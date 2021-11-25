УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13238 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
5 024 16
Ахметов (789) вакцина (3528) Зеленський (17467) МВФ (1343) офіс (54) рейтинг (696) Ляшко Віктор (1354) Слуга народу (2545) Єрмак Андрій (1230) Дія (451)

Головні новини 24 листопада: гучне святкування дня народження Єрмака, гроші від МВФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 24 листопада: гучне святкування дня народження Єрмака, гроші від МВФ

Журналісти твердять, що гостей на день народження Єрмака возили гелікоптерами ДСНС, а ОП заперечує, Україна отримала транш від МВФ, сертифікат про вакцинацію треба буде не просто показати, - головні новини 23 листопада.

Журналісти дізналися про святування дня народження Єрмака на держдачі

За даними "Української правди", святкування відбувалося на держдачі в Карпатах та тривало 4 дні. Гостей нібито возили гелікоптерами, самі Зеленський та Єрмак встигли на півдня злітати до Києва на урочистості на честь Дня Гідності та Свободи, а одним із гостей був Тимур Міндич - близький соратник Коломойського. В ОП запречують як тривалі гучні святкування, так і використання гелікоптерів ДСНС для перевезення гостей.

"Слуги" більше не ходитимуть на канали Ахметова

Депутати "СН" опублікували спільну заяву, в якій назвали "Україна-24" і "Україна" пропагандистськими і пообіцяли їх ігнорувати.

Свіжі рейтинги

За Зеленського готові проголосувати 25,2% українців, за Порошенка - 17,5%, за Бойка - 10,9%, за Тимошенко - 9%, за Разумкова - 7,5%, за Смешка, Мураєва та Гройсмана - по 5%.

Рейтинг партій: "СН" - 22,7%, "ЄС" - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, "Батьківщина" - 8,8%, партія Разумкова - 7%, "Сила і Честь" - 5,7%.

Україна отримала від МВФ 700 млн доларів

Ці гроші збільшать міжнародні резерви нашої держави. Згідно з меморандумом з Міжнародним валютним фондом, Україна має виконати ряд зобов’язань: призначити нового керівника САП до грудня цього року, обмежити зростання з/п інфляцією у 2%, сформувати наглядові ради "Нафтогазу", "Укренерго" та "Енергоатому". А також ухвалити дорожні карти щодо приватизації Приватбанку та Ощадбанку.

Продавців змусять не просто дивитися, а сканувати сертифікат про вакцинацію

Громадські заклади повинні не просто перевіряти наявність сертифікатів, а й зчитувати QR-код сертифіката через додаток "Дія", - каже міністр охорони здоров’я Ляшко. Без зчитування сертифікат не вважається перевіреним. Штраф для власника закладу - до 170 тис. грн.

Антивакцинатори мітингували з QR-кодом "Єдиної Росії" на плакатах

Акція відбулася в центрі Києва, на плакатах протестувальників були намальованій перекреслені QR-коди. При скануванні ці коди ведуть на сайт партії влади РФ "Єдина Росія".

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зашквар за зашкваром у цього дебільного зрадницького кодла
показати весь коментар
24.11.2021 23:31 Відповісти
Головна новина: гучне святкування дня народження Єрмака на гроші від МВФ.
показати весь коментар
24.11.2021 23:32 Відповісти
І ще, бачу малюють зебілам нову ляльку розумкова... Купляться знову всякі недалекі любителі зеленого багна.
показати весь коментар
24.11.2021 23:33 Відповісти
Ляльок в скрині кремлівського лялькового балагана придостатньо ,отару "мудрого наріда" без ватажка не облишать !!!)))
показати весь коментар
24.11.2021 23:42 Відповісти
Незабываемого свидания ерьмаку на концерте кобзона с ********** украинофобом бузиной
показати весь коментар
24.11.2021 23:45 Відповісти
Майже кожного дня блазень нагадує корисним ідіотам що вони лошари.
показати весь коментар
24.11.2021 23:49 Відповісти
все враки, летели праздновать не др дермака, а кредит мвф! порохоботы, уймитесь
показати весь коментар
25.11.2021 00:00 Відповісти
Гучні пуки.Воняе так,що очи виїда.
показати весь коментар
25.11.2021 00:02 Відповісти
Так тікай, курва хахляцка)
показати весь коментар
25.11.2021 00:14 Відповісти
Очередная лужа для таких солидных ретрансляторов лжи.
показати весь коментар
25.11.2021 00:45 Відповісти
русский, так шо ты тут делаешь тогда? Бегом к СерЛещу на канал, или лучше - на срусьвЯЯсну.
показати весь коментар
25.11.2021 02:09 Відповісти
Дорогой Юрий Бутусов! Дорогие Украинцы! Я бы не пожалел 100 злотых на фонд "Защита Конституции". Хоть бабки нужны на развитие производства как воздух. Предлагаю организовать фонд, который будет разыскивать и подавать в суд на тех, кто исполняет преступные приказы. Сорри, что так сумбурно. Прям берем последние зашквары.

