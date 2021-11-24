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Грузія (1419) Кашчук (9)

Волонтер Кашчук: Ми їхали до Грузії випити вина й поїсти хінкалі, а з нас зробити "страшних бандерівців" в стилі RT

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Волонтер Кашчук: Ми їхали до Грузії випити вина й поїсти хінкалі, а з нас зробити

Український волонтер Павло Кашчук обурений сюжетом грузинського телеканалу Імеді про те, як його не пустили до Грузії.

Про це Кашчук написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кашчук пише, що телеканал назвав його "досвідченим військовим експертом" з "угруповання Саакашвілі", яке прагне дестабілізувати ситуацію "не лише в Грузії, а й у всьому світі" та організувати військовий переворот.

"Все це дуже схоже на страшилку про злих бандерівців у стилі RussiaToday, героєм якої мене з неволі вирішили зробити, а також на спробу похитнути стосунки між двома до недавнього братніх народів. …а ми ж з друзями просто їхали подивитися на Казбек, випити вина і поїсти, трясця їх матері, хінкали!" - пише він.

Читайте: Грузія відмовила у в'їзді та депортує українського волонтера Кашчука: "Совок" у цій країні, схоже, повністю відродився". ФОТО

Кашчук підтвердив, що є автомобільним журналістом та блогером, з Саакашвілі не знайомий, а організація COMBAT-UA, до створення якої він причетний, ніколи не готувала бійців Грузинського легіону.

"Навпаки - одними з перших інструкторів у нашій школі були якраз відставні грузинські військові, які надали нам неоціненну допомогу у складний час, за що їм дуже вдячний", - зазначив він.

Волонтер також здивований, що МЗС України досі не попереджає офіційно, що потрапити до Грузії українцям нині складно. "Адже у нас третина країни якщо не УБД, то волонтери, якщо не журналісти, то блогери, бачити яких у себе в гостях "демократична" Грузія більше не бажає, хоч і соромиться в очі сказати", - зазначив він.

Також читайте: Сакварелідзе вибачився за депортацію групи українців з Грузії, а в правлячій партії звинуватили їх у намірах дестабілізувати країну

Нагадаємо, Кашчука та ще кількох українців не пустили до Грузії 19 листопада, звинувативши в намірах дестабілізувати обстановку в країні. Ексзаступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе вибачився перед Кащуком, а канал TV Imedi зробив про волонтера пропагандистський сюжет.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
В Грузии из-за угла рулит ставленник Кремля Иваниашвили, и этим все объясняется.
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24.11.2021 22:49
+8
Он самый😄. Знатно тролит кацапов в своих сюжетах🤣 хоть и редко, но метко.
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24.11.2021 22:49
+7
якщо б блазні, ідіоти від природи, професійні ідіоти, вата, прокацапські вилупки та інша різнобарвна наволоч не обрали б нашій воюючій, країні, замість справжнього Президента, дешеву обманку - преЗЕдента "какуюразніцу", то зараз ми б мали підтримку і Європи і Штатів, рашка була б й досі виключена з Ради Європи, кацапський "сєвєрний паток №2" досі був би не добудований, а Україна до кінця каденції справжнього Президента отримала б ПДЧ з НАТО. Але, нажаль, ідіотів виявилсь аж надто багато, тож маємо те що маємо ...
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24.11.2021 23:09
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Что касается Ксении, то она готова под любого кацапа лечь, лишь было приятно
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25.11.2021 00:58 Відповісти
После поездки гришина со "своими" бойцами, Грузия имеет право перебдеть)))
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25.11.2021 01:57 Відповісти
Это типа Птушкин на минималках?
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25.11.2021 05:43 Відповісти
ля какой а в маркетах вина а хинкали Элика..ля какой эстет
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25.11.2021 07:08 Відповісти
Одни едут в Европу на каву попить,другие едут в Грузию хинкали покушать.
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25.11.2021 07:50 Відповісти
Навідь у маленьких обласних містах України є повно грузинських корчм та хінкалень. Чесно кажучи, навідь мав би я шалені гроші то не поїхав би ні до якої колишньої республики сраного сесера ну окрім Азербайджану. Бо дивився на ютубі, що там дійсно якісний стрибок догори, а не один звіздьошь. А всілякі горді та голосракі республікі нахер.
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25.11.2021 09:03 Відповісти
В Грузии есть только один друг Украины - Вахтанг Кикабидзе!
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25.11.2021 11:17 Відповісти
Звездишь ты как троцкий!!! Потому , что выпить бутылку грузинского вина и поесть какое -то грузинское блюдо сегодня можно практически в любой дыре Украины!! так . чторпридумай более умную отмазку!!
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25.11.2021 12:37 Відповісти
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