Партнер олігарха Коломойського Міндич був спеціальним гостем на дні народження глави ОП Єрмака, - ЗМІ

День народження святували у державній резиденції президента в Карпатах, а гостей туди й назад доставляли гелікоптером ДСНС.

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди", повідомляє Цензор.НЕТ.

21 листопада голові Офісу Президента Андрію Єрмаку виповнилося 50 років. Святкування відбувалося в державній резиденції "Синьогора" й тривало 4 дні. В один з них, за даними журналістів, Зеленський та Єрмак гелікоптером злітали до Києва, щоб взяти участь в урочистостях до Дня свободи й гідності.

Журналісти повідомляють, що 19 листопада переліт з Києва до Івано-Франківська здійснив чартерний борт "Хокер", який має стосунок до групи "Приват" Ігоря Коломойського.

"За інформацією співрозмовників "УП", на борту був Тімур Міндич з родиною. Саме у квартирі Міндича президент Зеленський святкував власний день народження у січні цього року", - йдеться в розслідуванні.

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"За нашими спостереженнями, останнім з гостей свята Андрія Єрмака Івано-Франківськ залишив співвласник студії "Квартал 95" та близький товарищ Ігоря Коломойського Тімур Міндич з родиною", - додали журналісти.