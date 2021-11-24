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МВФ (1343) наглядова рада (80) Нафтогаз (1246) Енергоатом (447) Укренерго (573)

Україна в рамках меморандуму з МВФ зобов'язалась сформувати наглядові ради "Нафтогазу", "Укренерго" і "Енергоатому"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна в рамках меморандуму з МВФ зобов'язалась сформувати наглядові ради

Україна в рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом взяла на себе зобов'язання сформувати і забезпечити роботу наглядових рад ПрАТ "НЕК "Укренерго", НАК "Нафтогаз України" і НАЕК "Енергоатом" на основі прозорого і конкурентного відбору.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми гарантуємо, що держпідприємства діятимуть на відстані витягнутої руки від уряду, зберігаючи прогрес, досягнутий у зміцненні корпоративного управління, зокрема шляхом збереження більшості незалежних наглядових рад", – йдеться в тексті оновленого меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ за програмою stand-by.

Терміни формування нових наглядових рад:

  • ПрАТ "НЕК "Укренерго" до кінця грудня 2021 року,
  • НАК "Нафтогаз України" – до кінця січня 2022 року
  • НАЕК "Енергоатом" – до кінця травня 2022 року

Також читайте: "Нафтогаз" розраховує, що нові члени наглядової ради компанії будуть обрані до грудня

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
Так они же были при "барыгах". И доходность была Теперь придется восстанавливать.
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24.11.2021 19:46
+4
на основі прозорого і конкурентного відбору

"Прозорий відбор" в наглядові ради від бубочки гарно видно на прикладі залізничника Сірожі)
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24.11.2021 19:47
+4
Ну мне бы и этого мизера хватило для найма снайперского расчета и группы прекрытия, чтобы навсегда решить вопрос ЗЕ и Ермака.
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24.11.2021 20:30
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зелена прислуга урода наркомана з головкою ЄрЗе 100% наіпе придурків з МВФ
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24.11.2021 19:45 Відповісти
Это может прокатить только 1 раз. Не выполнит требования в установленные договором сроки -- пролетит как фанера.
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24.11.2021 19:48 Відповісти
стільки раз вже це "прокатувало"...
Ти не правий
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24.11.2021 19:49 Відповісти
Сколько? Это был первый транш по программе после прекращения сотрудничества осенью 2019 года, когда Зеля не выполнил условия фонда по отлучению от власти Бени. До этого при Порохе транши были в 1.4 млрд и 5 млрд. на более мягких условиях.. Была и реструктуризация. А не жалкий пробничек в 0.7 млрд, как сейчас.
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24.11.2021 19:59 Відповісти
Может быть. Поэтому и дали пробничек на 0.7. Беня на порядок больше должен бюджету. Изъять его долг и не нужны займы.
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24.11.2021 20:34 Відповісти
Так они же были при "барыгах". И доходность была Теперь придется восстанавливать.
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24.11.2021 19:46 Відповісти
Бідний Беня , як тепер енергетику меньше собівартості купувати ?
Прочь руки дикого запада от кормушки зелёных сиротинкшек 🙂
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24.11.2021 20:30 Відповісти
на основі прозорого і конкурентного відбору

"Прозорий відбор" в наглядові ради від бубочки гарно видно на прикладі залізничника Сірожі)
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24.11.2021 19:47 Відповісти
А чо,Метода,свои миллиметра в месяц имеет,и Шмарклю хвалит?
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24.11.2021 20:28 Відповісти
А чо,Серожа,свои поллимона в месяц имеет,и Шмарклю в дупу целует?
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24.11.2021 20:32 Відповісти
Кирило Шевченко: великий махінатор з НБУ. Сліди в Укргазбанку!
https://www.youtube.com/watch?v=e3t8pwz455E
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24.11.2021 19:47 Відповісти
Куда отправлять резюме о приёме на работу?Согласен работать за минималку!О себе -пенсионер,стаж 40 лет(официальный),пенсия 2200гр..Просто кушать очень хочется!!!
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24.11.2021 19:51 Відповісти
А вы умеете дорожки запускать ?
Если нет тогда вы нам не подходите
Сергей Лещенко
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24.11.2021 20:55 Відповісти
Ща начнуть тянути синків, дочок...а кулі -з/п штук 100-120 тис. Короче, повний пи_дець, а завжди говорив, доки десяток сволочів не засохне на каштанах на Хрещатику - порядку не буде! Доказано наприклад Румунією
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24.11.2021 19:54 Відповісти
Гроши не давать , пока не сформируют
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24.11.2021 19:58 Відповісти
Так дали мизер на пробу.
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24.11.2021 20:00 Відповісти
😀
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24.11.2021 20:03 Відповісти
Ну мне бы и этого мизера хватило для найма снайперского расчета и группы прекрытия, чтобы навсегда решить вопрос ЗЕ и Ермака.
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24.11.2021 20:30 Відповісти
Кстати хороший вариант. Только начинать нужно с бородатой бабушки.
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24.11.2021 20:36 Відповісти
У бородатой бабушки нет МВД, СБУ, НГУ, ГПУ и прочих ключевых и силовых структур.

