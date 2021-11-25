Сакварелідзе про "вагнергейт": Головний індикатор цієї справи - 20 розвідників викидають на вулицю, наражаючи їхні життя на небезпеку

Звільнення з лав ЗСУ розвідників, що займались операцією проти "вагнерівців", яскраво свідчить про те, була зірвана операція зрадою чи обережністю з боку влади.

Таку думку висловив заступник генпрокурора в 2015-2016 рр. Давід Сакварелідзе, інформує Цензор.НЕТ.

"Зрада це була або обережність, "проєкт" або зірвана спецоперація, суспільству ще дуже довго доведеться з цим розбиратися, але….

Ті, хто цінує, будує, захищає та оберігає. Ті, хто розуміє, що таке держава і знає ціну ризику. 20 офіцерів - справжніх героїв - не викидають на вулицю без захисту, наражаючи їх життя на постійну загрозу", - написав Сакварелідзе.

Він підкреслив, що для нього це "головний індикатор/сигнал" у справі.

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