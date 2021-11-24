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Німеччина (4542) Анналена Бербок (326)

Україна матиме підтримку Німеччини на шляху до членства в ЄС, - коаліційна угода

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Україна матиме підтримку Німеччини на шляху до членства в ЄС, - коаліційна угода

Підтримка руху України до ЄС та сприяння відновленню територіальної цілісності нашої держави є окремим пунктом Коаліційної угоди нового уряду Німеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

В коаліційній угоді йдеться про спільну роботу з ЄС та його державами-членами над подальшим розвитком "Східного партнерства".

"Такі держави, як Україна, Молдова і Грузія, котрі прагнуть членства в ЄС, повинні отримати змогу наближатися (до цього) шляхом послідовних реформ у сфері верховенства права та ринкової економіки", - йдеться в документі.

Читайте також: "Я його не надавала б", - кандидатка у канцлери Німеччини Бербок про дозвіл на транзит газу "Північним потоком-2"

Щодо співпраці з Україною, конкретно прописано окремі аспекти, зокрема, в галузі енергетики: "Ми прагнемо поглибити енергетичне партнерство з Україною, маючи великі амбіції у сферах відновлюваної енергії, виробництва "зеленого" водню, енергоефективності та скорочення викидів CO2".

Соціал-демократ Олаф Шольц, який очолить майбутній уряд, погодив на очільницю зовнішньополітичного відомства співлідерку партії "Зелених" Анналену Бербок. Саме від неї багато в чому залежатиме політика Німеччини щодо України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатка у канцлери Німеччини від "Зелених" Бербок не бачить Україну в НАТО через конфлікт із РФ: "Кроки до членства заздалегідь нереальні"
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Топ коментарі
+12
а комсомолка меркель таки оказалась гнидой гедеэровской, и мокшанской гэбэшной

подстилкой.

в нападении паРаши на Грузию и вот уже в восьмилетней войне азиопского Мордора против

Украины есть и ее вина. это она запорола в 2008 году путь Украины и Грузии в НАТО.

это таки она всячестки препятствовала европейской интеграции Украины, выполняя задания

и поручения кремляди.

мерзкая лицемерка из штази! якого бiса було iй вручати орден? за що? тупе Зе-чмо!
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24.11.2021 18:13
+8
Притомному новому німецькому уряду-респект...
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24.11.2021 17:52
+6
Бубочці тільки цього не говоріть
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24.11.2021 17:52
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Бубочці тільки цього не говоріть
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24.11.2021 17:52 Відповісти
Притомному новому німецькому уряду-респект...
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24.11.2021 17:52 Відповісти
Анналена Бербок das ist gut !
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24.11.2021 18:44 Відповісти
Аnnalena Sharlotte Alma Baerbock!)
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24.11.2021 18:54 Відповісти

Я всех вас переживу. Вы не знаете Бубочку. Бубочка вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.
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24.11.2021 17:53 Відповісти
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24.11.2021 17:59 Відповісти
Гуте нахриштен !
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24.11.2021 18:05 Відповісти
звісно, що ця книга є в укр. перекладі Роксоляни Свято
https://komorabooks.com/product/zhinka-v-berlini/

Настоящее Время@CurrentTimeTv

20 ч



Книгу журналистки Марты Хиллерс "Женщина в Берлине" об изнасилованиях немок советскими солдатами внесли в россии в список экстремистских материалов, запрещенных к распространению на территории рф
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24.11.2021 18:08 Відповісти
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24.11.2021 20:47 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) 22 ч. ·

А сьогодні мене щиро порадували культурні новини з Росії:

"Минюст РФ внес в федеральный список экстремистских материалов 9 новых произведений, в том числе <...> книгу Марты Хиллерс «Женщина в Берлине. Дневник - с 20 апреля по 22 июня 1945 года»". (c)

(Раптом хто не в курсі, список творів, офіційно заборонених як "екстремістські", в Чекістані існує вже 15-й рік і весь час росте; станом на літо ц.р. налічував 5187 позицій.)

А зраділа я через те, що кілька років тому, пробуючи допомогти Видавництво "Комора" з пошуком ґранту на українське видання "Жінки в Берліні", була превельми здивована, коли кілька поважних європейських жіночих організацій, зайнятих у т.ч. боротьбою проти насильства над жінками (тобто славетний щоденник Марти Гіллерс, класика воєнного мемуару ХХ ст., мав би бути їхньою настільною книгою), - замість зрадіти з можливості долучитись до появи цієї книжки в Україні, несподівано зайняли позицію, яку Ахматова називала "притворился пуделем и полез под кровать": не відмовили, а просто - не відповіли. Зникли з овиду, розчинилися в тумані...

І ця "зрада жіночої справи" мені досі не давала спокою: як же так, як вони могли?..

А тепер, спасибі Мінюсту РФ, усе з'ясувалося: кажучи словами відомого анекдота - "Б...ді, сер" (с))).

