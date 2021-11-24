Україна в рамках меморандуму з МВФ зобов'язалась сформувати наглядові ради "Нафтогазу", "Укренерго" і "Енергоатому"

Україна в рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом взяла на себе зобов'язання сформувати і забезпечити роботу наглядових рад ПрАТ "НЕК "Укренерго", НАК "Нафтогаз України" і НАЕК "Енергоатом" на основі прозорого і конкурентного відбору.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми гарантуємо, що держпідприємства діятимуть на відстані витягнутої руки від уряду, зберігаючи прогрес, досягнутий у зміцненні корпоративного управління, зокрема шляхом збереження більшості незалежних наглядових рад", – йдеться в тексті оновленого меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ за програмою stand-by.

Терміни формування нових наглядових рад:

ПрАТ "НЕК "Укренерго" до кінця грудня 2021 року,

НАК "Нафтогаз України" – до кінця січня 2022 року

НАЕК "Енергоатом" – до кінця травня 2022 року

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