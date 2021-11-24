Німеччина узгоджує з США дії щодо "Північного потоку - 2", - речниця МЗС ФРН Зассе

Німецька сторона координує дії щодо проєкту "Північний потік-2" з американськими колегами, але відмовляється коментувати нові санкції США проти газогону.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє речниця МЗС ФРН Андреа Зассе.

Зассе згадала, що 21 липня Німеччина разом з американською стороною схвалили спільну заяву, "в якій знайшли конструктивне рішення теми "Північного потоку-2".

"Відтоді ми інтенсивно працюємо над реалізацією цієї спільної заяви і на різних рівнях регулярно узгоджуємо дії", - заявила дипломат.

При цьому коментувати останні кроки Вашингтона щодо санкції проти "Північного потоку - 2" вона не стала.

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