Бабушку можно и потом шнурочком удавить, когда под контролем будет весь силовой блок.
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24.11.2021 20:44 Відповісти
Бабушка держит крепко за крашенки и президента, и СБУ, и ГПУ, и МВД. И даже ближайший телохранитель президента и тот приставлен к нему бабушкой. Поэтому бабушка первично в этом списке.
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24.11.2021 21:43 Відповісти
Без ЗЕ и Ермака бабушка будет отдавать приказы СБУ и НГУ?

Яйки-то ЗЕ уже холодными и недоступными будут.
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24.11.2021 21:49 Відповісти
Когда дело дойдет то выбора, кого будет слушаться Баканов -- своего типа "друга детства" или того, кто крепко держит за крашенки всю его жизнь? Я думаю, вопрос излишен. И напомню, что в случае чего, руководителем страны становится еще одна Бенина шавка - Стефанчук.
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24.11.2021 22:03 Відповісти
Не думаю, что кто-то из этих клоунов захочет что-то отстаивать при таком развороте событий.

Ты из них прямо каких-то мальчишей-кибальчишей делаешь. А там корзина печенья и бочка варенья. И ноги при первых признаках пилюлей.
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25.11.2021 01:32 Відповісти
Іноземці дають заохочення, щоб хоч народні обранці щось хороше для країни зробили.
Яка ганьба.
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24.11.2021 20:04 Відповісти
Не для того ці гельмінти до зРади йшли !!!)))
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24.11.2021 20:18 Відповісти
Європейці дивляться на українців як на папуасів. І я думаю, хутін неодноразово просував на заході тезу - Україна не відбулась, бо народ не може обрати адекватну незлочинну владу.
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24.11.2021 20:20 Відповісти
Європейці навіть не відрізняють українців від московитів ,тим більше що розмовляють однією мовою і на жаль не українською !!!)))
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24.11.2021 20:26 Відповісти
Одне чмо назвало мене селючкою, бо я українською дописую. Уявляєте ?
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25.11.2021 22:06 Відповісти
Дебільність не лікується ,на жаль !!!)))))
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25.11.2021 22:09 Відповісти
На жаль, таких олігофренів забагато.
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25.11.2021 22:11 Відповісти
Понад 60%, "мудрий нарід" ,це Чахлик Невмирущий !!!!)))
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25.11.2021 22:14 Відповісти
коломойша, руда гнида, мертвейчук і фірташ?
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24.11.2021 20:11 Відповісти
Де стількі Серлещів знайти,квартал не гумовий ???
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24.11.2021 20:17 Відповісти
Мы проводим реформы и МВФ должны нам денег.
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24.11.2021 20:21 Відповісти
Я теж власну хату реформую ,але гроши не з кого не вимогаю !!!)))
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24.11.2021 20:24 Відповісти
Кто это "мы" и какие реформы?

Тот же Нафтогаз был абсолютно рейдерски захвачен, например.
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24.11.2021 20:28 Відповісти
ну, а 1.12 - надзвичайний стан!

Hellis@13Hellis_13



газовая сделка между ОПГ Зеленского/Ермака и Коломойским по передаче Коломойскому газа, которая была остановлена из-за получения огласки, планируется повторно на 30 ноября.

Петр Петров@Rooftop564



це не слухи, на 30.11 планується якийсь дуже великий правочин між Коломойським та Нафтогазом - https://www.ukrnafta.com/povidomlennya-pro-vnesennya-zmin-do-proektu-poryadku-dennogo-pozachergovyh-zagalnyh-zboriv-akczionernogo-tovarystva-shcho-sklykani-na-30.11.2021
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24.11.2021 20:38 Відповісти
наєм - лещенко і заліщук мають розірватись на всі наглядові ради при ЗЕ-владі? чи такі такі самі підступні тварини як ці наєми - лещенки - защєкухуяки
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24.11.2021 20:45 Відповісти
Коболева вернут в Нафтогаз буде с плюсом 20 миллиардов ,из них 7 ярдов в бюджет Украины...Ждите карман шире...бандиты Кучмисты Зелемойские так не працюють.... А Энергоатом Кучма закрыє зовсім...
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24.11.2021 21:38 Відповісти
а зелох об этом в курсе, он вышел из наркоманского угара?
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24.11.2021 22:22 Відповісти
А судьи наблюдатели кто?
МВФ срочно нужно устроить сотню всокооплачиваемых дармоедов?
До недавнего времени, наблюдателями были на общественных началах, без оплаты. Как родительский комитет класса в школе.
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25.11.2021 08:58 Відповісти
"Україна в рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом взяла на себе зобов'язання сформувати і забезпечити роботу наглядових рад ПрАТ "НЕК "Укренерго", НАК "Нафтогаз України" і НАЕК "Енергоатом" из кадров 95го квартала"
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25.11.2021 10:46 Відповісти
 
 