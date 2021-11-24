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Закликаємо нову німецьку коаліцію до більш жорсткої позиції щодо "Північного потоку-2", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Закликаємо нову німецьку коаліцію до більш жорсткої позиції щодо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до коаліційного уряду Німеччини з проханням посилити тиск на Російську Федерацію, перешкоджаючи введенню в дію "Північного потоку-2".

 Він наголосив, що "процес сертифікації проєкту має повністю відповідати не лише букві, а й духові європейського законодавства". Окрім того, Кулеба звернув увагу, що в коаліційній угоді зафіксовано готовність розвивати енергетичне партнерство з Україною, що закладає базу зміцненню стратегічного партнерства Києва й Берліна "на багато років уперед", - повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Кулеба також висловив сподівання, що Німеччина й надалі надаватиме підтримку Україні: "Нова коаліційна угода чітко фіксує постійну підтримку з боку ФРН суверенітету та територіальної цілісності України. Це свідчить і про спадковість німецької політики за нормандським форматом та зусиллями щодо політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського конфлікту".

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Кулеба вважає, що українська дипломатія змогла донести до німецьких партнерів важливість залучення України, Грузії та Молдови до розвитку "Східного партнерства: "Україна вітає схвалення нової коаліційної угоди в Німеччині. Для нас дуже важливо, що майбутній німецький уряд погодився з принциповою позицією України: текст коаліційної угоди вперше визнає важливість виділення України, Грузії та Молдови в рамках Східного партнерства та підтверджує підтримку України шляхом євроінтеграції".

Міністр повідомив, що новий німецький уряд сприятиме тиску на Російську Федерацію задля припинення дестабілізації в Україні, а також на її окупованих територіях і додав: "Ми з нетерпінням чекаємо на призначення нового німецького уряду і бажаємо нової коаліції" успіхів на благо Німеччини та Європи, що відповідає інтересам України".

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та запустят его это всего лишь вопрос времени
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24.11.2021 21:43 Відповісти
Если даже администрация Байдена лоббирует этот проект, то сложно представить, что ему может помешать.
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24.11.2021 23:29 Відповісти
А в ответ - ...
Ваши варианты.
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24.11.2021 21:44 Відповісти
На других надейся , а сам не плошай.
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24.11.2021 21:45 Відповісти
Фианто Дури
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24.11.2021 21:51 Відповісти
Могли бы рассказать , кто в той коалиции больший друг Украины
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24.11.2021 22:03 Відповісти
 
 