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Новини Політика України
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ПВК "Вагнер" (1476) Бурба (82)

"Щоб применшити значення свідчень": У Раді розповіли, навіщо Офіс президента запустив проти Бурби дискредитаційну кампанію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Непрофесійні дії Офісу президента України у ситуації зі зривом операції стосовно затримання 32 російських бійців "ПВК Вагнера" перетворюють ексначальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Василя Бурбу на основного суперника президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у статті на "Апострофі" "Як із розвідника зробити президента".

За словами нардепа, секретаря парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Романа Костенка, дискредитаційна кампанія проти Бурби розпочалася саме тоді, коли він розповів, як усе було.

"Ми зараз говоримо безпосередньо про зрив спецоперації щодо "вагнерівців", і всяка дискредитація особистості має вигляд переслідування Бурби. На мій погляд, це робиться для того, щоб применшити значення його інформації", - зазначив Костенко.

Своєю чергою, нардеп від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, який активно висвітлює тему "Вагнергейта", вважає, що Бурба продемонстрував, що ставить присягу на перше місце, вище за субординацію, підпорядкування певним особам.

"До речі, про те, що творить влада у сфері нацбезпеки, Бурба розповідає далеко не один. У мене було інтерв'ю з офіцером головного управління розвідки Міноборони, який розповідає, як СБУ зривала йому спецоперацію зі звільнення українців із катівень "Ізоляції". Він стверджує, що розвал та протидія ГУР МО у 2020 році були системними. Тобто багато офіцерів вже почали відкрито про це говорити, розуміючи, що нас зараз оголюють перед ворогом", - додав Ар'єв.

Видання також зазначає, що яку б тактику тиску не вибрала зараз Банкова, - вона в будь-якому разі програє.

"Якщо влада його переслідуватиме - з Бурби зроблять політичного гравця, своїми ж руками виштовхнувши його у велику політику", - пояснив "Апострофу" політолог Віталій Кулик.

Залишається ще один сценарій, пише "Апостроф", - припинити інформаційно атакувати екс-начальника ГУР МО, а вийти з чесною комунікацією до українського народу.

"Але цей варіант, мабуть, надто зрілий для незрілої української влади. Швидше за все буде вжито агресивних дій, що автоматично зробить Бурбу політиком першого ешелону і навіть одним з головних кандидатів на пост президента", - резюмують журналісти.

Нагадаємо, днями в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" ексначальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Василь Бурба зробив низку гучних заяв про так званий "вагнергейт".

За словами Бурби, вказівку перенести операцію щодо "вагнерівців" йому передав голова Офісу президента Андрій Єрмак. Відразу після цієї заяви проти Бурби почалася негативна піар-кампанія.

