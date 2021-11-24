Приватбанк і Ощадбанк до кінця 2021 року ухвалять дорожні карти стосовно приватизації, - меморандум з МВФ
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Відповідно до меморандуму України з МВФ, державні Приватбанк та Ощадбанк у співпраці з Мінфіном до кінця 2021 року ухвалять дорожні карти, які опишуть необхідні кроки для їх повної чи часткової приватизації.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
В цих документах також будуть зазначені необхідні поправки до законодавства, які можуть бути потрібними для виконання зазначених варіантів продажу, та інші кроки для залучення авторитетних міжнародних інвесторів,
Це зобов'язання є новим структурним маяком програм і має бути виконано до кінця січня 2022 року.
Крім того, з метою поліпшення управління в держбанках планується ухвалити до кінця листопада 2021 року поправки до законодавства, що скасовують пом'якшення критеріїв відбору представників держави до наглядових рад держбанків і залучити міжнародного авторитетного радника для проведення оцінки роботи кожної наглядової ради держбанку в 2021 році.
Також новим структурним маяком зазначено ухвалення до кінця листопада 2021 року планів наступності із зазначенням термінів для кожної наглядової ради держбанку відповідно до їх затверджених стратегій на 2021–2024 роки.
У меморандумі нагадується, що затверджені у серпні 2020 року Принципи стратегічного реформування державного банківського сектора передбачають скорочення участі держави з поточних 50,4% чистих активів до 25% до 2025 року.
Будь ласка, зачекайте...
Це я не так зрозумів чи державі банки не потрібні? Хтось поясніть будьласка, бо не розумію я цього...
Доголосувались..
привлечь международного авторитетного советника для проведения оценки работы каждого набсовета госбанка в 2021 Источник: https://censor.net/ru/n3301428
Ахметов, Коломойский лишние.
Скорее всего Австрия Райфайзен.
Банки купят "воры в законе" межденародный преступник у них шнырём шастает.
Но там еще такое обязательство есть:
Офіс генпрокурора має опублікувати піврічний звіт про результати кримінальних справ стосовно колишніх власників, менеджерів і пов'язаних осіб збанкрутілих з 2014 року банків
https://glavcom.ua/economics/finances/mvf-ozvuchiv-ukrajini-umovi-dlya-novih-transhiv-801563.html
Лучше продать за пол цены акции банков 100 000 простым гражданам и начать выстраивать средний класс, а не заниматься *********.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Потом наблюдательный совет дополнительно эмитирует второй выпуск акций и продаёт его. Вы на руках уже имеете 25% от стоимости акций.