Головні новини 24 листопада: гучне святкування дня народження Єрмака, гроші від МВФ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Журналісти твердять, що гостей на день народження Єрмака возили гелікоптерами ДСНС, а ОП заперечує, Україна отримала транш від МВФ, сертифікат про вакцинацію треба буде не просто показати, - головні новини 23 листопада.
Журналісти дізналися про святування дня народження Єрмака на держдачі
За даними "Української правди", святкування відбувалося на держдачі в Карпатах та тривало 4 дні. Гостей нібито возили гелікоптерами, самі Зеленський та Єрмак встигли на півдня злітати до Києва на урочистості на честь Дня Гідності та Свободи, а одним із гостей був Тимур Міндич - близький соратник Коломойського. В ОП запречують як тривалі гучні святкування, так і використання гелікоптерів ДСНС для перевезення гостей.
"Слуги" більше не ходитимуть на канали Ахметова
Депутати "СН" опублікували спільну заяву, в якій назвали "Україна-24" і "Україна" пропагандистськими і пообіцяли їх ігнорувати.
Свіжі рейтинги
За Зеленського готові проголосувати 25,2% українців, за Порошенка - 17,5%, за Бойка - 10,9%, за Тимошенко - 9%, за Разумкова - 7,5%, за Смешка, Мураєва та Гройсмана - по 5%.
Рейтинг партій: "СН" - 22,7%, "ЄС" - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, "Батьківщина" - 8,8%, партія Разумкова - 7%, "Сила і Честь" - 5,7%.
Україна отримала від МВФ 700 млн доларів
Ці гроші збільшать міжнародні резерви нашої держави. Згідно з меморандумом з Міжнародним валютним фондом, Україна має виконати ряд зобов’язань: призначити нового керівника САП до грудня цього року, обмежити зростання з/п інфляцією у 2%, сформувати наглядові ради "Нафтогазу", "Укренерго" та "Енергоатому". А також ухвалити дорожні карти щодо приватизації Приватбанку та Ощадбанку.
Продавців змусять не просто дивитися, а сканувати сертифікат про вакцинацію
Громадські заклади повинні не просто перевіряти наявність сертифікатів, а й зчитувати QR-код сертифіката через додаток "Дія", - каже міністр охорони здоров’я Ляшко. Без зчитування сертифікат не вважається перевіреним. Штраф для власника закладу - до 170 тис. грн.
Антивакцинатори мітингували з QR-кодом "Єдиної Росії" на плакатах
Акція відбулася в центрі Києва, на плакатах протестувальників були намальованій перекреслені QR-коди. При скануванні ці коди ведуть на сайт партії влади РФ "Єдина Росія".
Будь ласка, зачекайте...
Нет топлива в подразделении на линии фронта. Вычисляем того майора, который им пишет отписки и подаем на него в суд по признаку преступления "Покушение на территориальную целостность Украины". Прям в лоб. Почему не выделил бенз? Нету? А что, ты сделал, чтобы он был? Ходил на работу и звонил командиру? Подтверждения есть? Нету? Ну вот годков 10 тебе и светит. И в суды подавать в замечательных украинских городах Славянск или Мариуполь, привить немного патриотизма. Судья оправдал? Ну запись в личном деле есть, следующее звание светит не скоро. На судью - в суд, то же самое, "в составе организованной группы".
Оправдали Коломойского? В суд на судью по признакам преступления "Причинение ущерба государству в особо крупной форме". На судью, оправдавшего первого судью - "в составе организованной группы". И опять таки, для патриотизму, Славянск или Мариуполь. Желательно, чтобы канонаду было слышно.
Летчик возил по приказу гостей Ермака. "Угон авиационного транспортного средства". Сколько там светит, лет 10? Есть разрешение на полет. Ок. Руководителя группы - "За использование государственного имущества в личных целях." Плюс оплата убытка по цене коммерческого полета. Увольнение по суду "за халатность". Славянск или Мариуполь. Думаю, там как раз летчики скоро будут нужны.
Диспетчер, который следит за обстановкой в районе др Ермака. Почему пропустили вертолет? Где письменный приказ? Нету? Суд - штраф и увольнение за халатность в особом районе.
Охранники закрыли гостиницу в районе др Ермака. Заявление участковому, прошу принять меры к неизвестным лицам, представившимися.... Отписка, аяяй, не нашел. Суд - увольнение по причине профессиональной непригодности. А заодно на суде можно заслушать местного участкового, чтобы он делал в случае появления неизвестных со странными ксивами. Славянск и Мариуполь - це Украина. Законы одни те же. Следующему участковому - прошу принять меры к неизвестным... Уф, нашел, действительно, охрана перезидента. Зер гуд. Покажите письменный приказ. Нет? В суд - увольнение за самоуправство.
И так далее. Надо сделать, нет, мы можем, опять нет. МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ УКРАИНУ СТРАНОЙ ДИКТАТУРЫ ЗАКОНА.
И, я думаю, многие скинутся в этот фонд. Уж Петр Порошенко и Дмитрий Гордон 100%. Ну и я. )))))))
И давить, давить тех, кто исполняет преступные приказы.
СЛАВА УКРАИНЕ!
На Еспресо хоча б приходили . З Ппортніковим намагалися не розсиратися...
А ось учора на шоу у Голованова на Україна 24 була перша "показатєльная порка" ЗЕублюдків після їхнього відмовлення ходити на канали Ахмєтова . Божечко!!! ЩО ВОНИ ТАМ ОТРИМАЛИ!!! ЖАХ!!!Й НАСОЛОДА!!!
ТЕПЕР ПОДИВИМОСЯ МОСІЙЧУЧКУ