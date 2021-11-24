Ліга чемпіонів: "Шахтар" програв на виїзді італійському "Інтеру" і не потрапить у плей-офф єврокубків
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Донецький "Шахтар" у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів програв у Мілані місцевому "Інтеру" з рахунком 0:2.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У "Інтера" дубль оформив Едін Джеко, який відзначився на 62-й та 67-й хвилинах.
Після цієї поразки "гірникам" вже не вдасться піднятися у групі вище 4 місця.
Наступний матч 7 грудня у Києві проти молдовського "Шерифа" стане останнім для "Шахтаря" в єврокубках нинішнього сезону.
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