Раніше в парламентській ТСК визнали, що спецоперацію стосовно затримання бойовиків "ПВК Вагнера" ​​дійсно було перенесено з 25 на 30 липня 2020 року. Ця відстрочка стала критичною, адже 29 липня у Мінську КДБ Білорусі перехопили найманців та видали їх Росії. Але хто безпосередньо прийняв рішення про перенесення операції – парламентарі так і не з'ясували, адже у голови ВП Андрія Єрмака не може бути таких повноважень, а президент Володимир Зеленський письмових вказівок не давав. При цьому ні Єрмака, ні Зеленського ТСК не допитувала.
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Топ коментарі
+42
Бурбі,справжньому воїну-респект.Тримайся генерале...
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24.11.2021 17:30
+25
Людина має честь.
Для керівного чи рядового зєблана це пустий звук.
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24.11.2021 17:34
+19
Меня в этой ситуации умиляет люська арестович. Как же он топил в своё время за Порошенка. Чуть язык не стёр об его задницу. А теперь его и обсерает. Он реально думает,что у народа память,как у рыбки гуппи? Псевдоинтеллектуал х..ев))
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24.11.2021 17:40
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Бурбі,справжньому воїну-респект.Тримайся генерале...
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24.11.2021 17:30 Відповісти
идиот...
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24.11.2021 17:56 Відповісти
Причому повний
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24.11.2021 17:59 Відповісти
Ігор ти дебіл ? Як можна припинити того щого не було ? Ти же само тут орало , що ніякої операції не було
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24.11.2021 17:58 Відповісти
Серж! Да ну його в болото! Та "пісенька" одна - у всіх "зашкварах" ЗЕ "стирчать вуха" Порошенка. Третій рік ніяк цю "платівку" не поміняють.
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24.11.2021 18:28 Відповісти
Та вже достали , як би хто не відносився к Порошенко , но винити во всьому паєрєдніков вже аж бісить
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24.11.2021 18:31 Відповісти
Тримайтеся! Навіть після "епохи ЗЕ" звинуватять Порошенка в тому, що він постійно "ставив палки в колеса ЗЕ" і разом з так званими порохоботами не дав тому можливості розкрити свій потенціал як "найвеличнішого лідера **********"
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24.11.2021 18:49 Відповісти
Ага, так само як Порошенко звинувачував Юлю.
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24.11.2021 19:13 Відповісти
Это когда он ботоксную бабушку-колясочницу в чем то обвинял?
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24.11.2021 19:46 Відповісти
Постоянно и регулярно. По всем каналам твой Вор №1 в Украине отрабатывал задание Фирташа и Путлера за развал Юлькой барыжной фирмы РосУкрЕнерго.
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24.11.2021 19:58 Відповісти
Нагадайте коли це було. Щось не пригадую, щоб під час каденції Порошенка вона вирішувала питання розвалу РосУкрЕнерго. Хіба що за часів каденції Ющенка, так за це ж її Янукович "посадив". А при Порошенко вона навіть в коаліції була, правда, потім вийшла.
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24.11.2021 21:30 Відповісти
Твій Порох каденцію розпочав під час президенства Ющенка. Він, через Фірташа, втянув брата Юща до РосУкрЕнерго. А Юля цю "конторку" і закрила. На твоєму Пороху не має де клейма ставити. Типовий жидяра обкрадающий Україну.
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26.11.2021 09:06 Відповісти
Я маю на увазі президентську каденцію. А своїй Юлі дякуйте за газ по 500 в 2009 році, за хіхоньки з Путіним, ну і ще раніше за "плідну" співпрацю з Лазоренком. І не треба розділяти колишніх керманичів держави на свій і твій. Вони всі наші і добре "попрацювали" на себе, як це продовжують робити і нинішні.
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26.11.2021 09:31 Відповісти
По-перше ! Юля підписала ЄВРОПЕЙСЬКІ угоди про газ по 430 баксів (платили і по 300 і по 380 максимум), за порушення яких по європейським законам забрали у Рассєї штрафні 4 млрд баксів, чим похвастався син зрадниці України Вітренко. А за договорами Кучми-Ющенка/Порошенка Україна мала РАСЕЙСЬКІ угоди за 250 баксів, через які расєяне керували та відбирали українські заводи та підприємства. А при Янику, який посадив Тимошенко до в'язнці за європейські контракти, з Рассєєю знову підписали по ціні аж 500 баксів, при тому збільшили у Криму війська і запустили до керівництва України ФСБешників. Тобто, європейські контракти з європейським арбітражом чи расєйські з війною та окупацією. Так про Яника/Поршенка ніхто і нічого не кажуть, але в усьому винна Тимошенко. Смішно.
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01.12.2021 14:28 Відповісти
Осмілюся уточнити що по яниковій харківській угоді в 2010 році ціну газ скинули до 400 баксів і продовжений строк базування ЧФ Росії в Криму до 2042 року.
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01.12.2021 14:47 Відповісти
Ты в курсе, шо негативные последствия влияния зеленой слизи на мозг необратимы?
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24.11.2021 18:00 Відповісти
«Чи діждемося Вашинґтона з новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись…» -

ці рядки з поезії Тараса Шевченка викарбувані на постаменті його постаті в американській столиці.

.
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24.11.2021 18:38 Відповісти
А хтось на Цензорі писав, що нарід тому тупий, що мало матеріалів розміщують про вагнеровців.
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24.11.2021 17:30 Відповісти
Людина має честь.
Для керівного чи рядового зєблана це пустий звук.
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24.11.2021 17:34 Відповісти
Не надо приписывать ниразуненаркоману сложные эмоции типа зависти.
Оно просто очкануло, от веществ постоянно в неадеквате, а тут Бурба вдобавок какой-то...
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24.11.2021 17:34 Відповісти
Партія «Слуга народу» ухвалила рішення ігнорувати телеканали «Україна 24» та «Україна» та не брати участі в їхніх проєктах, повідомила голова партії Олена Шуляк.
РС
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24.11.2021 18:30 Відповісти
це називається -обдєлалася по-крупному
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24.11.2021 18:32 Відповісти
.
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24.11.2021 18:45 Відповісти
"Бурба продемонстрував, що ставить присягу на перше місце, вище за субординацію, підпорядкування певним особам."

