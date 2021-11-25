Новий заступник голови ОП Шурма під час виборів президента входив до команди Вілкула, - ЦПК

Фото: Шурма Ростислав

Новий заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма навчався в московському "Сколково", 13 років працював на топ посадах в структурах Ріната Ахметова і входив в передвиборчий штаб Олександра Вілкула.

Про це повідомляє Центр Протидії Корупції., інформує Цензор.НЕТ.

За данними ЦПК, Шурма маючи 23 роки, працював працювати у компанії Рината Ахметова "Метінвест". У 27 років, за часів Януковича, його "обрали" депутатом Донецької облради від Партії регіонів.

Влітку, коли на Донбасі почалася російська окупація, Ростислава Шурму обрали очільником Запорізької філії Опоблоку. У цей час він навчався в Московському інноваційному центрі "Сколково" - факт, який говорить сам за себе. Паралельно з навчанням в "Сколково", з 2012 до 2019 Шурма почав офіційно обіймати посаду генерального директора Запоріжсталі, що належить Ахметову.

"Це один з найбільших заводів України. І водночас - один з найбільших забруднювачів довкілля. Очолюючи Запоріжсталь, міркував на тему, чому в Україну не йдуть інвестиції: "Іноземні інвестори вважають за краще інвестувати в Європі, США чи Азії, оскільки перспектива зіткнутися з нашими прокурорами, чиновниками-корупціонерами та іншою.... перекреслює всю інвестиційну привабливість країни". Зате спільну мову з прокурорами, суддями та чиновниками знайшли наші олігархи. В тому числі й Ахметов. Яким потрібна монополія, а не конкуренція та іноземні інвестиції", - повідомляє ЦПК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив опоблоківця і колишнього менеджера Ахметова - Ростислава Шурму заступником керівника Офісу Президента

За данними ЦПК, розбудовуючи Запорізький Опозиційний блок Ростислав Шурма забезпечував можливість контролю над міськрадою. Це, зокрема, давало "хороші дивіденди": "Фірми, пов'язані з Шурмою та його колегою отримали від міста 245 гектарів під сонячні електростанції. Як пишуть місцеві розслідувачі, всі ділянки були передані в обхід закону без конкурсу, деякі – ще й із порушенням генплану", - пише ЦПК.

Під час виборів Президента України 2019-го року Шурма-молодший підтримував ексрегіонала Олександра Вілкула, заявивши: "Коли Вілкул стане президентом, в Україні розпочнеться нова п'ятирічка миру та розвитку".

Слідкуючи за його дописами в соцмережах, Центр Протидії Корупції зауважує, що Ростислав Шурма полюбляє відпочивати в Альпах і має велику прихильність до Китаю, вважає, що китайська система мусить слугувати прикладом. При цьому зовсім не береться до уваги такий аспект китайського життя, як порушення прав людини.

Насамкінець ЦПК підсумовує: "Партія регіонів, Опоблок, Ахметов, Вілкул, Китай, Сколково. Що може корисного дати державі людина з таким бекґраундом? Про яку деолігархізацію йдеться, якщо Шурма 13 років пропрацював на Ахметова? Питання риторичні."