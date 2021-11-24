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Іран відмовляється від переговорів щодо виплати репарацій за збиття літака МАУ, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Події

Іран відмовляється від переговорів щодо виплати репарацій за збиття літака МАУ, - МЗС

Іран відмовився від проведення зустрічі для переговорів щодо виплати репарацій за збиття літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це йдеться у заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, висловлюємо глибоке розчарування тим, що Ісламська Республіка Іран не прийняла наші численні пропозиції зустрітися 22 листопада 2021 року для проведення переговорів щодо репарацій за збиття рейсу PS752", - наголошується у заяві.

Учасники групи нагадують, що Іран повинен виконати міжнародно-правове зобов’язання щодо здійснення репарацій групі держав у повному обсязі, і повторно закликають до добросовісних переговорів і їх проведення до кінця цього року.

Також читайте: МЗС вважає недоцільною участь посла України в Ірані у формальному судовому засіданні щодо збиття літака МАУ

"Якщо Іран продовжить уникати переговорів з групою, у Координаційної групи не залишиться іншого вибору, крім як серйозно розглянути інші дії та заходи щодо вирішення цього питання в рамках міжнародного права", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
Наш Боинг сбили, когда Патрушев вербовал в Омане Зелю. Чтобы тот уже не соскочил.
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24.11.2021 23:10
+4
Они не отказываются,они беженцами расчитались,которых сейчас пару тысяч в Украину из Беларуси мигрируют.
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24.11.2021 23:08
+4
Зеля , як завжди, у ролі Бідоносця...
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24.11.2021 23:17
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Они не отказываются,они беженцами расчитались,которых сейчас пару тысяч в Украину из Беларуси мигрируют.
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24.11.2021 23:08 Відповісти
Біженці з Іраку в Білорусі
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24.11.2021 23:14 Відповісти
Дякую що підказали,а то я не знав де вони. Коли їм не вдасться попасти через Білорусь до Евросоюзу,як ви думаете,куди вони попрямують ?
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24.11.2021 23:30 Відповісти
Так вже поперли в Україну, чи тільки думають?
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25.11.2021 00:11 Відповісти
Т.е. разницу между Ираном и Ираком ты не улавливаешь?
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25.11.2021 01:49 Відповісти
в названии улавливаю, в менталитете нет.
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25.11.2021 06:45 Відповісти
Наш Боинг сбили, когда Патрушев вербовал в Омане Зелю. Чтобы тот уже не соскочил.
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24.11.2021 23:10 Відповісти
Про що з жидам домовлятись?вони їх ненавидять і прекрасно розуміють хто при владі в Україні
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24.11.2021 23:15 Відповісти
Так в новині пише, що не тільки представники України домовлятися хотіли...
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24.11.2021 23:25 Відповісти
Як мене дістали тваринні інстинкти антисемітів. Зараз ви назвали "жидами" громадян Канади, Швеції, України та Сполученого Королівства. До речі, у лайнері 99% були неєвреї, бо тим в Ірані робити точно нема чого.
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24.11.2021 23:27 Відповісти
То вбийся худоба на знак протесту
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24.11.2021 23:29 Відповісти
Євреї живуть в ізраілі усі хто поза - то жиди
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25.11.2021 11:29 Відповісти
Українці живуть в Україні, а хто в Канаді?
А взагалі, йдіть ... у спам.
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25.11.2021 14:21 Відповісти
Зеля , як завжди, у ролі Бідоносця...
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24.11.2021 23:17 Відповісти
Ще один провал нашого ідіота наркомана, який через дурість 73 процентів зветься президент України. Україну не принижує тільки лінивий.
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24.11.2021 23:52 Відповісти
Вполне ожидаемо. Зверушки никогда не были и не станут цивилизованной нацией.
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25.11.2021 01:07 Відповісти
Погодите!!!

Буба ЗЕ и это ж брал на личный контроль. Шо опять шото пошло не так?
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25.11.2021 01:48 Відповісти
Что и следовало ожидать !Когда вам поцам говорили сразу в суд и давите их они вас как лохов за нос водят!
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25.11.2021 03:03 Відповісти
В Украину заходят иранские суда контейнеровозы. Можно арестовать 1
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25.11.2021 09:59 Відповісти
літак був чий - бені? От хай беня і переймається. Мені звісно не приємно що ніби то і статус України принижується, але літак то бені! А беня ще той кровопивець та падло.
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25.11.2021 11:32 Відповісти
 
 