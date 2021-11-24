"Щоб применшити значення свідчень": У Раді розповіли, навіщо Офіс президента запустив проти Бурби дискредитаційну кампанію

Непрофесійні дії Офісу президента України у ситуації зі зривом операції стосовно затримання 32 російських бійців "ПВК Вагнера" перетворюють ексначальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Василя Бурбу на основного суперника президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у статті на "Апострофі" "Як із розвідника зробити президента".

За словами нардепа, секретаря парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Романа Костенка, дискредитаційна кампанія проти Бурби розпочалася саме тоді, коли він розповів, як усе було.

"Ми зараз говоримо безпосередньо про зрив спецоперації щодо "вагнерівців", і всяка дискредитація особистості має вигляд переслідування Бурби. На мій погляд, це робиться для того, щоб применшити значення його інформації", - зазначив Костенко.

Своєю чергою, нардеп від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, який активно висвітлює тему "Вагнергейта", вважає, що Бурба продемонстрував, що ставить присягу на перше місце, вище за субординацію, підпорядкування певним особам.

"До речі, про те, що творить влада у сфері нацбезпеки, Бурба розповідає далеко не один. У мене було інтерв'ю з офіцером головного управління розвідки Міноборони, який розповідає, як СБУ зривала йому спецоперацію зі звільнення українців із катівень "Ізоляції". Він стверджує, що розвал та протидія ГУР МО у 2020 році були системними. Тобто багато офіцерів вже почали відкрито про це говорити, розуміючи, що нас зараз оголюють перед ворогом", - додав Ар'єв.

Видання також зазначає, що яку б тактику тиску не вибрала зараз Банкова, - вона в будь-якому разі програє.

"Якщо влада його переслідуватиме - з Бурби зроблять політичного гравця, своїми ж руками виштовхнувши його у велику політику", - пояснив "Апострофу" політолог Віталій Кулик.

Залишається ще один сценарій, пише "Апостроф", - припинити інформаційно атакувати екс-начальника ГУР МО, а вийти з чесною комунікацією до українського народу.

"Але цей варіант, мабуть, надто зрілий для незрілої української влади. Швидше за все буде вжито агресивних дій, що автоматично зробить Бурбу політиком першого ешелону і навіть одним з головних кандидатів на пост президента", - резюмують журналісти.

Нагадаємо, днями в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" ексначальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Василь Бурба зробив низку гучних заяв про так званий "вагнергейт".

За словами Бурби, вказівку перенести операцію щодо "вагнерівців" йому передав голова Офісу президента Андрій Єрмак. Відразу після цієї заяви проти Бурби почалася негативна піар-кампанія.

Раніше в парламентській ТСК визнали, що спецоперацію стосовно затримання бойовиків "ПВК Вагнера" ​​дійсно було перенесено з 25 на 30 липня 2020 року. Ця відстрочка стала критичною, адже 29 липня у Мінську КДБ Білорусі перехопили найманців та видали їх Росії. Але хто безпосередньо прийняв рішення про перенесення операції – парламентарі так і не з'ясували, адже у голови ВП Андрія Єрмака не може бути таких повноважень, а президент Володимир Зеленський письмових вказівок не давав. При цьому ні Єрмака, ні Зеленського ТСК не допитувала.