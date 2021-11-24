Приватбанк і Ощадбанк до кінця 2021 року ухвалять дорожні карти стосовно приватизації, - меморандум з МВФ

Відповідно до меморандуму України з МВФ, державні Приватбанк та Ощадбанк у співпраці з Мінфіном до кінця 2021 року ухвалять дорожні карти, які опишуть необхідні кроки для їх повної чи часткової приватизації.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

В цих документах також будуть зазначені необхідні поправки до законодавства, які можуть бути потрібними для виконання зазначених варіантів продажу, та інші кроки для залучення авторитетних міжнародних інвесторів,

Це зобов'язання є новим структурним маяком програм і має бути виконано до кінця січня 2022 року.

Крім того, з метою поліпшення управління в держбанках планується ухвалити до кінця листопада 2021 року поправки до законодавства, що скасовують пом'якшення критеріїв відбору представників держави до наглядових рад держбанків і залучити міжнародного авторитетного радника для проведення оцінки роботи кожної наглядової ради держбанку в 2021 році.

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Також новим структурним маяком зазначено ухвалення до кінця листопада 2021 року планів наступності із зазначенням термінів для кожної наглядової ради держбанку відповідно до їх затверджених стратегій на 2021–2024 роки.

У меморандумі нагадується, що затверджені у серпні 2020 року Принципи стратегічного реформування державного банківського сектора передбачають скорочення участі держави з поточних 50,4% чистих активів до 25% до 2025 року.