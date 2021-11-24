У разі вторгнення РФ Захід має надати Україні ширший спектр летальної зброї. США могли б відправити ППО "Стінгер" чи "Залізний купол", - Аваков

Путінський режим загрожує незалежності та суверенітету України з першого дня військової агресії.

Про це ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

Говорячи про реакцію колективного Заходу у разі російського вторгнення, Аваков заявив: "допомога Заходу зараз є вкрай важливою. Розвідка США поділилася своїми даними, зокрема картами, із європейськими союзниками, а дипломати США отримали вказівку від Держдепартаменту обговорити питання російської загрози з усіма союзниками США в Європі. Але, крім слів про підтримку, нам потрібна реальна допомога. США заявили і про намір направити в Україну військових радників та додаткове озброєння. Проте потрібно негайно активізувати співпрацю з міжнародними партнерами в оборонній сфері".

"Насамперед Захід міг би надати нам ширший спектр летальної зброї. Сполучені Штати можуть відправити Україні переносні засоби ППО "Стінгер" або засоби захисту "Залізний купол" від ракет малої дальності або інші засоби ППО як запобіжник від можливого вторгнення", - висловив сподівання Аваков.

Також він висловив впевненість в тому, що необхідно переглядати систему колективної європейської безпеки, де Україна має зайняти своє місце.

"НАТО необхідно зміцнити східну оборону, а також направити більше військових кораблів до Чорного моря", - додав Аваков.

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"Третьою відповіддю має стати посилення санкцій. Нещодавно представники адміністрації Байдена заявили, що економічні та фінансові санкції найкраще використовувати у "співпраці з нашими союзниками". 2014 року така координація з Європою посилила ефект західних санкцій", - зазначив він.

Говорячи про підготовку України до ймовірного вторгнення, Аваков заявив: "на жаль, позиція України в цьому питанні є недостатньо чіткою – досі немає офіційної реакції на тривожні сигнали наших міжнародних партнерів.

Більш детально щодо думок політиків та українських чиновників стосовно ймовірності російського вторгнення в Україну читайте в статті Цензор.НЕТ "Чи справді Путін взимку нападе на Україну? І чи готується до агресії українська влада? Аналіз ситуації від топполітиків та урядовців".