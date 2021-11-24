У разі вторгнення РФ Захід має надати Україні ширший спектр летальної зброї. США могли б відправити ППО "Стінгер" чи "Залізний купол", - Аваков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Путінський режим загрожує незалежності та суверенітету України з першого дня військової агресії.
Про це ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.
Говорячи про реакцію колективного Заходу у разі російського вторгнення, Аваков заявив: "допомога Заходу зараз є вкрай важливою. Розвідка США поділилася своїми даними, зокрема картами, із європейськими союзниками, а дипломати США отримали вказівку від Держдепартаменту обговорити питання російської загрози з усіма союзниками США в Європі. Але, крім слів про підтримку, нам потрібна реальна допомога. США заявили і про намір направити в Україну військових радників та додаткове озброєння. Проте потрібно негайно активізувати співпрацю з міжнародними партнерами в оборонній сфері".
"Насамперед Захід міг би надати нам ширший спектр летальної зброї. Сполучені Штати можуть відправити Україні переносні засоби ППО "Стінгер" або засоби захисту "Залізний купол" від ракет малої дальності або інші засоби ППО як запобіжник від можливого вторгнення", - висловив сподівання Аваков.
Також він висловив впевненість в тому, що необхідно переглядати систему колективної європейської безпеки, де Україна має зайняти своє місце.
"НАТО необхідно зміцнити східну оборону, а також направити більше військових кораблів до Чорного моря", - додав Аваков.
"Третьою відповіддю має стати посилення санкцій. Нещодавно представники адміністрації Байдена заявили, що економічні та фінансові санкції найкраще використовувати у "співпраці з нашими союзниками". 2014 року така координація з Європою посилила ефект західних санкцій", - зазначив він.
Говорячи про підготовку України до ймовірного вторгнення, Аваков заявив: "на жаль, позиція України в цьому питанні є недостатньо чіткою – досі немає офіційної реакції на тривожні сигнали наших міжнародних партнерів.
Більш детально щодо думок політиків та українських чиновників стосовно ймовірності російського вторгнення в Україну читайте в статті Цензор.НЕТ "Чи справді Путін взимку нападе на Україну? І чи готується до агресії українська влада? Аналіз ситуації від топполітиків та урядовців".
Будь ласка, зачекайте...
После вторжения никакие купола уже будут не нужны.
А зебилы значит не странные. Вот посмотрите как выглядят Ваши обвинения "Америка нам выбрала Зеленского и Америка назначила ФСБшного агента Ермака главой его офиса, Америка заставила отводить свои же войска на своей же территории на неподготовленыые позиции"
Оваков хоче через боцмана, ну того фесбешніка рузьге продати ствнгери?
А потом кремль инициирует классические мырные переговоры?
Как поведет себя трусливый запад?
Без вариантов - начнет блеять о "политико-дипломатическом" пути решения. И наша зелёная коианда что выберет? Освобожать с оружием в руках оккупированные территории или инфантильно идти за западом?
Мыролюбие или война? Прям и не знаю, что выберет зеленая коианда
А потом кремль инициирует классические мырные переговоры?
Как поведет себя трусливый запад?
Без вариантов - начнет блеять о "политико-дипломатическом" пути решения. И наша единоросовская команда что выберет? Освобождать с оружием в руках оккупированные территории или инфантильно идти за западом?
Мыролюбие или война? Прям и не знаю, что выберут единоросы...
Совок это саморазрушающаяся система. Доказано современной Россией и Путигым. В Раше реальной экономики почти нет. 60% ввп - это нефть и газ, 20% - это военный комплекс на деньги от нефти и газа. И всего 20% составляет реальная экономика, которая демонстрирует убытки. Совок даже имея триллионы нефтедолларов не смог построить реальную экономику - нет мозгов .
Какой выход видит совок? Ведь скоро без нефти и с падением продаж газа, Россия не сможет содержать сама себя. И в перспективе от10 лет и далее, без вариантов, обанкротится. Мозги ВСЕГДА будут бежать из автократии.
Кремль видит выход в восстановлегии границ совка прошлого столетия и увеличения тем самым доли реальной экономики. Но это бессмысленно изначально - какие бы границы автократия не имела бы - мозги сбегут.
Будет множество попыток, гранд проектов. Но в базисе они обречены.
То чем занимается сегодня Россия это самоликвидация. А с учётом просранного времени на военные идиотизмы и времени на восстановление репутации - это мегаидиотизм.
Намного дешевле было бы использовать инструменты демократии и свободного общества, с помощью которых и триллионов неытедолларов связать экономики постсовка, пока туда не добрался запад. Тогда бы такая экономика и свобода стали бы магнитом для мозгов.
Так например поступила Германия. Вместо двух войн в прошлом столетии, немцы экономически контролируют Европу с помощью инструмента Евросоюз. Как бы все могут выйти добровольно, но желающих вступить больше, чем вышедшая Британия.
Война не решит проблемы кремля, а лишь значительно их усугубит. Но дураку невозможно доказать, что он дурак. А совок или неосовок умом не блещет
Кацапы имеют сотни пусковых установок Град/Смерчь/Ураган и могут единовременно атаковать Украину выпустив несколько десятков тысяч ракет, за один день.
Противостоять такому удару, Железный купол, попросту не сможет: банально не хватит ракет.
Типу, утріться. Хай вес світ летить в прірву, але Ермак буде залишатись першою особою в державі.
Тобто добровільно вся ця зелена мразота не піде. Буде ще один лютий 14-го.😡
Центр управления огнём. Время от момента обнаружения цели до запуска ракеты-перехватчика: несколько секунд.[26]
Три пусковые установки с 20-ю ракетами-перехватчиками «Тамир». Длина ракеты: 3 м, диаметр: 160 мм, масса: 90 кг[25]. Боеголовка имеет неконтактный взрыватель.
Цена одной батареи составляет, по разным оценкам, от 50[27] до 170 млн долларов[28].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Железный_купол
Ну нет, так нет. А шо поделаешь? ...
"Прежде всего, Запад мог бы предоставить нам более широкий спектр летального оружия. Соединенные Штаты могут отправить Украине переносные средства ПВО "Стингер" или средства защиты "Железный купол" от ракет малой дальности или другие средства ПВО как предохранитель от возможного вторжения", - выразил надежду Аваков. Источник: https://censor.net/ru/n3301386
Уважаемый писатель заголовка, "Запад должен" и Запад мог бы" - это совершенно не одно и то же
И в этом виноваты зебильные избиратели и аваков в том числе!
Поки гучно святкують народження Дєрьмака, з кордону Білорусі війна може початися. Там вже ********** та бульбашські орки бряцають зброєю та яйцями.