.11.2021 23:13 Відповісти
Не полінувався і щойно зважив. У мене на гільзу йде 0,7 грама. Реально з кілограма тютюну виходить менше 1000 цигарок після просушки, сортування та очищення від сміття та пилу.
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24.11.2021 23:30 Відповісти
Дебіл. А в нас парламент хоча б за щось відповідає? Кнопкодави, які виконують волю ОП, якою би безглуздою вона не була...Для прикладу хоча би рішення про ковідну тисячу!!!
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24.11.2021 18:17 Відповісти
Читаємо Конституцию Розділ 4 Стаття 80:
Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
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25.11.2021 13:19 Відповісти
Тобто прийняття законыв по пыдвищенню акцизыв немаэ ныякого стосунку до зростання тыньового ринку тютюну?
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24.11.2021 18:49 Відповісти
То фсьо жадібні українці! Не хочуть платити європейські ціни при убогих українських зарплатах! Не хочуть дбати про власних "слуг" !
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24.11.2021 22:21 Відповісти
Ну "слуги" не перші хто в цю забавку грається. І до них це робили. Дуже ласий шмат. Тільки колись він повинен був закінчитися. Зараз спостерігаємо початок кінця.
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24.11.2021 22:47 Відповісти
Всі негаразди українців через неякісні закони, продажність депутатів
невиконання передвиборних обіцянок, неможливість виборців відкликати зрадників з Верховної зРади !!! А воно бельмоче ще щось.... фрисейство !
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24.11.2021 19:51 Відповісти
Мы ще долго будем барахтаться в том говне, которое напринимала ЗЕ!шобла
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24.11.2021 20:24 Відповісти
Вам конкретніе сроки назвать? Думаю, что до конца каденции досидят. Это в лучшем для них случае. Но думаю, что второго срока им не видать ни при каких обстоятельствах скорее всего. Они умудрились всем поднагадить порядком. И к сожалению еще не вечер.
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24.11.2021 22:49 Відповісти
охринеть открытие. гетьманцев наверное дурак. у нас давно левые приднестровские сигареты стоят дешевле. вы ведь сами все время шустрите с ценами на них.
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24.11.2021 21:39 Відповісти
*****, страна требует героев, а ***** рожает дураков типа гетманцева!
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24.11.2021 21:40 Відповісти
Белоруская Гродненская табачная фабрика прет в Украину тысячи тонн табака...,кормят мудака Лукашеску баблом в обход санкций ЕС и США...
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24.11.2021 21:40 Відповісти
Можливо саме для "годування" Придністровя, білорусі та Донбасу і підвищують ціни на цигарки що автоматом збільшує прибутки ворожих нам субєктів.
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24.11.2021 22:18 Відповісти
Если их вождь "никому ничего не должен",то и они не хотят брать ответственность
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24.11.2021 21:42 Відповісти
Это как раз и есть политическая ответственность Зеленского и его банды. В 2019г. табачные фирмы были главными налогоплательщиками в бюджет Украины, а в 2021г. все ушло в контрабанду, а бюджет получил 0 в результате пустоголовой политики зеленой банды.
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24.11.2021 21:43 Відповісти
В переводе на человеческий: "Мы - мудаки и сволочи, но нести за это ответственность не собираемся"
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24.11.2021 21:44 Відповісти
Может, Зинка взяла виновата? ― Я?! ― Не беспокойся, Зинуша. ― В ванную его. /*
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24.11.2021 22:13 Відповісти
А наш парламент, вообще, хоть за что-то ответственность несёт ?
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24.11.2021 21:45 Відповісти
это белорускае дерьмо продают тоннами...
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24.11.2021 21:47 Відповісти
во блин таких не видел. у нас в основном американские бренды и пмр типа мальборо пал малл лаки страйк и прочее.
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24.11.2021 21:51 Відповісти
В инете полно.
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24.11.2021 22:52 Відповісти
Реальне лайно.
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24.11.2021 22:23 Відповісти
Нести ответственность должен производитель, правильно. А так же лицо ответственное за пособничество в нелегальной дистрибьюции. А эти истуканы, уже должны в свою очередь делать свою работу, а не подставлять карман и закрывать глаза. Мы все знаем что такое "Удобно"
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24.11.2021 21:50 Відповісти
Гнида этот Гетманцев. Сейчас я покупаю трубочный табак по 500-600 грн/кг. Если закроют и эту лавочку или значительно подорожает - будет им, блин, террор в правительственном квартале.

Сколько ж можно терпеть этих дегенератов?
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24.11.2021 21:52 Відповісти
Если закроют и эту лавочку или значительно подорожает - будет им, блин, террор в правительственном квартале.
Що пан палить?
- Пан палить "Ватру"
- А коли "Ватра" закінчиться, що пан буде палити?
- Пан буде палити "Приму"
- А коли "Прима закінчиться, що пан буде палити?
- Пан буде палити сільраду.
- О,.....пан мае рацію.
- Пан мае кулемет, рація у сусіда.
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24.11.2021 22:25 Відповісти
Есть такой ещё советский анекдот: -Опять подняли цену на водку! -Папа, теперь ты будешь меньше пить? -Нет, сынок, теперь ты будешь меньше кушать
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24.11.2021 21:52 Відповісти
А где новость, как янелох оманский гулял день Народження ермака 3 дня?
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24.11.2021 21:55 Відповісти
"украинская правда" уже опубликовала цю новину сьогоднi
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24.11.2021 22:02 Відповісти
Это никак не убережёт его от тюрьмы и сумы. Пусть порезвится напоследок.
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24.11.2021 22:07 Відповісти
Не три, а четыре дня.
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25.11.2021 13:20 Відповісти
Правда? А разве не парламент поднял цены на акциз и тем самым увеличил контрабанду?
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24.11.2021 21:56 Відповісти
я не я и хата не моя
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24.11.2021 22:03 Відповісти
ага, монобольшинство тут не при чем, ну и падла...
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24.11.2021 22:23 Відповісти
"А мы тут не причём, а мы тут не причём Совсем не понимаем : не знаем, что по чём А мы тут не причём, мы тут не причем, кушаем мацу и играемся с мячом"
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24.11.2021 22:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI
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24.11.2021 22:33 Відповісти
зачем отвечать политически . отвечать надо финансово
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24.11.2021 22:43 Відповісти
Так вы зеленые бараны еще больше сделайте цены на сигареты)
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24.11.2021 22:58 Відповісти
Включил дурочку ДЕБИЛ
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24.11.2021 23:14 Відповісти
На подходе резкое уменьшение ФОП и рост цен с этим связанный плюс безработица. Во заживем. Очень хочется чтобы парламент понес ответственность за турбо режим.
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25.11.2021 00:51 Відповісти
Ця людина на прізвище г....... є ворог, і дуже разумний. Бо " на дурака не нужен нож, єму с три короба наврешь, і делай с ним, что хошь!"
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25.11.2021 07:33 Відповісти
Правоохранительным органам нет возможности заниматься нелегальным табаком!!
Они проверяют соблюдение карантина.
А парламент одной строчкой (даже не строчкой а словосочетанием) в законе, может прекратить контрабанду.
"Отменить акциз".
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25.11.2021 08:54 Відповісти
 
 