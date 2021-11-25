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Новини Політика України
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Єрмак Андрій (1230) Офіс Президента (1753)

Єрмак про день народження: Не було жодного 4-денного святкування, гвинтокрилами ДСНС ніяких гостей не перевозили

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єрмак про день народження: Не було жодного 4-денного святкування, гвинтокрилами ДСНС ніяких гостей не перевозили

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак спростовує інформацію "Української правди" про святкування свого дня народження у державній резиденції в Карпатах.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Єрмака в фейсбуці.

"Цьогорічний ювілей я ніяк особливо не відзначав, лишень в понеділок заїхав до батьків. Вигріб від мами, що рідко у них буваю і що виглядаю втомленим. У вівторок виділив одну годину, щоб прийняти привітання від колег в Офісі Президента.

Дивно, що журналісти не поцікавились реальною ситуацією і взагалі не поспілкувалися зі мною. Вони надіслали запит лише сьогодні, тобто у день виходу сюжету. Таким чином, я просто ніяк не зміг би встигнути вчасно відповісти", - написав глава ОП.

За словами Єрмака не було жодного 4-денного святкування, ніхто не використовував жодних приватних чи державних літаків. Гвинтокрилами ДСНС ніяких гостей чи взагалі сторонніх осіб не перевозили, тим більше з розважальною метою.

Резиденцією в Карпатах і гвинтокрилами ДСНС у ці дні користивувся тільки президент відповідно до існуючих протоколів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": День народження Єрмака: святкували на держдачі, гостей возили гелікоптером ДСНС, - ЗМІ. ВIДЕО

"У пʼятницю Президент працював на Банковій. Згодом він відбув до резиденції в Гуті. Вже в неділю Президент у Києві брав участь у відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції Гідності. А в понеділок перебував на робочому місці. Користування цією резиденцією протягом дня-двох, а також гелікоптерами, що використовуються президентом, чітко прописано у відповідних протоколах. І всі переміщення й розміщення тут відбувалися у звичайному режимі згідно з цими протоколами", - підкреслив Єрмак..

Керівник ОП зазначив, що "з інших представників влади" до резиденції президента заїжджав тільки міністр Олексій Чернишов, який перебував тими днями у Рівному та пересувався автівкою.

Також читайте: ОП про день народження Єрмака: Зеленського гвинтокрилами возили за протоколом, гостей Єрмака - не возили взагалі

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+44
Повторюсь. Они, и пытаясь так тупо отмазаться, даже не понимают, что важно не чья именно днюха, а то, что это чмо отдыхало 4 дня в такое тяжелое время. Страшно то, что эти отморозки веселились и отдыхали так образцово-показательно в то время, когда вплотную должны заниматься войной с Рашей, вернее ее предотвращением и укреплением обороны страны. Что должны думать наши союзники если собственному президенту Украины это по@ер?
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25.11.2021 01:21
+40
Вевсеврети !!! Не виноватая я ! Они сами ко мне пришли ! Вы все проклятые порохоботы !

Интересно, кто-то еще поверит?
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25.11.2021 01:05
+39
Дєрмак, краще тобі вже мовчати, ви вже з нелохом так пробрехались....
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25.11.2021 01:05
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Вевсеврети !!! Не виноватая я ! Они сами ко мне пришли ! Вы все проклятые порохоботы !

Интересно, кто-то еще поверит?
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25.11.2021 01:05 Відповісти
Прилетели. В голубых вертолетах.
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25.11.2021 01:08 Відповісти
Согласно зелёного протокола.
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25.11.2021 01:09 Відповісти
Наркомани-геї.

О, анєхдот згадала:
Два наркома зустрілись, один каже:
- Чувак, прикинь! Я вчора йду, чую, когось ззаду б'ють.
- І шо?
- Обертаюсь, а це мене б'ють.
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25.11.2021 01:14 Відповісти
Или вот ещё:
Слухи о марсианам в Обуховском переулке распущены торговцами с сухаревки.
Виновные будут строго наказаны.

