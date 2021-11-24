Україна в рамках меморандуму з МВФ зобов'язалась сформувати наглядові ради "Нафтогазу", "Укренерго" і "Енергоатому"
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Україна в рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом взяла на себе зобов'язання сформувати і забезпечити роботу наглядових рад ПрАТ "НЕК "Укренерго", НАК "Нафтогаз України" і НАЕК "Енергоатом" на основі прозорого і конкурентного відбору.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми гарантуємо, що держпідприємства діятимуть на відстані витягнутої руки від уряду, зберігаючи прогрес, досягнутий у зміцненні корпоративного управління, зокрема шляхом збереження більшості незалежних наглядових рад", – йдеться в тексті оновленого меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ за програмою stand-by.
Терміни формування нових наглядових рад:
- ПрАТ "НЕК "Укренерго" до кінця грудня 2021 року,
- НАК "Нафтогаз України" – до кінця січня 2022 року
- НАЕК "Енергоатом" – до кінця травня 2022 року
Топ коментарі
+5 18c49ed2
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+4 Andriy Kalnyshevsky
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+4 Герхард
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Ти не правий
Как сообщалось, МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование долгое время приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств. Совет директоров МВФ принял решение о выделении второго транша в размере SDR500 ($699 млн) 22 ноября этого года.
Прочь руки дикого запада от кормушки зелёных сиротинкшек 🙂
"Прозорий відбор" в наглядові ради від бубочки гарно видно на прикладі залізничника Сірожі)
https://www.youtube.com/watch?v=e3t8pwz455E
Если нет тогда вы нам не подходите
Сергей Лещенко
Бабушку можно и потом шнурочком удавить, когда под контролем будет весь силовой блок.
Яйки-то ЗЕ уже холодными и недоступными будут.
Ты из них прямо каких-то мальчишей-кибальчишей делаешь. А там корзина печенья и бочка варенья. И ноги при первых признаках пилюлей.
Яка ганьба.
Тот же Нафтогаз был абсолютно рейдерски захвачен, например.
Hellis@13Hellis_13
газовая сделка между ОПГ Зеленского/Ермака и Коломойским по передаче Коломойскому газа, которая была остановлена из-за получения огласки, планируется повторно на 30 ноября.
Петр Петров@Rooftop564
це не слухи, на 30.11 планується якийсь дуже великий правочин між Коломойським та Нафтогазом - https://www.ukrnafta.com/povidomlennya-pro-vnesennya-zmin-do-proektu-poryadku-dennogo-pozachergovyh-zagalnyh-zboriv-akczionernogo-tovarystva-shcho-sklykani-na-30.11.2021
судьинаблюдатели кто?
МВФ срочно нужно устроить сотню всокооплачиваемых дармоедов?
До недавнего времени, наблюдателями были на общественных началах, без оплаты. Как родительский комитет класса в школе.