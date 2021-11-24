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Приватбанк і Ощадбанк до кінця 2021 року ухвалять дорожні карти стосовно приватизації, - меморандум з МВФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Приватбанк і Ощадбанк до кінця 2021 року ухвалять дорожні карти стосовно приватизації, - меморандум з МВФ

Відповідно до меморандуму України з МВФ, державні Приватбанк та Ощадбанк у співпраці з Мінфіном до кінця 2021 року ухвалять дорожні карти, які опишуть необхідні кроки для їх повної чи часткової приватизації.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

В цих документах також будуть зазначені необхідні поправки до законодавства, які можуть бути потрібними для виконання зазначених варіантів продажу, та інші кроки для залучення авторитетних міжнародних інвесторів,

Це зобов'язання є новим структурним маяком програм і має бути виконано до кінця січня 2022 року.

Крім того, з метою поліпшення управління в держбанках планується ухвалити до кінця листопада 2021 року поправки до законодавства, що скасовують пом'якшення критеріїв відбору представників держави до наглядових рад держбанків і залучити міжнародного авторитетного радника для проведення оцінки роботи кожної наглядової ради держбанку в 2021 році.

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Також новим структурним маяком зазначено ухвалення до кінця листопада 2021 року планів наступності із зазначенням термінів для кожної наглядової ради держбанку відповідно до їх затверджених стратегій на 2021–2024 роки.

У меморандумі нагадується, що затверджені у серпні 2020 року Принципи стратегічного реформування державного банківського сектора передбачають скорочення участі держави з поточних 50,4% чистих активів до 25% до 2025 року.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
Опять Беня приватизирует 😀😀😀?
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24.11.2021 20:16
+6
Не зрозумів: тобто у держави не буде державних банків???

Це я не так зрозумів чи державі банки не потрібні? Хтось поясніть будьласка, бо не розумію я цього...
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24.11.2021 20:19
+4
Уже даже покупатель есть. Правда он межденародный преступник, но только не в Украине.
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24.11.2021 20:32
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Опять Беня приватизирует 😀😀😀?
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24.11.2021 20:16 Відповісти
ой, у когось гривня впала...

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24.11.2021 20:33 Відповісти
Або ж Ахмєтов.
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24.11.2021 22:05 Відповісти
у Ахметыча свой ПУМб есть, а вот Бене вернуть кормушку не мешало бы
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24.11.2021 23:18 Відповісти
Короче нет ни леса, ни земли , ни банков ни промышленности. Так на кой нам нужен Уряд и ВР.
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24.11.2021 20:17 Відповісти
Хужэ нибудит
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24.11.2021 21:11 Відповісти
***********************. (если шо - это ирония)
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24.11.2021 21:50 Відповісти
Не зрозумів: тобто у держави не буде державних банків???

Це я не так зрозумів чи державі банки не потрібні? Хтось поясніть будьласка, бо не розумію я цього...
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24.11.2021 20:19 Відповісти
Може і держави вже не буде.
Доголосувались..
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24.11.2021 20:22 Відповісти
Все что даёт прибыль нужно приватизировать, там где одни убытки останется у государства, все просто😁
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24.11.2021 22:37 Відповісти
Твою мать. Уменьшение зарплат и субсидий, поднятие тарифов, вывоз леса-кругляка, создание наглядовых рад. И все это ради копеек, за которые Ахметов может себе виллу купить. Украина ты не трахнулась?
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24.11.2021 20:22 Відповісти
Бубачка ж тоже хочет виллу как у Ахметова, а народ пускай смотрит сериал скоты
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24.11.2021 21:13 Відповісти
создание наглядовых рад. И все это ради копеек, за которые Ахметов может себе
привлечь международного авторитетного советника для проведения оценки работы каждого набсовета госбанка в 2021 Источник: https://censor.net/ru/n3301428
Ахметов, Коломойский лишние.
Скорее всего Австрия Райфайзен.
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24.11.2021 21:55 Відповісти
Уже даже покупатель есть. Правда он межденародный преступник, но только не в Украине.
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24.11.2021 20:32 Відповісти
Есть. Райфайзен.
Банки купят "воры в законе" межденародный преступник у них шнырём шастает.
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24.11.2021 21:58 Відповісти
який президент такий і підпис.

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24.11.2021 20:35 Відповісти
Это хитрый клоун наверняка сам такое "обязательство" подсунул МВФу. Клоун должен неотложно отправиться в отставку.
Но там еще такое обязательство есть:
Офіс генпрокурора має опублікувати піврічний звіт про результати кримінальних справ стосовно колишніх власників, менеджерів і пов'язаних осіб збанкрутілих з 2014 року банків
https://glavcom.ua/economics/finances/mvf-ozvuchiv-ukrajini-umovi-dlya-novih-transhiv-801563.html
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24.11.2021 20:53 Відповісти
Воровство, приватизировать такие банки в одни руки.
Лучше продать за пол цены акции банков 100 000 простым гражданам и начать выстраивать средний класс, а не заниматься *********.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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24.11.2021 21:14 Відповісти
Т.е вы предлагаете перед раздачей акций обесценить их в 2 раза?
Потом наблюдательный совет дополнительно эмитирует второй выпуск акций и продаёт его. Вы на руках уже имеете 25% от стоимости акций.
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24.11.2021 22:03 Відповісти
Судя по всему - продавать уже нечего
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24.11.2021 22:34 Відповісти
.... мы стоим на пороге грандиозного шухера
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24.11.2021 23:21 Відповісти
 
 