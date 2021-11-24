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Conflict Intelligence Team опублікувала нові свідчення пересування російських військ до кордонів України. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Conflict Intelligence Team опублікувала нові свідчення пересування російських військ до кордонів України. ФОТО

Аналітики з Conflict Intelligence Team опублікували нові дані, що свідчать про пересування російських військ та військової техніки до кордонів з Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ за посиланням на CIT.

Так, 19 листопада на станції Мічурінськ-Воронезький зняли ешелон з боєприпасами, машинами хімічної розвідки РХМ-6 і важкою вогнеметною системою "Сонцепек", що прямував до Масловки (Воронезька область РФ). Дослідники припускають, що він міг перевозити техніку 20-го полку РХБЗ, який також входить до складу 1-ї гвардійської танкової армії та дислокується за 10 км від станції Ілліно.

Conflict Intelligence Team опублікувала нові свідчення пересування російських військ до кордонів України 01

Також фіксується прибуття російських військ до оккупованного Криму. Йдеться, наприклад, про 34-у окрему мотострілецьку бригаду армії РФ, навантаження якої зняли у Ставропілля 11 листопада, а також про 42-ю гвардійську мотострілецьку дивізію, ешелон з танками Т-72Б3 якої потрапив на відео дорогою до Криму.

Conflict Intelligence Team опублікувала нові свідчення пересування російських військ до кордонів України 02

Також читайте: Переміщення військ РФ біля кордонів України "вкрай незвичайні", а заяви про навчання робляться для прикриття, - заступник генсека НАТО Джоане

Conflict Intelligence Team опублікувала нові свідчення пересування російських військ до кордонів України 03

Варто зазначити, що у 2008 році останнє з'єднання (тоді 18-та окрема мотострілецька бригада) брало участь у війні у Грузії. Ешелон із танками прямує на станцію Айвазовська, куди у квітні цього року везли війська 58-ї армії, які тоді розташувалися на полігоні Опук на Керченському півострові в Криму (станом на 22 листопада цей полігон порожній).

Аналітики CIT зазначають, що кількість техніки, яку звозять до кордону України, "насторожує", і її "лише з натяжкою можна спробувати пояснити переозброєнням діючих частин". Так, тільки за останні кілька днів з'явилися два відео, де ешелони з БМП-3 та БТР-82 прямують з Буя, де розташована 22-а центральна база зберігання техніки, у Валуйках за 23 км від кордону з Україною, де базується 3-та мотострілецька дивізія. Крім того, туди ж, ймовірно, прибув склад із гаубицями "Мста-Б" (його походження встановити не вдалося).

Conflict Intelligence Team опублікувала нові свідчення пересування російських військ до кордонів України 04

Читайте: Вторгнення Росії в Україну: голова ГУР Буданов розказав про можливі сценарії

Conflict Intelligence Team опублікувала нові свідчення пересування російських військ до кордонів України 05

На думку аналітиків, перекидання військ відбувається порівняно повільно. Однак якщо вона відбуватиметься в такому ж темпі до січня, то загальна чисельність угруповання військ біля кордону та в Криму значно перевищить квітневі показники.

Дослідники згодні з оцінками розвідок, що "готовність до можливої операції на підконтрольній українській владі території буде досягнута щонайменше не раніше початку наступного року".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+32
І в такий час недоросль святкує ДН свого опікуна на держдачі 4 дні.
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25.11.2021 00:07
+17
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25.11.2021 00:18
+17
Ну, шо ж… Треба змастити кулемет та очікувати на бурятів.

