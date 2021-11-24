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Арахамія про стягування військ РФ до кордонів України: Кремль грає у "велику загрозу" заради поступок в сертифікації "Північного потоку - 2"

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Арахамія про стягування військ РФ до кордонів України: Кремль грає у

Україна має постійно готуватися до можливої ескалації з боку Росії.

Про це керівник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

"Вторгнення Росії – це факт, це даність, у якій змушені жити мільйони українців, ще з 2014 року. Тому ми можемо вести розмову лише про розширення масштабів російської агресії. Наша держава вже доволі довго опрацьовує різні сценарії розвитку подій, щоб бути готовою до кожного з них. Але розкривати реальні деталі такої підготовки – неправильно. Ми не повинні інформувати агресора про те, як конкретно збираємось захищатись. Максимально широке "попередження" Росії про майбутню атаку може бути свідченням не лише підготовки цієї атаки, але й дипломатичного тиску – на Україну і на країни Заходу. Інтерес Росії у даному випадку більш ніж очевидний. Кремль вимагає максимально швидкої сертифікації та запуску в експлуатацію "Північного потоку – 2". Логіка тут може бути така: спроба обміняти "потік" на обіцянку відмови від агресії проти України. Тому немає нічого дивного у тому, що і цього разу Кремль грає в гру "велика загроза", яку можна зупинити поступками", - сказав Арахамія.

На його думку, готуватись до можливої ескалації з боку Росії – Україна має завжди, допоки Росія не відмовиться від агресивних дій та не повернеться у нормальне правове поле міждержавних відносин.

Говорячи про те, якою буде колективна відповідь Заходу у разі такого вторгнення, Арахамія зазначив: "Особливістю ситуації цього року є те, що підтримку Україні вперше за тривалий час висловили усі провідні гравці колективного Заходу. Від США, які послідовно підтримують Україну, і до Франції та Німеччини, яких у світі звикли вважати менш радикальними у своїх поглядах на політику Росії. Подібна реакція є свідченням того, що країни Євросоюзу і НАТО сприймають ситуацію максимально серйозно та офіційно попередили Росію про реакцію на будь-які агресивні дії проти України".

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Відповідаючи на питання стосовно того, що робить українська влада, аби бути готовою до агресії РФ, політик відповів: "Україна продовжує планомірно нарощувати свій військовий потенціал, розвивати Збройні сили. Свідченням цього є і впровадження в експлуатацію турецьких байрактарів, які вже встигли добре себе зарекомендувати на фронті".

"Ухвалення нещодавно закону про територіальну оборону – індикатор того, що держава готова спрямовувати волю громадян до захисту Батьківщини у потрібне для загальної оборони русло. Все це не може не впливати на настрої та плани агресора", - резюмував він.

