Єрмак про день народження: Не було жодного 4-денного святкування, гвинтокрилами ДСНС ніяких гостей не перевозили
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак спростовує інформацію "Української правди" про святкування свого дня народження у державній резиденції в Карпатах.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Єрмака в фейсбуці.
"Цьогорічний ювілей я ніяк особливо не відзначав, лишень в понеділок заїхав до батьків. Вигріб від мами, що рідко у них буваю і що виглядаю втомленим. У вівторок виділив одну годину, щоб прийняти привітання від колег в Офісі Президента.
Дивно, що журналісти не поцікавились реальною ситуацією і взагалі не поспілкувалися зі мною. Вони надіслали запит лише сьогодні, тобто у день виходу сюжету. Таким чином, я просто ніяк не зміг би встигнути вчасно відповісти", - написав глава ОП.
За словами Єрмака не було жодного 4-денного святкування, ніхто не використовував жодних приватних чи державних літаків. Гвинтокрилами ДСНС ніяких гостей чи взагалі сторонніх осіб не перевозили, тим більше з розважальною метою.
Резиденцією в Карпатах і гвинтокрилами ДСНС у ці дні користивувся тільки президент відповідно до існуючих протоколів.
"У пʼятницю Президент працював на Банковій. Згодом він відбув до резиденції в Гуті. Вже в неділю Президент у Києві брав участь у відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції Гідності. А в понеділок перебував на робочому місці. Користування цією резиденцією протягом дня-двох, а також гелікоптерами, що використовуються президентом, чітко прописано у відповідних протоколах. І всі переміщення й розміщення тут відбувалися у звичайному режимі згідно з цими протоколами", - підкреслив Єрмак..
Керівник ОП зазначив, що "з інших представників влади" до резиденції президента заїжджав тільки міністр Олексій Чернишов, який перебував тими днями у Рівному та пересувався автівкою.
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Интересно, кто-то еще поверит?
О, анєхдот згадала:
Два наркома зустрілись, один каже:
- Чувак, прикинь! Я вчора йду, чую, когось ззаду б'ють.
- І шо?
- Обертаюсь, а це мене б'ють.
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@Pavlovskyi_A
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10h
Увага, велике шахрайство!
Третьяковою за допомогою міністра фінансів Марченко протягується корупційний закон про так звану обов'язкову накопичувальну пенсійну систему!
Пенсійні гроші планується віддати до рук недержавних пенсійних фондів без жодних гарантій збереження!!
А Бурба?
А Шустрик?
А Рінах?
а Гарндон?
....
и как раз на ДР дермака, какое совпадение.
Святкували тиждень!!
Лохи..