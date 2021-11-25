Головні новини 24 листопада: гучне святкування дня народження Єрмака, гроші від МВФ

Журналісти твердять, що гостей на день народження Єрмака возили гелікоптерами ДСНС, а ОП заперечує, Україна отримала транш від МВФ, сертифікат про вакцинацію треба буде не просто показати, - головні новини 23 листопада.

Журналісти дізналися про святування дня народження Єрмака на держдачі

За даними "Української правди", святкування відбувалося на держдачі в Карпатах та тривало 4 дні. Гостей нібито возили гелікоптерами, самі Зеленський та Єрмак встигли на півдня злітати до Києва на урочистості на честь Дня Гідності та Свободи, а одним із гостей був Тимур Міндич - близький соратник Коломойського. В ОП запречують як тривалі гучні святкування, так і використання гелікоптерів ДСНС для перевезення гостей.

"Слуги" більше не ходитимуть на канали Ахметова

Депутати "СН" опублікували спільну заяву, в якій назвали "Україна-24" і "Україна" пропагандистськими і пообіцяли їх ігнорувати.

Свіжі рейтинги

За Зеленського готові проголосувати 25,2% українців, за Порошенка - 17,5%, за Бойка - 10,9%, за Тимошенко - 9%, за Разумкова - 7,5%, за Смешка, Мураєва та Гройсмана - по 5%.

Рейтинг партій: "СН" - 22,7%, "ЄС" - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, "Батьківщина" - 8,8%, партія Разумкова - 7%, "Сила і Честь" - 5,7%.

Україна отримала від МВФ 700 млн доларів

Ці гроші збільшать міжнародні резерви нашої держави. Згідно з меморандумом з Міжнародним валютним фондом, Україна має виконати ряд зобов’язань: призначити нового керівника САП до грудня цього року, обмежити зростання з/п інфляцією у 2%, сформувати наглядові ради "Нафтогазу", "Укренерго" та "Енергоатому". А також ухвалити дорожні карти щодо приватизації Приватбанку та Ощадбанку.

Продавців змусять не просто дивитися, а сканувати сертифікат про вакцинацію

Громадські заклади повинні не просто перевіряти наявність сертифікатів, а й зчитувати QR-код сертифіката через додаток "Дія", - каже міністр охорони здоров’я Ляшко. Без зчитування сертифікат не вважається перевіреним. Штраф для власника закладу - до 170 тис. грн.

Антивакцинатори мітингували з QR-кодом "Єдиної Росії" на плакатах

Акція відбулася в центрі Києва, на плакатах протестувальників були намальованій перекреслені QR-коди. При скануванні ці коди ведуть на сайт партії влади РФ "Єдина Росія".