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Новини Політика України
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Мусаєва про реакцію ОП на розслідування про день народження Єрмака: Історія із "вагнергейтом" нічому не навчила

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мусаєва про реакцію ОП на розслідування про день народження Єрмака: Історія із

Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва прокоментувала реакцію Офіса Президента на матеріал видання щодо святкування дня народження керівника ОП Андрія Єрмака.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Мусаєвої в фейсбуці.

"Офіс президента відреагував на розслідування Української правди розлогим постом, в якому зокрема підтвердив, що президент а) був у Синьогорі у вихідні б) президент користувався гвинтокрилами ДСНС, але нібито "за протоколом". Також у повідомленні стверджується, що Андрій Єрмак святкував свій ювілей з батьками. Але чомусь у понеділок, тобто наступного дня після власне дня народження", - написала головред УП.

Вона зазначила, що при цьому в ОП не пояснюють, що голова держави робив у горах в такій складній внутрішній та зовнішній ситуаціях і чому не скористався своїм державним бортом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": День народження Єрмака: святкували на держдачі, гостей возили гелікоптером ДСНС, - ЗМІ. ВIДЕО

"Навіщо подорож до державної резиденції потрібно було приховувати та користуватися гвинтокрилами? Дуже цікаво. Як і те, чому єдиним гостем в ці два дні в резиденції, за версією ОП, був міністр регіонального розвитку Олексій Чернишов?", - запитала Мусаєва.

Також керівник УП підкреслила, що у Офісу Президента було 8 годин на відповідь до виходу матеріалу.

"Ми відправили його рівно в той момент, коли отримали усі підтвердження, що для святкування дня народження було задіяно державні гвинтокрили. Здається, що історія із "вагнергейтом" нічого нікому не навчила", - йдеться в пості.

Також читайте: ОП про день народження Єрмака: Зеленського гвинтокрилами возили за протоколом, гостей Єрмака - не возили взагалі

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+31
Зелена мафія плює на всіх і на все - вони просто насолоджуються життям за наш рахунок 😡
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25.11.2021 00:47
+29
президент користувався гвинтокрилами ДСНС, але нібито "за протоколом"

видать на пожар летел, или после "пожара" на Алее Небесной Сотни - подпалили его там хорошо
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25.11.2021 00:40
+24
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25.11.2021 00:56
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президент користувався гвинтокрилами ДСНС, але нібито "за протоколом"

видать на пожар летел, или после "пожара" на Алее Небесной Сотни - подпалили его там хорошо
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25.11.2021 00:40 Відповісти
после "ПОЖАРОВ" летал в карпатские снега тушить зашквареный пердак
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25.11.2021 01:13 Відповісти
Ідіоти не здатні навчитись хоч чомусь.
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25.11.2021 00:41 Відповісти
Суслика Зраду видишь? А она есть!
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25.11.2021 13:36 Відповісти
Зелена мафія плює на всіх і на все - вони просто насолоджуються життям за наш рахунок 😡
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25.11.2021 00:47 Відповісти
он не президент -он клоун наркоман
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25.11.2021 00:48 Відповісти
Быстро ты флажки меняешь. Привет товарищу прапорщику!
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25.11.2021 08:51 Відповісти
Зелень не обучаемая, они на инстинктах.
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25.11.2021 00:51 Відповісти
Самые опасные бабки в стране

