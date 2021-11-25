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Сакварелідзе про "вагнергейт": Головний індикатор цієї справи - 20 розвідників викидають на вулицю, наражаючи їхні життя на небезпеку
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Звільнення з лав ЗСУ розвідників, що займались операцією проти "вагнерівців", яскраво свідчить про те, була зірвана операція зрадою чи обережністю з боку влади.
Таку думку висловив заступник генпрокурора в 2015-2016 рр. Давід Сакварелідзе, інформує Цензор.НЕТ.
"Зрада це була або обережність, "проєкт" або зірвана спецоперація, суспільству ще дуже довго доведеться з цим розбиратися, але….
Ті, хто цінує, будує, захищає та оберігає. Ті, хто розуміє, що таке держава і знає ціну ризику. 20 офіцерів - справжніх героїв - не викидають на вулицю без захисту, наражаючи їх життя на постійну загрозу", - написав Сакварелідзе.
Він підкреслив, що для нього це "головний індикатор/сигнал" у справі.
Топ коментарі
+9 Микола Гладюк
показати весь коментар25.11.2021 03:18
+5 Пан Перець
показати весь коментар25.11.2021 07:07
+5 Svet Kul
показати весь коментар25.11.2021 09:49
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Будь ласка, зачекайте...
І це зробив не Зе, чи дерьмак , це разом зробили зебіли ( 73% ) ,, ще у 2019 му році .
Вот кому выгодно ослабить страну на 20 профессионалов?
Кто то же подписал приказ об увольнении?
Операцію ворогові злив ВАЗеленський зі своїм куратором дерьмаком.
- Заборона розвідки під час "зеленського перемир'я".
- Ліквідація Академії зовнішньої розвідки.
- Злив операцій, звільнення розвідників, в тому числі і по "Вагнергейту".
Такі прикрі соВпаденія, в кацапському стилі.
Только бы раздуть чего нибудь!!!
разведчики пойдут мести улицы или начнут работать на олигархов?