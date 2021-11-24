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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Агресія Росії проти України
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Нова коаліція в Німеччині вимагає від РФ негайно припинити війну на Донбасі і повернути Україні Крим

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Нова коаліція в Німеччині вимагає від РФ негайно припинити війну на Донбасі і повернути Україні Крим

Нова коаліція, що прийшла до влади в Німеччині, вимагає від Російської Федерації припинити війну на Донбасі і повернути українській стороні Крим. У той же час вона виступає за тісну співпрацю з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст коаліційної угоди, передає Цензор.НЕТ.

У тексті угоди йдеться про те, що нова влада Німеччини готова до конструктивного діалогу з Росією, але поважає й інтереси партнерів у Східній Європі.

"Ми вимагаємо негайно покласти край спробам дестабілізації України, насильству на сході України та незаконній анексії Криму. Шлях до мирного врегулювання конфлікту на сході України та зняття відповідних санкцій залежить від повного виконання мінських угод. Ми за вирішення заморожених конфліктів в регіоні", - йдеться в угоді.

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Крім того, нова коаліція заявили про бажання тісно співпрацювати з Росією в енергетичних питаннях і вирішенні глобальних проблем. А також розкритикувала обмеження громадянських і демократичних свобод в Росії.

Також в угоді декларується намір запустити безвізові поїздки між Німеччиною і Росією для молоді до 25 років.
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Топ коментарі
+34
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24.11.2021 17:13
+20
..и рыбку съесть и на трубу сесть
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24.11.2021 16:44
+20
Одним словом, продовження лицемірної політики попередників.
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24.11.2021 16:44
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..и рыбку съесть и на трубу сесть
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24.11.2021 16:44 Відповісти
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24.11.2021 17:13 Відповісти
Одним словом, продовження лицемірної політики попередників.
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24.11.2021 16:44 Відповісти
Старая песня - "певуны" новые...
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24.11.2021 20:05 Відповісти
Как всегда и рыбку съесть и на одно место сесть
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24.11.2021 16:45 Відповісти
Мечта ввп: глубокая озабоченность в сочетании с совместным бизнесом, да еще и безвиз для молодежи.
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24.11.2021 16:47 Відповісти
- А иначе мы сертифицируем СП-2 и выкачаем весь ваш газ!
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24.11.2021 16:48 Відповісти
Ой, щось пішло не так!
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24.11.2021 16:48 Відповісти
Штольц тоже надеется поработать на газ пром 😀😀

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24.11.2021 16:51 Відповісти
На этой фотографии между Меркель и Медведевым мужик, который очень похож на Рютте премьера Нидерландов. Если, действительно, это он, то эта фотография была сделана уже после того, как сбили Боинг, а ему тут весело.
Это так, размышления про антихуйловскую коалицию и весьмирснами.....
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24.11.2021 16:59 Відповісти
Это запуск северного потока один, который был в 2011-2012 годах.
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24.11.2021 17:11 Відповісти
это фото 2011 года. запуск СП-1.
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24.11.2021 17:13 Відповісти
Ты 3,14 дишь. А намеренно или нет-зависит от того,кто собственно ты. Бот с Лахты судя по всему.
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24.11.2021 17:34 Відповісти
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24.11.2021 17:14 Відповісти
ага,так "Тагиииил !!" с рыгачками немцы теперь не только по Турциям- Египтам видеть будут,но и прямо дома
Верной дорогой идёте,геноссе ! (с)
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24.11.2021 16:52 Відповісти
Навезуть касаби купу диверсантів...
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24.11.2021 17:19 Відповісти
та ! по безвизу ! ясен пень !
такими темпами бывшая грозная ФРГ быстро станет 15-й,или какой там республикой эрэф,куда можно съездить на выходные посцать по синьке на какой-нибудь памятник...
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24.11.2021 17:31 Відповісти
Чергова стурбованість. Але бізнес насамперед.
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24.11.2021 16:55 Відповісти
Знову стурбованість!
Це яка вже?
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24.11.2021 17:00 Відповісти
Все просто - СВОЛОЧИ!!!
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24.11.2021 17:01 Відповісти
безвиз для федерастов опять зарыгают и обосрут Европу.
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24.11.2021 17:05 Відповісти
бабло, под видом добра - творит ещё больше зла !
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24.11.2021 17:06 Відповісти
а чего ещё можно ожидать от немецкой проститутки?
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24.11.2021 17:09 Відповісти
"Доски для пола в бане строгать, но струганым укладывать вниз"
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24.11.2021 17:11 Відповісти
Окупаційно-агресивну війну з боку касапів війною так і не назвали? За окупований Крим також "забули"?
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24.11.2021 17:12 Відповісти
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24.11.2021 17:13 Відповісти
Короче ничего не изменилось, мы требуем но мы за тесное сотрудничество и дружбу.))
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24.11.2021 17:15 Відповісти
***** - на палю!
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24.11.2021 17:22 Відповісти
И рыбку съесть и на х.й сесть. Как это по немецки.)
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24.11.2021 17:29 Відповісти
Німці знову вивчають інструкцію пані Меркель, як треба ступати на граблі, щоб був і для Германії бізнес, і для московії втіха. Україну ніхто не рахує...
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24.11.2021 17:32 Відповісти
Иначе отключим газ!
Себе.
Потом, когда ни будь.
На половину.
Может быть.
После глубокой обеспокоенности....
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24.11.2021 17:34 Відповісти
классическая шизофрения
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24.11.2021 17:44 Відповісти
Хотят чтобы побольше молодёжи из рашки сбежало
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24.11.2021 17:52 Відповісти
вот тут мордве почему то стало грустно без рейхсфрау муркель.
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24.11.2021 17:59 Відповісти
ЗеЧмо проти. як можливо щось вимагати от самой машкви?

воно загляне у шоколадний глаз пуйла i раз раз усьо парєшает.

валадимер валадимеравич, заберите меня атсюда, пажалуйстааааааа...

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24.11.2021 18:49 Відповісти
 
 