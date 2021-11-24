УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12994 відвідувача онлайн
Новини Політика України
27 034 136
Єрмак Андрій (1230) Офіс Президента (1753)

ОП про день народження Єрмака: Зеленського гвинтокрилами возили за протоколом, гостей Єрмака - не возили взагалі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОП про день народження Єрмака: Зеленського гвинтокрилами возили за протоколом, гостей Єрмака - не возили взагалі

Офіс Президента заперечує чотириденне святковання дня народження його голови Андрія Єрмака на державній дачі в Карпатах та використання гвинтокрилів для доставки гостей.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Офісу Президента у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

В Офісі твердять, що отримали запит журналістів лише 24 листопада - за кілька годин до виходу розслідування.

"Не було жодного 4-денного святкування з феєрверками, концертами, макетами венеційської архітектури, масовкою гостей та іншими принадами, які ще можна додумати для більшої ефектності. ... Друге: не було використання державних чи приватних літаків жодних осіб, пов'язаних з будь-якими бізнесменами. Гвинтокрилами ДСНС гостей чи взагалі сторонніх осіб не перевозили, тим більше з розважальною метою", - зазначили в ОП.

Читайте: День народження Єрмака: святкували на держдачі, гостей возили гелікоптером ДСНС, - ЗМІ. ВIДЕО

Щодо пересування глави держави, то повідомлено, що гвинтокрили для цього використовували відповідно до протоколу.

"У п'ятницю Президент працював у Києві – на Банковій. Ввечері того дня відбув до резиденції в Гуті. У неділю Глава держави був у Києві на відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції Гідності. У понеділок він також перебував на робочому місці. ... Андрій Єрмак відзначив день народження у понеділок в Києві – з батьками, у вівторок його привітали колеги в Офісі Президента", - твердять в Офісі.

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" опублікувала журналістське розслідування про святкування 50-ліття голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Журналісти твердять, що святкування відбувалося на державній дачі, а гостей туди доставляли гелікоптерами ДСНС. Одним з гостей, який дістався приватним літаком, був близький соратник олігарха Ігоря Коломойського Тимур Міндич, твердять журналісти.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+53
Да кто же Вам поверит после 2.,5 лет сплошной лжи даже если это правда пинокио
показати весь коментар
24.11.2021 23:05
+47
На каком основании этот кацапский ублюдок использовал государственную резиденцию в своих личных целях?
Он не премьер министр, не глава парламента и не президент.
показати весь коментар
24.11.2021 23:09
+46
КушайТЕ зебилята

В стране тотальное кумовство
В стране война 8й год и орда у границ
В стране каждый день сотни погибших от ковида и тех, кто из-за пандемии не имеет возможности получить качественную медпомощь
В стране энергетический кризис
В стране каждый день какой-то позор и сюр из ВР и кабмина на весь мир
И ещё много чего можно перечислить в этот список

А главный зебилкович на празднике, ему пох. Слетал на время на камеры помаячить и обратно.

Вот думаю, как бы мы все таки жили в достатке, если бы выбирали толковых правителей
показати весь коментар
24.11.2021 23:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А на чем Ермак с Карпат в Киев прилетал? На ступе или метле
показати весь коментар
25.11.2021 03:59 Відповісти
Нэт... так повазили нэмного.....
в смысле поэлозили....
показати весь коментар
25.11.2021 04:10 Відповісти
Каким протоколом положено летать на день рождения на казенном вертолёте?В штатах он получил бы счёт.
показати весь коментар
25.11.2021 05:59 Відповісти
Я читал когда-то воспоминание Ненси Рейган о периоде президенства Рональда.Там есть забавный эпизод.В первый месяц президенства они приняли несколько друзей из Калифорнии,но в конце месяца получили счет за эти банкеты,включая свет! Им объяснили,что последний людоед,которого официально принимает президент - платит казна. Друзья в любом количестве - за свой счет. Гости прекратились. Наш - то побогаче будет!!!
показати весь коментар
25.11.2021 18:23 Відповісти
"такого в загалi не було", - это мы уже слышали от тебя, ермак-Козырь, Тимофеев или Лолита (кто ты сегодня, я не знаю?) и конечно же верим тебе!
показати весь коментар
25.11.2021 06:44 Відповісти
Очередной эпизод, когда мы зе-упыри уже даже не сцут в уши лохам, а тупо срут на голову ***********%.
показати весь коментар
25.11.2021 06:49 Відповісти
"Ихтамнет" и все дела. А вот похороны д'ерьмака будет вся страна праздновать.)
показати весь коментар
25.11.2021 06:56 Відповісти
Это какой-то президент-невидимка. Сложно под таким руководством отражать агрессию.
показати весь коментар
25.11.2021 07:38 Відповісти
елдак со своим оруженосцем ! какое ганьбище
показати весь коментар
25.11.2021 08:24 Відповісти
Гидота...
показати весь коментар
25.11.2021 08:30 Відповісти
Чисто по москальскі, справжні евпропейці їдять на день народження канапки та бокал другий вина. Беседи про артхаус ведуть та модернізм 1930 х років.
показати весь коментар
25.11.2021 09:05 Відповісти
...не було використання державних чи приватних літаків жодних осіб, пов'язаних...