Більш детально щодо думок політиків та українських чиновників стосовно ймовірності російського вторгнення в Україну читайте в статті Цензор.НЕТ "Чи справді Путін взимку нападе на Україну? І чи готується до агресії українська влада? Аналіз ситуації від топполітиків та урядовців".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
В случае нападения России на Украину,ты первый будешь стоять на украинско-польской границе с вещами и семьей,как в свое время твои родители предали родину убежав с тобой в Украину. Ты генетический приспособленец и предатель!
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24.11.2021 16:05
+11
Мля! Еще один военный эксперд.
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24.11.2021 16:04
+9
Папуга абхазький
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24.11.2021 16:07
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Що він в цьому тямить, що він коментує, цей прислужник.
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24.11.2021 16:01 Відповісти
Антре абхазького бабуїна !!! Вистава балагана триває !!!)))
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24.11.2021 16:24 Відповісти
Він взагалі ні вчьому не тямить! У данному випадку, він плутає причинно-наслідкові зв'язки, кажучі, що загроза потрібна за для вирішення питання запуску СП2! Але цей недоумок не розуміе, що запуск СП2 не ціль (де загроза засіб), а навпаки - СП2 це засіб створення такої загрози для Украіни (тобто як тільки СП2 буде запущено, він зможе почати повномасштабний наступ)
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24.11.2021 17:56 Відповісти
лучше абизяна пусть расскажет про свою прокладку ТЕТ, через которую гоняет электроэнеогию из беларашки...
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24.11.2021 16:01 Відповісти
Мля! Еще один военный эксперд.
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24.11.2021 16:04 Відповісти
Русские пойдут фалангой
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24.11.2021 16:41 Відповісти
..и на бутылку фалангой сядут.
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24.11.2021 16:52 Відповісти
В случае нападения России на Украину,ты первый будешь стоять на украинско-польской границе с вещами и семьей,как в свое время твои родители предали родину убежав с тобой в Украину. Ты генетический приспособленец и предатель!
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24.11.2021 16:05 Відповісти
100%
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24.11.2021 16:07 Відповісти
Он уверен, что стоять на границе не придется - бабла теперь хватает и что он и вся компашка арендует самолет. Тем более все мы знаем кто владелец МАУ
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24.11.2021 17:58 Відповісти
Кремль хоче завоювати Україну заради "північного потоку"? О_о
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24.11.2021 16:06 Відповісти
Надо отвлечь внимание от насущных проблем. Внешний враг самое лучшее
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24.11.2021 16:42 Відповісти
Папуга абхазький
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24.11.2021 16:07 Відповісти
Дегенерат, который раньше сайты рисовал (кто не знает - он создал и продал фирму TemplateMonster) - рассказывает о военной стратегии. Ублюдочное.
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24.11.2021 16:12 Відповісти
Та нет народ, в его словах есть доля правды, давление на EC ради трубы, вероятность очень высока. Также на Штаты, чтобы они в свою очередь давили не ЕС
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24.11.2021 16:17 Відповісти
Поведуться-нападе одразу після сертифікації.
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24.11.2021 16:27 Відповісти
та я не спорю, и такая хрень очень вероятна. Но Арахамия как говорит, что ***** просто жопой трясет чтобы попугать, чтобы быстрее отдуплялись с сп2
вот хорошую статью прочитал, кидаю всем кто захочет, reuters рассказывает
https://babel.ua/news/73300-reuters-vtorgnennya-rosiji-do-ukrajini-ne-ye-neminuchim-rf-okreslyuye-chervoni-liniji
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24.11.2021 16:40 Відповісти
Нема питань. Виставити Арахамію на найбільш ворогнебезпечних ділянках в якості "шахтарської канарейки"
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24.11.2021 16:17 Відповісти
Побільше дебілів всяких і різних. Мудрий нарід того вартий.
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24.11.2021 16:22 Відповісти
Це наслідки вашої, Мамамія і Косовротки політики - подивитися ху@лу в очі. Це ваша політика перестати стріляти, та і прохід наших катерів через Керченську протоку, хто наживається на війні... Європейці зрозуміли, що всі проблеми в нас, а не москалях і дали їм мождивість добудувати трубу. Чого зараз репетувати і підіймати хай?
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24.11.2021 16:27 Відповісти
Пусть лучше Ара скажет, когда вернет награбленное у украинского народа?
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24.11.2021 16:40 Відповісти
Очень "авторитетный" товарищ. Вот смотрю на эту тупую рожу и прямо каждому слову верю))
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24.11.2021 16:48 Відповісти
От ще Хламідія видатний експєрд-аналітєг.
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24.11.2021 16:49 Відповісти
Как мы готовимся военная тайна, правильно, не раскрывай планы агрессору, а тогда, как дадим, как дадим и наволочь за Урал.
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24.11.2021 16:52 Відповісти
А ничего, что причинно-следственные связи перепутаны? По ходу они даже не осознают, что ляпают. Лишь бы ляпнуть
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24.11.2021 16:52 Відповісти
Арахамия, вероятно, не понимает, что с запуском СП2 у РФ будут полностью развязаны руки для любых действий в отношении Украины.
Какие же они недалекие, эти "слуги народа"!
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24.11.2021 16:54 Відповісти
"- Але розкривати реальні деталі такої підготовки - неправильно. Ми не повинні інформувати агресора про те, як конкретно збираємось захищатись.".- Так точно в унисон ответили зЕля и ерМАК!!! Це є державна таємниця!✍️
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24.11.2021 16:58 Відповісти
Уберите это недоразумение! Я его реально не воспринимаю, как человека прямоходящего и мыслящего.
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24.11.2021 17:05 Відповісти
ППЦ у них мозги высушенные от кокаина!
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24.11.2021 17:16 Відповісти
цитувати цю істоту це не поважати себе. Читати його висери це не поважати себе двічі.
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24.11.2021 17:48 Відповісти
Нострадамус зебильны
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21.12.2021 10:16 Відповісти
 
 