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У разі вторгнення РФ Захід має надати Україні ширший спектр летальної зброї. США могли б відправити ППО "Стінгер" чи "Залізний купол", - Аваков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У разі вторгнення РФ Захід має надати Україні ширший спектр летальної зброї. США могли б відправити ППО

Путінський режим загрожує незалежності та суверенітету України з першого дня військової агресії.

Про це ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

Говорячи про реакцію колективного Заходу у разі російського вторгнення, Аваков заявив: "допомога Заходу зараз є вкрай важливою. Розвідка США поділилася своїми даними, зокрема картами, із європейськими союзниками, а дипломати США отримали вказівку від Держдепартаменту обговорити питання російської загрози з усіма союзниками США в Європі. Але, крім слів про підтримку, нам потрібна реальна допомога. США заявили і про намір направити в Україну військових радників та додаткове озброєння. Проте потрібно негайно активізувати співпрацю з міжнародними партнерами в оборонній сфері".

"Насамперед Захід міг би надати нам ширший спектр летальної зброї. Сполучені Штати можуть відправити Україні переносні засоби ППО "Стінгер" або засоби захисту "Залізний купол" від ракет малої дальності або інші засоби ППО як запобіжник від можливого вторгнення", - висловив сподівання Аваков.

Також він висловив впевненість в тому, що необхідно переглядати систему колективної європейської безпеки, де Україна має зайняти своє місце.

"НАТО необхідно зміцнити східну оборону, а також направити більше військових кораблів до Чорного моря", - додав Аваков.

Читайте також: Волкер про загрозу масштабного вторгнення РФ в Україну: Путін шукає поступок з боку Заходу

"Третьою відповіддю має стати посилення санкцій. Нещодавно представники адміністрації Байдена заявили, що економічні та фінансові санкції найкраще використовувати у "співпраці з нашими союзниками". 2014 року така координація з Європою посилила ефект західних санкцій", - зазначив він.

Говорячи про підготовку України до ймовірного вторгнення,  Аваков заявив: "на жаль, позиція України в цьому питанні є недостатньо чіткою – досі немає офіційної реакції на тривожні сигнали наших міжнародних партнерів.

