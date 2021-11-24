Іран відмовляється від переговорів щодо виплати репарацій за збиття літака МАУ, - МЗС

Іран відмовився від проведення зустрічі для переговорів щодо виплати репарацій за збиття літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це йдеться у заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, висловлюємо глибоке розчарування тим, що Ісламська Республіка Іран не прийняла наші численні пропозиції зустрітися 22 листопада 2021 року для проведення переговорів щодо репарацій за збиття рейсу PS752", - наголошується у заяві.

Учасники групи нагадують, що Іран повинен виконати міжнародно-правове зобов’язання щодо здійснення репарацій групі держав у повному обсязі, і повторно закликають до добросовісних переговорів і їх проведення до кінця цього року.

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"Якщо Іран продовжить уникати переговорів з групою, у Координаційної групи не залишиться іншого вибору, крім як серйозно розглянути інші дії та заходи щодо вирішення цього питання в рамках міжнародного права", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.