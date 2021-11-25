Офіс Президента не надає відповіді на запити про коментар до публікації матеріалів, - журналіст Мокрик

Офіс Президента ігнорує запити журналістів на коментарі до матеріалів, незалежно від того за скільки часу до публікації робиться запит.

Про це на своїй сторінці в фейсбук написав журналіст Данило Мокрик, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це - дуже смішно, коли Офіс Президента України закидає Михайлу Ткачу, що той надіслав запит на коментар в день виходу свого розслідування про день народження Єрмака - і ось так позбавив ОП можливості прокоментувати.

Коли я готував матеріал про санкції РНБО для BIHUS.Info, я надіслав в ОП запит на коментар за 2 тижні до виходу. І не отримав навіть відмови. Для поточного свого матеріалу я також надіслав в ОП запит на коментар ще 8 листопада. Знову - ніякої відповіді, навіть відмови", - повідомив Мокрик.

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На думку журналіста, Офіс Президента "вигадує дедалі "креативніші" способи відмовити у запиті на доступ до публічної інформації".