Більш детально щодо думок політиків та українських чиновників стосовно ймовірності російського вторгнення в Україну читайте в статті Цензор.НЕТ "Чи справді Путін взимку нападе на Україну? І чи готується до агресії українська влада? Аналіз ситуації від топполітиків та урядовців".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
щоб успішно впровадити та вчасно застосувати залізний купол, треба заздалегіть обучити особовий склад, провести неодноразовы стрільби і поставити на бойове чергування. Якщо залізний купол тільки прибуде пысля початку конфлікту - то пызнопити боржомі
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24.11.2021 17:14
+15
уверен,что генерал Дудаев,например,обладая потенциалом государства Украина,придумал бы для русни нечто настолько интересное и увлекательное,что вопрос о нападении даже не рассматривался бы..
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24.11.2021 17:38
+10
Стингеров на складах США и в Еропе как грязи,ими должна быть нашпигована прифронтовая полоса,чтобы каждый убёок,вылетая бомбить Украину срался уже садясь за штурвал..
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24.11.2021 17:35
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не намёки, а- требовать !!!
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24.11.2021 17:12 Відповісти
Вперше в історії соцопитування у США зафіксувало, що більшість американців 50% проти 48% бажають участі військ США у відбитті Пуйловської агресії проти України. В 2014 році за це виступало 30% американців.
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24.11.2021 17:17 Відповісти
Ага, Бубочка нам "нічєго нє должєн", а нам треба вимагати допомогу у Заходу?
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24.11.2021 17:32 Відповісти
ПАСТОР ГОВОРИТ МАЛО, НО ОН ГОВОРИТ СМАЧНО, СПРОСИТЕ МЮЛЛЕРА!
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24.11.2021 17:14 Відповісти
щоб успішно впровадити та вчасно застосувати залізний купол, треба заздалегіть обучити особовий склад, провести неодноразовы стрільби і поставити на бойове чергування. Якщо залізний купол тільки прибуде пысля початку конфлікту - то пызнопити боржомі
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24.11.2021 17:14 Відповісти
+1
После вторжения никакие купола уже будут не нужны.
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24.11.2021 17:18 Відповісти
І як куполи допоможуть проти Іскандерів та Калібрів? Лише розмішення підрозділів Армії США в Україні унеможливить війну з паРашею.
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24.11.2021 17:26 Відповісти
это уже будет поздно, и не реально....( как себе можно представить эту помощ. когда враг стоит 100 тысяч живой силы и тысячами техники у границ и никто не знает когда и где начнут вторгаться..это может быть в любой момент...а эта помощ с ракетами и другим оружием что по щелчку пальцев появятся в стране? это всё нужно доставить....настроить...обучить как пользоваться и так далее... кто и когда и где будет этим заниматься когда не дай то боже враг начнёт наступление...это всё должно быть здесь и немедленно....странные американци...в афган басмачам на триллион долларов навезли супер оружия и всё зря . всё там разосрали, разворовали, бросили и уехали,всё пропало...а тут жлобятся прикрыть европу и своих союзников по нато, да и отвечать за (базар) будапештский меморандум ...дали на 60 миллионов боеприпасов.... так мелочно....(( как то так....
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24.11.2021 17:32 Відповісти
странные американци...
А зебилы значит не странные. Вот посмотрите как выглядят Ваши обвинения "Америка нам выбрала Зеленского и Америка назначила ФСБшного агента Ермака главой его офиса, Америка заставила отводить свои же войска на своей же территории на неподготовленыые позиции"
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24.11.2021 19:13 Відповісти
странные все были и есть! не буду тут срач разводить...ясно что еслебы не америка их санкции и предупреждения и та помощ что нам оказали уже .простите нас бы рашка уже сьела....(( но в афган за 20 лет впихнуть триллион долларов нужно было уметь это сделать... и что, обучили и вооружили их военных и платили зарплаты, а они всё сдали талибам с авиа и тяжёлой техникой...а те поблагодарили за подарки американцев .а тут жлобятся..всё я правильно пишу.(все хороши по своему косячили, и экс власть тоже....) это уже другая история...
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24.11.2021 19:22 Відповісти
Ну вот причем тут Афган?
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24.11.2021 19:26 Відповісти
да всё притом же ....помощ и вооружение .что не понятного???(( слушаю бутусова вот...я вижу и слушаю...поэтому в курсах много чего...https://www.youtube.com/watch?v=o06axduyJI4
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24.11.2021 19:37 Відповісти
В Афгане был военный контингент американцев. Разницу улавливаете? И у этого контингента было соответствующее вооружение. Непонятно?
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24.11.2021 19:45 Відповісти
я знаю.... мне наплевать... они там хотели и надеялись построить цивилизованый мир .понастроили там парков зоопарков . гостинец и так далее ...слушайте я в курсе всего что пишут и говорят....мне за 60 я с новостей не вылажу и всех полит шоу на каналах...и в данный момент слушаю часовой диалог журналиста и БУТУСОВА ПО ЭТОЙ ТЕМЕ....)) всего доброго...
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24.11.2021 19:50 Відповісти
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24.11.2021 18:08 Відповісти
Може чорту рюкзаки вислати?
Оваков хоче через боцмана, ну того фесбешніка рузьге продати ствнгери?
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24.11.2021 17:14 Відповісти
А от Луценко свого часу мріяв про "Апачі". І що тепер ? Ні "Апачі" немає ,ні Луценка чогось не чути ...
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24.11.2021 17:16 Відповісти
Веде важку б-бу із зеленим змієм.
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24.11.2021 17:18 Відповісти
Якщо так ,то важко тоді ... Пабєдітєлєй в той вайнє нєт ...
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24.11.2021 17:22 Відповісти
Есть - кокаинум
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24.11.2021 18:42 Відповісти
Молодчага ,добре камеру лизнув . Не то ,що Луценко.
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24.11.2021 18:55 Відповісти
Так Луц и не през.
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24.11.2021 19:06 Відповісти
Богу дякувати. Не вистачало ,щоб нашого Президента в аеропортунімецькі поліцаї за алкоголізм затримали.
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24.11.2021 19:11 Відповісти
Только за кокс могут. А, не не могут, онож - **********, волей зебилов
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24.11.2021 22:10 Відповісти
ППО , стінгери вже повинні бути в Україні на озброєнні ЗСУ, бо коли нападе ЕРЕФІЯ вже буде пізно щось поставляти
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24.11.2021 17:16 Відповісти
Стингеров на складах США и в Еропе как грязи,ими должна быть нашпигована прифронтовая полоса,чтобы каждый убёок,вылетая бомбить Украину срался уже садясь за штурвал..
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24.11.2021 17:35 Відповісти
Ну таки и " стрел" на наших складах должно быть не меньше , кроме того это всего лишь средство не дающее авиации снижаться ниже зоны поражения нормального ПВО , без него стрелы, стингеры и ТП. почти не эффективны
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24.11.2021 18:04 Відповісти
В случае вторжения что-то передавать будет уже поздно. Или Аваков надеется воевать месяцами?
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24.11.2021 17:17 Відповісти
Хорошо Аваков разбирается в оружии . А то у власти какие то хитрожопые школьники 😀😀
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24.11.2021 17:19 Відповісти
не кажіть, воно 7,5 років вело диверсантну роботу проти Порошенка, привело до влади Зе!Беню... А запам'яталось як Рукзакян, Бу-Бу-Бу та постановкою шоу: "терорист із заложниками у Луцькій обл."

