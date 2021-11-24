"Щоб применшити значення свідчень": У Раді розповіли, навіщо Офіс президента запустив проти Бурби дискредитаційну кампанію
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Непрофесійні дії Офісу президента України у ситуації зі зривом операції стосовно затримання 32 російських бійців "ПВК Вагнера" перетворюють ексначальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Василя Бурбу на основного суперника президента Володимира Зеленського.
Про це йдеться у статті на "Апострофі" "Як із розвідника зробити президента".
За словами нардепа, секретаря парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Романа Костенка, дискредитаційна кампанія проти Бурби розпочалася саме тоді, коли він розповів, як усе було.
"Ми зараз говоримо безпосередньо про зрив спецоперації щодо "вагнерівців", і всяка дискредитація особистості має вигляд переслідування Бурби. На мій погляд, це робиться для того, щоб применшити значення його інформації", - зазначив Костенко.
Своєю чергою, нардеп від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, який активно висвітлює тему "Вагнергейта", вважає, що Бурба продемонстрував, що ставить присягу на перше місце, вище за субординацію, підпорядкування певним особам.
"До речі, про те, що творить влада у сфері нацбезпеки, Бурба розповідає далеко не один. У мене було інтерв'ю з офіцером головного управління розвідки Міноборони, який розповідає, як СБУ зривала йому спецоперацію зі звільнення українців із катівень "Ізоляції". Він стверджує, що розвал та протидія ГУР МО у 2020 році були системними. Тобто багато офіцерів вже почали відкрито про це говорити, розуміючи, що нас зараз оголюють перед ворогом", - додав Ар'єв.
Видання також зазначає, що яку б тактику тиску не вибрала зараз Банкова, - вона в будь-якому разі програє.
"Якщо влада його переслідуватиме - з Бурби зроблять політичного гравця, своїми ж руками виштовхнувши його у велику політику", - пояснив "Апострофу" політолог Віталій Кулик.
Залишається ще один сценарій, пише "Апостроф", - припинити інформаційно атакувати екс-начальника ГУР МО, а вийти з чесною комунікацією до українського народу.
"Але цей варіант, мабуть, надто зрілий для незрілої української влади. Швидше за все буде вжито агресивних дій, що автоматично зробить Бурбу політиком першого ешелону і навіть одним з головних кандидатів на пост президента", - резюмують журналісти.
Нагадаємо, днями в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" ексначальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Василь Бурба зробив низку гучних заяв про так званий "вагнергейт".
За словами Бурби, вказівку перенести операцію щодо "вагнерівців" йому передав голова Офісу президента Андрій Єрмак. Відразу після цієї заяви проти Бурби почалася негативна піар-кампанія.
Раніше в парламентській ТСК визнали, що спецоперацію стосовно затримання бойовиків "ПВК Вагнера" дійсно було перенесено з 25 на 30 липня 2020 року. Ця відстрочка стала критичною, адже 29 липня у Мінську КДБ Білорусі перехопили найманців та видали їх Росії. Але хто безпосередньо прийняв рішення про перенесення операції – парламентарі так і не з'ясували, адже у голови ВП Андрія Єрмака не може бути таких повноважень, а президент Володимир Зеленський письмових вказівок не давав. При цьому ні Єрмака, ні Зеленського ТСК не допитувала.
Будь ласка, зачекайте...
А діждемось-таки колись…» -
ці рядки з поезії Тараса Шевченка викарбувані на постаменті його постаті в американській столиці.
.
Для керівного чи рядового зєблана це пустий звук.
Оно просто очкануло, от веществ постоянно в неадеквате, а тут Бурба вдобавок какой-то...
РС
Тим що виконав наказ того, хто взагалі йому накази віддавати не має права?
Я це прочитав у новині і ти теж можеш прочитати.
"Бурба продемонстрував, що ставить присягу на перше місце, вище за субординацію, підпорядкування певним особам."
Не хочеш відповідати не відповідай . Але й стрілки - не переводь .
Но на месте Василия все-таки нужно было завершить операцию. Ведь победителей не судят. Если б Вагнеровцев доставили в Киев, то все спецслужбы аплодировали стоя и ЗЕленому бубочке не оставалось бы шанса как наградить за спецоперацию. А предателей, в группе с бубочкой, уже травили б "новичком" за невыполнение задания.
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3167023720028353
він, люся, був досить об'єктивним.
Вот и не пиз....те!!!!
П.С. А тобі ЯК платять, від кількості слів, чи за кожний висер вцілому?
Бурба поступил абсолютно верно.
Це гра за правилами неадекватності і абсурду. Саме так виглядає опіум для народу. За таких обставин не треба чекати нічого іншого, окрім опіумного голосування у майбутньому.
Та об'єктивна реальність врешті-решт переможе. Якщо треба, то в один прекрасний момент життя розбудить і притягне до адекватності. На жаль, або на щастя, нас неминуче врятують потрясіння, якщо ми не здатні самотужки вийти з наркотичного сну, якщо ми вважаємо, що в час війни гумор і хайп є основою життя суспільства і держави.
Правляча команда зараз раптом згадала про війну і про те, що внутрішньополітичні розбіжності загрожують безпеці. Але ж нашій безпеці зараз якраз загрожує "кварталізація" державного управління, наслідком якої є некомпетентність. Саме через неї у владних кабінетах так багато невігласів і зрадників. - https://gazeta.ua/blog/56136/zelenskij-pochav-peremagati-na-viborah-prezidenta-sche-u-2015-roci
От страха забыли, что могли вполне обоснованно ее остановить на этапе сбора информации и отвергнув вариант принудительной посадки самолёта в противовес репутационым рискам для страны.
Мозги от страха выключились напрочь. Стали публично лгать, избегать эфиров.
Но вот факт увольнения профессиональных разведчиков без оснований для этого, да еще и без прикрытия!!! Это что? Уже настолько сильный личный страх, что личное победило государственное?
Либо дурачок, а он не похож на него, либо так кому то нужно было это сделать в самый ответственный момент. Склоняюсь к подставе, которая не получилась чисто случайно, отменой встречи с Зеленским.
Де зараз генерал Кривонос? - також порядний генерал...
А генерал Забродський? - чим не претендент?
Я достеменно не знаю, хто саме постукався в двері американської амбасади, і попросив надати Бурбі автівку.
Я не знаю, хто попросив американців прикрити хлопців-розвідників, які без документів прикриття, нині опинилися голі-босі перед ворогом за капризом гоВнокомандувача ЗЕ.
Я не знаю, кому саме мають завдячувати хлопці за свої врятовані життя.
Але я здогадуюся.
А.Довганюк
Бурба Василь Васильович
Під час Революції Гідності обіймав посаду начальника 2-го управління «К» ГУ СБУ[1][2][3]. Під час Євромайдану координував роботу з правоохоронними органами, прокуратурою, Міноборони, МНС і судовою владою. За даними ЗМІ, працював із джерелами фінансування «Антимайдану»[1]. За даними документів, оприлюднених Геннадієм Москалем, був одним з виконавців планів «Бумеранг» і «Хвиля», якими МВС і СБУ намагалися «зачистити» у лютому 2014 року Євромайдан. Згідно з документами, відповідав за блокування доріг на в'їздах у Київ та забезпечення безперебійного пересування спецтранспорту силовиків у центрі столиці, повинен був забезпечити необхідну кількість нарядів Держслужби з питань надзвичайних ситуацій у ході операції із зачистки Майдану
насрачихать на всех. >тыць<