Тим що виконав наказ того, хто взагалі йому накази віддавати не має права?
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24.11.2021 17:39 Відповісти
Все таки как знающий эту систему изнутри ( Правда намного раньше , но навряд ли она изменилась) невыполнение ему грозило реальным сроком и навешиванием всех собак именно на него при том ,что её все равно бы сорвали и был бы стопроцентный виновный без вариантов. Когда-то очень давно мне первый командир объяснил работу - стоит ряд задниц и сзади курсирует член , главная задача свою убрать ,а чужую подставить.
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24.11.2021 17:50 Відповісти
Комментарий профессионала.
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24.11.2021 18:02 Відповісти
Интересно, а есть случаи, когда кто-то не выполнил приказ Дерьмака? Зеленая слизь так обустроила свою вертикаль, шо Дерьмак по факту - первое лицо в государстве.
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24.11.2021 18:02 Відповісти
Це ж не я вигадав?
Я це прочитав у новині і ти теж можеш прочитати.

"Бурба продемонстрував, що ставить присягу на перше місце, вище за субординацію, підпорядкування певним особам."
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24.11.2021 18:30 Відповісти
И? Я оправдываю Бурбу? Расскажи, какие полномочия имеет Дерьмак согласно Закону.
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24.11.2021 18:51 Відповісти
Номер закону вкажи.
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24.11.2021 18:56 Відповісти
Видишь, как просто. Для зеленых пропагандонов тема Дерьмака - запретна. Вы не можете обсуждать законность тех функций, которые Дерьмак по факту исполняет.
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24.11.2021 19:00 Відповісти
..До чого тут він .? Я тобі адресував питання , ТОБІ , розумієш .!?
Не хочеш відповідати не відповідай . Але й стрілки - не переводь .
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24.11.2021 19:13 Відповісти
Але якому президент в порушення Конституції делегував такі повноваження.
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24.11.2021 18:33 Відповісти
Нужно было слушать внимательно Василия Бурбу. Он сказал, что состав допущенных к операции лиц определил неВерховный неГлавнокомандующий. В нем и оказалось такое недорозумение как сын российского ГРУшника - Ермак.
Но на месте Василия все-таки нужно было завершить операцию. Ведь победителей не судят. Если б Вагнеровцев доставили в Киев, то все спецслужбы аплодировали стоя и ЗЕленому бубочке не оставалось бы шанса как наградить за спецоперацию. А предателей, в группе с бубочкой, уже травили б "новичком" за невыполнение задания.
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24.11.2021 19:38 Відповісти
Меня в этой ситуации умиляет люська арестович. Как же он топил в своё время за Порошенка. Чуть язык не стёр об его задницу. А теперь его и обсерает. Он реально думает,что у народа память,как у рыбки гуппи? Псевдоинтеллектуал х..ев))
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24.11.2021 17:40 Відповісти
Наведи посилання , де люся "...топіт за Порошенко..."
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24.11.2021 17:55 Відповісти
Лучше почитай, шо Люська писала про Наивеличайшего и про тебя до того как Дерьмак его к кормушке приставил
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3167023720028353
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24.11.2021 18:07 Відповісти
Дякую за посилання. Тільки, де ТАМ "топіть за Порошенка"?
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24.11.2021 18:11 Відповісти
Разве я где-то писал, шо эта русская шлюха топила за Порошенко?
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24.11.2021 18:13 Відповісти
Пробачте, це - Garry Grant
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24.11.2021 18:17 Відповісти
А обсирание зеленых приматов таковым не считается???
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24.11.2021 18:07 Відповісти
Не знаю, не пробував. Хоча з приматами змагатись на предмет , хто більшу кучу накладе - без шансів, в цьому ви - праві.
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24.11.2021 18:14 Відповісти
Я имел ввиду это действие со стороны Люси
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24.11.2021 18:35 Відповісти
Як на мене, тут https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3167023720028353
він, люся, був досить об'єктивним.
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24.11.2021 18:42 Відповісти
Он много где именно что казался объективным - и обсуждая со студентами "Искусство войны", и обсуждая "Критику чистого разума"... Но его фишка в том, что он отлично имитирует умного и образованного. Но вся его последующая деятельность, на посту советника зермака, доказывает только то, что все предыдущее было имитацией
