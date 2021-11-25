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Новини Політика України
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Сакварелідзе (172) ПВК "Вагнер" (1476)

Сакварелідзе про "вагнергейт": Головний індикатор цієї справи - 20 розвідників викидають на вулицю, наражаючи їхні життя на небезпеку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сакварелідзе про

Звільнення з лав ЗСУ розвідників, що займались операцією проти "вагнерівців", яскраво свідчить про те, була зірвана операція зрадою чи обережністю з боку влади.

Таку думку висловив заступник генпрокурора в 2015-2016 рр. Давід Сакварелідзе, інформує Цензор.НЕТ.

"Зрада це була або обережність, "проєкт" або зірвана спецоперація, суспільству ще дуже довго доведеться з цим розбиратися, але….
Ті, хто цінує, будує, захищає та оберігає. Ті, хто розуміє, що таке держава і знає ціну ризику. 20 офіцерів - справжніх героїв - не викидають на вулицю без захисту, наражаючи їх життя на постійну загрозу", - написав Сакварелідзе.

Він підкреслив, що для нього це "головний індикатор/сигнал" у справі.

Також читайте: Ексгенпрокурор Рябошапка про розслідування щодо "вагнерівців": Правоохоронна система фактично покривала винних у зриві спецоперації

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Ці офіцери не дадуть їм так просто втекти до ростова.
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25.11.2021 03:18
+5
Причинно-наслідкові зв'язки у вас наглухо відбите
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25.11.2021 07:07
+5
Всегда ищи кому это выгодно.
Вот кому выгодно ослабить страну на 20 профессионалов?
Кто то же подписал приказ об увольнении?
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25.11.2021 09:49
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Зрада=обережність. Сакварелідзе вже давно протух і тепер нарешті засмердів на всю країну... зате лишається на посаді...
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25.11.2021 02:09 Відповісти
На якій полсаді зараз Сакварелідзе?!!
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25.11.2021 02:16 Відповісти
десь в прокурорських чи то корідорах чи то кабінэтах... вичікує...на пенсію...
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25.11.2021 02:28 Відповісти
Ці офіцери не дадуть їм так просто втекти до ростова.
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25.11.2021 03:18 Відповісти
о .... якраз на хунту назвільняли.
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25.11.2021 03:25 Відповісти
Шановні, а ви не допускаєте ні еа йоту, Що якийсь із цих героїв "плаща і сокири" впевнено зливав інформацію,ні не кацапам,а Соколовій, Бутусову чи якомусь іншому журнашлюсі? От і за це могли вигнати.У кацапів ,пи таких провалах,у пару трійку розвідників раптово відказувало серце...
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25.11.2021 06:53 Відповісти
Причинно-наслідкові зв'язки у вас наглухо відбите
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25.11.2021 07:07 Відповісти
Люсю арестовича наслухався?! Як можна бути таким ідіотом?
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25.11.2021 07:34 Відповісти
У нас таких ідіотів 73% населення, а вас все ще дивує, як таким можна бути? Подивіться навколо себе на вулиці, в магазині тощо. В залежності від місця проживання таких ідіотів буде від кожного другого до 9 із 10.
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25.11.2021 07:55 Відповісти
Цензор, не "ЇХ" а "Їхнє". В Українській мові використовується в цьому контексті слово "їхнє". Тепер ваші журналісти про це знатимуть
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25.11.2021 05:09 Відповісти
Грьобаний стид.Слів немає.
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25.11.2021 05:41 Відповісти
Надо было с ними поступить так как американцы поступили с Эдвардом Сноуденом
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25.11.2021 07:11 Відповісти
20 розвідників викидають на вулицю, наражаючи їх життя на небезпеку Джерело: https://censor.net/ua/n3301448

І це зробив не Зе, чи дерьмак , це разом зробили зебіли ( 73% ) ,, ще у 2019 му році .
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25.11.2021 08:05 Відповісти
Все гораздо хуже: они же неизменно это делают с 1991 года. Раньше просто ими руководил не Г+Г, а интер...
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25.11.2021 11:11 Відповісти
Всегда ищи кому это выгодно.
Вот кому выгодно ослабить страну на 20 профессионалов?
Кто то же подписал приказ об увольнении?
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25.11.2021 09:49 Відповісти
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25.11.2021 10:50 Відповісти
Так их же журналистка порохоботка засветила. Они уже все, отработанный материал.
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25.11.2021 10:29 Відповісти
Кому засвітила, вам у мізки? А вони у вас були?
Операцію ворогові злив ВАЗеленський зі своїм куратором дерьмаком.
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25.11.2021 10:45 Відповісти
Їх спочатку звільнили, а журналістка вже потім засвітила. Зелеботи досі не зрозуміли, що в час інтернету сховати будь які злочини неможливо.
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25.11.2021 10:49 Відповісти
Це не просто дурість Буби, це сплановане знищення розвідки ворогом.
- Заборона розвідки під час "зеленського перемир'я".
- Ліквідація Академії зовнішньої розвідки.
- Злив операцій, звільнення розвідників, в тому числі і по "Вагнергейту".

Такі прикрі соВпаденія, в кацапському стилі.
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25.11.2021 10:43 Відповісти
Их что за шкирку выкинули или пенсии лишили? Чего вы пургу гоните?
Только бы раздуть чего нибудь!!!
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25.11.2021 11:16 Відповісти
Угадайте:
разведчики пойдут мести улицы или начнут работать на олигархов?
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25.11.2021 14:39 Відповісти
 
 