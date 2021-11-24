Conflict Intelligence Team опублікувала нові свідчення пересування російських військ до кордонів України. ФОТО
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Аналітики з Conflict Intelligence Team опублікували нові дані, що свідчать про пересування російських військ та військової техніки до кордонів з Україною.
Про це інформує Цензор.НЕТ за посиланням на CIT.
Так, 19 листопада на станції Мічурінськ-Воронезький зняли ешелон з боєприпасами, машинами хімічної розвідки РХМ-6 і важкою вогнеметною системою "Сонцепек", що прямував до Масловки (Воронезька область РФ). Дослідники припускають, що він міг перевозити техніку 20-го полку РХБЗ, який також входить до складу 1-ї гвардійської танкової армії та дислокується за 10 км від станції Ілліно.
Також фіксується прибуття російських військ до оккупованного Криму. Йдеться, наприклад, про 34-у окрему мотострілецьку бригаду армії РФ, навантаження якої зняли у Ставропілля 11 листопада, а також про 42-ю гвардійську мотострілецьку дивізію, ешелон з танками Т-72Б3 якої потрапив на відео дорогою до Криму.
Варто зазначити, що у 2008 році останнє з'єднання (тоді 18-та окрема мотострілецька бригада) брало участь у війні у Грузії. Ешелон із танками прямує на станцію Айвазовська, куди у квітні цього року везли війська 58-ї армії, які тоді розташувалися на полігоні Опук на Керченському півострові в Криму (станом на 22 листопада цей полігон порожній).
Аналітики CIT зазначають, що кількість техніки, яку звозять до кордону України, "насторожує", і її "лише з натяжкою можна спробувати пояснити переозброєнням діючих частин". Так, тільки за останні кілька днів з'явилися два відео, де ешелони з БМП-3 та БТР-82 прямують з Буя, де розташована 22-а центральна база зберігання техніки, у Валуйках за 23 км від кордону з Україною, де базується 3-та мотострілецька дивізія. Крім того, туди ж, ймовірно, прибув склад із гаубицями "Мста-Б" (його походження встановити не вдалося).
На думку аналітиків, перекидання військ відбувається порівняно повільно. Однак якщо вона відбуватиметься в такому ж темпі до січня, то загальна чисельність угруповання військ біля кордону та в Криму значно перевищить квітневі показники.
Дослідники згодні з оцінками розвідок, що "готовність до можливої операції на підконтрольній українській владі території буде досягнута щонайменше не раніше початку наступного року".
Будь ласка, зачекайте...
Посиди сам 5 лет без отпуска, норм?
Скажи честно, га выборы ходил? За кого голосовал?
Два раза в одну реку не войти.
Небесній сотні "Ганьба і зрадник" кричали.
із молотовим кидатись під гусениці ?
***** кожен рік провалює дежзамовлення
А щорічні ДОЗи провалював щоб ВСУ москалям не заважала.
Шось я ніде на шляхах України не помітив табличьок "виключно для російської армії"...
https://mil.in.ua/uk/news/na-2022-rik-kb-luch-ne-otrymalo-vid-minoborony-zamovlen-na-ptrk/
, чи до того ?
Генеральний директор ДККБ "Луч" Олег Коростельов розповів про поточний стан робіт за флагманськими проектами держпідприємства "Нептун" та "Вільха".
Зокрема, в інтерв'ю виданню "Тексти". 08 вересня 2021, 19:19
Однако вы только представьте себе, какая будет в мире реакция, если российская армия под своей тряпкой триколором с боями вторгнется в Украину.
В этом случае мировое сообщество уже не сможет отделаться своей «глубокой обеспокоенностью, озабоченостью.
Возможно РФ занимает выжидательную позицию и надеется, что Козак добьется «слива» Украины под Кремль. сепаратным переговорам банковой ОП Киева и Москвы. России, наоборот, шумиха сейчас невыгодна -такие вещи делаются втихаря, чтобы лишь постфактум поставить Запад перед фактом о свершившемся событии.
Тем более, сейчас из-за кризиса с мигрантами и плюс приостановлена сертификация Северного потока-2, а Украина допущена к участию в сертификации.
Если же Россия начнет военную операцию против Украины, да еще с авиацией и ракетами, с Россией обязаны будут разрывать все торгово-экономические отношения как со страной агрессором и ввести эмбарго против нее, ввести жесткие санкции против компаний "Газпром" и "Роснефть", заморозка счетов олигархов приближенных к путину и на самого хйла путина. заблокировать активы российских госбанков, ввести жесткий запрет на операции с российскими гособлигациями. Все это хйлу путина надо?? Сомневаюсь. Но фиг его что в его больной башке.
Свої італійські унітази я їм точно не віддам.
Олаф Шольц (СДПН) - новий канцлер Німеччини.
Також новообрані на даний момент глави уряду:
▫️Віце-канцлери - Роберт Хаберт від «Зелених» та Крістіан Ліндер від СДПН;
▫️Глава МЗС - Анналена Бербок від «Зелених»;
▫️Міністр фінансів - Крістіан Ліндер;
▫️Глава МВС - Христина Ламбрехт від СДПН.
Знаєте, що помірно радує? Міністр закордонних справ - симпатик України та противниця СП-2.
З`явився промінь надії на певні корективи проросійського курсу Берліна.
Sharp`s
Представители новой коалиции также хотят запустить между Германией и Россией безвизовые поездки для молодежи до 25 лет. передает немецкое издание Der Spiegel.
https://www.spiegel.de/politik/koalitionsvertrag-der-ampel-parteien-im-wortlaut-darauf-haben-sich-spd-gruene-und-fdp-geeinigt-a-3e25c4da-088a-4971-8a4d-4797a4ecf089
САБОТАЖНИКОВ на Гиляку !!!😀
Но тут сегодня ОБСЕ сообщает что РФ за последний месяц перебросила на временно оккупированные районы Донбасса десятки цистерн с горючим, вагоны боеприпасов и 19 колонн с вооружением.
Речь идет о периоде с 9 октября по 11 ноября 2021 года. РФ готовит наступление на Донбассе.
Еще есть инофрмация от польского военного портала Defence24. Кремль може наважитися на нове вторгнення, використовуючи саме терени окупованого Донбасу. Вістря атаки" може бути спрямоване саме на Маріуполь. Відрізати Україну від азов моря - ціль мінімум.
https://defence-ua.com/army_and_war/jakscho_kreml_navazhitsja_na_nove_vtorgnennja_vistrja_ataki_mozhe_buti_sprjamovane_na_mariupol-5354.html
З сотнями тисяч загиблих.
Пам'ятаєте як ви кляли Пороха за відсутність військового стану та перемир'я, коли ваша душа рвалася в бій?
Ваш гетьман Голобородько скоро поведе вас в цей бій.
Как задолбали эти эксперДы уже тошнят все