Свої італійські унітази я їм точно не віддам.
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25.11.2021 00:19
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І в такий час недоросль святкує ДН свого опікуна на держдачі 4 дні.
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25.11.2021 00:07 Відповісти
Некоторые и на Мальдивах отдыхали в своё время.
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25.11.2021 08:59 Відповісти
Один раз за 5 років? А уставший атвавйни відпочиває кожен місяць.
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25.11.2021 09:40 Відповісти
Суть не в том "сколько",суть в поступке.
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25.11.2021 10:48 Відповісти
Суть в том, сколько.
Посиди сам 5 лет без отпуска, норм?
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25.11.2021 10:53 Відповісти
Да,мышление у вас колхозное. Не зря вас лохов сделали...и будут делать.
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25.11.2021 10:55 Відповісти
Меня не сделали - я как голосовал за Порошенко, так и буду.
Скажи честно, га выборы ходил? За кого голосовал?
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25.11.2021 11:18 Відповісти
Итог: это и есть "колхозное мышление" - предъявлять к другим требования, которые ты сам не выполняешь.
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25.11.2021 12:04 Відповісти
Давайте не будем разводить срач. Мой выбор на выборах не имеет никакого отношения. Он уже был сделан . Могу огорчить вас , не голосовал за зелень и за Порошенко голосовать не буду!!! У него был шанс войти в историю Украины,но ...
Два раза в одну реку не войти.
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25.11.2021 12:17 Відповісти
Ифан , ты сказал правду, ты мог голосовать только за вофкуТупина, идешьнах нестройными рядами...
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25.11.2021 12:31 Відповісти
Я понял тебя, ватный длбб, -*это друХое*
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25.11.2021 12:29 Відповісти
Не заважайте неЛоху - у нього досі похмілля після "дня єрмака".
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25.11.2021 00:13 Відповісти
Та ні то воно ще від переляку не відійшло, коли йому біля меморіалу н
Небесній сотні "Ганьба і зрадник" кричали.
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25.11.2021 01:39 Відповісти
Ну значить будемо палити той металолом,іншого варіанту нема!
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25.11.2021 00:17 Відповісти
чим палити ?

із молотовим кидатись під гусениці ?

***** кожен рік провалює дежзамовлення
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25.11.2021 00:37 Відповісти
Зато многомиллиардные госзаказы ежегодно и регулярно выплачиваются Ахметову по *зельоным тарифам*, спасибо Петьке
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25.11.2021 01:28 Відповісти
Дороги ЗЕвіслюка для кацапів робить щоб зручніше до Києва добралися.
А щорічні ДОЗи провалював щоб ВСУ москалям не заважала.
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25.11.2021 01:41 Відповісти
А українська армія та мешканці України ніяк не зможуть юзати відремонтовані та нові дороги?!
Шось я ніде на шляхах України не помітив табличьок "виключно для російської армії"...
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25.11.2021 11:45 Відповісти
Странно, выплачивается Ахметке сейчас,а спасибо Петьке который 2,5 года как не у руля . Плохому танцору вечно Петька мещает.
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25.11.2021 11:20 Відповісти
Таке буває... коли попередній "власник дєржави" напідписував з власниками сонячних та вітрогенерацій стіки "ніштяків" в договорах як "гарантований покупець", шо за їх виконання по виплатам у нового "власника" волосся дибом на голові стає!
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25.11.2021 11:49 Відповісти
у нового "власника" волосся дибом на голові стає. все 2,5 года?как встало так и не опускается.Таке буває... коли вместо управления государством,нюхают дороги
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27.11.2021 22:41 Відповісти
*Петька* - твой сожитель в теплотрассах Чебоксар ,чмошник
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25.11.2021 12:35 Відповісти
На 2022 год "Лучу" не заказано ни одного ПТРК ! Ни одного. Бубочка защищать страну от этого металлолома не собирается.
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25.11.2021 01:08 Відповісти
Цікаво, звідкіля така інформація ?
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25.11.2021 02:15 Відповісти
Звідси:
https://mil.in.ua/uk/news/na-2022-rik-kb-luch-ne-otrymalo-vid-minoborony-zamovlen-na-ptrk/
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25.11.2021 07:13 Відповісти
Цікаво, а коли держава замовляє на наступний рік, після того як прийме бюджет на наступний рік
, чи до того ?
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25.11.2021 08:23 Відповісти
Цікавий, промий шніфти від сечі і побачиш, що навіть на 2021 рік оборонне держзамовлення провалене майже повністю. А ракети "Вільха", "Нептун" взагалі при блазнях не виробляють. Тому, окупація станеться швидко і без великих втрат для русні..На жаль..
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25.11.2021 08:30 Відповісти
ДержККБ "Луч" у 2021 році отримало від Міністерства оборони замовлення на сотню ракет "Вільха". Також триває виготовлення першого дивізіону комплексу РК-360 МЦ "Нептун" .