...користування цією резиденцією протягом одного-двох днів, як і гвинтокрилами, які забезпечують пересування Президента, відбувалося згідно зі звичайними протоколами...

Так "не було" или "відбувалося згідно зі звичайними протоколами"? Эти идиоты настолько тупы, что даже отмазку нормально состряпать не могут.
показати весь коментар
25.11.2021 09:06 Відповісти
талантливый человек, талантлив во всем.
а моральный урод, родился таким и умрет им.
показати весь коментар
25.11.2021 09:35 Відповісти
Как утонченно врут."У п'ятницю Президент працював у Києві - на Банковій. Ввечері того дня відбув до резиденції в Гуті. "никто не поверит, то бубосик полетел вертолетом после 18 часов, улетели засветло- с целью безопасности полета.
"Андрій Єрмак відзначив день народження у понеділок в Києві - з батьками, у вівторок його привітали колеги в Офісі Президента", - твердять в Офісі. " Вернулся с бубочкой уже под вечер т.е внерабочее время т.к. коллеги поздравляли во вторник и если заехали в оффыс, то чисто номинально.
"Не було жодного 4-денного святкування " в итоге по факту 3-х дневное
"Резиденцією в Карпатах і гвинтокрилами ДСНС у ці дні користивувся тільки президент відповідно до існуючих протоколів. Джерело: https://censor.net/ua/n3301446 сколько раз за этот год эта шобла отдыхала в резиденции? Не по этой ли причине на 2021 год бюджетом было предусмотрено Содержание Офиса президента (ОП) в 2021-м обойдется украинцам в 1,26 млрд грн. Это на 39% больше, чем в прошлом году. https://www.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/rashodyi-na-zelenskogo-vmeste-s-dusej-vzletyat-v-2021-m-chto-poluchit-prezident-za-schet-ukraintsev.htm
показати весь коментар
25.11.2021 09:45 Відповісти
жируют за деньги лохов-избирателей.
показати весь коментар
25.11.2021 10:11 Відповісти
Мне интересно, этим зеленым манипуляторам, брехунам, аферистам, хоть кто-то верит, ну кроме упоротых зебилоидов?
показати весь коментар
25.11.2021 10:36 Відповісти
Я верю.
показати весь коментар
25.11.2021 11:11 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2021 10:39 Відповісти
Коли одна ноздря не знає, шо нюхає інша



SSSSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQQQQQQQQQQQQQQQQQQAAAAAAA!!!!111adin

По-перше нічого не було, по-друге, те чого не було, відбувалося згідно з правилами.

Anton Shvets
показати весь коментар
25.11.2021 11:19 Відповісти
І все ж таки наскільки треба бути тупим самовпевненим довбодятлом, щоб в той самий час, коли тебе ..уєсосить вся країна, твої медіа-песики дупу рвуть, щоб хоч ЯКОСЬ послабити ефект всіх неспростовних звинувачень, коли ти сам розказуєш про «пряме військове вторгнення» про яке всі партнери тебе попереджають - коли ти сам і твій гівно-офіс буквально під мікроскопом у всіх.

Кожен твій подих.

І ти саме в цей час чотири дні з усім кодлом, з літаками Коломоя, з гелікоптерами ДСНС в якості аеротаксі, в ДЕРЖАВНІЙ, б....ть, резиденції - ти, *****, небідний олігарх з нерухомістю по всьому світу - СВЯТКУЄШ свій День Народження!

