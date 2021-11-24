Посольство США попередило американських громадян про незвичайну активність РФ біля кордонів України
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Посольство США в Україні в рекомендаціях щодо подорожей в Україну попередило громадян США про незвичайну військову активність Росії поблизу кордонів України і в окупованому Криму.
Відповідне повідомлення опубліковане на сайті посольства США, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Громадян США повідомляють, що є свідчення про незвичайну військову активність Росії біля кордонів України і в окупованому Криму, що викликає занепокоєння. Рекомендації з подорожей в Україну залишаються на рівні 4 - не подорожувати до Криму через зловживання з боку російської окупаційної влади, у східні частини Донецької та Луганської областей через збройний конфлікт і у всю Україну через COVID-19", - йдеться в повідомленні.
У дипвідомстві також нагадують громадянам США, що умови безпеки на кордоні можуть змінитися "за коротким повідомленням або без будь-якого повідомлення".
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2 год ·
Президент Зеленский и глава офиса Андрей Ермак отказались прийти по приглашению Общественного телевидения на Первый национальный телеканал, чтобы объяснить обвинения в предательстве и наличии российских "кротов" в офисе президента, озвученные в их адрес экс-начальником ГУР МО Василием Бурбой: https://www.youtube.com/watch?v=JzH8XXlDok8. Об этом в понедельник заявила ведущая ток-шоу Мирослава Барчук в эфире программы "Зворотній відлік". Ранее Зеленский и Ермак не пришли на эфир на телеканал Украина, куда они до этого постоянно ходили на протяжении двух с половиной лет, объяснив это тем, что якобы вдруг перехотели ходить на телеканал олигарха. А вот я для дискуссии с властью хожу туда, где меня приглашают по Вагнергейту, и конечно, пришел на Общественное телевидение, которое финансируем мы, налогоплательщики. Однако на Общественное ТВ власть приходить боится, боится отвечать на вопросы журналистов. Слуги народа направили на Зворотній відлік представлять не руководителей ОП, СБУ, ГПУ, ДБР, либо членов ТСК ВР, а двух депутатов, которые не были членами парламентской следственной комиссии, то есть не могу отвечать даже за отчет! Поведение власти Зеелнского-Ермака становится все более все более трусливым. Они боятся любого честного диалога, потому что после потоков лжи, которые они извергали 15 месяцев о Вагнергейте, теперь любое слово работает против них.
Зеленский продолжает молчать о предательстве и не комментирует провал спецоперации по захвату "вагнеровцев". Спустя 5 суток ни один государственный руководитель ОП, СБУ, ГПУ, ДБР не ответил на обвинения Василия Бурбы. Комментируют только наемные блогеры офиса президента, внештатные советники, депутаты, которые не несут ответственности за свои слова и не связаны с данным делом.
Очевидно, это лучшее доказательство того, что Зеленский и Ермак опасаются раскрыть свою причастность к преступлению и к сокрытию преступления, и потому избегают любого диалога на любой площадке. Просто позор.
Щодо Ваших претензій до мінських угод - запропонуйте альтернативу яка виведе нас на якийсь статус-кво - долучить Британію і США, усуне Німеччину з її Північним потоком, чи ще якусь конфігурацію, виграшну до України. Критикувати легко, а ось зробити...
А, і що там з формулою Штайнмаєра? Вона краща за мінські угоди чи гірша?
вы уже показали как нужно драпать из Афгана.