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24.11.2021 17:31 Відповісти
Он хотел власти , да и пресмыкающиеся рядом хвалили. Это судьба большинства политиков - переоценивать себя
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24.11.2021 19:35 Відповісти
На моє бачення, "стінгери" і "залізний купол" були б доречними до повномаштабного вторгнення орків,а не після.Тоді знижується ймовірність і самого вторгнення і кардинально змінюється ціна для нападників в разі,якщо все ж наважаться.
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24.11.2021 17:20 Відповісти
Инопланетяне, а если будут в течение всего нескольких часов оккупированы восточные и южные области Украины?
А потом кремль инициирует классические мырные переговоры?
Как поведет себя трусливый запад?
Без вариантов - начнет блеять о "политико-дипломатическом" пути решения. И наша зелёная коианда что выберет? Освобожать с оружием в руках оккупированные территории или инфантильно идти за западом?
Мыролюбие или война? Прям и не знаю, что выберет зеленая коианда
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24.11.2021 17:21 Відповісти
Инопланетяне, а если будут в течение всего нескольких часов оккупированы западные и южные области Рассеи ? Ну Воронеж там ,таганрог ,Кубань и т.д.?
А потом кремль инициирует классические мырные переговоры?
Как поведет себя трусливый запад?
Без вариантов - начнет блеять о "политико-дипломатическом" пути решения. И наша единоросовская команда что выберет? Освобождать с оружием в руках оккупированные территории или инфантильно идти за западом?
Мыролюбие или война? Прям и не знаю, что выберут единоросы...
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24.11.2021 17:28 Відповісти
Ребят. А давайте вы ОБА вместе с Вашими сподвижниками с обеих сторон... купите вскладчину несколько чартеров и свалите в Сахару - и там, посреди пустыни - выясните свои отношения?
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24.11.2021 17:53 Відповісти
А які в мене "спадвіжнікі"? Ти не соромся ,пиши усе, що в голові.
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24.11.2021 17:55 Відповісти
Нападать на Россию нет ни какого смысла. Наивысшая ценность на сегодня это мозги, которые могут создавать новые технологии. Но если человек умён, то он изначально не сможет творить в авторитарном обществе. Это абсурд. С одной стороны лучший из всез, а с другой все как один.
Совок это саморазрушающаяся система. Доказано современной Россией и Путигым. В Раше реальной экономики почти нет. 60% ввп - это нефть и газ, 20% - это военный комплекс на деньги от нефти и газа. И всего 20% составляет реальная экономика, которая демонстрирует убытки. Совок даже имея триллионы нефтедолларов не смог построить реальную экономику - нет мозгов .
Какой выход видит совок? Ведь скоро без нефти и с падением продаж газа, Россия не сможет содержать сама себя. И в перспективе от10 лет и далее, без вариантов, обанкротится. Мозги ВСЕГДА будут бежать из автократии.
Кремль видит выход в восстановлегии границ совка прошлого столетия и увеличения тем самым доли реальной экономики. Но это бессмысленно изначально - какие бы границы автократия не имела бы - мозги сбегут.
Будет множество попыток, гранд проектов. Но в базисе они обречены.
То чем занимается сегодня Россия это самоликвидация. А с учётом просранного времени на военные идиотизмы и времени на восстановление репутации - это мегаидиотизм.
Намного дешевле было бы использовать инструменты демократии и свободного общества, с помощью которых и триллионов неытедолларов связать экономики постсовка, пока туда не добрался запад. Тогда бы такая экономика и свобода стали бы магнитом для мозгов.
Так например поступила Германия. Вместо двух войн в прошлом столетии, немцы экономически контролируют Европу с помощью инструмента Евросоюз. Как бы все могут выйти добровольно, но желающих вступить больше, чем вышедшая Британия.
Война не решит проблемы кремля, а лишь значительно их усугубит. Но дураку невозможно доказать, что он дурак. А совок или неосовок умом не блещет
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24.11.2021 18:30 Відповісти
Не можу заперечити жодного слова.
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24.11.2021 18:38 Відповісти
Ты что ли пойдешь наступать на Воронеж? А в бой кто поведет? Зеленский, Резников? А может Стефанчук с Верещучкой? У тебя самого, наверняка, мадьярский паспорт под подушкой спрятан
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24.11.2021 18:01 Відповісти
Мадярського нема ,лише український . А ти чому так наполегливо цікавишся ? Бажаєш ,щоб тебе енурезником визнали ,бо паспорта мадярщини не маєш ?
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24.11.2021 18:41 Відповісти
Знов брешеш, вуйко. То підеш "на Воронеж" ти звичайний блазень
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24.11.2021 20:57 Відповісти
Железный купол, имеет смысл в Израиле, когда есть кучка террористов, которая может выпустить одну-две тысячи ракет за неделю или две времени.
Кацапы имеют сотни пусковых установок Град/Смерчь/Ураган и могут единовременно атаковать Украину выпустив несколько десятков тысяч ракет, за один день.
Противостоять такому удару, Железный купол, попросту не сможет: банально не хватит ракет.
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24.11.2021 17:27 Відповісти
уверен,что генерал Дудаев,например,обладая потенциалом государства Украина,придумал бы для русни нечто настолько интересное и увлекательное,что вопрос о нападении даже не рассматривался бы..
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24.11.2021 17:38 Відповісти
100 пудово ...
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24.11.2021 17:41 Відповісти
Amerikanskije Patriot PA3 bolse podoslo.Oni i ot Iskanderov pomogli ,i samolioti sbyli takze.Stingera bolse na vertalioti stob sbit
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24.11.2021 18:02 Відповісти
Замість відставки Ермака, Зеленський йому призначив ще одного заступника (син регіонала Шурми).
Типу, утріться. Хай вес світ летить в прірву, але Ермак буде залишатись першою особою в державі.

