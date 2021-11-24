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Німеччина узгоджує з США дії щодо "Північного потоку - 2", - речниця МЗС ФРН Зассе

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Німецька сторона координує дії щодо проєкту "Північний потік-2" з американськими колегами, але відмовляється коментувати нові санкції США проти газогону.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє речниця МЗС ФРН Андреа Зассе.

Зассе згадала, що 21 липня Німеччина разом з американською стороною схвалили спільну заяву, "в якій знайшли конструктивне рішення теми "Північного потоку-2".

"Відтоді ми інтенсивно працюємо над реалізацією цієї спільної заяви і на різних рівнях регулярно узгоджуємо дії", - заявила дипломат.

При цьому коментувати останні кроки Вашингтона щодо санкції проти "Північного потоку - 2" вона не стала.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+2
а начиналось всё тоже с совместных с Ордой проектов..
Как там говорят ВВС США - "можем повторить ?"

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24.11.2021 16:56
+2
В Германии других нет и в ближайшее время не будет. Дело даже не в газе, хотя в нем тоже. Просто Германия не хочет новой войны на континенте, а ради этого они готовы пойти на многое - даже если придется отдать всю Украину и Беларусь кремлевскому гоблину.
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24.11.2021 18:15
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вот здесь и видно "действия на упреждение" от США.
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24.11.2021 16:50 Відповісти
А із запоребриком не забули узгодити?
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24.11.2021 16:51 Відповісти
Ой, партнерка меня не любит, но я не могу ее отпустить.
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24.11.2021 16:51 Відповісти
ФРН має нову владу. Щось мені підказує ,що вона не буде така поступлива щодо Кацапстану ,як канцлер Меркель.
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24.11.2021 16:55 Відповісти
В Германии других нет и в ближайшее время не будет. Дело даже не в газе, хотя в нем тоже. Просто Германия не хочет новой войны на континенте, а ради этого они готовы пойти на многое - даже если придется отдать всю Украину и Беларусь кремлевскому гоблину.
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24.11.2021 18:15 Відповісти
Если действовать по такой логике ,то война будет всё равно . Но с худшими последствиями
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24.11.2021 18:22 Відповісти
Да, но не все это понимают, увы.
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24.11.2021 18:27 Відповісти
а начиналось всё тоже с совместных с Ордой проектов..
Как там говорят ВВС США - "можем повторить ?"

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24.11.2021 16:56 Відповісти
Не вірте проститутці-Европі. Проводьте гейпаради і бігайте з веселковими прапорами!!! Кричіть, що у нас 80% населення геї і лесбіянки. Може тоді захистять? Бо ж для них лиш такі люди є великою цінністю.
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24.11.2021 18:28 Відповісти
 
 