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24.11.2021 20:40 Відповісти
Ютуб не горить, дурень
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24.11.2021 18:11 Відповісти
УкрЛайф з цією консервою в гостях перед виборами 2019. Заходь і насолоджуйся.))
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24.11.2021 18:14 Відповісти
Я вже зрозумів, що ти дурєнь, а з посиланням, бачу, як завжди - перднув в калюжу.
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24.11.2021 18:21 Відповісти
А я і не знав що твоє тупе рило-це калюжа. Як там в ОП? Хоч кормлять?))
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24.11.2021 20:46 Відповісти
Ну пока в проигрыше не Банковая а Украина и такими темпами хватит меньше года до полного развала и хаоса
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24.11.2021 17:41 Відповісти
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24.11.2021 17:41 Відповісти
За Бурбу голосовало 73% нет???
Вот и не пиз....те!!!!
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24.11.2021 17:44 Відповісти
зільоний андрейка, Генерал не балотувався ...поки що, а вован - сцикло уже фсьо, зливається. Став на лижі і покотився з гори під назвою Рейтинг.
П.С. А тобі ЯК платять, від кількості слів, чи за кожний висер вцілому?
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24.11.2021 18:01 Відповісти
Ты переобулося?))) Ты увидел, что в статье ТВОИ утверждения здесь описали?)))
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24.11.2021 18:27 Відповісти
Стосовно "слідування присязі" Бурби великі сумніви бо він таки виконав усну (завідомо злочинну) вказівку завхоза Єрмака, що призвело до зливу операції. А міг слідувати присязі і не зупиняти операцію без письмового наказу ЗЕ. Обурився він лише тоді коли його та інших учасників операції звільнили і позбавили документів прикриття. Тобто, викинули в "пересічне і безвладне" життя... іншими словами, "безхребетних" зрадив особисто ЗЕ...
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24.11.2021 17:44 Відповісти
Єдино і правдиво!!!
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24.11.2021 17:50 Відповісти
чтобы узнать, как все было на самом деле нужно спросить ВСЕХ участников этого конфлика - кто и что именно сказал и что сделал, а этого не было, все слышали только Бурбу, а ему было сказано, с его слов, что приказ ему передают от имени президента, а почему он должен сомневаться в словах человека, который собственно и руководит страной, пока вова учится держать ложку...
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24.11.2021 17:50 Відповісти
Всі військові устави написані кровю. Не знали? Бурба мав слідувати присязі народу України (уставу) а не холуйствувати...
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24.11.2021 18:12 Відповісти
Их цель была сорвать операцию, а виновником сделать Бурбу.
Бурба поступил абсолютно верно.
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24.11.2021 18:06 Відповісти
Ви хочете сказати що Бурба маючи досвід апаратної роботи найвищого рівня настільки тупий що не розумів що виконання усного розпорядження переданого цивільною особою завхоза генералу розвідки (!) зробить його "козлом відпущення)? В чому тут правильність дій Бурби? В тому що він санкціонував зрив операції і публічно це визнав? Так він тоді не "генерал" а "тєрпіла", тобто класичний лох, в чому навіть я сумніваюсь. Виконуючи це "розпорядження" Бурба напевне прорахував вихід на інший рівень. І ось уже "пересічні" вважають його ... кандидатом в президенти.
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24.11.2021 18:23 Відповісти
И что-то мне подсказывает, что Б. знал о неизбежности провала операции. И поступил единственно верно, предавэту историю огласке.
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24.11.2021 18:27 Відповісти
Те, що не служило, не відає, що таке офіцерська честь. Горжусь тим, що в Україні є ті, для кого честь вище за нагороди від тих, хто її не має.
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24.11.2021 17:47 Відповісти
Бурбу потрібно зараз політично розкручувати
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24.11.2021 17:48 Відповісти
В Ізраїлі за подібний вчинок премєр-міністра винесли ногами в перед. Був там один, котрий домовився з Хезболлою
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24.11.2021 17:50 Відповісти
Зараз складно перезавантажити масову свідомість. Навіть політичні опоненти Зеленського чомусь продовжують вважати, що для того, аби перемогти його, потрібно більше гумору і хайпу.