Тобто добровільно вся ця зелена мразота не піде. Буде ще один лютий 14-го.😡
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24.11.2021 17:28 Відповісти
Сім років був при владі ,слуга олігархів і сам олігарх, подивись що твій ківа витворяє якого ти привів і тепер цей мафіозі корчить з себе патріота . Чергова спроба Ахметки розкрутити новий проект.
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24.11.2021 17:31 Відповісти
Ввиду последних разоблачений высшего руководства страны ця летальна зброя окажется в руках у Ванюшек как только пересечёт границу
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24.11.2021 17:35 Відповісти
Влажные мечты
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24.11.2021 17:56 Відповісти
Хих...во Аваков дает! Стингер это пухкалка, а Железный купол это комплекс....с модификациями. Там ....цена немножко разная.
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24.11.2021 17:39 Відповісти
Коли Росія вторгнеться, то поставляти "стінгери " вже буде пізно. Тоді звичайні рогатки будуть ефективніші оскільки їх можна швидко виготовити. Стінгери (та джавеліни) потрібно поставляти вже зараз і то великими партіями.
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24.11.2021 17:41 Відповісти
Зе поки що нюхає доріжку і займається « вялікою будовою».
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24.11.2021 18:03 Відповісти
"Железный купол" вообще-то разработка Израиля. Как можно этого не знать целый экс министр?
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24.11.2021 18:05 Відповісти
железный купол это система из американских петриот))) евреи объединили пусковые установки
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24.11.2021 18:16 Відповісти
Многоцелевая радиолокационная станция (РЛС) EL/M-2084 компании ELTA Systems[25]. Предназначена для точной идентификации цели и определения траектории её полета. Поскольку около 75 % ракет «Кассам» не попадают в цель, РЛС проводит вычисление траектории и не выдаёт команду на перехват, если, согласно расчётам, ракета упадёт в ненаселённый район. Это позволяет существенно снизить финансовые затраты на использование «Железного купола».
Центр управления огнём. Время от момента обнаружения цели до запуска ракеты-перехватчика: несколько секунд.[26]
Три пусковые установки с 20-ю ракетами-перехватчиками «Тамир». Длина ракеты: 3 м, диаметр: 160 мм, масса: 90 кг[25]. Боеголовка имеет неконтактный взрыватель.
Цена одной батареи составляет, по разным оценкам, от 50[27] до 170 млн долларов[28].