Прямо під камерами журналістів.

Ну тому що 50 років хлопчику виповнилось, раз в житті буває, до успіху ж прийшов - можна відзначити, як положено - на халяву. Долгіє лєта!

Тупі, непрохідні совки.

[вибачте за матюги - але цензурних емоцій вже не залишилось]

Sergii Iesipov
показати весь коментар
25.11.2021 11:21 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2021 11:23 Відповісти
Ну, теж мені зраду знайшли...

По-перше, на державній дачі в Синьогорі відзначали день народження цілого Єрмака. Практично - віцепрезидента, ага.

І задіяні для цього були лише один гелікоптер МНС (це ж надзвичайна ситуація?), один військовий гелікоптер (забули про очікування повномасштабної агресії, чи що?), та один літак Коломойського (у рамках боротьби з олігархами). Ну возили вони і гостей також, а що?

Ну перекинули туди охорону та обслугу.

Ну закрили (відкупили) недешевий приватний готель на 100 місць під час сабантую.

Ну змотався Зеленський у суботу туди-назад до Києва на гелікоптері МНС (вам що, знову не надзвичайно?) - обличчям дві години поторгував, показав свою гідність та свободу.

Ну, подумаєш, на три доби країну саму залишили (що непогано), і в понеділок на роботу не пішли? У вас що, похмілля після триденної гулянки ніколи не було?

Ну заплатили за забезпечення всієї цієї краси з ваших податків - то ви їх уже третій рік саме для цього й платите.

Ви просто все не так зрозуміли. Це інше.
Пам'ятаєте, як Володимир Олександрович обіцяв держдачі дітям віддати? А там, у Синьогорі, дача хороша - царська. Її Янукович із любов'ю для себе робив. І територія величезна - можна військовий полігон розмістити.

Так ось. Прилетіли туди Зеленський із Єрмаком, і друзів своїх захопили лише для того, щоб вирішити - кому краще дачу віддати. І вирішили. Нехай дітки мешкають на дачі. А решту поділять між МНС та військовими. Тому й гелікоптери, що на майданчику піпаркували - були від МНС та військових - що не зрозуміло?

А потім дітки добре повеселилися три дні, і розлетілися на вертольотах і літаку по домівках.

І гелікоптери повернулися до своїх незначних справ. І охорона, і обслуга повернулися. І взагалі, це була репетиція воєнного стану, якщо ви не зрозуміли.

А якщо що не зрозуміло, треба постаратися та зрозуміти. Зрозуміти і пробачити.

А ось вам посилання. Для розуміння.

Гліб Бабіч
показати весь коментар
25.11.2021 11:25 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2021 11:25 Відповісти
Ця сволота вже так забрехалась, що неможливо вірити жодному їхньому слову.
показати весь коментар
25.11.2021 12:00 Відповісти
"... у вівторок його привітали колеги в Офісі Президента", - твердять в Офісі. Тобто святкували не 4 дні , а 5 .
показати весь коментар
25.11.2021 12:26 Відповісти
Брехня, як завжди. Брешуть весь час.
показати весь коментар
25.11.2021 14:39 Відповісти
За протоколом за президентом закріплені спеціальні літаки/вертольоти, ніякий протокол не прописує пожежний вертоліт!
показати весь коментар
25.11.2021 14:39 Відповісти
Любовь Школа


@**********

·
3 ч



Звісно, вони будуть заперечувати. Вже могли б зрозуміти, що після півторарічної брехні, що спецоперації по "вагнерівцях" не було, або це була не наша спецоперація, притомні українці не довірятимуть жодному слову представників чинної влади.
показати весь коментар
25.11.2021 15:43 Відповісти
єто нє правда ви всє врєтє і єто всє вірвано з контєкста
показати весь коментар
25.11.2021 16:13 Відповісти
*******)))як я ненавиджу цю криворіжську мерзоту😡
показати весь коментар
25.11.2021 16:17 Відповісти
С юбилеем Пан Ярмак!!!! Здоровья и чувства юмора!!!!!
показати весь коментар
25.11.2021 16:51 Відповісти
А идиЁты схавали инфу про вертолёты
показати весь коментар
25.11.2021 16:55 Відповісти
этот хрен-завхоз еще долго будет мелькать на экранах
показати весь коментар
25.11.2021 19:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 