М. Булгакова. Собачье сердце.
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25.11.2021 07:54 Відповісти
Детективная история, выдуманная от начала до конца.
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25.11.2021 09:33 Відповісти
С какого #УЯ наркомана ишака катают на вертолетах МЧС?
Флот президента Украины. На чем может летать Владимир Зеленский.
Единственный вертолет в президентской флотилии представляет из себя модернизированную версию Ми-8.
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25.11.2021 10:09 Відповісти
Дєрмак, краще тобі вже мовчати, ви вже з нелохом так пробрехались....
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25.11.2021 01:05 Відповісти
Повторюсь. Они, и пытаясь так тупо отмазаться, даже не понимают, что важно не чья именно днюха, а то, что это чмо отдыхало 4 дня в такое тяжелое время. Страшно то, что эти отморозки веселились и отдыхали так образцово-показательно в то время, когда вплотную должны заниматься войной с Рашей, вернее ее предотвращением и укреплением обороны страны. Что должны думать наши союзники если собственному президенту Украины это по@ер?
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25.11.2021 01:21 Відповісти
Та пливать они хотели на Україну, на людей, на патриотизм. Ета банда пролезла во власть только с одной целью. ТЫРИТЬ БАБЛО. И если тут полыхнет, то ни Ермака, ни Зиленского ни олигарха Бени сдесь не будет через пять минут после нападения Раши на нас. Потому они и ведут себя так словно они сдесь хозяева жизни.
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25.11.2021 02:17 Відповісти
Гірше. Що мають думати наші союзники, якщо 3/4 населенню це похєр?
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25.11.2021 07:59 Відповісти
Ты глубоко ошибаешся. Наш президент еще с 2014г беспокоился об Украине..
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25.11.2021 08:42 Відповісти
Я тебе конечно верю…..
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25.11.2021 08:10 Відповісти
Разве могут быть сомненья?
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25.11.2021 09:31 Відповісти
А Вагнергейт вигаданий з початку та до кінця.
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25.11.2021 01:08 Відповісти
Кто столько блеска проявил
В искусстве лгать и лицемерить,
Тому дозволено не верить,
Хотя б он правду говорил.
- Лопе де Вега
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25.11.2021 05:36 Відповісти
Единожды совравшему веры нет.
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25.11.2021 01:12 Відповісти
Если бы единожды. Вранье зеленой пошести превратилось в один сплошной гул. Врут как дышат.
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25.11.2021 01:23 Відповісти
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25.11.2021 01:16 Відповісти
Андрій Павловський
@Pavlovskyi_A
·
10h
Увага, велике шахрайство!
Третьяковою за допомогою міністра фінансів Марченко протягується корупційний закон про так звану обов'язкову накопичувальну пенсійну систему!
Пенсійні гроші планується віддати до рук недержавних пенсійних фондів без жодних гарантій збереження!!
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25.11.2021 01:16 Відповісти
Беня вже готується відкрити "Приватний пенсійний фонд "Беня""...
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25.11.2021 02:14 Відповісти
О... з"явився в публічному просторі. Давай краще про те, хто давав наказ по вагнерівцям? Знову табло залипне?
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25.11.2021 01:22 Відповісти
Найкращі вітання з Днем народження Єрмак отримав від Грозєва та Бутусова.
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25.11.2021 01:36 Відповісти
ой, та важко навіть визначити, хто його найкраще привітав...
А Бурба?
А Шустрик?
А Рінах?
а Гарндон?
....
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25.11.2021 01:47 Відповісти
Швидше за все, що найбільше цього кремлівського агента - виродка єрему. . Привітав сам маніяк )(уйло і вся його наближена зграя кремлівських фашистів. Гаряче привітали і побажали й надалі успішно продовжити приймати участь разом з ними у знищенні Української держави.
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25.11.2021 05:33 Відповісти
Можливо навіть таємним указом пуцина орден іменинникк дали. А може навіть і два - другий від главзебіла.
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25.11.2021 09:26 Відповісти
Вони там всі поголівно обдовбані наркомани.
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25.11.2021 01:46 Відповісти
Кстати, поздравляю Дерьмака с днюхою. Надеюсь, шо последняя.
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25.11.2021 02:11 Відповісти
Кажуть що кацап править жидом... Чому ж тоді Єрмак ожидовів до хуцпи?
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25.11.2021 02:32 Відповісти
І дня народження не було!
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25.11.2021 05:43 Відповісти
..і паЧпорт з"їв, щоб про дату народження не нагадував!
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25.11.2021 08:15 Відповісти
Смотри как быстро отреагировал...
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25.11.2021 06:03 Відповісти
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25.11.2021 06:14 Відповісти
Пліткують гади, що не був він в той час у Карпатах. Він до Москви літав.
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25.11.2021 06:43 Відповісти
Только по фразе "президент в пятницу работал на Банковой"-можешь засунуть весь свой звиздешь себе в дупу
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25.11.2021 07:58 Відповісти
Плохо что в Украине нет закона как в Америке . В США уже засудили бы эту газету и проплаченых журналистов за придуманные фэйки
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25.11.2021 07:58 Відповісти
пишайся Зе!біле, тебе Дмитро-картинка підтримує, значить і ти чмо знатне.
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25.11.2021 11:33 Відповісти
А как шифровались...зескот,это они от большого к вам уважения даже в Киев прилетали ,под допингом,чтоб лампадки зажечь)
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25.11.2021 08:04 Відповісти
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25.11.2021 08:07 Відповісти
"Нехай у цих резиденціях живуть дітки якісь. Ну якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції - я не бачу в них взагалі ніякого сенсу. Коли ми їздимо по Європі, ми бачимо старі резиденції королів, що це сьогодні? Це все - для екскурсій", - так на той момент кандидат у президенти Зеленський відповідав на запитання журналістів "РБК-Україна", чи буде він користуватись державними.
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25.11.2021 08:09 Відповісти
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25.11.2021 08:12 Відповісти
дерьмака на нары!
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25.11.2021 08:13 Відповісти
Спочатку, на кіл!
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25.11.2021 08:17 Відповісти
Все як завжди. Цим ублюдкам, хоч сци в очі, а вони говоритимуть що дощ іде. Як і їх лохторат. Остогидла та брехня. Остогидли ці потвори. Остогидло це смердюче лайно,що видає себе за президента, разом з його , підібраною на окружній, дружиною
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25.11.2021 08:15 Відповісти
А не пора ли все ето быдло в расход?НЕ не заграницу а по закону военного времени.
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25.11.2021 08:21 Відповісти
Вы абсолютно правы. Но эти кремлёвские кроты - не быдло. Они такие же враги Украины, как и кремлёвская нечисть. А быдло безмозглое, совковое, гнилое от путинской пропаганды - это те существа, которые выбрали править страной кремлёвскую зелёную саранчу. Этому быдлу, как и всем кремлёвским, желаю подохнуть от голода, холода, болячек и прочего....
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25.11.2021 08:45 Відповісти
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25.11.2021 08:35 Відповісти
Шеф з Кремля що подарував? Іграшкового зеленого крота?
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25.11.2021 08:38 Відповісти
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25.11.2021 08:41 Відповісти
На шару и уксус пить сладко...быдлота.
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25.11.2021 08:51 Відповісти
Слухать Єрмака - доля в нас така, сказали 73%.
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25.11.2021 08:54 Відповісти
...и вообще не раскачивайте лодку, а то Тупин нападэ...
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25.11.2021 09:01 Відповісти
віримо...))козірь ж не буд брехати?!))
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25.11.2021 09:06 Відповісти
Но у нас же все верят Ермаку ? И его брату? Конечно вертолётами никого не привозили и не увозили.
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25.11.2021 09:30 Відповісти
>Пользование этой резиденцией в течение дня-двух, а также вертолетами, которые используются президентом, четко прописаны в соответствующих протоколах...

