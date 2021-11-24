УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6109 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Війна
5 014 69
армія РФ (13507) війна (56620) вторгнення (361) кордон (3116) Росія (47279) Верещук (606)

Маємо План оборони. Збройні сили досвідчені і напоготові. Міжнародну підтримку мобілізовано, - Верещук про підготовку до російського вторгнення

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Маємо План оборони. Збройні сили досвідчені і напоготові. Міжнародну підтримку мобілізовано, - Верещук про підготовку до російського вторгнення

Україна має План оборони, нещодавно затверджений РНБО. Збройні сили досвідчені і готові давати відсіч в разі російського вторгнення.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

Коментуючи ймовірність вторгнення РФ на територію України, Верещук сказала: "Тут я покладаюсь на думку професіоналів. Наша розвідка та розвідка наших партнерів каже, що наразі загроза з боку Росії значно виросла. Але, в той же час, це не означає, що нас очікує російське вторгнення. Маємо пам’ятати, що Росія восьмий рік нон-стоп веде проти нас гібридну війну. Тому, таке нагнітання напруження може бути елементом чергової гібридної атаки. Хоча, ми маємо бути готові до будь-якого сценарію, і тоді Росія не наважиться".

Говорячи про те, якою буде колективна відповідь Заходу у разі такого вторгнення, Верещук зазначила: "в такому випадку від Заходу треба чекати на дуже суттєву допомогу Україні, дуже жорсткі додаткові санкції проти агресора. І головне: масована військово-технічна допомога, включаючи військову техніку та летальне озброєння".

"У нас є План оборони, нещодавно затверджений РНБО. Збройні сили досвідчені і напоготові. Міжнародну підтримку мобілізовано. Треба посилити політичну єдність всередині країни. Сподіваюся на мудрість та згуртованість нашого народу", - заявила Верещук, відповідаючи на питання стосовно того, що робить українська влада, аби бути готовою до агресії РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія про стягування військ РФ до кордонів України: Кремль грає у "велику загрозу" заради поступок в сертифікації "Північного потоку - 2"

Більш детально щодо думок політиків та українських чиновників стосовно ймовірності російського вторгнення в Україну читайте в статті Цензор.НЕТ "Чи справді Путін взимку нападе на Україну? І чи готується до агресії українська влада? Аналіз ситуації від топполітиків та урядовців".

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+45
показати весь коментар
24.11.2021 16:32
+27
Верещук, кажете? Блін, невже так все хреново?
показати весь коментар
24.11.2021 16:31
+22
план обороны уже в ген.штабе РФ - Ермак с Демченко слили (источник)
показати весь коментар
24.11.2021 16:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне - вчасно евакуювати у безпечну країну Вище керівництво держави.
показати весь коментар
24.11.2021 16:30 Відповісти
До здачі готові? Завжди напоготові! Десь так.
показати весь коментар
24.11.2021 16:45 Відповісти
только так евакуюваты,шоб уже никто не нашёл..
показати весь коментар
24.11.2021 16:58 Відповісти
про План ЗЕ-льонського тут:
(із картинками та кіном.....)

Признаки кокаиновой зависимости Зеленского - подробный анализ нарколога
https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
показати весь коментар
24.11.2021 19:02 Відповісти
БУДЕМ ОБОРОНЯТЬСЯ ПЛАНОМ !! ( больше у нас нихрена нет !!! ) ИЗВИНИТЕ , ЕСТЬ : - вранье , пустые топливные баки , катера и минометы " МОЛОТ " !!! НЕТ и боеприпасов , НО ЕСТЬ УВЕРЕННОСТЬ И ЭНТУЗИАЗМ , ЕСТЬ генералисимус и маршал Верещук .
показати весь коментар
25.11.2021 01:35 Відповісти
Верещук, кажете? Блін, невже так все хреново?
показати весь коментар
24.11.2021 16:31 Відповісти
" Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
=
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!... пискнуло население и начало копать землянки.

Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…"
Жванецкий.
показати весь коментар
24.11.2021 18:13 Відповісти
- закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…
показати весь коментар
24.11.2021 19:06 Відповісти
показати весь коментар
24.11.2021 19:07 Відповісти
план обороны уже в ген.штабе РФ - Ермак с Демченко слили (источник)
показати весь коментар
24.11.2021 16:32 Відповісти
чим гірша економічна ситуація тим завжди більше галасу що завтра путлер нападе ...- та він і так вже напав ...- ще в 2014-му ...
ось про ще верещучка чомусь не верещить ...

Ціни на цукор, яйця та олію - вище неба, ефективність АМКУ - нижче плінтуса
показати весь коментар
24.11.2021 16:32 Відповісти
ціни на українську олію в Україні в два раза вищі ніж
ціни на українську олію в Німеччині....

