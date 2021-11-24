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Війська РФ від початку доби 5 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ від початку доби 5 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби російсько-окупаційні війська на Донбасі 5 разів відкривали вогонь, втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Неподалік шахти "Бутівка" війська РФ вели вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В напрямку Кам'янки окупанти застосували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

В бік Нью-Йорка російські найманці відкривали вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Луганського російські війська вели обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

З мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили обстріл прикордонного контрольного поста першого оборонного рубежу, що входить до КПВВ "Мар’їнка".

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Не Положено. Ибо будет много трупов
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24.11.2021 17:42 Відповісти
Влада Зеленського робить помилку, коли не відповідає на обстріли терористів відплатними обстрілами та ударами. Якщо путін хоче війни, потрібно йому дати війну, так дати щоб він обісрав сі і втікав роняя кал по дорозі.
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24.11.2021 17:55 Відповісти


В результате вражеского обстрела со стороны российских войск от 22.11.21, в районе проведения операции Объединенных сил погиб военный 74-й бригады Алексей Полторацкий.

Алексей Полторацкий ушел на фронт добровольцем в 2015 году.
Сначала служил в 5 ОБ ДУК ПС, затем на контракте в 108 отдельном горно-штурмовом батальоне. В последнее время находился на службе в 74 ОРБ.

У Алексея остались мать с отцом.
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24.11.2021 17:49 Відповісти
Царство Небесне.
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24.11.2021 18:31 Відповісти
 
 