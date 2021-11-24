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Зеленський (17467) Єрмак Андрій (1230) Офіс Президента (1753)

День народження Єрмака: святкували на держдачі, гостей возили гелікоптером ДСНС, - ЗМІ. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський та Офіс президента святкували день народження Андрія Єрмака на державній дачі. Для доставляння гостей використовували гелікоптери ДСНС, заради безпеки закрили сусідній готель.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Української правди", повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, 50-й день народження голови ОП Андрія Єрмака святкували 4 ні. В один з них - 21 листопада - Зеленський та Єрмак повернулися до Києва, щоб взяти участь в урочистостях до Дня гідності та свободи, і тут же знову полетіти в Карпати. Для цих переміщень використовували гелікоптер ДСНС.

Протягом години після приземлення гелікоптера журналісти помітили кортеж на "номерах прикриття" на в'їзді до резиденції Синьогора.

Той самий гелікоптер, за даними УП, о 5 ранку 21 листопада прилетів до Івано-Франківська і вже о 7 ранку вилетів до Києва, а близько 10 ранку Зеленський і Єрмак з'явилися на Інститутській.

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Журналісти також заявили, що бачили, як гелікоптер ДСНС залишає державну резиденцію 22 листопада і "прямує у бік Києва". За словами джерел УП, на борту перебували 14 гостей дня народження Єрмака, зокрема заступник голови ОП Олег Татаров і міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Вертоліт ДСНС сів в аеропорту Бориспіль близько 16:00, і, за словами журналістів, Зеленський і Єрмак "могли потрапити на роботу на Банкову близько 17:00".

Незабаром після першого з резиденції вилетів другий гелікоптер, який, ймовірно, належить ЗСУ або Нацвардії, на борту якого також перебували гості, сказано в розслідуванні.

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Журналісти надіслали запити щодо використання гелікоптерів для святкування дня народження Андрія Єрмака, але на момент виходу розслідування не отримали відповіді.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+57
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24.11.2021 22:30
+54
За чий рахунок цей банкет ?
За ваш лохи
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24.11.2021 22:22
+54
Страшно то, что эти отморозки веселились так образцово-показательно в то время, когда вплотную должны заниматься войной с Рашей, вернее ее предотвращением и укреплением обороны страны. Что должны думать наши союзники если собственному президенту Украины это по@ер?
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24.11.2021 22:28
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Бенкет під час Bellingcat | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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25.11.2021 13:55 Відповісти
Не вдалось... Не доведена...

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25.11.2021 14:54 Відповісти
Alex N Alex Noyt

9 ч. ·



Я зовсім не здивований. Це вже звичка у Зеленського, не рахувати бюджетні мільйони на себе...
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25.11.2021 16:04 Відповісти
ОПУ: "Нічого не було. Все було. Згідно з правилами. Відстаньте, голова болить."
https://www.youtube.com/watch?v=UYWSnXYrtYM
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25.11.2021 17:04 Відповісти
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