Це гра за правилами неадекватності і абсурду. Саме так виглядає опіум для народу. За таких обставин не треба чекати нічого іншого, окрім опіумного голосування у майбутньому.

Та об'єктивна реальність врешті-решт переможе. Якщо треба, то в один прекрасний момент життя розбудить і притягне до адекватності. На жаль, або на щастя, нас неминуче врятують потрясіння, якщо ми не здатні самотужки вийти з наркотичного сну, якщо ми вважаємо, що в час війни гумор і хайп є основою життя суспільства і держави.

Правляча команда зараз раптом згадала про війну і про те, що внутрішньополітичні розбіжності загрожують безпеці. Але ж нашій безпеці зараз якраз загрожує "кварталізація" державного управління, наслідком якої є некомпетентність. Саме через неї у владних кабінетах так багато невігласів і зрадників. - https://gazeta.ua/blog/56136/zelenskij-pochav-peremagati-na-viborah-prezidenta-sche-u-2015-roci
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24.11.2021 17:52 Відповісти
Я понимаю, что человек ищущий мыра в глазах беспредельщика мог испугаться сильного поступка. Как то не коррелируется принцип "чего изволите" с позицией силы. А вдруг потом беспредельщик лютовать изволит. Вот и слили операцию.
От страха забыли, что могли вполне обоснованно ее остановить на этапе сбора информации и отвергнув вариант принудительной посадки самолёта в противовес репутационым рискам для страны.
Мозги от страха выключились напрочь. Стали публично лгать, избегать эфиров.
Но вот факт увольнения профессиональных разведчиков без оснований для этого, да еще и без прикрытия!!! Это что? Уже настолько сильный личный страх, что личное победило государственное?
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24.11.2021 17:54 Відповісти
жах писецко/жестяной...Мабуть Генерала подготавливают на выборы первым номером
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24.11.2021 17:55 Відповісти
Сбежать успеешь?)
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24.11.2021 18:34 Відповісти
Зеленые недоумки в истерике, как выбраться из этого гауна
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24.11.2021 18:16 Відповісти
уних навіть дескридитація виглядає темниково-безталанно , через сраку , як усе
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24.11.2021 18:21 Відповісти
Не согласен. Был бы фсбшником, рашисты бы еще неделю не чухались после ареста в Беларусии, распутывая клубок, а знали бы заранее.
Либо дурачок, а он не похож на него, либо так кому то нужно было это сделать в самый ответственный момент. Склоняюсь к подставе, которая не получилась чисто случайно, отменой встречи с Зеленским.
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24.11.2021 18:36 Відповісти
..вот пример яркого проявления идиотизма!!! А сколько таких идиотов бродит по стране....
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24.11.2021 18:51 Відповісти
И кто тут нам последние несколько дней повторял все эти темники ОПы?))
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24.11.2021 18:36 Відповісти
Кандидатом в президенти? Бурбу? Нє, ну, нормальна людина... Але скільки таких "нормальних" вже було...
Де зараз генерал Кривонос? - також порядний генерал...
А генерал Забродський? - чим не претендент?
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24.11.2021 18:51 Відповісти
Через загрозу життю, Посольство США взяло під охорону головного розвідника України, звільненого ЗЕко-****** за добросовісне виконання своїх службових обов'язків, Василя Бурбу.

Я достеменно не знаю, хто саме постукався в двері американської амбасади, і попросив надати Бурбі автівку.
Я не знаю, хто попросив американців прикрити хлопців-розвідників, які без документів прикриття, нині опинилися голі-босі перед ворогом за капризом гоВнокомандувача ЗЕ.
Я не знаю, кому саме мають завдячувати хлопці за свої врятовані життя.
Але я здогадуюся.
А.Довганюк
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24.11.2021 18:53 Відповісти
зеленский,не можеш срать,не мучай жопу!
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24.11.2021 19:33 Відповісти
Найтерміновіше і найважливіше питання - причина ПРОВАЛУ операції. Зе-команда по вуха забрехалась та обі..лась. Їм уже нема чого казати.Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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24.11.2021 20:09 Відповісти
И как при таком ЗЕ!говнокомандующем и его ФСБшном дружке Ермаке вести военные действия против рашки? И тот и другой рашке служат
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24.11.2021 20:20 Відповісти
Вопрос не в том, кто принял решение перенести операцию, а в том, кто принял решение приступить к реализации ее финальной части.

Бурба Василь Васильович
Під час Революції Гідності обіймав посаду начальника 2-го управління «К» ГУ СБУ[1][2][3]. Під час Євромайдану координував роботу з правоохоронними органами, прокуратурою, Міноборони, МНС і судовою владою. За даними ЗМІ, працював із джерелами фінансування «Антимайдану»[1]. За даними документів, оприлюднених Геннадієм Москалем, був одним з виконавців планів «Бумеранг» і «Хвиля», якими МВС і СБУ намагалися «зачистити» у лютому 2014 року Євромайдан. Згідно з документами, відповідав за блокування доріг на в'їздах у Київ та забезпечення безперебійного пересування спецтранспорту силовиків у центрі столиці, повинен був забезпечити необхідну кількість нарядів Держслужби з питань надзвичайних ситуацій у ході операції із зачистки Майдану
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24.11.2021 22:04 Відповісти
В пятницу 19.11.21г. Зеленский после чевствования Героев Небесной Сотни вместе с Ермаком днем покинули Банковую до окончания рабочего дня и улетели вертолётом в Карпаты на госрезиденцию главы государства "Синегора", где в воскресенье, 21-го, Ермак отмечал свою днюху. Слуги гуляют, им насра чихать на всех. >тыць<
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24.11.2021 22:27 Відповісти
 
 