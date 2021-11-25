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Новини Політика України
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Офіс Президента не надає відповіді на запити про коментар до публікації матеріалів, - журналіст Мокрик

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс Президента не надає відповіді на запити про коментар до публікації матеріалів, - журналіст Мокрик

Офіс Президента ігнорує запити журналістів на коментарі до матеріалів, незалежно від того за скільки часу до публікації робиться запит.

Про це на своїй сторінці в фейсбук написав журналіст Данило Мокрик, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це - дуже смішно, коли Офіс Президента України закидає Михайлу Ткачу, що той надіслав запит на коментар в день виходу свого розслідування про день народження Єрмака - і ось так позбавив ОП можливості прокоментувати.

Коли я готував матеріал про санкції РНБО для BIHUS.Info, я надіслав в ОП запит на коментар за 2 тижні до виходу. І не отримав навіть відмови. Для поточного свого матеріалу я також надіслав в ОП запит на коментар ще 8 листопада. Знову - ніякої відповіді, навіть відмови", - повідомив Мокрик.

Також читайте: Мусаєва про реакцію ОП на розслідування про день народження Єрмака: Історія із "вагнергейтом" нічому не навчила

На думку журналіста, Офіс Президента "вигадує дедалі "креативніші" способи відмовити у запиті на доступ до публічної інформації".

Автор: Володимир Янченко
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Сцикло, давай відповідай. День народження вже всьо... закінчився. І зізнайся хто кріт.
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25.11.2021 01:42 Відповісти
Сцикло або вже покакало, або сушить кофту
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25.11.2021 09:20 Відповісти
зебіли Ткач і Мокрик - а це ви так нагаласували в 19-му!
І не виступайте тепер! Допоки не покаєтесь.
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25.11.2021 01:43 Відповісти
Досить тут вже зраду розганяти. ****** отримав, що заслужив. У незаангажованих журналістів робота така - казати правду.
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25.11.2021 01:55 Відповісти
А коли саме вони "казали правду" - у 2019-му, чи зараз? Щось у них "правд" багато! І такі "різноманітні"!!!
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25.11.2021 06:51 Відповісти
Це бігусня незаангажована??? Вірю аж бігом звичайно
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25.11.2021 07:32 Відповісти
Прінчіпєси на дурні запитання не відповідають!
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25.11.2021 01:50 Відповісти
"Не ті запити" шлють журналісти. Треба питати про успіхи "найвеличнішого", славити його і просити допомоги його адміністрації саме в цій справі... А то наїзжають, щось розслідують... "Температура ванни має бути рівно 36 градусів"...
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25.11.2021 02:05 Відповісти
Волшебное слово БРИФФИНГ есть только в демократических странах .
А в олигархическом царстве власть бисером народ не жалует - загордились достижениями 😀😀
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25.11.2021 07:26 Відповісти
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25.11.2021 08:32 Відповісти
Удобно
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25.11.2021 09:19 Відповісти
Комментировать навоз? Врагов или полезных, врагам, идиотов?
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25.11.2021 09:25 Відповісти
 
 