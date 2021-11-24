Маємо План оборони. Збройні сили досвідчені і напоготові. Міжнародну підтримку мобілізовано, - Верещук про підготовку до російського вторгнення
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Україна має План оборони, нещодавно затверджений РНБО. Збройні сили досвідчені і готові давати відсіч в разі російського вторгнення.
Про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.
Коментуючи ймовірність вторгнення РФ на територію України, Верещук сказала: "Тут я покладаюсь на думку професіоналів. Наша розвідка та розвідка наших партнерів каже, що наразі загроза з боку Росії значно виросла. Але, в той же час, це не означає, що нас очікує російське вторгнення. Маємо пам’ятати, що Росія восьмий рік нон-стоп веде проти нас гібридну війну. Тому, таке нагнітання напруження може бути елементом чергової гібридної атаки. Хоча, ми маємо бути готові до будь-якого сценарію, і тоді Росія не наважиться".
Говорячи про те, якою буде колективна відповідь Заходу у разі такого вторгнення, Верещук зазначила: "в такому випадку від Заходу треба чекати на дуже суттєву допомогу Україні, дуже жорсткі додаткові санкції проти агресора. І головне: масована військово-технічна допомога, включаючи військову техніку та летальне озброєння".
"У нас є План оборони, нещодавно затверджений РНБО. Збройні сили досвідчені і напоготові. Міжнародну підтримку мобілізовано. Треба посилити політичну єдність всередині країни. Сподіваюся на мудрість та згуртованість нашого народу", - заявила Верещук, відповідаючи на питання стосовно того, що робить українська влада, аби бути готовою до агресії РФ.
Більш детально щодо думок політиків та українських чиновників стосовно ймовірності російського вторгнення в Україну читайте в статті Цензор.НЕТ "Чи справді Путін взимку нападе на Україну? І чи готується до агресії українська влада? Аналіз ситуації від топполітиків та урядовців".
Будь ласка, зачекайте...
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- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
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- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!... пискнуло население и начало копать землянки.
Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…"
Жванецкий.
ось про ще верещучка чомусь не верещить ...
Ціни на цукор, яйця та олію - вище неба, ефективність АМКУ - нижче плінтуса
ціни на українську олію в Німеччині....
картельна змова?
що не змова ?
пока в Украине будут руководить залётные граждане - всё так и останется..
А что конкретно вы сделали?
Войска топливом обеспечили?
Успеете ли вы вывести технику из мест массового скопления до нанесения противником первого удара?
Сколько тренировок этих процессов уже было?
Или один ракетно- бомбовый удар в мгновние уничтожит пол украинской армии на местах базирования?
Как в Перл-Харборе?
Верховной раде, чтобы объявить военное положение нужно каких то несколько часов!!!! Никого не смущает, что по хорошим дорогам можно за это время полстраны проехать?
А если в верховную раду прилетит ракета? Всё колапс? Кто ж тогда объявит военное положение?
И вопрос - каким боком при вторжении будет Чрезвычайное положение?!
будивнитствакрадивнитства дорог ...
Вы та чего пьяные???? Бутусов с Гордоном сказал предатели- Савик подтердил!!!!
Еще и Байден похоже и ФСБ!!!! А шо нам делать? Куда бежать?
Вот только горючего и боеприпасов в войсках нет.
А, шо скурить, в Слугах Наркомана всегда придумают...
скільки батарей «нептунів» розгорнуто на узберіжжі Чорного та Азовського морів?
На скільки днів боїв маєте боєзапасу???