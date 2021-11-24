Посольство США попередило американських громадян про незвичайну активність РФ біля кордонів України

Посольство США в Україні в рекомендаціях щодо подорожей в Україну попередило громадян США про незвичайну військову активність Росії поблизу кордонів України і в окупованому Криму.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті посольства США, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Громадян США повідомляють, що є свідчення про незвичайну військову активність Росії біля кордонів України і в окупованому Криму, що викликає занепокоєння. Рекомендації з подорожей в Україну залишаються на рівні 4 - не подорожувати до Криму через зловживання з боку російської окупаційної влади, у східні частини Донецької та Луганської областей через збройний конфлікт і у всю Україну через COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У дипвідомстві також нагадують громадянам США, що умови безпеки на кордоні можуть змінитися "за коротким повідомленням або без будь-якого повідомлення".

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