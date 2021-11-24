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асоціація (325) Нафтогаз (1246) опалення (349) опалювальний сезон (548) Тарифи на газ (343) Денис Шмигаль (2710)

Асоціація міст заявила про нестачу "пільгового" газу та звернулась до Шмигаля з проханням сприяти перерахунку обсягів

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Асоціація міст заявила про нестачу

Асоціація міст України звернулася до Прем’єр-міністра України з проханням втрутитися у вирішення проблеми, яка ставить під загрозу проходження опалювального сезону 2021/2022 рр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву АМУ.

"НАК "Нафтогаз України" на власний розсуд визначив обсяги природного газу, які будуть постачатися підприємствам теплопостачання за передбаченою Меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр. ціною для забезпечення теплопостачання побутових споживачів та бюджетних установ", - йдеться в повідомленні.

В АМУ додали, що в окремі періоди проходження опалювального сезону таких обсягів може виявитися недостатньо.

Також опалювальний сезон у багатьох населених пунктах почався набагато раніше, ніж у попередні періоди, відповідно передбачених НАК "Нафтогаз України" обсягів газу виявилося недостатньо. 

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"При цьому, НАК "Нафтогаз України" відмовився коригувати встановлені обсяги споживання природного газу. В результаті у жовтні 2021 року підприємства теплопостачання були змушені використовувати для забезпечення централізованого тепло- та гарячого водопостачання побутових споживачів і бюджетних установ природний газ, за ринковими цінами від 25 грн за 1 куб метр і вище, що є порушенням Меморандуму.

Таким чином, підприємства теплопостачання, не маючи можливості відкоригувати тарифи на комунальні послуги, несуть збитки, джерел для відшкодування яких ні у них, ні у органів місцевого самоврядування немає", - пояснили в АМУ.

Журналістка Інна Ведернікова у Facebook зазначила, що владою вiдкрито другий фронт проти держави після "вагнергейту".

"Якщо Банкова не прокинеться, бахне так, що мало не здасться. Підприємства теплокомуненерго не підписували тарифного меморандуму з урядом і НАК "Нафтогаз України" 30 вересня. Однак усе, що там прописали та узгодили мери великих міст України та АМУ, стосується їх безпосередньо", - йдеться в повідомленні.

Директор комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси" (КП ТМО), член правління Асоціації "Укртеплокомуненерго" Ганна Позднякова в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" розповіла, що аудитори штучно гальмують виплату підприємствам ТКЕ різниці в тарифах.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Адекватні люди і не сумнівались, що зелені вчергове збрешуть, кинуть, але зелені сосни на місцях ********** місцеву владу, верещать, що винувата місцева влада, а не добрий сцарь.
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24.11.2021 16:37 Відповісти
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24.11.2021 17:15 Відповісти
у щмыги и зебобов есть своя карманная ассоциация во граве с козырем. Педалькину ассоциацию к халявному газу они не подпустят
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24.11.2021 16:56 Відповісти
ну и зря...пересчитают как субсидии считали и еще меньше получите!
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24.11.2021 17:02 Відповісти
Ще зими не було , як вже не вистачає.... Але то нічого....Мудрийнарід владу ж не для покращення життя обирав, а для "поржать"... Сміємось далі...
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24.11.2021 17:12 Відповісти
Все под контролем, не наводите панику, всем, всего хватит, пенсии пересчитают и все в ажуре, дерите налоги и выкрутитесь.
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24.11.2021 17:14 Відповісти
как пройти отопительный сезон - ответ от зе:Меморандумом о взаимопонимании... занавес
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24.11.2021 17:18 Відповісти
зеля перекинул проблему на других, а сам в белом пальто...
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24.11.2021 17:20 Відповісти
 
 