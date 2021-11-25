Мусаєва про реакцію ОП на розслідування про день народження Єрмака: Історія із "вагнергейтом" нічому не навчила
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва прокоментувала реакцію Офіса Президента на матеріал видання щодо святкування дня народження керівника ОП Андрія Єрмака.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Мусаєвої в фейсбуці.
"Офіс президента відреагував на розслідування Української правди розлогим постом, в якому зокрема підтвердив, що президент а) був у Синьогорі у вихідні б) президент користувався гвинтокрилами ДСНС, але нібито "за протоколом". Також у повідомленні стверджується, що Андрій Єрмак святкував свій ювілей з батьками. Але чомусь у понеділок, тобто наступного дня після власне дня народження", - написала головред УП.
Вона зазначила, що при цьому в ОП не пояснюють, що голова держави робив у горах в такій складній внутрішній та зовнішній ситуаціях і чому не скористався своїм державним бортом.
"Навіщо подорож до державної резиденції потрібно було приховувати та користуватися гвинтокрилами? Дуже цікаво. Як і те, чому єдиним гостем в ці два дні в резиденції, за версією ОП, був міністр регіонального розвитку Олексій Чернишов?", - запитала Мусаєва.
Також керівник УП підкреслила, що у Офісу Президента було 8 годин на відповідь до виходу матеріалу.
"Ми відправили його рівно в той момент, коли отримали усі підтвердження, що для святкування дня народження було задіяно державні гвинтокрили. Здається, що історія із "вагнергейтом" нічого нікому не навчила", - йдеться в пості.
Будь ласка, зачекайте...
видать на пожар летел, или после "пожара" на Алее Небесной Сотни - подпалили его там хорошо
СусликаЗраду видишь? А она есть!
Резонанс Цензор.НЕТ Политика Украины
Автор: Василий Рыбников Источник: https://censor.net/ru/r3300285
б) День рождения был, но не у нас, а у какого-то зарубежного короля.
в) День рождения был на Рассии, нас пытались втянуть, напоить, но мы героически отказывались.
г) Был... был... Но, не День рождения, а всего лишь Именины и никто не пил!