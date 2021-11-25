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Новини Політика України
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Вілкул Олександр (303) Шурма (51) Офіс Президента (1753) Шурма Ростислав (65)

Новий заступник голови ОП Шурма під час виборів президента входив до команди Вілкула, - ЦПК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Новий заступник голови ОП Шурма під час виборів президента входив до команди Вілкула, - ЦПК
Фото: Шурма Ростислав

Новий заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма навчався в московському "Сколково", 13 років працював на топ посадах в структурах Ріната Ахметова і входив в передвиборчий штаб Олександра Вілкула.

Про це повідомляє Центр Протидії Корупції., інформує Цензор.НЕТ.

За данними ЦПК, Шурма маючи 23 роки, працював  працювати у компанії Рината Ахметова "Метінвест". У 27 років, за часів Януковича, його "обрали" депутатом Донецької облради від Партії регіонів.

Влітку, коли на Донбасі почалася російська окупація, Ростислава Шурму обрали очільником Запорізької філії Опоблоку. У цей час він навчався в Московському інноваційному центрі "Сколково" - факт, який говорить сам за себе. Паралельно з навчанням в "Сколково", з 2012 до 2019 Шурма почав офіційно обіймати посаду генерального директора Запоріжсталі, що належить Ахметову.

"Це один з найбільших заводів України. І водночас - один з найбільших забруднювачів довкілля. Очолюючи Запоріжсталь, міркував на тему, чому в Україну не йдуть інвестиції: "Іноземні інвестори вважають за краще інвестувати в Європі, США чи Азії, оскільки перспектива зіткнутися з нашими прокурорами, чиновниками-корупціонерами та іншою.... перекреслює всю інвестиційну привабливість країни". Зате спільну мову з прокурорами, суддями та чиновниками знайшли наші олігархи. В тому числі й Ахметов. Яким потрібна монополія, а не конкуренція та іноземні інвестиції", - повідомляє ЦПК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив опоблоківця і колишнього менеджера Ахметова - Ростислава Шурму заступником керівника Офісу Президента

За данними ЦПК, розбудовуючи Запорізький Опозиційний блок Ростислав Шурма забезпечував можливість контролю над міськрадою. Це, зокрема, давало "хороші дивіденди": "Фірми, пов'язані з Шурмою та його колегою отримали від міста 245 гектарів під сонячні електростанції. Як пишуть місцеві розслідувачі, всі ділянки були передані в обхід закону без конкурсу, деякі – ще й із порушенням генплану", - пише ЦПК.

Під час виборів Президента України 2019-го року Шурма-молодший підтримував ексрегіонала Олександра Вілкула, заявивши: "Коли Вілкул стане президентом, в Україні розпочнеться нова п'ятирічка миру та розвитку".

Слідкуючи за його дописами в соцмережах, Центр Протидії Корупції зауважує, що Ростислав Шурма полюбляє відпочивати в Альпах і має велику прихильність до Китаю, вважає, що китайська система мусить слугувати прикладом. При цьому зовсім не береться до уваги такий аспект китайського життя, як порушення прав людини.

Насамкінець ЦПК підсумовує: "Партія регіонів, Опоблок, Ахметов, Вілкул, Китай, Сколково. Що може корисного дати державі людина з таким бекґраундом? Про яку деолігархізацію йдеться, якщо Шурма 13 років пропрацював на Ахметова? Питання риторичні."
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Топ коментарі
+15
Скоро ждём Азарова-премьера, а гражданина РФ - министра обороны. Все как при Яныке )
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25.11.2021 04:34
+15
Зелені покидьки спрямовано руйнують країну! Це- не дурість чи «відсутніст досвіду»- це навмисне створення хаосу! Яким потім скористається х@йло зі своїми орками..
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25.11.2021 04:59
+10
Він син відомого медведчуківського русофіла Ігоря шурми. Таке ж гімно, як тато
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25.11.2021 07:10
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25.11.2021 02:46 Відповісти
Скоро ждём Азарова-премьера, а гражданина РФ - министра обороны. Все как при Яныке )
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25.11.2021 04:34 Відповісти
Зелені покидьки спрямовано руйнують країну! Це- не дурість чи «відсутніст досвіду»- це навмисне створення хаосу! Яким потім скористається х@йло зі своїми орками..
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25.11.2021 04:59 Відповісти
Ґої, не скавуліть. Ви цього хотіли і ви це зробили.
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25.11.2021 05:08 Відповісти
нове обдиччя =риго-анальне.а рига сівоха кричав анал табу.дурять нарід
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25.11.2021 05:10 Відповісти
Це кричав Яременко,не плутай.
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25.11.2021 08:26 Відповісти
Він син відомого медведчуківського русофіла Ігоря шурми. Таке ж гімно, як тато
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25.11.2021 07:10 Відповісти
Цапофіла,бо каЦАПИ не мають до Русі жодного відношення.
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25.11.2021 08:27 Відповісти
От чому у нас до влади лізуть "бідні" біженці Придністров'я чи Абзазії
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25.11.2021 07:39 Відповісти
Ніхто нормальний і притомний до Зеленого Йолопа просто не йде.
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25.11.2021 08:29 Відповісти
А кого ви хотіли побачити в команді малоросів, совкодрочерів і наваросів?
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25.11.2021 08:56 Відповісти
Зе-шмаркля тянет во власть всякий непотреб типа дЕрмака и Татарова
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25.11.2021 09:09 Відповісти
Напрягают эти бывшие... Зачем так палиться ?
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25.11.2021 10:01 Відповісти
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25.11.2021 10:07 Відповісти
Ну не патриота же Украины возьмёт прокремлёвская ЗЕшобла..Вобще то у них с самого начала была явно выраженная прокремлёвская кадровая политика.
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25.11.2021 10:08 Відповісти
У *********** - нарка особенный талант( или назначения происходят когда у него ,,тяга,,- назначать на важные госдолжности экзотическое гавно. Почему это должны быть обязательно верные путинцы, подстилки олигархов , подельники воров ( вилкуловцы)???????Он всех украинцев держит за *********, тупо издевается. Зе кодла - это , это.это......*****, даже слов в мате нету.....Зато весело. Неужели через пол года у него рейтинг будет больше 5% ?
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25.11.2021 10:09 Відповісти
Судя по опросам полукацапам из нарида нравится и все устраивает
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25.11.2021 10:23 Відповісти
Ну что,избиратели зеленского,до сих пор считаете себя патриотами?
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25.11.2021 10:21 Відповісти
Тут одного таланта мало, нужна еще и подходящая сексуальная ориентация.
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25.11.2021 10:25 Відповісти
Папа Шурмы был правой рукой Медведчука,потом был пригрет Дупой в Харькове.А сын получил неплохое образование и банальный клерк.Доказал свою эффективность,потому и принят в качестве клерка.Он гражданин Украины,имеет право,не смотря на визги 5й колонны.Большинство теперешних политиков престарелых меняли партии,как портянки.Флюгеры.А Пресса просто сосет из пальца,как из рога изобилия инсинуации.
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25.11.2021 10:31 Відповісти
Петр Алексеевич тоже был министром одно время, у того кого нельзя называть. Но потом одумался и вел нас к светлому будущему, в братскую семью европейских народов!
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25.11.2021 11:35 Відповісти
Ватный реванш бандюков "партии регионов" под прикрытием зеленой мафии
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25.11.2021 13:12 Відповісти
 
 