Нет топлива в подразделении на линии фронта. Вычисляем того майора, который им пишет отписки и подаем на него в суд по признаку преступления "Покушение на территориальную целостность Украины". Прям в лоб. Почему не выделил бенз? Нету? А что, ты сделал, чтобы он был? Ходил на работу и звонил командиру? Подтверждения есть? Нету? Ну вот годков 10 тебе и светит. И в суды подавать в замечательных украинских городах Славянск или Мариуполь, привить немного патриотизма. Судья оправдал? Ну запись в личном деле есть, следующее звание светит не скоро. На судью - в суд, то же самое, "в составе организованной группы".

Оправдали Коломойского? В суд на судью по признакам преступления "Причинение ущерба государству в особо крупной форме". На судью, оправдавшего первого судью - "в составе организованной группы". И опять таки, для патриотизму, Славянск или Мариуполь. Желательно, чтобы канонаду было слышно.

Летчик возил по приказу гостей Ермака. "Угон авиационного транспортного средства". Сколько там светит, лет 10? Есть разрешение на полет. Ок. Руководителя группы - "За использование государственного имущества в личных целях." Плюс оплата убытка по цене коммерческого полета. Увольнение по суду "за халатность". Славянск или Мариуполь. Думаю, там как раз летчики скоро будут нужны.

Диспетчер, который следит за обстановкой в районе др Ермака. Почему пропустили вертолет? Где письменный приказ? Нету? Суд - штраф и увольнение за халатность в особом районе.

Охранники закрыли гостиницу в районе др Ермака. Заявление участковому, прошу принять меры к неизвестным лицам, представившимися.... Отписка, аяяй, не нашел. Суд - увольнение по причине профессиональной непригодности. А заодно на суде можно заслушать местного участкового, чтобы он делал в случае появления неизвестных со странными ксивами. Славянск и Мариуполь - це Украина. Законы одни те же. Следующему участковому - прошу принять меры к неизвестным... Уф, нашел, действительно, охрана перезидента. Зер гуд. Покажите письменный приказ. Нет? В суд - увольнение за самоуправство.

И так далее. Надо сделать, нет, мы можем, опять нет. МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ УКРАИНУ СТРАНОЙ ДИКТАТУРЫ ЗАКОНА.

И, я думаю, многие скинутся в этот фонд. Уж Петр Порошенко и Дмитрий Гордон 100%. Ну и я. )))))))

И давить, давить тех, кто исполняет преступные приказы.

СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
25.11.2021 03:25 Відповісти
Оцей QR-код- це в кацапів стирили. Підготовка до інтеграції?
показати весь коментар
25.11.2021 06:10 Відповісти
Какое День Рождение! Детективная история, выдуманная от начала до конца.
показати весь коментар
25.11.2021 09:38 Відповісти
...и содрана из фейковой публикации Комсомолки
показати весь коментар
25.11.2021 13:27 Відповісти
Останні пів-року на Прямий відмовилися ходити ЗЕуроди , Ганапольський брав на себе їхні обов"язки відгавкуватися дл гостроти дискусії з опонуванням критиків...
На Еспресо хоча б приходили . З Ппортніковим намагалися не розсиратися...
А ось учора на шоу у Голованова на Україна 24 була перша "показатєльная порка" ЗЕублюдків після їхнього відмовлення ходити на канали Ахмєтова . Божечко!!! ЩО ВОНИ ТАМ ОТРИМАЛИ!!! ЖАХ!!!Й НАСОЛОДА!!!

ТЕПЕР ПОДИВИМОСЯ МОСІЙЧУЧКУ
показати весь коментар
25.11.2021 13:32 Відповісти
 
 