І щось мені підказує, що й на заборону в Росії "Жінки в Берліні" - книжки, котра сама собою є подвигом, одним із найбільших, будь-коли вчинених жінкою для культури, - ті професійні борчині за права жінок так само промовчать. Ані не писнуть обуренням. Ані не заволають уголос - мовляв, що ж це коїться, "екстремізмом" оголошується свідчення зґвалтованої жертви, таж до такого "державного цинізму" в стосунку до жінок навіть нацисти не доходили!..

Що ж, хай мовчать.
А книжка в нас в Україні, нівроку, вийшла й без їхньої допомоги.
Купуйте, читайте, поширюйте: якщо не ми, то хто?
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24.11.2021 21:29 Відповісти
Скоти!!! Ви маєте вже нас включити до ЄС!!! Що ж у вас такі задньоприводні мізки? Вам потрібна війна. З усієї вашої поведінки -тільки цей висновок. Для вас війна-гроші.
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24.11.2021 18:08 Відповісти
у них там своих долб....ев хватает!
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24.11.2021 18:12 Відповісти
а комсомолка меркель таки оказалась гнидой гедеэровской, и мокшанской гэбэшной

подстилкой.

в нападении паРаши на Грузию и вот уже в восьмилетней войне азиопского Мордора против

Украины есть и ее вина. это она запорола в 2008 году путь Украины и Грузии в НАТО.

это таки она всячестки препятствовала европейской интеграции Украины, выполняя задания

и поручения кремляди.

мерзкая лицемерка из штази! якого бiса було iй вручати орден? за що? тупе Зе-чмо!
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24.11.2021 18:13 Відповісти
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24.11.2021 18:14 Відповісти
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24.11.2021 18:15 Відповісти
Це дійсно класна новина!
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24.11.2021 18:23 Відповісти
Помнится, Меркель специально для Украины, Молдовы и Беларуси ввеле термин "Восточноевропейские страны" - т.к. любая страна Европы могла претендовать на членство в ЕС.
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24.11.2021 18:23 Відповісти
...Посередині між правдою і брехнею лежить брехня. Це цитата з Буковського, який говорив так про радянську пропаганду. Коли кажу про правду посередині, виходжу з власного журналістського досвіду, що триває вже понад двадцять років. Іноді правдою посередині ми прикриваємо нездатність чи страх зробити морально-етичний вибір. Це дуже зручно, я часто бачила, як це відбувається.
Правда посередині - це одна зі стратегій нашого виживання. Всмоктана з молоком матері стратегія виживання - не займати позицію. Так було написано на радянських трамваях - «не высовываться». Ця стратегія короткочасно приносить комфорт, але у довгій перспективі вона - провальна, навіть призводить до катастроф.
Я бачу це в людях, яких ми називаємо російськими лібералами. Вони йдуть на компроміси й підписують, наприклад, лист підтримки Путіна після анексії Криму, вважаючи, що захищають тих, хто за ними. Режисери так захищають творчі колективи й так далі.
Конформізм завжди легше вважати виваженою позицією. Однак зі злом не може бути компромісів, бо зло ніколи не йде на поступки. https://theukrainians.org/myroslava-barchuk/
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24.11.2021 18:25 Відповісти
Коломойский: Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС 02.12.10. / Горит свеча печальным светом,урканы спят тревожным сном, майдан в ЕС несется полным ходом,стучит машина под полОм.
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24.11.2021 18:34 Відповісти
Енергетика ще у нас поки що якась є .Тому оці всі "амбітні плани" треба реалізовувати на території Германії,бо задовбемося по всьому світу газ випрошувати.
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24.11.2021 18:45 Відповісти
Бла-бла-бла....
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24.11.2021 18:58 Відповісти
Идите нах. Украине лучше быть с США и Великобританий, никогда в этот гадюшник под названием ЕС нельзя вступать.
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24.11.2021 19:23 Відповісти
Ноль доверия Германии и Франции после событий 2014 года. Отвергают любые экономические санкции в отношении РФ, строят потоки в обоход Украины, блокируют членство в НАТО со времен Ющенко, выражают глубокие озабоченности. Уроды конченные.
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24.11.2021 19:26 Відповісти
сила во мне течет..на
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24.11.2021 19:30 Відповісти
Nu chto, na sledujushchei nedeli ili v dekabre zhdjom terakti v Nemechine,inache zhe kremlini ne umejet
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24.11.2021 19:40 Відповісти
зелені завжди були друзями України, згадуючи Ребекку Хармс.
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24.11.2021 20:02 Відповісти
Обещать жениться, не значит жениться!
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24.11.2021 20:05 Відповісти
німцям і угорцям не вірю. . . . німці і угорці спонукають Московію до вторгнення в Україну і ЄС задля перерозподілу кордонів в Європі . . .
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24.11.2021 20:41 Відповісти
мелочь, но заслуживающая уважения
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24.11.2021 20:50 Відповісти
Решили бы сначала вопрос с другими странами-бомжами. Уже новые принимать собираются.
Эта Анналена похуже Штайнмаеров будет. Ну может и к лучшему, быстрее ЕС распадётся.
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24.11.2021 20:54 Відповісти
 
 