Генеральний директор ДККБ "Луч" Олег Коростельов розповів про поточний стан робіт за флагманськими проектами держпідприємства "Нептун" та "Вільха".

Зокрема, в інтерв'ю виданню "Тексти". 08 вересня 2021, 19:19
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25.11.2021 08:47 Відповісти
подивився що таке "шніфт", та ти вася зек з Одеси ?
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25.11.2021 08:51 Відповісти
*любезный*, не ссы в труссссы, огребете по полной ,сейчас не 14й, это будет ваша последняя войнушка ,пытается пугать оно тут ,хрюсское хитрожопое животное..
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25.11.2021 12:40 Відповісти
Хз будет, не будет война зимой.. но готовы обязаны быть.
Однако вы только представьте себе, какая будет в мире реакция, если российская армия под своей тряпкой триколором с боями вторгнется в Украину.
В этом случае мировое сообщество уже не сможет отделаться своей «глубокой обеспокоенностью, озабоченостью.
Возможно РФ занимает выжидательную позицию и надеется, что Козак добьется «слива» Украины под Кремль. сепаратным переговорам банковой ОП Киева и Москвы. России, наоборот, шумиха сейчас невыгодна -такие вещи делаются втихаря, чтобы лишь постфактум поставить Запад перед фактом о свершившемся событии.
Тем более, сейчас из-за кризиса с мигрантами и плюс приостановлена сертификация Северного потока-2, а Украина допущена к участию в сертификации.
Если же Россия начнет военную операцию против Украины, да еще с авиацией и ракетами, с Россией обязаны будут разрывать все торгово-экономические отношения как со страной агрессором и ввести эмбарго против нее, ввести жесткие санкции против компаний "Газпром" и "Роснефть", заморозка счетов олигархов приближенных к путину и на самого хйла путина. заблокировать активы российских госбанков, ввести жесткий запрет на операции с российскими гособлигациями. Все это хйлу путина надо?? Сомневаюсь. Но фиг его что в его больной башке.
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25.11.2021 02:24 Відповісти
Совершенно точно (и на счет Банковой тоже - именно на это и надеются).
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25.11.2021 08:12 Відповісти
Выгодно- не выгодно,"что бы вы понимали,он йо бнутый"
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25.11.2021 11:23 Відповісти
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25.11.2021 00:18 Відповісти
Ну, шо ж… Треба змастити кулемет та очікувати на бурятів.

Свої італійські унітази я їм точно не віддам.
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25.11.2021 00:19 Відповісти

Олаф Шольц (СДПН) - новий канцлер Німеччини.

Також новообрані на даний момент глави уряду:

▫️Віце-канцлери - Роберт Хаберт від «Зелених» та Крістіан Ліндер від СДПН;

▫️Глава МЗС - Анналена Бербок від «Зелених»;

▫️Міністр фінансів - Крістіан Ліндер;

▫️Глава МВС - Христина Ламбрехт від СДПН.

