ОП про день народження Єрмака: Зеленського гвинтокрилами возили за протоколом, гостей Єрмака - не возили взагалі
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Офіс Президента заперечує чотириденне святковання дня народження його голови Андрія Єрмака на державній дачі в Карпатах та використання гвинтокрилів для доставки гостей.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці Офісу Президента у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
В Офісі твердять, що отримали запит журналістів лише 24 листопада - за кілька годин до виходу розслідування.
"Не було жодного 4-денного святкування з феєрверками, концертами, макетами венеційської архітектури, масовкою гостей та іншими принадами, які ще можна додумати для більшої ефектності. ... Друге: не було використання державних чи приватних літаків жодних осіб, пов'язаних з будь-якими бізнесменами. Гвинтокрилами ДСНС гостей чи взагалі сторонніх осіб не перевозили, тим більше з розважальною метою", - зазначили в ОП.
Щодо пересування глави держави, то повідомлено, що гвинтокрили для цього використовували відповідно до протоколу.
"У п'ятницю Президент працював у Києві – на Банковій. Ввечері того дня відбув до резиденції в Гуті. У неділю Глава держави був у Києві на відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції Гідності. У понеділок він також перебував на робочому місці. ... Андрій Єрмак відзначив день народження у понеділок в Києві – з батьками, у вівторок його привітали колеги в Офісі Президента", - твердять в Офісі.
Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" опублікувала журналістське розслідування про святкування 50-ліття голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Журналісти твердять, що святкування відбувалося на державній дачі, а гостей туди доставляли гелікоптерами ДСНС. Одним з гостей, який дістався приватним літаком, був близький соратник олігарха Ігоря Коломойського Тимур Міндич, твердять журналісти.
Будь ласка, зачекайте...
в смысле поэлозили....
...користування цією резиденцією протягом одного-двох днів, як і гвинтокрилами, які забезпечують пересування Президента, відбувалося згідно зі звичайними протоколами...
Так "не було" или "відбувалося згідно зі звичайними протоколами"? Эти идиоты настолько тупы, что даже отмазку нормально состряпать не могут.
а моральный урод, родился таким и умрет им.
"Андрій Єрмак відзначив день народження у понеділок в Києві - з батьками, у вівторок його привітали колеги в Офісі Президента", - твердять в Офісі. " Вернулся с бубочкой уже под вечер т.е внерабочее время т.к. коллеги поздравляли во вторник и если заехали в оффыс, то чисто номинально.
"Не було жодного 4-денного святкування " в итоге по факту 3-х дневное
"Резиденцією в Карпатах і гвинтокрилами ДСНС у ці дні користивувся тільки президент відповідно до існуючих протоколів. Джерело: https://censor.net/ua/n3301446 сколько раз за этот год эта шобла отдыхала в резиденции? Не по этой ли причине на 2021 год бюджетом было предусмотрено Содержание Офиса президента (ОП) в 2021-м обойдется украинцам в 1,26 млрд грн. Это на 39% больше, чем в прошлом году. https://www.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/rashodyi-na-zelenskogo-vmeste-s-dusej-vzletyat-v-2021-m-chto-poluchit-prezident-za-schet-ukraintsev.htm
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По-перше нічого не було, по-друге, те чого не було, відбувалося згідно з правилами.
Anton Shvets
Кожен твій подих.
І ти саме в цей час чотири дні з усім кодлом, з літаками Коломоя, з гелікоптерами ДСНС в якості аеротаксі, в ДЕРЖАВНІЙ, б....ть, резиденції - ти, *****, небідний олігарх з нерухомістю по всьому світу - СВЯТКУЄШ свій День Народження!
Прямо під камерами журналістів.
Ну тому що 50 років хлопчику виповнилось, раз в житті буває, до успіху ж прийшов - можна відзначити, як положено - на халяву. Долгіє лєта!
Тупі, непрохідні совки.
[вибачте за матюги - але цензурних емоцій вже не залишилось]
Sergii Iesipov
По-перше, на державній дачі в Синьогорі відзначали день народження цілого Єрмака. Практично - віцепрезидента, ага.
І задіяні для цього були лише один гелікоптер МНС (це ж надзвичайна ситуація?), один військовий гелікоптер (забули про очікування повномасштабної агресії, чи що?), та один літак Коломойського (у рамках боротьби з олігархами). Ну возили вони і гостей також, а що?
Ну перекинули туди охорону та обслугу.
Ну закрили (відкупили) недешевий приватний готель на 100 місць під час сабантую.
Ну змотався Зеленський у суботу туди-назад до Києва на гелікоптері МНС (вам що, знову не надзвичайно?) - обличчям дві години поторгував, показав свою гідність та свободу.
Ну, подумаєш, на три доби країну саму залишили (що непогано), і в понеділок на роботу не пішли? У вас що, похмілля після триденної гулянки ніколи не було?
Ну заплатили за забезпечення всієї цієї краси з ваших податків - то ви їх уже третій рік саме для цього й платите.
Ви просто все не так зрозуміли. Це інше.
Пам'ятаєте, як Володимир Олександрович обіцяв держдачі дітям віддати? А там, у Синьогорі, дача хороша - царська. Її Янукович із любов'ю для себе робив. І територія величезна - можна військовий полігон розмістити.
Так ось. Прилетіли туди Зеленський із Єрмаком, і друзів своїх захопили лише для того, щоб вирішити - кому краще дачу віддати. І вирішили. Нехай дітки мешкають на дачі. А решту поділять між МНС та військовими. Тому й гелікоптери, що на майданчику піпаркували - були від МНС та військових - що не зрозуміло?
А потім дітки добре повеселилися три дні, і розлетілися на вертольотах і літаку по домівках.
І гелікоптери повернулися до своїх незначних справ. І охорона, і обслуга повернулися. І взагалі, це була репетиція воєнного стану, якщо ви не зрозуміли.
А якщо що не зрозуміло, треба постаратися та зрозуміти. Зрозуміти і пробачити.
А ось вам посилання. Для розуміння.
Гліб Бабіч
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3 ч
Звісно, вони будуть заперечувати. Вже могли б зрозуміти, що після півторарічної брехні, що спецоперації по "вагнерівцях" не було, або це була не наша спецоперація, притомні українці не довірятимуть жодному слову представників чинної влади.