Резонанс Цензор.НЕТ Политика Украины

Автор: Василий Рыбников Источник: https://censor.net/ru/r3300285
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25.11.2021 00:54 Відповісти
Рыбников как всегда супер!!!И тем у него при этих дегенератах мор
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25.11.2021 09:55 Відповісти
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25.11.2021 00:56 Відповісти
нЭ, такое объяснение ОП не интересно. Врач, зачёркнуто, журналист сказал в морг, значит в морг...ой до резиденції Синьогора гелікоптером ДСНС )
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25.11.2021 00:58 Відповісти
Угу, и операция с вагнеровцами была придумана от начала и до конца.
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25.11.2021 02:05 Відповісти
Олечка, а шо таки по вагнеровцам? Не было, была но не наша, наша но не мы слили? Какая версия ОПы ?
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25.11.2021 11:52 Відповісти
На вірталетах - то не ми. А якщо і ми, то тільки гідрант по протоколу. Спалились, мудаки. Стидобисько якесь.
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25.11.2021 01:06 Відповісти
Зєлєнський дегенерат і саме тому він не спроможний до навчання. Ну от у нього є диплом юриста. Хоть хтось це помітив? Ну хоч якісь ознаки того що він здатен мислити логічно, послідовно і аргументовано формулювати і висловлювати свою позицію? Звідси він фіктивний юрист. А відтак і фіктивний президент бо президент повинен мати вищу освіту а не диплом! ІМПІЧМЕНТ дегенерату!
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25.11.2021 01:11 Відповісти
Чтобы никто не заметил, что Вова - тупой болван, папа купил ему диплом юриста И он стал тупым болваном с дипломом юриста!
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25.11.2021 06:44 Відповісти
2,5 роки тільки одна брехня... набридло, ненавиджу - ЗЕлену банду клоунів Г Е Т Ь
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25.11.2021 01:56 Відповісти
Зелене лайно. Вона погубить країну.
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25.11.2021 08:12 Відповісти
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25.11.2021 08:38 Відповісти
Это фотошоп штоле или на Г+Г в натуре такое покажут ?
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25.11.2021 14:24 Відповісти
Пускай люди празднуют День рождения. Это же хорошо
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25.11.2021 08:51 Відповісти
Власним коштом - так. І не тоді, коли "люди" - держслужбовців високого рангу у час військової загрози.
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25.11.2021 09:09 Відповісти
А почему царь всея черни и плебса не может себе позволить отдохнуть от трудов праведных.Для чего же еще его выбирало 73% мудрава прастова нариду?
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25.11.2021 08:57 Відповісти
После Закона об олигарха х бандиты олигархи испугались и натравили своих типа журналистов на Президента Зеленского .
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25.11.2021 08:57 Відповісти
Самое смешное что на Президента Зеленского выдумывают что он день рождения праздновал ещё какую то ерунду. Но не говорят что он украл завод или металлургический комбинат или фабрику.
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25.11.2021 09:00 Відповісти
5я колонна от олигархов шатает Украину.Про Шуфрича,Бойко Мертвечуков напрочь забыли.Или специально отбеливают?
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25.11.2021 09:05 Відповісти
а) Дня рождения никакого не было! С первого до последнего слова сплошное вранье.
б) День рождения был, но не у нас, а у какого-то зарубежного короля.
в) День рождения был на Рассии, нас пытались втянуть, напоить, но мы героически отказывались.
г) Был... был... Но, не День рождения, а всего лишь Именины и никто не пил!
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25.11.2021 09:05 Відповісти
Собрались старые друзья по косячку потянуть.
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25.11.2021 10:00 Відповісти
і взагалі, то не день народження був, а планова сходка народних слуг з послідуючими дебатами
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25.11.2021 09:42 Відповісти
Каково на сей раз происхождение автора заметки? Может Цензору стоит задуматься о восстановлении 5-й графы для авторов?
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25.11.2021 09:58 Відповісти
да плевать они хотели на вас лохов и ваши расследования. будите все выполнять как дерьмак прикажет.
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25.11.2021 10:57 Відповісти
да, это правильно, власть застит глаза...., люди в высоких креслах абсолютно уверены в своей недосягаемости, неподсудности и неуязвимости, так не должно быть в демократической стране..., а у нас все больше это кодло у власти смахивает на монархию....
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25.11.2021 11:08 Відповісти
пир во время чумы -Ростов не резиновый - а во все остальные места доплывет кораблик Сагайдачный
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25.11.2021 11:27 Відповісти
По протокому,це значить з робочим візитом,цікаво яким і до кого?
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25.11.2021 13:22 Відповісти
 
 