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Новини Політика України
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Ахметов (789) Шустер (359) телебачення (732) ПВК "Вагнер" (1476) Слуга народу (2545)

Заява частини "слуг народу" щодо каналів "Україна" та "Україна 24" стала відповіддю на запитання про "вагнергейт", – Бєлянський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заява частини

Публічна заява частини депутатів фракції "Слуга народу" щодо каналів "Україна" та "Україна 24" є формою відповіді на журналістські питання про "вагнергейт", які прозвучали у програмі "Свобода слова із Савіком Шустером" 19 листопада.

Про це заявив член наглядової ради "Медіа групи Україна" (МГУ) Дмитро Бєлянський, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Україна 24.

"Відмова влади представляти свою позицію в ефірі – автоматично означала, що ми отримаємо відповідь іншими способами. У даному випадку це спроба очорнити репутацію каналів та їхніх співробітників", - заявив Бєлянський.

Ймовірно, така відповідь суттєво погіршить ситуацію зі свободою слова у нашій країні, додав Бєлянський. Він підкреслив, що МГУ працює у суворій відповідності до інтересів суспільства, чітко дотримуючись стандартів журналістики та принципів свободи слова.

"Ми не можемо замовчувати ні результатів міжнародного розслідування Bellingcat щодо спецоперації "вагнерівців", ні теми офшорів президента України, ні інших резонансних розслідувань. Влада має право коментувати або відмовлятися від коментарів, але інформацію, яка становить суспільний інтерес, завжди буде опублікована", - зазначив Бєлянський.

Редакційна політика каналів "Україна" та "Україна 24" не змінювалася, не змінюється і не може змінюватися, оскільки повністю ґрунтується на принципах свободи слова, зазначив член наглядової ради МГУ.

"Акціонер "Медіа Групи Україна" (МГУ) Рінат Ахметов не втручається у редакційну політику каналу "Україна 24", як і інших активів МГУ, і неодноразово заявляв про це. Він не втручався в неї раніше, і я не можу собі уявити, щоб будь-які обставини могли переконати Ріната Леонідовича втрутитися у неї в майбутньому", - підсумував Дмитро Бєлянський.

Нагадаємо, раніше частина депутатів фракції "Слуга Народу" заявили, що мають намір бойкотувати ефіри Україна та Україна 24 через незгоду з редакційною політикою цих телеканалів.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+18
неявка команды на футбольный матч = техническое поражение

не обсуждается.....
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24.11.2021 19:22
+15
Это у зедебидов отработанный прием,95 анал по команде фас кого только грязью и брехней не обливал, вся его работа на этом заключалась, а сейчас великий деятель членограй, нервничает, так это только правду говорят.
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24.11.2021 19:20
+9
Про дам легкого поведения так это к вам зедебилы,это у вас любители анала на халяву.А правдивая информация ,нужна .И не важно на каком канале ее донесут людям.На г+г мосейчучка про такое тебе не расскажет. Или ты зедебил считаешь ,что это не правда ,что там говорил Бурба и Бутусов?
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24.11.2021 19:35
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Чуваки вааще не палятся!
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24.11.2021 19:04 Відповісти
неявка команды на футбольный матч = техническое поражение

не обсуждается.....
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24.11.2021 19:22 Відповісти
Тока если не форс-мажор. В ОП считают, что зеленого створіннячка обгажені труси то форс мажор.
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24.11.2021 19:25 Відповісти
Та Да, абсолютно незалежні, хіба що від грошей. Але то такоє. Хай собачаться поміж собою, від цього ВСІ виграЮть аби не змовлялися иіж собою.
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24.11.2021 19:06 Відповісти
"між собою".
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24.11.2021 19:52 Відповісти
Та бойкотували б всі телеканали, чого ж по дрібницям розмінюватися! Всерівно ККД нульовий, одні тільки "зашквари" і "натягування сови на глобус".
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24.11.2021 19:06 Відповісти
А фигли Ренат Леонидычу кудись там " втручатися" - сказал "фас" и шавки на Президента ринулись
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24.11.2021 19:07 Відповісти
Это у зедебидов отработанный прием,95 анал по команде фас кого только грязью и брехней не обливал, вся его работа на этом заключалась, а сейчас великий деятель членограй, нервничает, так это только правду говорят.
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24.11.2021 19:20 Відповісти
Про дам легкого поведения так это к вам зедебилы,это у вас любители анала на халяву.А правдивая информация ,нужна .И не важно на каком канале ее донесут людям.На г+г мосейчучка про такое тебе не расскажет. Или ты зедебил считаешь ,что это не правда ,что там говорил Бурба и Бутусов?
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24.11.2021 19:35 Відповісти
Ага, и поэтому Зеля назначает людей Ахметки во властные кабинеты? Типа с ним воюет?
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24.11.2021 19:26 Відповісти
Ти хотів сказати, мабуть, "шавкі прєзідєнта".
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24.11.2021 19:54 Відповісти
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24.11.2021 20:04 Відповісти
Олігархічне телебачення вже нікому з розумних громадян не цікаве. Ну от що мені з каналу "Україна"? Точка зору Ахмєтова і реклама його "благодійної діяльності"? Та пішов цей упир разом з своїм каналом нах! В мене рік назад зникло зоображення на телевізорі. Якось з ремонтом затягнулось а зараз так звикли що навіть думки про те щоб витратити гроші на ремонт або придбання нового "ящика для дурнів" не виникає і тв затягли на горище. Можна дивитися через мережу але ... не цікаво і потребує дуже багато часу, який вже шкода витрачати на потоки лайна...
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24.11.2021 19:07 Відповісти
За даними «Детектора медіа», 74% людей беруть новини саме з телебачення, і хоч ця цифра з року в рік меншає, не варто її недооцінювати.
73% виборців, які голосували за Зеленського, - це наслідок роботи телебачення, серіалу «Слуга народу».
Тобто якщо серіал змусив народ проголосувати на телевізійного персонажа Голобородька, уявіть собі, як можна було б у позитивний спосіб міняти свідомість людей - десовітизувати, робити освітні, культурні проєкти - якби власники мали інший горизонт мислення. https://theukrainians.org/myroslava-barchuk/
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24.11.2021 19:09 Відповісти
Дуже-дуже слушно!
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24.11.2021 19:29 Відповісти
брешіть, брешіть, рижемразівські, ніби "...РінАх не втручається у редакційну політику каналу "Україна 24", як і інших активів МГУ"
У всяк випадку, футбольні уболівальники прекрасно знають, як "невтручається"
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24.11.2021 19:17 Відповісти
Верим,димон,верим!
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24.11.2021 19:18 Відповісти
Да пусть не ходят ,кроме г+г ,вообще никуда -сами себе отстрелили ногу -чем их меньше тем лучше
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24.11.2021 19:24 Відповісти
А вот прикол - на "5-й" они будуть ходить, если их пригласят?
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24.11.2021 19:30 Відповісти
Та їх завжди запрошують, просто вони бояться туди ходити, бо їх там як м'яча пінають.
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24.11.2021 19:48 Відповісти
Сцут
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24.11.2021 20:00 Відповісти
Надо ещё разобраться как олигархи вывели каналы в платную цифру, и теперь украинцы спокойно смотрят бесплатныероссийские каналы , БО ДРУГИЕ ЗАКОДИРОВАНЫ - типичная спецоперация оккупантов
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24.11.2021 20:02 Відповісти
Коломойский их ждёт с утра и до глубокой ночи на своём канале.
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24.11.2021 20:34 Відповісти
тысчу лет не смотрел Г+Г
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24.11.2021 22:04 Відповісти
 
 