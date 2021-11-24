Десять нових приладів автофіксації порушень ПДР запрацюють в 7 областях з 26 листопада, - патрульна поліція
Новини Цензор.НЕТ Авто
З 26 листопада на автомобільних дорогах Запоріжжя, Львова, Тернополя, Донецької, Миколаївської, Рівненської та Харківської областей запрацюють 10 приладів фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.
Про це повідомив перший заступник голови Департамента патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.
Розташування приладів:
м. Запоріжжя (1 прилад контролю "КАСКАД") - вул. Немировича-Данченка, 73
м. Львів (2 прилади контролю "КАСКАД")
- просп. Святого Івана Павла ІІ, 35
- вул. Княгині Ольги, 100-К
м. Тернопіль (1 прилад контролю "КАСКАД") - просп. Степана Бандери, 90
Донецька область (1 прилад контролю "КАСКАД") - на 36 км+492 автодороги Н-20
Миколаївська область (2 прилади контролю "КАСКАД"):
- на 139 км+684 автодороги М-14
- на 200 км+036 автодороги Н-24
Рівненська область (2 прилади контролю "КАСКАД"):
- на 394 км+318 автодороги М-06
- на 328 км+826 автодороги М-06
Харківська область (1 прилад контролю "КАСКАД") - на 49 км+934 автодороги Р-46
Отже з 26 листопада автоматично фіксуватимуть правопорушення 246 приладів, які розташовані у 24 містах та 15 областях.
Будь ласка, зачекайте...
Тож чим більше камер - тим краще для безпеки руху.