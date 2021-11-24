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Десять нових приладів автофіксації порушень ПДР запрацюють в 7 областях з 26 листопада, - патрульна поліція

Новини Цензор.НЕТ Авто

Десять нових приладів автофіксації порушень ПДР запрацюють в 7 областях з 26 листопада, - патрульна поліція

З 26 листопада на автомобільних дорогах Запоріжжя, Львова, Тернополя, Донецької, Миколаївської, Рівненської та Харківської областей запрацюють 10 приладів фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Про це повідомив перший заступник голови Департамента патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

Розташування приладів:

м. Запоріжжя (1 прилад контролю "КАСКАД") - вул. Немировича-Данченка, 73

м. Львів (2 прилади контролю "КАСКАД")

  • просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 
  • вул. Княгині Ольги, 100-К 

м. Тернопіль (1 прилад контролю "КАСКАД") - просп. Степана Бандери, 90

Донецька область (1 прилад контролю "КАСКАД") - на 36 км+492 автодороги Н-20

Миколаївська область (2 прилади контролю "КАСКАД"):

  • на 139 км+684 автодороги М-14
  • на 200 км+036 автодороги Н-24

Також дивіться: У Києві вперше конфіскували автомобіль у водія-боржника: Мав 25 несплачених штрафів за перевищення швидкості. ВIДЕО

Рівненська область (2 прилади контролю "КАСКАД"):

  • на 394 км+318 автодороги М-06
  • на 328 км+826 автодороги М-06

Харківська область (1 прилад контролю "КАСКАД") - на 49 км+934 автодороги Р-46

Отже з 26 листопада автоматично фіксуватимуть правопорушення 246 приладів, які розташовані у 24 містах та 15 областях.

Читайте: На дорогах із камерами автофіксації майже втричі поменшало ДТП із загиблими і травмованими

Автор: Володимир Янченко
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10 камер в семи областях??! Та это уже с понедельника бабло в бюджет какадом-водопадом хлынанёт! И именно когда гололёд, зима---как же своевременно, как к кстати. Европа-А!
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24.11.2021 21:09 Відповісти
Спасибо правительству! Все для людей!
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24.11.2021 21:15 Відповісти
Нада просто перестати порушувати ПДР. Це значно простіше і корисніше , ніж вивчати карту де саме встановлені камери . До того ж вона постійно оновлюється . Всім добра .
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24.11.2021 21:23 Відповісти
Надо просто перестать быть тупым (верить чиновникам)
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24.11.2021 23:07 Відповісти
10 камер круглосуточно! Это как минимум 20 патрульных экипажей по два мусора в экипаже - 40 ментов! А сколько камер уже установлено! Что то я не слышал о сокращении этих дармоедов обслуживающих власть имущих.
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24.11.2021 21:24 Відповісти
Дядя, ты дурак? Это типичный сборник бабла с зелохов. Те кто гонял под двести - так и будут гонять, и ничего им не будет.
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24.11.2021 21:36 Відповісти
Как ещё ободрать простой народ??? Конечно поставить ещё десяток купюроприёмников на него! Вместо капканов!
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24.11.2021 21:34 Відповісти
І шо з дтп?
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24.11.2021 21:40 Відповісти
на перекрёстках со светофорами , где пешеходы снуют , поставьте … там колондайк , золотая жила на пешеходах и мимо кассы - не порядо
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24.11.2021 22:05 Відповісти
А какую-нибудь статистику о снижении количества ДТП за счет этих камер они не желают предоставить?
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24.11.2021 23:10 Відповісти
Мусить пройти трошки часу , щоб статистика покращилась . Наші люди настільки сурові , що починають включати мозок тільки після 4 - 5го штрафу . І то , тільки в зоні дії цієї конкретної камери .
Тож чим більше камер - тим краще для безпеки руху.
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25.11.2021 06:56 Відповісти
Чому ЖОДНОГО прибору не поставили за весь час у Дніпропетровській області, де НАЙБІЛЬШЕ в Україні загиблих у ДТП і яка найбільше заробляє валюти?
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25.11.2021 08:43 Відповісти
 
 