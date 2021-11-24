Десять нових приладів автофіксації порушень ПДР запрацюють в 7 областях з 26 листопада, - патрульна поліція

З 26 листопада на автомобільних дорогах Запоріжжя, Львова, Тернополя, Донецької, Миколаївської, Рівненської та Харківської областей запрацюють 10 приладів фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Про це повідомив перший заступник голови Департамента патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

Розташування приладів:

м. Запоріжжя (1 прилад контролю "КАСКАД") - вул. Немировича-Данченка, 73

м. Львів (2 прилади контролю "КАСКАД")

просп. Святого Івана Павла ІІ, 35

вул. Княгині Ольги, 100-К

м. Тернопіль (1 прилад контролю "КАСКАД") - просп. Степана Бандери, 90

Донецька область (1 прилад контролю "КАСКАД") - на 36 км+492 автодороги Н-20

Миколаївська область (2 прилади контролю "КАСКАД"):

на 139 км+684 автодороги М-14

на 200 км+036 автодороги Н-24

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Рівненська область (2 прилади контролю "КАСКАД"):

на 394 км+318 автодороги М-06

на 328 км+826 автодороги М-06

Харківська область (1 прилад контролю "КАСКАД") - на 49 км+934 автодороги Р-46

Отже з 26 листопада автоматично фіксуватимуть правопорушення 246 приладів, які розташовані у 24 містах та 15 областях.

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