картельна змова?
що не змова ?
показати весь коментар
24.11.2021 19:15 Відповісти
стрижка терпил це ....при тому подвійна , так як експортери собі ще відшкодовують ПДВ...
показати весь коментар
24.11.2021 19:22 Відповісти
показати весь коментар
24.11.2021 16:32 Відповісти
ну вот наконец-то до сути всех негараздов добрались
пока в Украине будут руководить залётные граждане - всё так и останется..
показати весь коментар
24.11.2021 17:06 Відповісти
Ринатка ахметка не оценит. Зато он оценивает проституток с депутатскими корочками. Печально.
показати весь коментар
24.11.2021 17:27 Відповісти
*******-партнер сёмы магилевича (агэнта фсб).
показати весь коментар
24.11.2021 19:06 Відповісти
"ваши доказательства...." ?
показати весь коментар
24.11.2021 19:17 Відповісти
Погонялово "пупс".
показати весь коментар
24.11.2021 20:42 Відповісти
Це ж спонсор "СВОЛОТИ".
показати весь коментар
24.11.2021 20:11 Відповісти
Ну раз сама Верещук сказала! Верещук надо верить,она опытный военначальник.
показати весь коментар
24.11.2021 16:33 Відповісти
Так хочеться вірити в слова Верещук, але .... Господи! Збережи мою Україну!
показати весь коментар
24.11.2021 16:37 Відповісти
а воно тут до чого висер зробило, і то без парасольки?
показати весь коментар
24.11.2021 16:38 Відповісти
Вся надія тільки на нашу Армію, простих солдатів і офіцерів, а не РНБО, яке кишить шпигунами, всяких вискочок і кар'єристок типу верещук.
показати весь коментар
24.11.2021 16:38 Відповісти
саме страшне, що у нас пиріжки пече шевець
показати весь коментар
24.11.2021 16:41 Відповісти
+100500.
показати весь коментар
24.11.2021 17:02 Відповісти
показати весь коментар
24.11.2021 17:27 Відповісти
Ти чого зігуєш?
показати весь коментар
24.11.2021 20:12 Відповісти
Щось мені ще більше стрьомно після заяви цієї летючої ляльки...
показати весь коментар
24.11.2021 16:42 Відповісти
****** цій державі, якщо коментувати такі речі делегують цю рагульську кобилу.
показати весь коментар
24.11.2021 16:44 Відповісти
Для чого ви ТАК на кобилу?
показати весь коментар
24.11.2021 20:07 Відповісти
Фундаментальний план під кодовою назвою "Нужно валіть із етой страни"
показати весь коментар
24.11.2021 16:44 Відповісти
Вірю в наші збройні сили і невідому третю силу добробатів, які вже протягом 8-ми років, попри усі мирні плани, боронять мою країну.
показати весь коментар
24.11.2021 16:48 Відповісти
Верещук, а з Єрмаком і Демченко оборону погодили? Бо ці таваріщі готуються до капітуляції....
показати весь коментар
24.11.2021 16:51 Відповісти
Тобі ж,фельдмаршалиня,Буданов сказав,що почнуть з застосування ракет малої,а може й середньої дальності.Який з цих твоїх документів,рішень,санкцій,гасел і призивів знищить цю загрозу,і що ти ,як влада,дала на озброєння ЗСУ,щоб вони могли дати відсіч противнику що буде їх нищити з дальності 1000км?
показати весь коментар
24.11.2021 16:54 Відповісти
Хто це, ***, такая?
показати весь коментар
24.11.2021 16:55 Відповісти
Хто, хто? **** тупа, зільона, нахабна, звичайна.
показати весь коментар
24.11.2021 20:10 Відповісти
Это всё слова.
А что конкретно вы сделали?
Войска топливом обеспечили?
показати весь коментар
24.11.2021 17:01 Відповісти
Ну Вы же читали. У них есть План. План всех спасёт
показати весь коментар
24.11.2021 20:38 Відповісти
главное подобрать правильную доз
показати весь коментар
24.11.2021 20:51 Відповісти
Очередная полезная ...отка! https://censor.net/ua/resonance/3300972/***************************************************************************************************
показати весь коментар
24.11.2021 17:02 Відповісти
Мадам, успех в современной войне зависит от времени.
Успеете ли вы вывести технику из мест массового скопления до нанесения противником первого удара?
Сколько тренировок этих процессов уже было?
Или один ракетно- бомбовый удар в мгновние уничтожит пол украинской армии на местах базирования?
Как в Перл-Харборе?
Верховной раде, чтобы объявить военное положение нужно каких то несколько часов!!!! Никого не смущает, что по хорошим дорогам можно за это время полстраны проехать?
А если в верховную раду прилетит ракета? Всё колапс? Кто ж тогда объявит военное положение?
И вопрос - каким боком при вторжении будет Чрезвычайное положение?!
показати весь коментар
24.11.2021 17:04 Відповісти
Вот тут как раз возникает вопрос о целесообразности этого большого будивнитства крадивнитства дорог ...
показати весь коментар
24.11.2021 17:52 Відповісти
ква
показати весь коментар
24.11.2021 17:13 Відповісти
Про схроны не забыли?
показати весь коментар
24.11.2021 17:20 Відповісти
Ты вернуться на бутылку из-под шампанского забыл.
показати весь коментар
24.11.2021 17:23 Відповісти
Що план є сумнівів не викликає.
показати весь коментар
24.11.2021 17:21 Відповісти
Зачем цитировать эту тупую курицу? Она только панику нагоняет своим чёсом.
показати весь коментар
24.11.2021 17:22 Відповісти
Мэрри Попинс, танки заправить ток не забудьте! А то пан Бутусов пишет, что зимнее топливо в армию так и не закупили.
показати весь коментар
24.11.2021 17:22 Відповісти
А ты хоть знаешь где тот Киев, "Костя"?
показати весь коментар
24.11.2021 17:24 Відповісти
вот?
показати весь коментар
25.11.2021 11:21 Відповісти
ага план обороны, когда дизеля нет, а рада будет собираться 2 часа...
показати весь коментар
24.11.2021 17:23 Відповісти
Как вы можете быть готовы если Ярмак - предатель , Зеленский дружбан , а они готовы!!!!
Вы та чего пьяные???? Бутусов с Гордоном сказал предатели- Савик подтердил!!!!
Еще и Байден похоже и ФСБ!!!! А шо нам делать? Куда бежать?
показати весь коментар
24.11.2021 17:26 Відповісти
Сподіваюсь це не план самої Верещук...
показати весь коментар
24.11.2021 17:27 Відповісти
если бы она протолкнулась на министра обороны (удивительно и стрёмно про такое даже думать) это была бы точка...
показати весь коментар
24.11.2021 17:29 Відповісти
какая оборона, зеля скажет отойти за днепр, чтобы наши мальчики не гибли
показати весь коментар
24.11.2021 17:30 Відповісти
"...и авиация поддержит..."(с)

