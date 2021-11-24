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Ліга чемпіонів: "Шахтар" програв на виїзді італійському "Інтеру" і не потрапить у плей-офф єврокубків

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Ліга чемпіонів:

Донецький "Шахтар" у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів програв у Мілані місцевому "Інтеру" з рахунком 0:2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У "Інтера" дубль оформив Едін Джеко, який відзначився на 62-й та 67-й хвилинах.

Після цієї поразки "гірникам" вже не вдасться піднятися у групі вище 4 місця.

Наступний матч 7 грудня у Києві проти молдовського "Шерифа" стане останнім для "Шахтаря" в єврокубках нинішнього сезону.

Також читайте: Ліга чемпіонів: "Шахтар" у Києві зіграв унічию з італійським "Інтером"

Автор: Володимир Янченко
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закон про олігархів таки діє
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24.11.2021 22:19 Відповісти
Да, довели Суркисы, Коломойские и Ахметовы наш футбол до цугундкра. Остались развалины.
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24.11.2021 22:20 Відповісти
Джеко , як гарно що він за боснійців не грав
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24.11.2021 22:20 Відповісти
Та ж сама думка...
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24.11.2021 22:23 Відповісти
Ахметку на НАРЫ !!!
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24.11.2021 22:31 Відповісти
******
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24.11.2021 22:39 Відповісти
навалили бразилюгам...
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24.11.2021 23:36 Відповісти
чему удивляться... когда пастухи из Ирландии рвали задницы игроков-миллионеров украинской сборной на чемпионате Европы... да и вообще - чемпионат Украины - это даже не ясельная группа... это позор...
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25.11.2021 07:07 Відповісти
 
 