https://ru.wikipedia.org/wiki/Железный_купол
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24.11.2021 18:38 Відповісти
Очень эффективной была бы стратегия базирующаяся на нападении, а не не обороне - размещение средств прорыва ПВО раши (комплексов типа С300, С400). Раша не сможет, в виду особенностей театра военных действий, разместить в ОРДЛО и Крыму глубоко эшелонированную ПВО оставляя лазейку для достижения превосходства в воздухе.
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24.11.2021 18:07 Відповісти
Есть мнение, что при определённых условиях США не ограничатся только одними поставками оружия. Трудно себе представить, что орки уже где-то под Киевом, а Белый Дом продолжает слать посылки и санкции. После определённой критической черты США впрягутся напрямую. Пусть не наземной операцией, но ударами с воздуха и моря. Подтянутся и британцы. Не исключена лепта Польши, Швеции… и ряда других руссофобов со стажем.) Позор на века, если Запад прогнётся под танками путина. Это будет равноценно реваншу за развал совка.
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24.11.2021 18:15 Відповісти
Ну да, нам все должны! И только зельцман должен исключительно папе шуре и маме римме! Хай забирає цих двох старих невдах, які народили та виховали цю потвору, та їздує нах з України, яку воно ненавидить! І дєрьмака-фсбешніка нехай прихопити не забуде. Це поки що, бо пізніше буде зовсім інший розклад!
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24.11.2021 18:16 Відповісти
Начинает рюкзаков продавать себя на пост президента. А не пошёл бы он нах?
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24.11.2021 18:19 Відповісти
Скучно Авакову без посады и заняться особо не чем. Поэтому приходится напоминать о себе любыми способами и молотить языком обо всём, чём угодно. Там скоро 12 декабря, ровно 2 года с легендарного ареста под телекамеры "причастных" к убийству Шеремета...
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24.11.2021 18:20 Відповісти
США "могли бы" давно уже СВИФтовки мокшанам закрыть (про )(уловский триллион я уж вообще не говорю). И фсьооо!!! И накаких угроз со тсоронв мордера... Но... увы мне, увы...
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24.11.2021 18:24 Відповісти
Сперва Штаты хотели, было, отправить в Украину USS "Zumwalt" (DDG-1000) и Northrop Grumman B-2 "Spirit", уже даже завернули в цветную шелестящую бумагу и пёстрой лентой с бантом перевязали, но тут прибежал укушенный жабой старый пердун Байден с маразматическими выкриками: "Моё! Ни дам!"
Ну нет, так нет. А шо поделаешь? ...
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24.11.2021 18:26 Відповісти
Слыш, Аваков, в случае нападения рашки , ты должен поднять свой пэтэушный батальон со свинками, и с криками "Только не Порох!" забросать ими *уйловские войска! Ну можно ещё еврейское казачество выставить, и пирамидками забросать! Обосрался- обтекай!
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24.11.2021 18:29 Відповісти
Дивно що Авакян не лобіює якісь французькі оборонні системи що для нього зовсім не притамане.
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24.11.2021 19:08 Відповісти
Захід надасть реальну допомогу Україні лише після того як ми самі перевішаємо корупціонерів та агентів ФСБ та кацапської розвідки. Інакше ніяк! Сьогодні будь яка високотехнологічна військова розробка в руках Зелєнського-Єрмака-Демчєнко-Баканова буде негайно передана в лапи *****. Памятаєте його "цап-царап"? Народ України це, згідно латинської класики, "віслюки" які "потребують мінімального корму" і самі погоджуються бути в такому статусі своєю покорою антинародному "віслюкоштампуючому" режиму.
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24.11.2021 19:30 Відповісти
В случае вторжения РФ Запад должен предоставить Украине более широкий спектр летального оружия. США могли бы отправить ПВО "Стингер" или "Железный купол", - Аваков Источник: https://censor.net/ru/n3301386