показати весь коментар
24.11.2021 17:31 Відповісти
При нападении выяснится что никакого плана нет и не было.
показати весь коментар
24.11.2021 17:32 Відповісти
Агентура кремля у нас уже обороной занимается...
показати весь коментар
24.11.2021 17:34 Відповісти
План есть. Отличный план.
Вот только горючего и боеприпасов в войсках нет.

А, шо скурить, в Слугах Наркомана всегда придумают...
показати весь коментар
24.11.2021 17:35 Відповісти
Ну якщо Верпщук так сказала, то можемо спати спокійно. І краще не просипатися.
показати весь коментар
24.11.2021 17:43 Відповісти
В стране где Клоун президент, там и Верещук - экспердиха
показати весь коментар
24.11.2021 17:52 Відповісти
До чого ж ниці, нікчемні слуги Зе…
показати весь коментар
24.11.2021 18:13 Відповісти
Будем от наступления фриками из власти отбиваться. Верещучка, Яременко -Табу, Брагар, Куницкий... Хотя Куницким не удасться, все таки гражданин Израиля, хоть и Слуга Народа!
показати весь коментар
24.11.2021 21:03 Відповісти
Маємо План оборони. Збройні сили досвідчені і напоготові. Міжнародну підтримку мобілізовано, - Верещук про підготовку до російського вторгнення Джерело: https://censor.net/ua/n3301374

показати весь коментар
24.11.2021 21:48 Відповісти
ви всі бачите що сталось в Сирії і як зараз виглядає країна .вважаю що ці всі слова західних країн по підримку це все пусті слова , на ділі постраждає тільки населення України . треба щоб був мир .я проти ескалації .
показати весь коментар
24.11.2021 21:53 Відповісти
Скільки в вас палива для армії в наявності???

скільки батарей «нептунів» розгорнуто на узберіжжі Чорного та Азовського морів?

На скільки днів боїв маєте боєзапасу???
показати весь коментар
24.11.2021 22:22 Відповісти
Верещук, как там твой муженек, руководитель львовской Альфы который сжег во времена Майдана "дом профсоюзов"?
показати весь коментар
25.11.2021 00:10 Відповісти
Верещук сказала! И как же ей не верить, если зевлада каждый день только брешет?
показати весь коментар
25.11.2021 00:24 Відповісти
 
 