Знаєте, що помірно радує? Міністр закордонних справ - симпатик України та противниця СП-2.
З`явився промінь надії на певні корективи проросійського курсу Берліна.
Sharp`s
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25.11.2021 00:58 Відповісти
все это ширма и ерунда, Украине от их новой коалиции не холодно и не жарко. Будет та же политика как и при Меркель, обеспокоенность, сосаться в десна с путиным. В то же время коалиция желает тесно сотрудничать с Россией в вопросах решения глобальных проблем и энергетики.
Представители новой коалиции также хотят запустить между Германией и Россией безвизовые поездки для молодежи до 25 лет. передает немецкое издание Der Spiegel.
https://www.spiegel.de/politik/koalitionsvertrag-der-ampel-parteien-im-wortlaut-darauf-haben-sich-spd-gruene-und-fdp-geeinigt-a-3e25c4da-088a-4971-8a4d-4797a4ecf089
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25.11.2021 02:30 Відповісти
Нам это до задницы.На 8 год войны оборонные предприятия не загружены и на одну смену нет комплектации войск и их переброску как на границу к Луке там и формирования армий на Сумском направлении и Харькова.Не говоря уже о других.Мы дебилы !У нас заводы у нас возможности а мы всё смотрим на запад.А запад на нас как на убогих которые неспособны на 7 год войны реально поставить на рейки все заводы.Это как кот который сел на яйца и орёт потому что ему лень встать.Кто нам доктор что у нас война и вместо того что бы защищать страну страдаем откровенной фигнёй?На верху полный трешь.На нас мир смотрит как на дебилов !Любая бы другая страна танки самолёты и прочую технику сутками бы штамповала и создавала армию.
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25.11.2021 03:11 Відповісти
«Любая бы другая страна танки самолёты и прочую технику сутками бы штамповала и создавала армию.»
САБОТАЖНИКОВ на Гиляку !!!😀
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25.11.2021 07:30 Відповісти
Совковый металолом. Нам бы побольше Байрактаров и других ударных беспилотников
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25.11.2021 01:27 Відповісти
В первую очередь нам побольше мозгов !Что бы подымать армию и не выбирать зелобобика и ему подобных...
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25.11.2021 03:12 Відповісти
поселок. Валуйки это Белгородская обл....23 км от Харькова....харьковское направление.

Но тут сегодня ОБСЕ сообщает что РФ за последний месяц перебросила на временно оккупированные районы Донбасса десятки цистерн с горючим, вагоны боеприпасов и 19 колонн с вооружением.
Речь идет о периоде с 9 октября по 11 ноября 2021 года. РФ готовит наступление на Донбассе.
Еще есть инофрмация от польского военного портала Defence24. Кремль може наважитися на нове вторгнення, використовуючи саме терени окупованого Донбасу. Вістря атаки" може бути спрямоване саме на Маріуполь. Відрізати Україну від азов моря - ціль мінімум.
https://defence-ua.com/army_and_war/jakscho_kreml_navazhitsja_na_nove_vtorgnennja_vistrja_ataki_mozhe_buti_sprjamovane_na_mariupol-5354.html
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25.11.2021 01:37 Відповісти
Тут головне, чи сприймають її? А то наше теперішнє керівництво ЗСУ каже шо "це все інформаційна атака і нагнітання". Інакше кажучи, у керівництва держави "синдром страуса"
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25.11.2021 07:20 Відповісти
Я вже зебілам казав колись- попереду справжня, велика війна. З військовим станом, бомбардуваннями міст та іншими омріяними ніштяками.
З сотнями тисяч загиблих.
Пам'ятаєте як ви кляли Пороха за відсутність військового стану та перемир'я, коли ваша душа рвалася в бій?
Ваш гетьман Голобородько скоро поведе вас в цей бій.
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25.11.2021 08:14 Відповісти
это дерьмак с зе-упырем, 4 дня праздновали грядущую сдачу Украины куйлу
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25.11.2021 08:17 Відповісти
А раньше они никуда не передвигались, по Ставропольскому краю, и в Крым. Зачем как по команде запугивают несчастный лохторат? Это жжж неспроста.
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25.11.2021 08:34 Відповісти
Насрать ...пущай возят свой хлам
Как задолбали эти эксперДы уже тошнят все
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25.11.2021 21:50 Відповісти
 
 