"Прежде всего, Запад мог бы предоставить нам более широкий спектр летального оружия. Соединенные Штаты могут отправить Украине переносные средства ПВО "Стингер" или средства защиты "Железный купол" от ракет малой дальности или другие средства ПВО как предохранитель от возможного вторжения", - выразил надежду Аваков. Источник: https://censor.net/ru/n3301386

Уважаемый писатель заголовка, "Запад должен" и Запад мог бы" - это совершенно не одно и то же
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24.11.2021 19:39 Відповісти
Железний купол уже надо развертивать, бо завтра будет поздно, а Стингери то вертолетам да по грачам, они Сушки Миги и Калибри не возьмут
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24.11.2021 20:42 Відповісти
КР Калибр можно сбить при желании. Важно целеуказание. Все уже запущенные КР Калибр будут у самолетов ДРЛО США как на ладони в режиме реального времени. Интересно, а какие будут цели для Калибров?
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24.11.2021 21:35 Відповісти
Все военние обьекти аєродроми склади воиские части и заводи єто по логике, а там есть еще и подлость
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24.11.2021 22:35 Відповісти
А шо, "Стингеры", по Авакову , аналог "Зализного купола", который к тому же производится в Израиле, а не в США? Уровень бывшего министра не очень отличается от уровня нынешних "государственных деятелей". Любой системой ПВО управляют люди. Для подготовки расчетов понадобится не один месяц, если не год и более. Хотя, может Аваков просто стебется?
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24.11.2021 20:44 Відповісти
Ну так він пішов по стопам ґенпркуґора Юґіка, з його базіканням про три Апачі перед виборами у 2014 році.
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24.11.2021 22:32 Відповісти
Т.е Аваков звездобол подобный Луценке?
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24.11.2021 23:58 Відповісти
Самое простое что могут амери, єто перекинут ( дадут в пользование))))) пару сотен ф-16 с вооружением на пару месяцев в Украину, Путин перепсихует и свалят назад, или НАТО пусть берет под защиту небо если не очкуют)))
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24.11.2021 20:51 Відповісти
самый простой вариант - это контроль неба. Радары с АФАР современных американских истребителей 5G видят намного дальше, чем кацапские 4++. Цапские самолеты НАД НАШЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ, равно как и системы РЭБ на земле можно уничтожать безнаказанно (еще учитывая помимо АФАР на истребителях, самолеты ДРЛО США, которые дадут целеуказания, опять же безнаказанно). У Байрактаров в этом случае будет полная свобода действий для охоты за наземными силами цапов. Для любителей истории, читаем интересную историю за 1982-й год https://shaon.livejournal.com/80202.html
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24.11.2021 21:27 Відповісти
Когда главком трус и какаяразница ,никакого серьезного оружия нам не дадут!
И в этом виноваты зебильные избиратели и аваков в том числе!
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24.11.2021 23:47 Відповісти
Навіть сабаков вже забздєл, а Янелоху пофіг.

Поки гучно святкують народження Дєрьмака, з кордону Білорусі війна може початися. Там вже ********** та бульбашські орки бряцають зброєю та яйцями.
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24.11.2021 23:58 Відповісти
TOU-2, Stinger, корабли типа Cyclon, снайперки, минометы, дроны. Но ПВО и ПКР первым делом!
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25.11.2021 00:15 Відповісти
 
 