и как раз на ДР дермака, какое совпадение.
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25.11.2021 09:39 Відповісти
Сором, ганьба, злочин під час війни робити гучні кількаденні гулянки керівниками воюючої держави. Вам не місце у владі.
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25.11.2021 09:42 Відповісти
таке враження, що ця парочка взяла відгул у х*ла на вихідні.
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25.11.2021 09:43 Відповісти
а дома зелох отдохнуть не мог? зачем летать в резиденцию в день рождения дермака, палить горючку, когда военным выдали 5 литров и катайся...
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25.11.2021 09:47 Відповісти
Ога, конечно не было, это зебыдло туда и назад на трамваях добиралось.
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25.11.2021 10:00 Відповісти
В стране тотальное кумовство.
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25.11.2021 10:06 Відповісти
За словами Єрмака не було жодного 4-денного святкування
Святкували тиждень!!
Лохи..
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25.11.2021 10:15 Відповісти
Бо вертольоти були не ДСНС, а НГУ. І не 4 дні святкували, а тиждень, бо починали ще минулого понеділка.
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25.11.2021 10:37 Відповісти
вы все врети. где ваши доказательства? и ваапще, эти ваши аирбасы можно купить в любом ларьке на Борщаговке. парахаботы вы праклятые, не верите честным людям. ааааааррррряяяяя путин спаси-памаги биндеры должности лишают. макс бужанский и колька котлета спасайте своего покровителя. зовите гетманцева и сивоху, будем устраивать редуты возле опэшки. хрен вы нас отсюда выкурите маларосы проклятые.... - из материалов НСРД
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25.11.2021 11:02 Відповісти
Предателей в войну расстреливают или вешают...Ермак-это ВРАГ!
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25.11.2021 11:05 Відповісти
дєрьмак типу каже правду-а ми типу йому віримо..
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25.11.2021 11:14 Відповісти
Отримали кредит від МВФ - можна пиячити.
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25.11.2021 11:22 Відповісти
Та верим , да и день рожденья не отмечали , то була секретна нарада що до вторгнення Параши . А с представителями Коломойского, обсуждали логистику и подвозку патронов . Инвестиции с Омана так и прут , уже девать не куда . Вагнеровцев хотели пригласить и арестовать , на днюхе ,но шото пошло не так
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25.11.2021 11:24 Відповісти
Ну мы так и поняли что Дерьмак отмечал свою 50-ю днюху в хрущевке у родителей с миской оливье и баклашкой пиваса. Непонятно только почему в частном отеле на сотню мест в Гуте, расположенном в ста метрах от президентской резиденции, вдруг не оказалось даже двух свободных мест ... Там наверное какой-то слет иностранных туристов-паломников забронировал весь отель.
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25.11.2021 14:31 Відповісти
ЗЕлені барани повірили..люди посміялися.
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25.11.2021 16:24 Відповісти
 
 