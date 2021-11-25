Нового керівника САП буде обрано до грудня 2021 р., НАБУ отримає обладнання для перехоплення інформації, - меморандум з МВФ

Оновлений меморандум України з Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до грудня 2021 року та надання до 2022 року Національному антикорупційному бюро України ресурсів й обладнання для перехоплення інформації.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми забезпечимо автономність САП. Ми завершимо конкурсний відбір та призначимо нового керівника САП до кінця листопада 2021 року", - йдеться у тексті меморандуму, який МВФ оприлюднив у середу.

У документі також закріплено зобов'язання надання НАБУ до 2022 року необхідного обладнання для забезпечення детективами Бюро самостійного перехоплення інформації. "На виконання закону, що дозволяє НАБУ перехоплювати інформацію, ми надамо необхідні ресурси, обладнання й технологічні рішення, щоб НАБУ могло самостійно перехоплювати інформацію зі стаціонарних та мобільних пристроїв до кінця грудня 2021 року", - наголошується у меморандумі.

Документ також декларує захист незалежності НАБУ як центрального органу виконавчої влади з особливим статусом при Кабінеті Міністрів, зокрема вирішення законодавчих колізій на користь незалежності Бюро – моделі зовнішнього аудиту незалежними експертами.

"Прискорити процес відбору нового директора НАБУ, віддаючи вирішальну роль незалежним експертам із міжнародним досвідом щонайменше з двома голосами незалежних експертів у комісії з шести членів... підтвердити статус нинішнього голови НАБУ, щоб уникнути юридичних викликів поточній роботі НАБУ та забезпечити плавний перехід...доки не буде обрано нового директора НАБУ", - йдеться у меморандумі.

У документі також наголошується на підтримці незалежності Вищого антикорупційного суду. Зазначається, що суд буде й надалі забезпечений фінансовими ресурсами для продуктивної діяльності. "До кінця грудня 2021 року ВАКС отримає право користування постійними приміщеннями, які відповідають потребам", - ідеться у меморандумі.